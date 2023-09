Die „finstere Agenda“ von Big Tech, die Kinder an die Technik fesselt

Von Allianz für natürliche Gesundheit International

Da sich Babys mit einem Tablet in der Hand entwickeln, ist der nächste logische Schritt, angeblich zur Bequemlichkeit aller, die Implantation eines Mobilfunkgeräts – ja, eines Mini-Handys – in den Körper unserer Kinder.

Von Paraschiva Florescu und Rob Verkerk Ph.D.

„Der sicherste Weg, eine Jugend zu verderben, ist, sie zu lehren, diejenigen, die gleich denken, höher zu schätzen als diejenigen, die anders denken.“ Friedrich Nietzsche

„Tablets sollten von Geburt an Teil der Welt eines Babys sein“, behauptet Professor Annette Karmiloff-Smith, eine sehr einflussreiche Entwicklungs- und Kognitionswissenschaftlerin, die in einer Studie herausgefunden hat, dass es die motorischen Fähigkeiten von Kleinkindern verbessert, wenn sie auf einem digitalen Tablet blättern.

Und – ich höre Sie fragen: Was ist mit den damit verbundenen Risiken? Sollen wir sie einfach ignorieren? Seien wir ehrlich – die Tablets unserer Kinder sind so nützlich, um die Kleinen zu beschäftigen und gestressten Eltern eine Pause zu verschaffen.

Haben Sie bei Kindern und ihrem Umgang mit der Technik etwas beobachtet, das Ihnen Unbehagen bereitet, wenn man bedenkt, wie wichtig die unbewusste Programmierung in den ersten Lebensjahren ist?

Ziehen sie während eines Gesprächs ständig ihr Handy aus der Tasche? Sehen Sie sie scheinbar gedankenlos scrollen?

Was haben Sie bei einem Spaziergang in Ihrer Nachbarschaft beobachtet: vielleicht Kinder, die ihren Kopf in ihre Geräte vergraben haben, und leere, ruhige Parks?

Wie man es auch dreht und wendet: Die Familiendynamik verändert sich rapide, da die digitalen Technologien eine immer wichtigere Rolle in unserem Leben und dem unserer Kinder spielen und die menschlichen Beziehungen dank der sozialen Medien immer virtueller werden.

Da sich Babys mit einem Tablet in der Hand entwickeln, ist der nächste logische Schritt, angeblich zum Wohle aller, die Implantation eines Mobilfunkgeräts – ja, eines Mini-Handys – in den Körper unserer Kinder.

Diese Technologie ist ein Schlüsselelement in der Entwicklung der sich derzeit abzeichnenden vierten industriellen Revolution, die alles umfasst, von der künstlichen Intelligenz (KI) über das Internet der Dinge bis hin zur Robotik.

Falls Sie diese Idee für fantasievoll halten, wird sie in dem gleichnamigen Buch von keinem Geringeren als Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), als „Shift 1“ bezeichnet.

Stellen Sie sich vor, wie viele der heutigen Teenager für ein implantierbares mobiles Gerät zu haben wären: Stellen Sie sich die Bequemlichkeit vor! Sie müssen sich nicht bei irgendwelchen Plattformen anmelden und müssen sich nie wieder Sorgen machen, dass sie ihr Handy verlieren!

Der Cartoonist Gary Varvel fängt unsere aktuelle Realität perfekt ein.

Source: garyvarvel.com

Mobiltelefone werden zu einem verlängerten Arm der Jugend von heute. Aber gibt es eine noch unheilvollere Agenda?

Wie wäre es mit dieser Idee, deren erster Teil aus dem Spielbuch einer Reihe von Industrien entliehen wurde, wie Tabak und Opioide, um nur zwei zu nennen: Schaffung einer digitalen Abhängigkeit oder extremen Abhängigkeit, Trennung der Menschen voneinander und von der sie umgebenden natürlichen Welt und Neuprogrammierung in einer Weise, die sie daran hindert, als unabhängige, frei denkende Bürger zu agieren, und sie kompatibel mit dem großen Masterplan der derzeitigen Marionettenspieler der Welt macht.

