Die flache Erde ist eine psychologische Operation der CIA

Von 009

Die CIA hat enorme Ressourcen in die Förderung der Flat-Earth-Psyop bei leichtgläubigen Anhängern der Verschwörungstheorie investiert

In meinem letzten Beitrag über Präsident Elon Musk habe ich am Ende angemerkt, dass viele Menschen aus der alternativen Szene der Trump/Musk-Falle zum Opfer gefallen sind. Es ist schwierig, einen Krieg gegen die Tyrannei zu führen, wenn die Hälfte der Armee für den Feind arbeitet. Ich habe beiläufig angemerkt, dass ein erheblicher Prozentsatz der alternativen Szene glaubt, die Erde sei eine Scheibe.

Es ist schwer, mit den Adlern zu fliegen, wenn man mit Truthähnen arbeitet.

Dies löste bei einigen Anhängern der flachen Erde Kommentare aus, und sie schickten mir E-Mails mit Links zu pseudowissenschaftlichen Erklärungen über die Form der Erde. Ich weiß es zu schätzen, dass sie den ganzen Artikel bis zum Ende gelesen haben, aber andererseits sind sie nur daran interessiert, über die Form der Erde zu sprechen – das ist ihr ganzer Lebensinhalt.

Bevor ich mich vor vier Jahren der Anti-Lockdown-Bewegung anschloss, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass ich einmal mit Menschen debattieren würde, die ernsthaft glauben, die Erde sei eine bewegungslose flache Scheibe, die im Weltraum schwebt (und sie glauben nicht einmal, dass es einen „Weltraum“ gibt).

Die Diskussion über dieses Thema ist für viele Menschen in der alternativen Gemeinschaft unangenehm, und verständlicherweise distanzieren sie sich davon und behaupten, es sei egal, ob die Erde rund oder flach ist. Dabei basiert unsere gesamte moderne Wissenschaft auf dem Kugelmodell der Erde, seit Galileo, Kopernikus und Kepler im 16. Jahrhundert das moderne wissenschaftliche Zeitalter einläuteten.

Wir bezeichnen uns selbst als „Truthers“. Die Wahrheit über den 11. September ist für die alternative Gemeinschaft sehr wichtig; die Wahrheit über die Pandemie, die Wahrheit über die mRNA-Injektionen und die Wahrheit über das Weltwirtschaftsforum.

Die leidenschaftliche und wiederholte Förderung der Theorie der flachen Erde ist jedoch eine Konstante in den sozialen Medien, insbesondere auf Facebook. Die Anhänger der flachen Erde sind aggressiv und im Allgemeinen abfällig gegenüber den „Globies“, die ihrer Meinung nach von der NASA und den Medien einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Die sekundäre Verschwörungstheorie – und nennen wir die Dinge beim Namen, es handelt sich um eine Verschwörungstheorie – dass die NASA die Apollo-Missionen gefälscht hat, ist immer Teil der Theorie der flachen Erde. Tatsächlich kann man sagen, dass die beiden Theorien eine einzige sind, zumindest in den Köpfen der Anhänger der Theorie der flachen Erde.

DIE INTERNATIONALE KONFERENZ ZUR FLACHEN ERDE

2019 fand in Texas die Internationale Konferenz zur flachen Erde (mit ausschließlich amerikanischen Rednern) statt. Eine lange Liste von hippen Rednern war geplant:

Mit einer professionellen Website, Videos, Büchern und vielen Verweisen auf Bibelverse wirkte diese Konferenz glatt und professionell. Die Tickets kosteten 249 $, ohne Flüge und Hotel. Der Organisator der Konferenz, Robbie Davidson, hat ein Buch mit dem Titel „Scientism Exposed“ geschrieben, das eine lange Tirade gegen alle Wissenschaft und eine Stärkung des fundamentalistischen Christentums ist.

Mehrere der Redner der Konferenz bezeichnen 2015 in ihren Profilen als das Jahr ihres „Erwachens“. Mehrere andere sind ehemalige Militärangehörige und die meisten sind deutlich jünger.

