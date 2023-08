Die Folter kommt nach Hause

Andrew P. Napolitano

„Vielleicht gibt es eine Bestie. Vielleicht sind es nur wir.“ ~ William Golding (1911-1993), „Herr der Fliegen“

In manchen Menschen sind die Seelen von Heiligen verborgen. In anderen sind die Seelen von Bestien verborgen. Folter entfesselt die Bestien.

Nichts ist zerstörerischer für den menschlichen Anstand, nichts ist weniger fruchtbar bei der Suche nach der Wahrheit, nichts ist totalitärer und nichts untergräbt die eigenen Argumente der Regierung so sehr wie die Anwendung von Folter.

Dennoch wird die Folter von der Regierung allgemein gebilligt.

Letzte Woche wurde die Folter auf dem US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay, Kuba, aufgedeckt, als die Regierung in zwei Fällen einen schweren Rückschlag erlitt.

In einem Fall unterdrückte ein Militärrichter die Geständnisse von Abd al-Rahim al-Nashiri – dem mutmaßlichen Drahtzieher des Bombenanschlags auf die USS Cole im Jahr 2000, bei dem 17 amerikanische Seeleute ums Leben kamen -, weil er feststellte, dass die Geständnisse unter Folter erlangt wurden. In dem anderen Fall stimmten die Anwälte der Regierung nur widerwillig einer Einigung mit Khalid Sheikh Mohammed zu – dem die Regierung vorwirft, die 3.000 Morde des 11. Septembers geplant zu haben -, um nicht die Folterungen verteidigen zu müssen, die die CIA ihm zugefügt hat.

Im ersten Fall ist es unwahrscheinlich, dass die Regierung Berufung einlegen wird, und sie muss sich nun mit dem negativsten Urteil abfinden, das sie nach 21 Jahren Gitmo erhalten hat. Im zweiten Fall hat Präsident Joe Biden offenbar die Einigung mit Mohammed genehmigt, und die Regierung versucht nun, sie den überlebenden Familienmitgliedern zu erklären.

In beiden Fällen waren die Beweise für die Schuld des Gefangenen, die ohne Folter gefunden werden konnten, erheblich. Doch die abscheuliche Lust an staatlich zugefügtem Schmerz, die von dem moralisch herausgeforderten und ethisch begriffsstutzigen Präsidenten George W. Bush geschürt wurde, schwächte die Argumente der Regierung erheblich. Die Regierung hat ihre eigene Strafverfolgung effektiv gefoltert.

Hier ist die Vorgeschichte.

Bei Nashiris Anhörung vor dem Gerichtsverfahren in Gitmo im letzten Jahr beschrieb der Psychologe, der für seine Verhöre zuständig war, in lebhaften Details sowohl die modernen als auch die mittelalterlichen Foltermethoden, die an ihm angewandt wurden.

Der Psychologe wurde als Zeuge der Verteidigung geladen, um dem Gericht zu zeigen, dass ein Großteil der Beweise, die die Staatsanwaltschaft gegen Nashiri vorlegen will, direkt oder indirekt durch seine Folter erlangt wurden oder durch sie verfälscht wurden und daher in seinem Prozess nicht rechtmäßig verwendet werden können.

Folter, die von Regierungsbeamten und ihren Kollaborateuren an einer von der Regierung festgehaltenen Person begangen wird, ist ein Verbrechen, das mit bis zu 20 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis bestraft werden kann, und ihre Ergebnisse sind vor allen Gerichten unzulässig.

Viele Jahre lang dokumentierte die CIA Folterungen durch Videos ihrer maskierten Agenten und Auftragnehmer, die ihre Gefangenen folterten, damit sie eine Aufzeichnung der Ereignisse hatte, ohne die Identität der Beteiligten preisgeben zu müssen. Die Foltervideos von Nashiri wurden jedoch entweder von dem für die Folter zuständigen CIA-Beamten in den Vereinigten Staaten oder von seinem damaligen Stabschef vernichtet. Die Stabschefin, Gina Haspel, die von ihren Kollegen den Spitznamen „Bloody Gina“ erhielt, sollte später Direktorin der CIA werden.