In diesem Prozess werden Sie auch in der Lage sein, jede ihrer Bewegungen über die Geräte zu überwachen, mit denen sie kommunizieren, einkaufen, Bankgeschäfte erledigen, Auto fahren, meditieren und sich erholen. Das Mobilgerät, die dazugehörigen Apps und die immer besseren Kamera- und Aufzeichnungsfunktionen sind buchstäblich zu einer Erweiterung unserer selbst geworden.

Die Vorstellung, dass die Abhängigkeit oder Sucht absichtlich geschaffen wird, um uns zu überwachen und zu kontrollieren, ist natürlich nur eine Theorie. Aber beunruhigenderweise gibt es eine Menge Fakten, die darauf hindeuten, dass unsere Abhängigkeit von unseren Handys und Computern Teil eines sehr bewussten Plans sein könnte, der die Menschheit – zumindest diejenigen, die sich anpassen – in eine transhumane und posthumane Zukunft führt.

Dies ist die Zukunft der Menschheit, die der Futurist und Google-Ingenieur Ray Kurzweil, der Historiker Yuval Noah Harari, Schwab und viele andere in einflussreichen Positionen zunehmend als unausweichlich betrachten. Doch wie bei den meisten Abhängigkeiten und psychologischen Umprogrammierungen handelt es sich um eine Wahl, wenn auch eine, die für viele schwer zu vermeiden sein dürfte.

Definition des Problems

Digitale oder soziale Mediensucht kann beschrieben werden als „übermäßiges Interesse an SNSs [Social-Networking-Sites], der starke Wunsch, sich in SNSs einzuloggen oder sie zu nutzen, und so viel Zeit und Energie für SNSs aufzuwenden, dass andere soziale Aktivitäten, Studium/Beruf, zwischenmenschliche Beziehungen und/oder psychologische Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigt werden“.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass nach dieser Definition die große Mehrheit unserer Jugendlichen als süchtig nach sozialen Medien betrachtet werden kann.

Die Weltgesundheitsorganisation erkennt die Spielsucht als Krankheit an, nicht aber die digitale Sucht (auch bekannt als übermäßige Nutzung von Technologien) im weiteren Sinne.

Andere Studien bestreiten, dass digitale Technologien eine „eigenständige Suchtkraft“ haben, und unterscheiden zwischen echten Suchterkrankungen und negativen Nebenwirkungen der Nutzung sozialer Medien.

Selbst wenn man nicht der Meinung ist, dass es sich um eine pathologische Sucht handelt, ist die Entwicklung einer extremen Abhängigkeit von digitalen Technologien in einem solchen Ausmaß beunruhigend, dass ein neuer Begriff, Nomophobie, in das Collins Dictionary aufgenommen wurde, als „ein Zustand der Verzweiflung, der dadurch entsteht, dass man keinen Zugang zu seinem Mobiltelefon hat oder es nicht benutzen kann“.

Unabhängig davon, ob unsere Jugendlichen süchtig oder „nur“ nomophob sind, gibt es hier ein unheimliches Problem, das Teil eines größeren Plans von Big Tech ist, der sich schon seit einiger Zeit entfaltet.

Hören Sie sich Paraschivas Interview mit David Charalambous an

Paraschiva Florescu sprach kürzlich mit David Charalambous, dem Gründer von Reaching People und Experten für Verhaltens- und Kommunikationsdynamik, über das sehr reale Problem der digitalen Sucht bei jungen Menschen und wie wir es bekämpfen können. Hören Sie sich das Interview hier an.

Der große Plan von Big Tech

Nichts, was auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht wird, Daten wie Nachrichten, Fotos, Texte usw., gehören uns mehr. Sie werden zum Eigentum der Plattform selbst. Daten sind derzeit eines der wertvollsten Güter der Welt.

