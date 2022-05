Die Feinheiten der linken Anti-Russland-Rhetorik

Während die so genannten liberalen und konservativen Mainstream-Medien – allesamt Stenographen der Geheimdienste – die unverhohlenste Propaganda über Russland und die Ukraine verbreiten, die so auffällig ist, dass sie komisch wäre, wenn sie nicht so gefährlich wäre, nehmen die selbsternannten Kenner auch subtilere Botschaften auf, die oft von den alternativen Medien stammen.

Eine Frau, die ich kenne und die meine soziologischen Analysen der Propaganda kennt, kontaktierte mich, um mir mitzuteilen, dass es einen ausgezeichneten Artikel über den Krieg in der Ukraine bei The Intercept gibt, einer Online-Publikation, die von dem Milliardär Pierre Omidyar finanziert wird und die ich seit langem als Paradebeispiel für eine irreführende Berichterstattung betrachte, in der die Wahrheit mit Unwahrheiten vermischt wird, um ein „liberales“ Narrativ zu vermitteln, das im Grunde die herrschenden Eliten unterstützt, während es den Anschein erweckt, als sei es gegen sie gerichtet.

Das ist natürlich nichts Neues, denn es ist seit langem der Modus Operandi aller Konzernmedien auf ihre eigene ideologische und unaufrichtige Art und Weise, wie z. B. der New York Times, CBS, der Washington Post, der New York Daily News, Fox News, CNN, NBC, usw..

Aus Respekt vor ihrem Urteil und weil ich weiß, wie sehr sie für alle leidenden Menschen empfindet, habe ich den Artikel dennoch gelesen. Der Titel des von Alice Speri verfassten Artikels klang zweideutig – „Die Linke in Europa konfrontiert das Wiedererstarken der NATO nach Russlands Invasion in der Ukraine“ – bis ich den Untertitel sah, der mit diesen Worten beginnt: „Russlands brutale Invasion verkompliziert…“.

Aber ich las weiter.

Spätestens im vierten Absatz wurde mir klar, worauf dieser Artikel hinauslaufen würde. Speri schreibt: „Im Gegensatz [zum Irak] war es in der Ukraine Russland, das eine illegale, unprovozierte Invasion inszeniert hatte, und die von den USA geführte Unterstützung für die Ukraine wurde von vielen als entscheidend angesehen, um noch schlimmere Gräueltaten zu verhindern, als sie das russische Militär bereits begangen hatte.“ [meine Hervorhebung]

Während es in dem Artikel vordergründig um europäische Anti-Kriegs- und Anti-NATO-Aktivisten geht, die sich in einem Dilemma befinden, wird weiter behauptet, dass die USA/NATO sich zwar über viele Jahre hinweg einer unrechtmäßigen Expansion schuldig gemacht haben, Russland jedoch ein Aggressor in der Ukraine und Georgien war und sich schrecklicher Kriegsverbrechen schuldig gemacht hat usw.

Kein Wort über den von den USA inszenierten Putsch im Jahr 2014, die von der CIA und dem Pentagon unterstützten Söldner in der Ukraine, die Unterstützung des neonazistischen Asow-Bataillons und die jahrelangen Angriffe der Ukraine auf den Donbass, bei denen viele Tausende getötet wurden. Es wird angenommen, dass diese Aktionen nicht kriminell oder provokativ sind.

Und dann ist da noch dies [meine Hervorhebung]:

Die unsichere Reaktion der europäischen Friedensaktivisten spiegelt sowohl eine brutale, unprovozierte Invasion wider, die die Welt in Erstaunen versetzte, als auch eine Antikriegsbewegung, die im Laufe der Jahre kleiner und marginalisierter geworden ist. Die Linke sowohl in Europa als auch in den USA hat sich schwer getan, auf eine Welle der Unterstützung für die Ukraine zu reagieren, die im Widerspruch zu den jahrzehntelangen Bemühungen steht, Europa aus dem US-geführten Militärbündnis herauszulösen.

Mit anderen Worten: Der Artikel, der in Antikriegsrhetorik verpackt war, war antirussische Propaganda. Als ich meiner Freundin von meiner Analyse erzählte, weigerte sie sich, darüber zu diskutieren, und wurde wütend auf mich, als ob ich deshalb ein Befürworter des Krieges wäre – ich habe festgestellt, dass dies eine häufige Reaktion ist.

