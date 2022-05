Probleme der Dritten Welt, die auf Sie zukommen

Der Westen steht vor einer systematischen Krise, sowohl wirtschaftlich als auch sozial, und es scheint keine anderen Lösungen zu geben als noch mehr Gelddrucken und Krieg. Keines von beiden wird helfen.

Während die meiste Aufmerksamkeit der Welt auf die Ukraine gerichtet ist, ereignen sich in Sri Lanka Ereignisse, die jeden alarmieren sollten. Sri Lanka ist ein kleiner unabhängiger Inselstaat vor der Südspitze Indiens. Er ist im globalen Kontext relativ unbedeutend und könnte sich als „Kanarienvogel in der Kohlenmine“ erweisen, der auf eine umfassendere globale und wirtschaftliche Krise hindeutet. Das seit langem korrupte und schlecht geführte Land hat angekündigt, dass es seinen internationalen Schuldenverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Wie so viele andere Länder wurde auch Sri Lanka von Covid verwüstet, und ohne Tourismus und Handel fehlen dem Land die für die Begleichung seiner Schulden notwendigen Devisen. Mit rund 56 Milliarden Dollar Auslandsschulden ist das Land gezwungen, sich erneut an den IWF zu wenden, um weitere Kredite für die Einfuhr von Lebensmitteln, Energie und Medikamenten zu erhalten.

Im ganzen Land herrschen Chaos und Unruhen, und am Montag trat Premierminister Majinda Rajapaska zurück. Der Rücktritt konnte die Unruhen nicht beenden, und die Demonstranten fordern auch den Rücktritt des Präsidenten Gotabaya Rajapaska, des Bruders des ehemaligen Premierministers. Am Dienstag, den 10. Oktober, befahl die Regierung den Truppen, auf jeden zu schießen, der öffentliches Eigentum plündert. Die Regierung wies außerdem Tausende von Soldaten der Armee, der Marine und der Luftwaffe an, in den Straßen der Hauptstadt Colombo zu patrouillieren. Es wurden acht Tote und mehr als zweihundert Verletzte gemeldet. Die Häuser der Rajapaskas und anderer Minister wurden in Brand gesteckt. Es ist nicht die erste Wirtschaftskrise des Landes, aber bei weitem die schlimmste, und die seit langem gebeutelte Bevölkerung ist am Ende ihrer Kräfte. Es mangelt an allem, die Inflation grassiert und das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Da kommt der IWF ins Spiel.

Der IWF hat wie immer einen Plan für solche Situationen. Strukturreformen, die in der Regel die Zuführung von Geld beinhalten, damit die Zinsen für die Schulden weiterhin bedient werden können, obwohl sie nie zurückgezahlt werden. Dazu gehören auch die Kürzung der staatlichen Ausgaben für wichtige Dienstleistungen und die Privatisierung der verbleibenden öffentlichen Vermögenswerte. Wie wir uns vorstellen können, wird keine dieser Maßnahmen bei den Menschen beliebt sein, die wie immer am meisten darunter leiden werden. Nicht, dass die Sorgen der einfachen Leute den IWF oder die von ihm vertretene Investorenklasse beunruhigen würden. Die Schulden müssen immer erst bedient werden, bevor die Menschen essen. Das sind die Regeln der „regelbasierten Ordnung“.

Wäre der wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenbruch in Sri Lanka nur ein isoliertes Problem, dann würde der Westen vielleicht nur zuschauen, wie er es in der Vergangenheit schon oft getan hat, und es als einen weiteren Armutsporno der Dritten Welt betrachten. Es handelt sich jedoch nicht um einen isolierten Vorfall, sondern nur um den ersten Dominostein, der in einer viel umfassenderen globalen Krise fallen wird. Die Weltbank hat davor gewarnt, dass sich mehr als sechzig andere Länder in einer ähnlich gefährlichen Situation wie Sri Lanka befinden. Eines dieser Länder ist übrigens die Ukraine.

Die armen Schuldnerländer befinden sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich in Afrika und Lateinamerika. Diese Länder wurden vom IWF und seiner kriminellen Schwester, der Weltbank, absichtlich arm und unterentwickelt gehalten. In letzter Zeit haben sich viele dieser Länder stark gegen die internationale Kapitalklasse und die von ihr kontrollierten Institutionen gewehrt. Argentinien erlebt, wie die meisten seiner lateinamerikanischen Nachbarn, seine eigene Finanzkrise. Präsident Alberto Fernandez hat den IWF immer wieder angeprangert, da das Land mit Auslandsschulden in Höhe von mehr als 40 Milliarden Dollar zu kämpfen hat. Fernandez hält diese Schulden für „giftig“, da sie während der Amtszeit korrupter, vom Westen unterstützter Marionettenführer entstanden sind. Nur wenige Länder in Lateinamerika sind von demselben Problem verschont geblieben. Vor kurzem hat Fernandez China umworben und sich eine chinesische Investition in Höhe von 40 Milliarden Dollar gesichert. Neben anderen Entwicklungsprojekten wird es auch ein neues, in China gebautes Kernkraftwerk der nächsten Generation umfassen.

