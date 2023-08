Wie die Klimapolitik die große Reset-Agenda vorantreibt

Der Klimawandel ist das globalistische Vehikel, das die Politik der eingeschränkten Mobilität, der Energiekontrolle, der Ernährungsbeschränkungen und der Eingriffe in die freie Gesellschaft vorantreibt: Meinungsartikel.

Als der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, und der britische König Charles drei Monate nach der COVID-19-Pandemie erklärten, es sei Zeit für einen großen Neustart, hatte das wenig mit der Bekämpfung eines Coronavirus zu tun.

Stattdessen nannten sie die Pandemie ein „enges Fenster“ und eine „schrumpfende, goldene Gelegenheit“, um den Moment zu nutzen, in dem die Menschen am meisten Angst hatten und am verletzlichsten waren, um ihnen ihre seit langem geplante Agenda eines goldenen Zeitalters aus der Zerstörung des Alten aufzudrängen – um wieder etwas Besseres aufzubauen – wie sie sagen.

Und obwohl das Coronavirus der Katalysator war, um die große Reset-Agenda in Gang zu setzen, war der Klimawandel das Vehikel, mit dem sie ihre soziale und wirtschaftliche Ordnung aus dem Chaos heraus erreichen wollten.

„Einige führende Persönlichkeiten und Entscheidungsträger, die bereits an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel standen, wollen den Schock der Pandemie vielleicht nutzen, um langfristige und umfassendere Umweltveränderungen durchzuführen. Sie werden die Pandemie ‚gut nutzen‘, indem sie die Krise nicht ungenutzt verstreichen lassen.“ COVID-19: Der große Reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Wie COVID und der Krieg gegen den Terror bleibt der Feind schwer fassbar, erfordert eine hohe Finanzierung durch den Steuerzahler und führt zu einer totalen Überwachung und Kontrolle der Gesellschaft mit einer allmählichen Erosion der individuellen Freiheit.

Sich überschneidende Maßnahmen zum Klimawandel wie eingeschränkte Mobilität, Energiekontrolle, Ernährungsbeschränkungen und personalisierte Abriegelungen treiben den großen Reset der Gesellschaft und der Weltwirtschaft voran.

Alle Wege führen zu einem System des sozialen Kredits, das durch digitale ID und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) angetrieben wird.

Mit dem Klimawandel als Schreckgespenst im Nacken sehen wir uns an, wie sich einige dieser klimapolitischen Maßnahmen in futuristischen Szenarien auswirken könnten.

Begrenzte Mobilität: Verringerung des privaten Autobesitzes und des Flugverkehrs bei gleichzeitiger Einführung von Batteriepässen für Elektrofahrzeuge und von Niedrigst-Emissionszonen, um die Menschen an ihrem Platz zu halten

Fossile Brennstoffe sollen reduziert oder ganz abgeschafft werden, so das WEF.

Ungewählte Globalisten stellen sich auch eine Zukunft vor, in der der private Autobesitz entweder ganz abgeschafft oder auf einen Bruchteil seiner derzeitigen Kapazität beschränkt wird.

Der Wunsch, ausschließlich auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, deren Ladestationen größtenteils mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, wird zu einer eingeschränkten Mobilität führen, da sich viele Menschen diese Fahrzeuge nicht leisten können, zusammen mit anderen Variablen, die sich auf die Leistung auswirken, wie Temperaturunterschiede.

Abgesehen von den massiven unethischen Abbaupraktiken natürlicher Ressourcen, die für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge erforderlich sind, sollen die Batterien selbst mit Batteriepässen ausgestattet werden.

Diese Batteriepässe dienen als eine Art digitaler Ausweis, mit dem nachverfolgt werden kann, wo das Fahrzeug gewesen ist (wo Sie und ich gewesen sind) und wie sich die Batterie verhält.

Mit der zunehmenden Selbststeuerung von Elektrofahrzeugen könnte sich das Fahrzeug bei Verstößen, z. B. wenn es in verbotene Richtungen fährt, entweder selbst abschalten oder zur nächsten Beschlagnahmungsstelle fahren.