Das hat mich wieder zum Nachdenken darüber gebracht, warum die Leute so oft die Unwahrheiten in Artikeln übersehen, die in vielen Teilen wahrheitsgemäß und genau sind. Ich bemerke das ständig. Sie sind wie kleine Samen, die so hineingestreut werden, als ob niemand sie bemerken würde; sie wirken ihre Magie fast unbewusst.

Nur wenige bemerken sie, denn sie sind oft nicht wahrnehmbar. Aber sie haben ihre Wirkung, sind kumulativ und mit der Zeit weitaus mächtiger als krasse Aussagen, die die Menschen abschrecken, vor allem diejenigen, die denken, dass Propaganda bei ihnen nicht funktioniert. Das ist die Macht erfolgreicher Propaganda, ob absichtlich oder nicht. Sie funktioniert besonders gut bei „intellektuellen“ und hochgebildeten Menschen.

In einem kürzlich gedruckten Interview zum Beispiel spricht Noam Chomsky, nachdem er als moderner Galileo, Newton und Descartes in einem vorgestellt wurde, über Propaganda, ihre Geschichte, Edward Bernays, Walter Lippman usw.

Was er sagt, ist historisch genau und informativ für alle, die diese Geschichte nicht kennen. Er spricht klug über die Medienpropaganda der USA in Bezug auf den unprovozierten Krieg gegen den Irak und bezeichnet den Krieg in der Ukraine treffend als „provoziert“. Und dann, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, lässt er diese verblüffende Aussage fallen:

Ich glaube nicht, dass es „signifikante Lügen“ in der Kriegsberichterstattung gibt. Die US-Medien leisten im Allgemeinen eine sehr gute Arbeit bei der Berichterstattung über russische Verbrechen in der Ukraine. Das ist wertvoll, genauso wie es wertvoll ist, dass internationale Ermittlungen in Vorbereitung auf mögliche Kriegsverbrecherprozesse laufen.

In einem Wimpernschlag sagt Chomsky etwas, das so unglaublich unwahr ist, dass es, wenn man ihn nicht für einen modernen Galilei hält, was viele tun, als wahr durchgeht und man problemlos zum nächsten Absatz übergehen kann. Dennoch ist diese Aussage so falsch, dass sie lächerlich ist.

Die Medienpropaganda zu den Ereignissen in der Ukraine ist so eklatant falsch und lächerlich, dass ein aufmerksamer Leser plötzlich innehält und denkt: Hat er das gerade gesagt?

Chomsky ist also der Meinung, dass Medien wie die New York Times und Konsorten, die er zu Recht für ihre Propaganda für die USA im Irak und in Osttimor, um nur zwei Beispiele zu nennen, gegeißelt hat, „eine höchst anerkennenswerte Arbeit bei der Berichterstattung über russische Verbrechen in der Ukraine“ leisten, als ob sie plötzlich nicht mehr die Sprecher der CIA und der US-Desinformation wären.

Und das sagt er, während wir uns mitten in der größten Propagandaschlacht seit dem Ersten Weltkrieg befinden, mit Zensur, Disinformation Governance Board, De-Platforming von Dissidenten usw., die an eine Parodie von Orwells Nineteen Eighty-Four grenzt.

Noch schlüpfriger ist seine beiläufige Behauptung, dass die Medien gute Arbeit bei der Berichterstattung über Russlands Kriegsverbrechen leisten, nachdem er dies zuvor über Propaganda gesagt hat:

So geht es weiter. Vor allem in den freieren Gesellschaften, in denen die Mittel staatlicher Gewalt durch den Aktivismus des Volkes eingeschränkt wurden, ist es von großer Bedeutung, Methoden zur Herstellung von Zustimmung zu entwickeln und sicherzustellen, dass sie verinnerlicht werden und so unsichtbar werden wie die Luft, die wir atmen, vor allem in gebildeten Kreisen. Das Aufzwingen von Kriegsmythen ist ein fester Bestandteil dieser Unternehmungen.