Die unaufhörlichen Versuche der großen Unternehmen, alles in Daten zu verwandeln, sind eine Form der Kontrolle.

Sie werden böswillig dazu verwendet, KI-Systeme zu füttern, um unser menschliches Verhalten zu verstehen. Wie wir denken, was wir kaufen, wie viele Schritte wir pro Tag machen – all das sind wertvolle Informationen, die Big Tech sammelt.

Diese KI-Systeme sind darauf ausgelegt, uns zu kontrollieren.

Unsere Daten werden auch für neue Entwicklungen wie neuromorphe Computer, d. h. künstliche „Gehirne“, und „pervasive Neurotechnologie“ verwendet.

Es wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass der CEO von SharpBrains, einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich und einem angeblich „unabhängigen Marktforschungsunternehmen“, auch im Gremium des WEF-Rates zur Zukunft der Neurotechnologie sitzt.

Daten von Social-Media-Sites werden von Geschäftsinhabern gesammelt.

Sechsundachtzig Prozent der Geschäftsinhaber sammeln Daten von ihren Kunden, wobei 64 % Daten von Social-Media-Seiten, hauptsächlich Facebook und Instagram, verwenden.

Unsere Daten werden für Propagandakampagnen von der Wahl bis zur Impfung verwendet, wie in der Netflix-Dokumentation „The Great Hack“ gezeigt wird.

Tristan Harris, Tech-„Ethiker“ aus dem Film „The Social Dilemma“ (siehe hier und hier) schlägt in seinem Beitrag auf dem Nobelpreisgipfel 2023 vor, dass es bei den sozialen Medien darum geht, „die Aufmerksamkeits- und Informationsflüsse in unserer Gesellschaft neu zu verdrahten“.

Man muss sich das so vorstellen: Das Leben auf diesem Planeten drehte sich schon immer um eine Art von Energieaustausch.

Ein Fleischfresser frisst einen Pflanzenfresser, doch die Energie des Körpers des Pflanzenfressers kehrt in den Boden zurück, um andere Lebensformen zu versorgen, einschließlich der Nachkommen des Pflanzenfressers. Die Tauschwährung für ein schönes Kunstwerk ist in der Regel Geld.

Die Transaktion wird in der Regel als ein fairer Tausch für rohes Talent, jahrelange Erfahrung und viele Stunden an Aufmerksamkeit und kreativem Ausdruck betrachtet, ein Wert, der anschließend gehandelt (recycelt) werden kann.

Bei den sozialen Medien ist der Austausch oft sehr unausgewogen. Wir geben etwas (Aufmerksamkeit, Zeit, Ideen, Kreativität) und erhalten im Gegenzug kaum mehr als einen Dopaminstoß.

Wir fühlen uns leerer und unerfüllter, als würden wir versuchen, einen Eimer ohne Boden zu füllen, aber wir kehren zurück, um mehr Dopamin zu bekommen. Wir machen unsere Jugend zu Dopamin-Junkies.

Laut Charalambous:

„Das Problem ist, wenn etwas so aussieht, als würde es das bieten, es aber nicht tut. Anstatt damit aufzuhören, neigen wir dazu, mehr davon zu machen. Wenn sich jemand nicht sozial akzeptiert fühlt, ist das ein Teil seiner Psyche, der nicht erfüllt ist, und er wird nach Likes suchen. „Das Problem ist, dass das typische Verhalten in den sozialen Medien, wenn jemandem ein Beitrag gefällt, ihm einen kurzen Motivationsschub, Freude oder Vergnügen verschafft, aber es ist nicht erfüllend genug, weil es nie den tiefsten Teil des Menschen erreicht. „Sie werden sich also in diesem ständigen Kreislauf wiederfinden. Für Heranwachsende ist es enorm wichtig, sozial akzeptiert zu werden.“

Die Perspektive der großen Wissenschaft

Die formale Wissenschaft zur Bewertung der Risiken und Vorteile der sozialen Medien scheint den Eindruck eines Gleichgewichts zu vermitteln. Einige (siehe hier und hier) weisen auf negative Folgen der sozialen Medien hin, wie Cyber-Mobbing, Cyber-Rassismus und Probleme im Zusammenhang mit dem Austausch von sexuell eindeutigen Inhalten zwischen Minderjährigen.

