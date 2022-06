Die Fed, und niemand sonst, ist für die Inflation verantwortlich

Nach Ansicht von Kommentatoren in der Mainstream-Presse und verschiedenen Bundesbeamten ist die Inflation wie ein Coronavirus. Sie breitet sich auf der ganzen Welt aus und trifft verschiedene Länder auf unterschiedliche Weise. Manchmal treten in einem Land nur leichte Symptome auf, manchmal aber auch schwerere Symptome, wie bei Covid. Jetzt, da das Inflationsvirus Amerika erreicht hat, denken sich die Mainstream-Medien und die Behörden alle möglichen Mittel aus, um das Problem zu lösen.

Das ist natürlich alles blanker Unsinn. Es gibt eine – und nur eine – Instanz, die für die Aufblähung der Geldmenge verantwortlich ist. Diese Einrichtung ist die Federal Reserve.

Lassen Sie uns die Dinge in einen größeren Zusammenhang stellen. Als Amerikas wirtschaftliches und politisches System in einen Wohlfahrtsstaat und später in einen Staat der nationalen Sicherheit umgewandelt wurde, wussten die Befürworter dieses neuen Wohlfahrts- und Kriegsstaatssystems, dass die Bundesausgaben in die Höhe schießen würden.

Normalerweise bedeutet das höhere Steuern. Das ist die einzige Möglichkeit für die Regierung, Geld auszugeben. Um das Geld zum Ausgeben zu bekommen, muss sie es zuerst den Menschen in Form von Steuern wegnehmen.

Aber die Beamten wissen, dass die Menschen sich darüber aufregen, dass ihnen immer mehr von ihrem Einkommen und ihren Ersparnissen in Form von Steuern abgenommen wird. Also nehmen die Beamten Kredite auf und verschulden sich nach und nach immer stärker.

Aber diese Schulden müssen schließlich zurückgezahlt werden. Hier kommt die Federal Reserve ins Spiel. Aus diesem Grund wurde sie 1913 gegründet. Ihre Gründung schuf die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Staatsschulden mit neu gedrucktem Geld. Das war von Anfang an der Zweck der Fed.

Stellen Sie sich vor, dass Sie persönlich so viel Geld ausgegeben haben, dass Sie den Kreditkartenunternehmen 250.000 Dollar schulden. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Druckerpresse in Ihrem Haus, mit der Sie 100-Dollar-Scheine drucken können. Sie drucken einfach die 250.000 Dollar und verwenden dieses neu gedruckte Geld, um Ihre Schulden zu begleichen. Dann drucken Sie immer mehr Geld, damit Sie nach Herzenslust weiter ausgeben können. Wäre das nicht schön?

Ein Problem ist natürlich, dass Sie damit den Wert des Geldes aller anderen abwerten. Ein weiteres Problem ist, dass das, was Sie tun, illegal ist. Das Verbrechen nennt sich Geldfälschung.

Das ist im Wesentlichen das, was die Fed seit mehr als 150 Jahren tut. Sie hat einfach das Geld gedruckt, damit die Beamten die Ausgaben des Wohlfahrts- und Kriegsstaates und die Schulden decken können. Diese Inflation der Geldmenge, Jahrzehnt für Jahrzehnt, hat den Wert von jedermanns Geld vermindert.

Heute beträgt die Bundesschuld 30 Billionen Dollar. Es ist nicht vorgesehen, die Menschen direkt zu besteuern, um diese Schulden zu tilgen. An dieser Stelle kommt die Fed ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es, Geld zu drucken, um die Schulden zu tilgen. Ihre Aufgabe ist es auch, weiterhin Geld zu drucken, damit die Beamten des Wohlfahrtsstaates weiterhin nach Herzenslust Geld ausgeben können, insbesondere in der Ukraine.

Es gibt nur einen Weg, wie sich das billigere Geld widerspiegeln kann – durch höhere Preise für die Dinge, die man mit dem Geld kaufen kann. Mit anderen Worten: Indem sie die Geldmenge aufbläht, entwertet die Federal Reserve den Wert des Geldes aller. Diese Entwertung spiegelt sich in höheren Preisen wider.

Viele Kommentatoren in der Mainstream-Presse und viele Bundesbeamte verstehen dies einfach nicht, was die Indoktrination widerspiegelt, die die Menschen in der öffentlichen Bildung, sowohl in der Schule als auch an der Universität, erhalten. Sie konzentrieren sich auf die steigenden Preise und bezeichnen diese als „Inflation“. Sie haben keine Ahnung, dass die steigenden Preise eine Folge der Entscheidung der Federal Reserve sind, die Geldmenge aufzublähen, um die wachsenden Ausgaben und Schulden für die Lebensweise des Wohlfahrts- und Kriegsstaates zu decken.

Aus diesem Grund kommen die Mainstream-Presse und die Beamten mit lächerlichen Vorschlägen wie Preiskontrollen und „Whip Inflation Now!“-Buttons, die die Menschen tragen sollen. Sie können sich einfach nicht dazu durchringen, zu erkennen, dass das Inflationsproblem die Federal Reserve selbst ist und, in größerem Ausmaß, das elende Versagen des Wohlfahrts- und Kriegsstaates, den die Amerikaner von heute angenommen und verinnerlicht haben.

Eine Fortsetzung des derzeitigen Kurses wird für das amerikanische Volk nicht gut ausgehen. Die einzige wirkliche Lösung für dieses monetäre Chaos ist eine zweifache: (1) Die Abschaffung des amerikanischen Wohlfahrts- und Kriegsstaates und die Wiederherstellung einer freien Marktwirtschaft und einer Republik mit begrenzter Regierungsgewalt, und (2) die Abschaffung der Federal Reserve und die Wiederherstellung eines gesunden Geldes in Amerika.