Das ist einfach meisterhaft. Erklären Sie, was Propaganda im besten Fall ist und wie Sie sich ihr entgegenstellen, und lassen Sie dann eine kleine Prise davon in Ihre Analyse einfließen. Und wenn er schon einmal dabei ist, stellt Chomsky sicher, dass er Chris Hedges, einen seiner Anhänger, lobt, der selbst vor kurzem einen Artikel – The Age of Self-Delusion – geschrieben hat, der ebenfalls stichhaltige Punkte enthält, die an diejenigen appellieren, die die Nase voll von Kriegen haben, der aber auch die folgenden Worte enthält [meine Hervorhebung]:

Putins Revanchismus wird von unserem eigenen übertroffen. Die Desorganisation, die Unfähigkeit und die niedrige Moral der russischen Wehrpflichtigen sowie die wiederholten nachrichtendienstlichen Versäumnisse des russischen Oberkommandos, das offenbar davon überzeugt war, dass Russland die Ukraine in wenigen Tagen überrollen würde, entlarven die Lüge, Russland sei eine globale Bedrohung.

Der russische Bär hat sich praktisch selbst entmannt, schreibt der Historiker Andrew Bacevich. Aber das ist keine Wahrheit, die die Kriegsmacher der Öffentlichkeit vermitteln. Russland muss aufgeblasen werden, um eine globale Bedrohung zu werden, trotz neun Wochen demütigender militärischer Misserfolge.

Russlands Revanchismus? Wo denn? Revanchismus? Welches verlorene Territorium haben die USA jemals mit einem Krieg zurückerobert?

Irak, Syrien, Kuba, Vietnam, Jugoslawien, usw.? Die Geschichte der USA ist keine Geschichte des Revanchismus, sondern der imperialen Eroberung, der Beschlagnahme oder Kontrolle von Territorium, während Russlands Krieg in der Ukraine eindeutig ein Akt der Selbstverteidigung nach jahrelangen Provokationen und Drohungen der USA/NATO/Ukraine ist, was Hedges anerkennt.

„Neun Wochen voller demütigender militärischer Misserfolge“? – als sie einen großen Teil der Ost- und Südukraine, einschließlich des Donbass, kontrollierten. Aber seine falsche Botschaft ist, wie die von Chomsky, subtil in Sätze eingewoben, die wahr sind.

„Aber das ist keine Wahrheit, die die Kriegsmacher der Öffentlichkeit vermitteln.“ Nein, es ist genau das, was die Mediensprecher der Kriegsmacher – d.h. die New York Times (Hedges ehemaliger Arbeitgeber, den er immer wieder erwähnt und für den er über die grausame Zerstörung Jugoslawiens durch die Clinton-Regierung berichtete), CNN, Fox News, die Washington Post, die New York Post usw. – der Öffentlichkeit jeden Tag für ihre Herren vermitteln.

Schlagzeilen, in denen zu lesen ist, dass Russland, obwohl es angeblich täglich Kriegsverbrechen begeht, seine Kriegsziele nicht erreicht und dass der mythische Held Zelenski die Ukrainer zum Sieg führt. Worte wie „Der russische Bär hat sich praktisch selbst entmannt“ werden als Tatsache dargestellt.

Ja, sie blasen den Mythos des russischen Monsters auf, um ihn dann mit dem Mythos von Sampson, der Goliath besiegt, zu durchlöchern.

Da es sich aber um Gedankenspiele handelt (zu viel Konsistenz führt zu Klarheit und verrät das Spiel), kann man davon ausgehen, dass sie ihre Botschaften laufend ändern, um der US-Agenda in der Ukraine und der weiteren NATO-Erweiterung im unerklärten Krieg mit Russland zu dienen, für den das ukrainische Volk geopfert wird.

Orwell nannte dies „doppeltes Denken“:

Das doppelte Denken ist das Herzstück von Ingsoc, denn der wesentliche Akt der Partei besteht darin, bewusst zu täuschen und gleichzeitig die Entschlossenheit zu bewahren, die mit völliger Ehrlichkeit einhergeht. Bewusste Lügen zu erzählen, während man wirklich an sie glaubt, jede unbequeme Tatsache zu vergessen und sie dann, wenn es wieder notwendig wird, dem Vergessen zu entreißen, solange man sie braucht, die Existenz der objektiven Realität zu leugnen und gleichzeitig die Realität, die man leugnet, zu berücksichtigen – all das ist unabdingbar notwendig….mit der Lüge immer einen Schritt vor der Wahrheit.