In vielen Beiträgen wird jedoch ein Zusammenhang zwischen Depressionen, Angstzuständen, sozialer Bindungslosigkeit, geringem Selbstwertgefühl, schlechtem Selbstbild oder körperdysmorpher Störung und dem Zeitaufwand für die Nutzung von Geräten geleugnet oder ignoriert.

Und das, obwohl diese Auswirkungen in der populären Presse häufig zitiert werden, weil sie weithin beobachtet und durch begrenzte Studien belegt werden. Im Gegenteil, in der Literatur (die oft wiederum die Interessen widerspiegelt, die die Forschung finanzieren) werden die Vorteile der digitalen Technologien, die von unserer Jugend fast allgegenwärtig genutzt werden, häufig hochgespielt.

So wird in einer kürzlich erschienenen Übersichtsarbeit darauf hingewiesen, dass soziale Medien heute die „wichtigste Form der Interaktion und Kommunikation zwischen Gleichaltrigen unter Jugendlichen“ sind, ein Trend, der durch die COVID-19-Ära noch verstärkt wurde.

Eine andere Studie kommt zu dem Schluss, dass „Social Gaming auch das Gefühl der Verbundenheit und des Gemeinschaftssinns steigern kann“.

In indigenen Gemeinschaften „werden Mobiltelefone als eine Erweiterung der Person angesehen und können von Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden“, während „die Bildung einer Gemeinschaft durch soziale Medien als ein Prozess der Vereinigung und Heilung für die indigene Gemeinschaft wirken kann“, findet Emma Rice, Forscherin an der Georgetown University.

Andere gehen sogar so weit zu sagen, dass die Isolation bei jungen Menschen häufiger bei denjenigen auftritt, die von digitalen Unterhaltungsquellen und sozialen Medien abgekoppelt sind.

Doch bieten soziale Medien eine echte Verbindung, und ist eine digitale Verbindung gleichwertig mit einer realen Verbindung?

Edward Hallowell, Psychiater aus Harvard, schreibt in seinem Aufsatz über den „menschlichen Moment“, um eine sinnvolle Verbindung als „eine authentische psychologische Begegnung, die nur stattfinden kann, wenn zwei Menschen denselben physischen Raum teilen“, zu beschreiben.

Dies könnte damit zu tun haben, dass wir nonverbale Kommunikation besser wahrnehmen, wenn wir uns in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.

Es könnte aber auch mit der engen Interaktion der nahen menschlichen Biofelder (dem elektromagnetischen Feld, das jedes Lebewesen ausstrahlt) zusammenhängen. Bei den digitalen Technologien sind wir uns alle einig, dass wir miteinander verbunden sind, aber vielleicht erleben wir die Verbundenheit nicht.

Dies ist die „Geschichte der Trennung“, die der zeitgenössische Denker und Philosoph Charles Eisenstein in seinem Buch „Die schönere Welt, von der unsere Herzen wissen, dass sie möglich ist“ beschreibt.

In dieser Geschichte werden wir dazu verleitet zu glauben, dass wir „getrennte Individuen in einem Universum sind, das auch von Ihnen getrennt ist … Sie sind eine Blase der Psychologie, ein Geist (ob gehirnbasiert oder nicht), der von anderen Geistern und von der Materie getrennt ist.“

Technologie wird natürlich nur als eine weitere (und unvermeidliche) Trennung von uns selbst von der natürlichen Welt angesehen, wobei Neurotechnologien und KI der Jugend zunehmend als die Sieger in diesem Abenteuer verkauft werden, das wir annehmen und nicht ablehnen müssen.