Was denjenigen von uns, die diese Ereignisse verfolgen, auffiel, war die Erwähnung des Namens der CIA-Beamtin, unter deren Aufsicht Nashiris Folterungen stattfanden und die ihren Vorgesetzten detaillierte, anschauliche Beschreibungen darüber schrieb. Diese Beamtin ist dieselbe Gina Haspel. Sie war Leiterin der CIA-Station in Thailand im Jahr 2002, in der Nashiri gefoltert wurde, und sie war das ranghöchste Mitglied des Folterteams.

Nachdem sie ihn fast ertränkt und wiederholt schwer geschlagen, in einen Sarg gesperrt und monatelang vergewaltigt hatten, hängte Bloody Ginas Team Nashiri an den Handgelenken auf, die hinter seinem Rücken befestigt waren, bis ihm die Arme fast aus den Schultergelenken gerissen wurden.

Nashiri wurde in Afghanistan, Thailand, Polen und in Gitmo weiter gefoltert. Im Nachhinein kam das Verhörteam zu dem Schluss, dass Nashiri die Wahrheit sagte und unter der Folter im Wesentlichen das Gleiche sagte, was er den Verhörbeamten nach der Folter erzählte. Die Folter war also nutzlos, außer um die Argumente der Regierung zu untergraben. Und warum? Wenn ein Angeklagter unter der Folter sagt: „Ich habe es getan“, und dann das Gleiche nicht unter der Folter sagt, können beide Aussagen rechtlich nicht gegen ihn verwendet werden.

Bush und seine Anwälte und Folterknechte kannten die Strafbestimmung 101 nicht.

Nashiri, der die gleichen Rechte auf ein zügiges Verfahren hat wie jeder andere, der von der Regierung verfolgt wird, wartet seit 16 Jahren auf seinen Prozess. Er wird bereits zum zweiten Mal von einem Team aus militärischen und zivilen Verteidigern vertreten. Sein erstes Team gab auf, als es herausfand, dass die Kommunikation mit seinem Mandanten von Bundesbeamten heimlich aufgezeichnet worden war – eine nicht verfolgte Straftat.

Zivile Richter hätten die Anklage gegen Nashiri wegen der Folter abgewiesen. Aber in Gitmo, wo der Richter und die Staatsanwälte denselben Chef haben – den Verteidigungsminister – werden die Feinheiten eines ordnungsgemäßen Verfahrens manchmal außer Acht gelassen.

Daher ist das Urteil, das die Staatsanwälte daran hindert, alles zu verwenden, was Nashiri ihnen erzählt hat, von großer Bedeutung. Es ist das erste Mal in der grausamen, 21-jährigen Geschichte von Gitmo, dass die Bundespolizei einen solchen Rückschlag erlitten hat und ein ordnungsgemäßes Verfahren einen solchen Triumph feiern konnte.

Im Fall von Mohammed hat sein Verteidigungsteam dem Richter und der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es seine Folterer als Zeugen aufrufen wird. Sie werden gezwungen sein, unter Eid die Verbrechen zu beschreiben, die sie an Mohammed begangen haben. Aus Angst vor der öffentlichen Reaktion auf die Folter und weil sie ethisch nicht in der Lage sind, sie zu verteidigen, haben sich das Militär und die zivilen Staatsanwälte Anfang des Monats auf eine vorläufige Vereinbarung geeinigt, mit der ein Prozess vermieden wird, die Todesstrafe entfällt und die Regierung nicht in Verlegenheit gebracht wird.

Folter – ganz gleich, welches Ziel sie verfolgt – ist die tyrannischste staatliche Übergriffigkeit, die man sich vorstellen kann. Sie setzt voraus, dass es keine natürlichen Rechte oder moralischen Maßstäbe gibt; sie negiert die Persönlichkeit des Opfers völlig; sie zeigt, dass die Möglichkeiten der Regierung, etwas zu tun und damit durchzukommen, unbegrenzt sind. Sie ist durch die Verfassung und das Bundesrecht ausdrücklich verboten.

Folter ist eine Regierung der Bestien. Eine Regierung, die Bestien entfesselt – die amerikanische Regierung – kennt keine Grenzen für ihre Befugnisse.