Bis dahin werden nach und nach Ultra Low Emission Zones (ULEZ) eingerichtet, die mit Überwachungskameras ausgestattet sind, da die unsichtbaren Mauern eines digitalen Gefängnisses für die kommenden 15-Minuten-Städte errichtet werden sollen.

„Wenn wir in der Zeit nach der Pandemie beschließen, unser Leben so fortzusetzen wie bisher (mit denselben Autos zu fahren, zu denselben Zielen zu fliegen, dieselben Dinge zu essen, unser Haus auf dieselbe Weise zu heizen usw.), dann ist die COVID-19-Krise klimapolitisch gesehen umsonst gewesen.“ COVID-19: Der große Reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

Auch der Flugverkehr soll stark eingeschränkt werden, und Ihre digitale Identität wird eine Schlüsselkomponente bei der Durchsetzung und Einhaltung der Vorschriften sein.

Selbst wenn es kein völliges Verbot von Flugreisen geben sollte, wird die Kohlenstoffsteuer so hoch sein, dass nur die Superreichen und Einflussreichen in der Lage sein werden, zu fliegen.

Es werden zwar Anstrengungen unternommen, um „nachhaltigen Flugkraftstoff“ herzustellen, aber die Zusagen zur Reduzierung der Emissionen, die den Flugverkehr einschränken würden, werden bereits gemacht, bevor die Infrastruktur überhaupt eingerichtet ist.

Aber keine Sorge!

In den Augen nicht gewählter Globalisten wird unsere Reiselust durch das Aufkommen des Metaversums und der 15-Minuten-Städte gestillt werden.

Personalisierte Abriegelungen: durch Wahl, Befolgung oder Zwang, angetrieben durch digitale ID, CBDC, 15-Minuten-Städte und das Metaversum

15-Minuten-Städte, das Metaversum, Smart Homes, digitale ID und CBDC verschmelzen zu einer Form der personalisierten Abriegelung, bei der wir entweder keine Lust mehr haben zu reisen, oder wir werden durch digitale Mittel gezwungen oder zur Einhaltung der Vorschriften gezwungen.

Da die globale Elite Ihnen und mir einen Teil der Schuld für unseren Beitrag zum Wetter durch unseren Kohlenstoff-Fußabdruck gibt, ist die Idee, uns in unseren winzigen Wohnräumen in massiven Hochhäusern gefügig zu halten, während wir in das Metaverse eintauchen, um zu arbeiten und zu spielen, und nur innehalten, um die Treppe hinunter ins Fitnessstudio zu gehen oder vielleicht unsere Bullaugen zu öffnen, um unsere per Drohne gelieferten Waren abzuholen, die wir nie wirklich besitzen, sondern nur mieten.

„Weniger pendeln, mehr aus der Ferne arbeiten, mit dem Fahrrad fahren und zu Fuß gehen statt mit dem Auto, um die Luft in unseren Städten so sauber zu halten, wie sie es während der Sperrzeiten war, Urlaub in der Nähe des Wohnortes machen: All dies könnte, wenn es in großem Maßstab zusammenkommt, zu einer nachhaltigen Verringerung der Kohlenstoffemissionen führen.“ COVID-19: Der große Reset, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2020

In diesen 15-Minuten-Städten wird es keine Geldautomaten geben. Zahlungen werden mit einem Handstreich oder einem Iris-Scan getätigt, und alle Transaktionen werden in CBDC abgewickelt, das ohne eine digitale ID nicht funktioniert.

Unabhängig davon, ob Sie berufstätig sind oder durch KI zur „nutzlosen Klasse“ gehören, wird Ihr Gehaltsscheck oder das Universelle Grundeinkommen (UBI) in Form eines programmierbaren CBDC ankommen, das an Ihre digitale Brieftasche gesendet wird, und es wird Beschränkungen geben, wo Sie es ausgeben können, wofür Sie es ausgeben können und wann, einschließlich im Metaverse, wo Ihre digitale ID der Treiber für ein reputationsbasiertes Sozialkreditsystem sein wird.

Das Metaverse ist jedoch nicht nur ein Raum der virtuellen Realität, in dem man bequem vom Sofa aus Geschäfte, Vergnügen und imaginäre Reisen unternehmen kann.

