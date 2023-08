Kommandeur der US-Marine sagt, China müsse im Südchinesischen Meer „herausgefordert“ werden

Der Kommandeur der Siebten Flotte der US-Marine sagt, die USA müssten auf Chinas „aggressives“ Verhalten reagieren

Dave DeCamp

Der Befehlshaber der Siebten Flotte der US-Marine sagte am Sonntag, die USA müssten sich Chinas „aggressivem Verhalten“ im Südchinesischen Meer „entgegenstellen“, einem Gebiet, das zu einem potenziellen Brennpunkt für einen Konflikt zwischen Washington und Peking geworden ist.

Die Äußerungen von Vizeadmiral Karl Thomas erfolgten nach Zwischenfällen zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen in der Nähe eines umstrittenen Riffs, das als Second Thomas Shoal bekannt ist. Bei einem Vorfall am 5. August setzten chinesische Boote Wasserwerfer gegen philippinische Schiffe ein, die versuchten, ein auf Grund gelaufenes Schiff auf dem Riff, das Manila als Operationsbasis nutzt, zu versorgen.

Thomas versicherte, dass die USA die Philippinen angesichts „gemeinsamer Herausforderungen“ unterstützen würden und dass die in Japan stationierten Streitkräfte der Siebten Flotte „aus einem bestimmten Grund hier draußen“ seien.

„Man muss Leute herausfordern, die in einer Grauzone operieren. Wenn sie einem immer mehr wegnehmen und einen unter Druck setzen, muss man zurückschlagen, man muss hinfahren und operieren“, sagte er gegenüber Reuters. „Es gibt wirklich kein besseres Beispiel für aggressives Verhalten als die Aktivitäten am 5. August auf der Untiefe.“

Thomas äußerte sich während seines Besuchs in Manila, wo er sich mit dem Leiter der philippinischen Operationen im Südchinesischen Meer, Vizeadmiral Alberto Carlos, traf. „Wir haben sicherlich gemeinsame Herausforderungen. Ich wollte besser verstehen, wie er die Operationen sieht, für die er verantwortlich ist. Und ich wollte sicherstellen, dass er versteht, was ich zur Verfügung habe“, sagte Thomas.

In den letzten Jahren haben US-Politiker bekräftigt, dass der amerikanisch-philippinische Vertrag über die gegenseitige Verteidigung den Fall von Angriffen auf philippinische Schiffe im Südchinesischen Meer abdeckt, was bedeutet, dass die USA bereit sind, einzugreifen, falls der Streit zwischen Peking und Manila jemals heiß wird. Im Mai machten die USA die Kriegsgarantie offiziell, indem sie dem Vertrag neue Leitlinien hinzufügten.