Indem sie enthüllen und gleichzeitig verheimlichen und Impfungen gegen Unwahrheiten einfügen, die von ihren Lesern nur flüchtig zur Kenntnis genommen werden, üben die hier genannten und andere Autoren eine große Anziehungskraft auf die linke Intelligenz aus. Für Menschen, die im Grunde diejenigen verehren, die sie mit Unfehlbarkeit und Genialität ausgestattet haben, ist es sehr schwer, alle Sätze sorgfältig zu lesen und ein Stinktier zu riechen.

Die Täuschungsmanöver sind oft sehr geschickt und appellieren an das Empörungsgefühl der Leser über das, was in der Vergangenheit geschehen ist – z. B. die Lügen der Regierung von George W. Bush über Massenvernichtungswaffen im Irak.

Chomsky ist natürlich der Anführer der Meute, und seine Anhänger sind Legion, einschließlich Hedges. Jahrzehntelang haben sie die offiziellen Versionen der Ermordung von JFK und RFK, der Anschläge vom 11. September 2001, die direkt zum Krieg gegen den Terror und zu so vielen Angriffskriegen führten, und der jüngsten Covid-19-Propaganda mit ihren verheerenden Abriegelungen und Eingriffen in die bürgerlichen Freiheiten entweder vermieden oder unterstützt. Sie sind natürlich alles andere als geschichtsvergessen, halten diese grundlegenden Ereignisse aber offensichtlich für unwichtig, denn sonst hätten sie sie angesprochen. Wenn Sie von ihnen eine Erklärung erwarten, werden Sie lange warten müssen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel – How the organized Left got Covid wrong, learned to love lockdowns and lost its mind: an autopsy (Wie die organisierte Linke Covid falsch verstand, lernte, Abriegelungen zu lieben und ihren Verstand verlor: eine Autopsie) – schreibt Christian Parenti dies über Chomsky:

Fast die gesamte linke Intelligenz ist psychisch im März 2020 stecken geblieben. Ihre Mitglieder haben der neuen Biosicherheitsrepression Beifall gespendet und alle, die anderer Meinung waren, als Lügner, Betrüger und Faschisten verleumdet. In der Regel taten sie dies, ohne Beweise vorzulegen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am deutlichsten wurde dies bei Noam Chomsky, dem selbsternannten Anarcho-Syndikalisten, der die Ungeimpften aufforderte, „sich selbst aus der Gesellschaft zu entfernen“, und vorschlug, sie sollten hungern dürfen, wenn sie sich weigerten.

Parentis Kritik an der Reaktion der Linken (nicht nur der von Chomsky und Hedges) auf Covid gilt auch für die oben erwähnten Gründungsereignisse, was tiefere Fragen über die Durchdringung der Medien durch CIA und NSA im Allgemeinen aufwirft, ein Thema, das den Rahmen dieser Analyse sprengen würde.

Für diejenigen, die, wie die liberale Frau, die mich auf den Intercept-Artikel verwiesen hat, zweifellos zu dem, was ich hier geschrieben habe, sagen würden: Warum hacken Sie auf Linken herum? ist meine Antwort ganz einfach.

Die Rechten und die Neocons sind in ihren verderblichen Absichten offensichtlich; nichts ist wirklich verborgen; deshalb kann und sollte man sie bekämpfen. Aber viele Linke dienen zwei Meistern und sind weitaus subtiler. Vorgeblich auf der Seite der normalen Menschen und gegen den Imperialismus und die Ausbeutung durch die Eliten im In- und Ausland stehend, sind sie oft Betrüger mit einer betörenden Rhetorik, die ihre Anhänger übersehen. Eine Rhetorik, die indirekt die Kriege anheizt, die sie angeblich ablehnen.

Stinktiere zu riechen ist nicht so offensichtlich, wie es scheinen mag. Da sie nachtaktiv sind, tauchen sie auf, wenn die meisten schlafen.