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass der jüngste Anstieg des Flat-Earth-Manias, der mit der ersten Flat-Earth-Konferenz im Jahr 2015 begann, direkt auf eine von der CIA gesponserte psychologische Operation zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist die Zielgruppe die alternative Gemeinschaft. Das große Interesse an der Flat Earth hat sich seit 2015 abgeflacht, aber es ist ein viel militanterer Kult der Gläubigen entstanden:

Das größte Interesse kam aus Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien, dem Herzen der alternativen Dissidentengemeinschaft.

Einer der Hauptverantwortlichen dieser CIA-Mind-Control-Kampagne ist der CIA-Agent Eric Dubay, der sich für das explosionsartig gestiegene Interesse an FE verantwortlich zeigt:

„Google Analytics zeigt, dass der Suchbegriff ‚Flat Earth‘ seit November 2014 einen unglaublichen und noch nie dagewesenen Anstieg der Aktivität um 600 % verzeichnet! Der Grund für den plötzlichen und starken Anstieg dieses Schlüsselworts ist zweifellos die Veröffentlichung meines Buchs ‚Flat Earth Conspiracy‘ und meiner Dokumentarfilme, die beide im November 2014 erschienen sind. „Flat Earth Conspiracy“ war das erste Buch für eine flache Erde seit fast 50 Jahren und entwickelt sich schnell zu einem Underground-Bestseller, während meine Dokumentation, Interviews und andere Videos zur flachen Erde zusammen mehr als 1.000.000 Aufrufe erhalten haben – Tendenz steigend. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es bei der Aufdeckung einer 500 Jahre andauernden Verschwörung, an der die NASA, die UNO und die Weltfreimaurerei beteiligt sind, Morddrohungen (die ich regelmäßig erhalte) und es werden kontrollierte Agenten der Opposition eingeschleust, um die wachsende Bewegung zu infiltrieren und zu kooptieren. Ich schreibe diesen Artikel, um die Beweise zu enthüllen, die ich zusammengetragen habe, dass mehrere solcher Regierungsagenten derzeit hart daran arbeiten, genau das zu tun.“

Er veröffentlichte sogar einen langen Artikel, in dem er alle „Shills und Agenten der kontrollierten Opposition“ in der Flat-Earth-Bewegung entlarvte, weil er Morddrohungen erhalten habe und „Agenten der kontrollierten Opposition eingeschleust werden, um die wachsende Bewegung zu infiltrieren und zu kooptieren“.

Was erhofft sich die CIA von dieser psychologischen Operation?

Zunächst einmal lassen sie die alternative Gemeinschaft wie Idioten aussehen. Die Verbindung der Freiheitsbewegung mit Menschen, die glauben, die Welt sei eine Scheibe, diskreditiert die Bewegung völlig und sorgt dafür, dass jeder vernünftige Mensch mit einem Highschool-Abschluss sich weigern wird, sich anzuhören, was die alternative Gemeinschaft über die tatsächlichen Vorgänge zu sagen hat.

Zweitens diskreditiert es das Christentum. Totalitäre Staaten haben eine lange Geschichte der Unterdrückung von Religionen, die als Bedrohung für den Staat angesehen werden. Die Kirche oder jede andere Religion, wenn sie organisiert ist, kann ernsthafte Opposition gegen jede Regierung schaffen.

Drittens dient es als Vorwand, um die Wahrheitssucher davon abzuhalten, sich in die tatsächlichen Aktivitäten der NASA im Weltraum einzumischen. Eines der größten Projekte der NASA in Zusammenarbeit mit Space X und DARPA ist die Installation von 50.000 Satelliten im Weltraum, ein gigantischer Überbau, der eine 24/7-Überwachung des gesamten Planeten ermöglicht. Dieses Projekt ist Teil der Vierten Industriellen Revolution, die wohl das drakonischste Projekt der Weltgeschichte ist.

Zu Beginn der Pandemie gab es viele Menschen, die ernsthafte Wahrheiten aussprachen. Jetzt wollen sie nur noch über die Form der Erde sprechen, was im Vergleich zum Massenmord an der Menschheit durch tödliche Injektionen von geringer Bedeutung ist.

Diese Menschen wurden neutralisiert.

