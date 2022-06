Die Journalistin Sonja van den Ende war im vergangenen Monat Zeugin vor der UNO über die Verbrechen, die in Marioepol insbesondere von dem ukrainischen Asow-Bataillon begangen wurden. „Ich war dort in Marioepol. Es wurden so viele gefälschte Geschichten verbreitet, aber es gibt keinen einzigen niederländischen Journalisten in Marioepol. Das sind Fake-Geschichten in den Mainstream-Medien“, seufzt sie.

„Aber wenn man mit der russischen Armee in die ‚abtrünnigen‘ Republiken Donezk und Luhansk reist, wie ich es getan habe, um zu sehen, was wirklich passiert, wird man vom ‚freien‘ Westen als Terrorist betrachtet und auf die ukrainische/amerikanische ‚Todesliste‘ gesetzt“, beklagt Van den Ende. Es handelt sich um die Website Myrotvorets, was so viel wie „Friedensstifter“ bedeutet.

Sie weist darauf hin, dass auch der ungarische Präsident Orban und Kissinger auf dieser Feindesliste stehen. „Das ist der Grund, warum ich vorerst in Russland bleibe, denn die Liste wird von der CIA und der EU finanziert“, schreibt die Journalistin auf ihrer Website.

Auf der Website sind unter anderem Militärangehörige, Staatsbedienstete, Nutzer sozialer Medien und Journalisten zu finden. Orban wurde am 6. April hinzugefügt. Auf der Website wird er als „Komplize russischer Kriegsverbrecher“ bezeichnet.

Der 99-jährige Kissinger wurde hinzugefügt, nachdem er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt hatte, dass die Aufwiegelung Russlands eine Bedrohung für die Stabilität in Europa sei.

Mehrere Journalisten auf der Liste haben Drohungen erhalten. Der ukrainische Journalist Oles Boezina starb wenige Tage, nachdem sein Name auf der Liste erschienen war. Er wurde in Kiew erschossen.

Einige ukrainische Gerichte erkennen die von Myrotvorets gesammelten Informationen als Beweismittel an. Im vergangenen Jahr forderte das Europäische Parlament die Ukraine auf, die Website zu verbieten, doch Präsident Zelensky erklärte, dies liege nicht in seiner Zuständigkeit. Die ukrainische Regierung hat noch immer keine Maßnahmen gegen die „Todesliste“ ergriffen.

„Die EU wird durch ihre eigene Propaganda, ihre Kriege und kriminellen Aktivitäten zu Fall gebracht“, betonte Van den Ende. „Illegale, nicht ordnungsgemäß getestete Impfungen, die Verteilung von Biowaffen, die Schaffung und Unterstützung von Söldnern wie Dschihadisten und Neonazis im Nahen Osten und in der Ukraine, die Tausende von Menschen getötet haben.“