Der Ausweg, zurück ins Licht

Für diejenigen, die nicht bereit sind, diesen von unseren technokratischen „Meistern“ vorgezeichneten Weg blind zu akzeptieren, lassen sich wahrscheinlich keine Lösungen finden, ohne ein helles Licht in die Dunkelheit zu bringen, auf diese scheinbar unzerstörbare Verbindung zwischen jungen Menschen und digitalen Technologien.

Wie Gabor Mate, ein renommierter Suchtexperte, schon oft gesagt hat, müssen wir uns nicht fragen, warum die Sucht existiert, sondern warum wir dazu getrieben werden, obwohl es oft so viel Schmerz und so wenig Gewinn gibt.

Junge Menschen mit schlechten sozialen Beziehungen und Isolation sind eher geneigt, soziale Medien zu missbrauchen und süchtig zu werden.

Ein Mangel an realen Freunden ist der Hauptgrund für die ausgedehnte Nutzung sozialer Medien, was wiederum zu Abhängigkeit und potenzieller Sucht führt.

Die Lösung muss also darin liegen, unser Umfeld und unsere Kultur so zu verändern, dass die Lebensqualität verbessert wird und junge Menschen ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit der realen Welt entwickeln und pflegen können.

Miteinander und idealerweise auch mit der natürlichen Welt, eine Beziehung, die ebenfalls stark mit einer verbesserten Lebensqualität verbunden ist.

Nach Charalambous:

„Die Menschen werden immer unerfüllter und sehnen sich mehr und mehr nach all den Dingen, die wir als Menschen brauchen. Wir müssen uns als Teil der Gesellschaft fühlen, wir müssen das Gefühl haben, dass wir in eine Gruppe passen und dass wir sozial akzeptiert werden. „Wir brauchen Bindungen zu Partnern, und die sozialen Medien verursachen in dieser Hinsicht eine Menge Probleme. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir einen Zweck erfüllen und einen Einfluss auf die Welt ausüben. Wir müssen uns sicher fühlen. Es geht darum, den Bezug zur Realität wiederherzustellen oder zumindest unsere Wahrnehmung davon.“

Wie bei vielen Süchten liegt das Heilmittel oft in der Sucht selbst. In Studien wird untersucht, wie die Expositionstherapie mit virtueller Realität bei der Behandlung von Phobien, starken Ängsten und Süchten helfen kann.

Telefonanwendungen wie Calm oder Insight Timer können jungen Menschen ebenfalls helfen, Achtsamkeit zu entwickeln.

Ausreißertechnologien können als positive Werkzeuge eingesetzt werden, und verschiedene „Protokolle“ können Jugendlichen und Eltern gleichermaßen helfen, ihr Verhältnis zur Technologie zu ändern.

Das beste, einfachste und am leichtesten zugängliche Mittel ist und bleibt jedoch die Natur.

In einer Welt, die zunehmend versucht, uns in Mensch-Maschine-Hybriden zu verwandeln, muss das Heilmittel in der Entwicklung eines höheren Bewusstseins für unser angeborenes Menschsein liegen.

Der Aufbau von Verbindungen, die nicht nur einen kurzfristigen Dopaminrausch auslösen, der immer wieder wiederholt werden muss. Sondern um ein Gefühl der Verbundenheit und Bindung aufzubauen, das durch die Ausschüttung von Oxytocin, dem Liebeshormon, entsteht.

Der Aufbau solider, dauerhafter Interaktionen, die es uns ermöglichen, unserem Leben einen Sinn und eine Bedeutung zu geben. Letztendlich müssen wir die menschliche Transzendenz zulassen, nicht die postmenschliche, digitale Transzendenz.

Es ist unsere Zeit, uns zu entscheiden und dazu beizutragen, ein breiteres Verständnis für die allgegenwärtige und potenziell zerstörerische Natur der digitalen Technologien bei unseren Mitmenschen zu schaffen, insbesondere bei den jüngsten Mitgliedern unserer Familien und Gemeinschaften.