Als Haftungsausschluss möchte ich anmerken, dass dieser Beitrag nicht auf die Vielzahl von Erklärungen eingehen wird, warum die Theorie der flachen Erde unmöglich ist, da dies ein enorm langer Beitrag wäre und ich davon ausgehe, dass mein Publikum sich nicht in diesem Kaninchenbau verirrt hat. Die flache Erde ist bestenfalls eine interessante Mythologie. Sie wäre ein fantastischer Science-Fiction-Film über einen seltsamen Planeten, der von einer Kuppel bedeckt ist und regungslos in einer weit entfernten Galaxie schwebt. Captain Kirk und Spock würden sich auf den Planeten beamen und die seltsame Rasse von Außerirdischen treffen, die nicht an den Weltraum glauben.

Ich würde mir den Film auf jeden Fall ansehen.

AZIMUTALE ÄQUIDISTANTE PROJEKTION

Die Anhänger der Theorie der flachen Erde zücken immer wieder die unten abgebildete Karte und weisen darauf hin, dass es sich um dieselbe Karte handelt, die die Vereinten Nationen in ihrem Emblem verwenden. Sie behaupten, die flache Erde sei von einer massiven kreisförmigen Eiswand umgeben. Dies beweise angeblich, dass die Vereinten Nationen wissen, dass die Erde flach ist, und sie dies vor aller Augen verbergen:

Diese Karte wird jedoch als „azimutale äquidistante Projektionskarte“ bezeichnet, da es sich um ein abgeflachtes Bild einer sphärischen Karte handelt. Sie wird für ihre Fähigkeit geschätzt, Entfernungen und Richtungen von einem zentralen Punkt aus genau darzustellen, was sie besonders nützlich für die Navigation, Kommunikation und Visualisierung globaler Beziehungen aus einer bestimmten Perspektive macht. Kartografen verwenden diese Karten seit Hunderten von Jahren.

Hier ist eine weitere, die die Anhänger der Theorie von der flachen Erde nie erwähnen:

NIKOLAI TESLA

Ein weiteres Argument, auf das sich die Anhänger der Theorie des flachen Erdballs stützen, ist die Behauptung, dass Nikolai Tesla, ein Mann, den die meisten Menschen in der alternativen Gemeinschaft verehren, ein Anhänger der Theorie des flachen Erdballs war und nicht an die Schwerkraft glaubte. Dies basiert auf einem ihm zugeschriebenen Zitat, aber es war tatsächlich ein Anhänger der Theorie des flachen Erdballs namens Darrell Fox auf Facebook, der sich selbst zitierte und dann eine Zeile von Tesla. Andere Anhänger der Flacherdler-Theorie schrieben dann das Ganze Tesla zu, selbst als der ursprüngliche Urheber Einspruch erhob und auf den Fehler hinwies.

Das Originalzitat von Tesla stammt aus seinem Artikel „The Problem of Increasing Human Energy with Special References to the Harnessing of the Sun’s Energy“, der im Juni 1900 im Century Magazine veröffentlicht wurde.

Es war nur eine Redewendung, die die menschliche Verbundenheit im Energieproblem hervorheben sollte. Und natürlich bezieht es sich nicht auf die Form der Erde oder ihre Bewegung. Tesla hielt am kugelförmigen Modell der Erde fest und glaubte an die Schwerkraft. Er schlug in einem Aufsatz mit dem Titel „The Dynamic Theory of Gravity“ eine alternative Gravitationstheorie vor, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht akzeptiert wird, die sich standardmäßig auf Einsteins Relativitätstheorie stützt.

KONFLIKT-THESE

Die Psyop-Operation „Die Erde ist eine Scheibe“ ist nichts Neues. Die Vorstellung, dass die Europäer zur Zeit von Kolumbus glaubten, die Erde sei eine Scheibe, ist ein Mythos, der im 19. Jahrhundert von zwei Mitgliedern der Geheimgesellschaft „Skull and Bones“ erfunden wurde, um das Christentum zu diskreditieren. Dies ist Teil der sogenannten „Konfliktthese“, die auch von modernen Historikern, die eine Komplexitätsthese bevorzugen, weitgehend in Frage gestellt wurde.

David Livingstone spricht in seinem Buch „Black Terror, White Soldiers:“ über dieses Thema.