In Brasilien kandidiert der immens populäre ehemalige Präsident Lula da Silva, der durch einen stillen Staatsstreich abgesetzt wurde, erneut und wird voraussichtlich gewinnen. Er hat sich nachdrücklich dafür ausgesprochen, die Hegemonie des Dollars aufzugeben und eine neue lateinamerikanische Regionalwährung einzuführen. Die meisten lateinamerikanischen Länder stehen hinter dieser Initiative, und viele von ihnen umwerben China ebenfalls mit Entwicklungsgeldern. Der Rahmen für die neue Währung ist bereits vorhanden, sie heißt SUR und ist dem Einfluss des IWF entzogen.

Ähnliche Initiativen gibt es in Afrika, wo die Afrikanische Entwicklungsbank (nach dem Vorbild der Asiatischen Entwicklungsbank) ebenfalls auf eine panafrikanische Währung hinarbeitet, die die afrikanischen Nationen von der Tyrannei des IWF befreien soll.

Die westliche Finanzkabale ist besorgt, sehr besorgt. Auf der jüngsten IWF-Tagung in Washington erklärte der neue Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas, er sei „zuversichtlich“, dass die gefährdeten Volkswirtschaften „die richtige Wahl treffen und nicht auf die andere Seite springen werden“, womit er natürlich China und Russland und das von ihnen propagierte wachstums- und entwicklungsfördernde Modell meint. Für diejenigen, die nach den Gründen für die aktuelle Tragödie in der Ukraine suchen, sollte das oben Gesagte einen Anhaltspunkt liefern.

Der westliche Block, einschließlich Japan, hat einen ähnlichen Schuldenstand wie die Entwicklungsländer. Japan hat sogar die höchste Verschuldung im Verhältnis zum BIP in der Welt. Dennoch können wir keine Reform der gegenwärtigen Finanzordnung erwarten, die den Westen beherrscht. Die Krise in der Ukraine verschärft die chronische Lebensmittel- und Energieknappheit sowie die Inflation, mit der der Westen zu kämpfen hat. Wir sollten nicht vergessen, dass diese Probleme schon lange vor der Ukraine auftraten. Der Westen befindet sich in einer systematischen Krise, sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht, und es scheint keine anderen Lösungen zu geben als noch mehr Gelddrucken und Krieg. Beides wird nicht helfen.

Seit 1945 und der Umsetzung des Bretton-Woods-Abkommens wird die Welt von einem Finanzsystem in Geiselhaft gehalten, das zum Nutzen einer kleinen Minderheit der Kapitalklasse konzipiert wurde. Die armen Länder sollten arm gehalten werden, und jede echte wirtschaftliche Entwicklung sollte verhindert werden. Es ist ein Finanzsystem, das mit menschlichem Leid und Elend Handel treibt. Es war das neue Gesicht des Imperiums, der finanzielle Neokolonialismus. Die enormen Ressourcen des amerikanischen Militärs wurden in der ganzen Welt eingesetzt, um sicherzustellen, dass keine Nation von der Plantage abweicht. Doch selbst mit der Macht des Militärs kann man nicht erwarten, dass es die antiwestliche Dynamik, die jetzt entsteht, aufhalten kann. Um Napoleon zu zitieren: „Es gibt etwas, das mächtiger ist als alle Armeen der Welt, das ist eine Idee, deren Zeit gekommen ist“. Diese Zeit ist gekommen. Welches Land das erste sein wird, das seine Auslandsschulden vollständig zurückweist und mit einem ehrlichen Finanzsystem neu beginnt, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass es sein neues System auf ein System stützen wird, das von den Chinesen so gekonnt demonstriert wird und auf Wachstum und Entwicklung basiert. Jedes Land, das einen solchen Schritt allein unternimmt, muss damit rechnen, den vollen Zorn des Imperiums auf sich zu ziehen, doch eine Reihe gleichgesinnter Länder, die an einem Strang ziehen, sind zahlenmäßig stärker. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dies jetzt der Fall ist.

Die chronische Nahrungsmittel- und Energieknappheit sowie die unkontrollierbare Inflation, die früher nur als Probleme der Dritten Welt betrachtet wurden, erreichen nun auch den Westen. Die Szenen, die sich kürzlich in Sri Lanka abspielten, könnten sich bald auf den Straßen Europas und Amerikas wiederholen. Kurzfristig kommen harte Zeiten auf alle zu, doch eine von den Fängen des Imperiums befreite Welt verspricht eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit.

Viel Glück mit dem Great Reset, Klaus.