„Im 17. Jahrhundert wurde noch mehr antichristliche Propaganda verbreitet, als Historiker den sogenannten ‚Mythos von der flachen Erde‘ erfanden, der besagte, dass das mittelalterliche christliche Europa glaubte, die Erde sei tatsächlich flach, eine Vorstellung, die angeblich von Kolumbus widerlegt wurde. Der Mythos wurde im Rahmen einer Kampagne von Protestanten gegen die katholische Lehre geschaffen. Der Historiker Jeffrey Burton Russell behauptet, dass “mit außerordentlich wenigen Ausnahmen keine gebildete Person in der Geschichte der westlichen Zivilisation ab dem dritten Jahrhundert v. Chr. an glaubte, dass die Erde eine Scheibe sei“, und er ist der Ansicht, dass der Mythos im 19. Jahrhundert durch ungenaue Geschichtsdarstellungen wie John William Drapers ‚History of the Conflict Between Religion and Science‘ (1874) und Andrew Dickson Whites ‚History of the Warfare of Science with Theology in Christendom‘ (1896) an Verbreitung gewann. Dicksen war Mitglied der berüchtigten Skull and Bones in Yale und Mitbegründer der Cornell University. Draper und White waren die einflussreichsten Vertreter der Konflikthypothese, der These, dass es einen intrinsischen intellektuellen Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft gibt und dass die Beziehung zwischen Religion und Wissenschaft unweigerlich zu öffentlicher Feindseligkeit führt. Drapers Buch fand weltweite Anerkennung und wurde in mehrere Sprachen übersetzt, aber von der katholischen Kirche verboten.“

FLACHE UND ROTIERENDE ERDE

Die NASA hat 1988 ein Dokument erstellt, das als Beweis dafür dient, dass die NASA weiß, dass die Erde flach ist. In dem Dokument „Ableitung und Definition eines linearen Flugzeugmodells“ fasst die NASA zusammen:

„Dieser Bericht dokumentiert die Ableitung und Definition eines linearen Flugzeugmodells für ein starres Flugzeug mit konstanter Masse, das über eine fiat, nicht rotierende Erde fliegt. Bei der Ableitung werden keine Annahmen über die Referenztrajektorie oder die Fahrzeugsymmetrie getroffen. Die linearen Systemgleichungen werden entlang einer allgemeinen Trajektorie abgeleitet und ausgewertet und umfassen sowohl die Flugzeugdynamik als auch Beobachtungsvariablen.“

Das Modell der „flachen, nicht rotierenden Erde“ ist eine gängige Technik zur Verallgemeinerung mathematischer Gleichungen, und der Bericht erklärt schnell: „Diese Modelle werden häufig verwendet, nicht nur für Computeranwendungen, sondern auch für schnelle Näherungen.“

Es gibt 15 solcher Papiere, die von der NASA erstellt wurden und auf eine ‚flache, nicht rotierende Erde‘ verweisen, die von der Flat-Earth-Community als Beweis für eine Verschwörung angeführt wird.

Aus einem USA Today-Artikel, der dies widerlegt:

Hank Pernicka, der Direktor des Space Systems Engineering Laboratory der Missouri Science and Technology, sagte, dies sei eine gängige Praxis für Luft- und Raumfahrtingenieure. „Dadurch lassen sich unsere Modellierungsgleichungen viel einfacher verwalten“, sagte er in einer E-Mail an USA TODAY. Pernicka führte das Beispiel an, einen Papierflieger auf einen seiner Schüler zu werfen. „Ich muss wirklich nicht berücksichtigen, dass die Erde kugelförmig ist, sich dreht und um die Sonne kreist, um das Flugzeug präzise zu werfen“, sagte er. „Für diese Kurzstreckenflugbahn sind diese Effekte zwar messbar, aber trivial gering.“ Don Durston, Luft- und Raumfahrtingenieur am Ames Research Center der NASA, erklärte, dass sich die Ableitung und Definition eines linearen Flugzeugmodells auch auf Kurzstreckenflugbahnen und -bewegungen konzentriert. „(Die Autoren) entwickeln gerade ein lineares Flugzeugmodell, das die Kräfte, Flugzeugbewegungen und Beschleunigungen für ein Flugzeug in einem beliebigen Flugzustand verwendet“, sagte Durston über das Papier. „(Den Autoren) ist es egal, was die Erde unter dem Flugzeug tut, und es besteht keine Notwendigkeit, Begriffe über die Erdrotation einzubeziehen.“

DAS HEILMITTEL GEGEN DIE KRANKHEIT DER FLACHERDler

Das Heilmittel gegen die Krankheit der Flacherdler ist die Physik. Anstatt all Ihre Zeit damit zu verbringen, mit Flacherdlern zu streiten oder Katzenvideos auf Facebook zu posten, warum bilden Sie sich nicht über unser Universum und seine Funktionsweise weiter? Sie werden schlauer und können die Wahrheit besser erkennen, wenn Menschen auf Facebook dumme Dinge sagen.

Es ist traurig, dass alles so verdorben und verwirrend geworden ist, dass viele Menschen die gesamte Wissenschaft sowie die gesamte Geschichte, Politik und Religion abgelehnt haben. Skepsis auf Steroiden führt dazu, dass man alles leugnet und an nichts glaubt, außer an die extremsten Theorien, die möglich sind. Andere haben es einfach aufgegeben, zu versuchen, Dinge zu verstehen, weil die Wahrheit oft sehr schwer zu erkennen ist. Die Theorie der flachen Erde ist daher eine Flucht vor der Realität und vor der Disziplin der tatsächlichen Physik und der tatsächlichen Wissenschaft.

Physik ist schwierig und wie jede wissenschaftliche Disziplin erfordert sie jahrelanges Engagement und Studium. Um ein Anhänger der Theorie der flachen Erde zu werden, braucht man nur minimale Anstrengungen auf YouTube zu unternehmen. Und eine große Portion blinden Glaubens.

Die Theorie der flachen Erde behauptet im Grunde, dass alle unsere Gesetze der Schwerkraft, Bewegung und Kraft falsch sind, in der Tat schrecklich falsch. Doch die Anhänger der Theorie der flachen Erde haben weder alternative Mathematik noch eine Erklärung dafür, warum unsere aktuellen physikalischen Gesetze falsch sind. Damit fällt die Theorie der flachen Erde in die Kategorie des Glaubens – bestenfalls handelt es sich um Spekulation. Schlimmstenfalls ist es ein Kult von wahnhaften Neulingen, die von der CIA in die Irre geführt wurden.

Es ist wahr, dass Wissenschaftler käuflich sind, Bildungseinrichtungen zu Propagandamaschinerien werden können und Politiker oft mit korrupten Wissenschaftlern unter einer Decke stecken. Wir wissen, dass dies wahr ist, weil wir diese Dinge in den letzten Jahren des COVID-Wahnsinns miterlebt haben.

Die Lösung für korrupte Wissenschaft besteht jedoch nicht darin, jegliche Wissenschaft abzulehnen – die Lösung ist gute Wissenschaft. Um gute von schlechter Wissenschaft unterscheiden zu können, brauchen wir eine wissenschaftlich gebildete Bevölkerung, die niemals auf etwas wie die Theorie der flachen Erde hereinfällt. Wie Carl Sagan einmal sagte: „Wir leben in einer Gesellschaft, die in höchstem Maße von Wissenschaft und Technologie abhängig ist, in der jedoch kaum jemand etwas über Wissenschaft und Technologie weiß.“

Warum fallen Menschen auf so offensichtlichen Unsinn herein? Die Antwort ist, dass Menschen Schafe sind. Sie folgen jedem Anführer, ob gut oder schlecht, solange der Anführer sie führt. Dies sollte aus Tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte offensichtlich sein. Wenn es gute Anführer gibt, folgen die Schafe ihnen auf sichere Weiden und die guten Anführer schützen die Schafe vor den Wölfen. Wenn es schlechte Anführer (Wölfe) gibt, werden die Schafe von ihnen gefressen.

Die gute Nachricht ist, dass es immer mehr gute Anführer gibt.

Eine ausführliche Erklärung der Geschichte und Wissenschaft des Kugelmodells der Erde finden Sie in diesem hervorragenden Blog des pensionierten Wissenschaftsprofessors David Chandler.

Wenn Sie (sich selbst) beweisen wollen, dass die Erde eine Kugel ist, können Sie dies ganz einfach mit einer Drohne tun. Beobachten Sie den Sonnenuntergang und schicken Sie dann die Drohne hoch und filmen Sie sie. Sie werden sehen, wie die Sonne wieder untergeht. Sie können diesen Test auch durchführen, indem Sie den Sonnenuntergang beobachten und dann mit dem Aufzug auf die Spitze eines sehr hohen Gebäudes fahren und den Sonnenuntergang erneut beobachten.

Kinderleicht.