Es gibt auch einen Augmented-Reality-Aspekt in diesem Ökosystem, bei dem AR-Brillen mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet sind, die jederzeit eingeschaltet sind und alles aufzeichnen, was Sie sehen und hören, einschließlich der Dinge in Ihrem Zuhause.

Für den Zugang zum Metaverse ist eine digitale ID erforderlich, die alle Daten speichert, die von Ihrer AR-Brille und den intelligenten Geräten in Ihrem Haus und an Ihrer Person gesammelt werden, darunter Fitbits, Thermostate, Kühlschränke, Spiegel und so ziemlich jedes andere IoT-Gerät in Ihrem intelligenten Haus, auf das Sie zugreifen und das Sie aus der Ferne steuern können.

„Die Fülle von Fake News und ihre Fähigkeit, die Polarisierung zu verstärken und zu manipulieren, behindern unsere Fähigkeit, erfolgreich mit den bedeutenden kollektiven Handlungsproblemen umzugehen, denen die Menschheit gegenübersteht“ Die große Erzählung, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Und in einer Zukunft, in der öffentliche und/oder private Stellen verstärkt gegen Fehlinformationen und Hassreden vorgehen, wird alles, was Sie sagen, aufgezeichnet und kann gegen Sie verwendet werden, wobei das Sozialkreditsystem der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) als Blaupause dient.

Diese Maßnahmen werden in Form von eingeschränkter Kaufkraft, eingeschränkter Mobilität und eingeschränktem Luxus erfolgen, die in Ihre digitale ID und CBDC einprogrammiert werden, um sicherzustellen, dass Sie in Ihrer persönlichen, unsichtbaren Sperre bleiben.

Aber wenn Ihre Gedanken und Worte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen, werden es Ihre Konsumgewohnheiten tun – alles im Namen der Rettung des Planeten vor Ihrem Beitrag zum Klimawandel.

Ernährungseinschränkungen: Reduzierung des Fleisch- und Milchkonsums, Förderung des Verzehrs von im Labor gezüchteten Proteinen und von Insekten, und

Um den Planeten vor blähenden Kühen und düngerfressenden Landwirten zu retten, versuchen Klimawandel-Alarmisten, durch eine Einschränkung unserer Ernährung eine Netto-Null-Emission zu erreichen.

Fleisch und Milchprodukte sollen ebenso wie Reisen eingeschränkt und schrittweise abgeschafft werden, z. B. durch die Keulung von Hunderttausenden von Kühen, um Platz für alternative Proteine auf Pflanzen- und Insektenbasis sowie für künstliches Fleisch zu schaffen.

„Der Unterschied zwischen ‚guten Regierungen‘ und ’schlechten Regierungen‘ wird sich daran messen lassen, wie schnell sie den Übergang zum Netto-Nulltarif umsetzen und gleichzeitig eine Wohlfahrtspolitik betreiben, die die Gesellschaften gerechter und wohlhabender macht.“ Die große Erzählung, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Während es bei Fleisch schwierig ist, die Lieferkette lückenlos nachzuverfolgen, können alternative Proteine, die in Fabriken, Bauernhöfen und Labors hergestellt werden, mit Sensoren ausgestattet werden, die mit dem Internet der Dinge verbunden sind, um eine ultimative Rückverfolgbarkeit durch zentralisierte Kontroll- und Überwachungssysteme zu ermöglichen.

Echtes Fleisch wird zwar noch in begrenzten Mengen erhältlich sein, aber es wird als Luxus angesehen, und der Kauf von Fleisch durch Einzelpersonen wird über individuelle Kohlenstoff-Fußabdruck-Tracker, die in Ihre digitale ID programmiert sind, überwacht und kontrolliert.

Ihr CBDC wird so programmiert sein, dass Sie entweder den erlaubten Fleischkonsum nicht mehr überschreiten, oder es wird automatisch eine saftige Kohlenstoffsteuer einbehalten.

Im Labor gezüchtete Proteine werden die Landwirte ersetzen, da deren Landnutzung aufgrund ihrer Kohlenstoffemissionen als nicht nachhaltig gilt.

Die Landwirte müssen entweder ihr Land zwangsweise räumen, eine erpresserische Kohlenstoffsteuer zahlen oder ihr Land für ein paar Cent pro Dollar verkaufen.

Ordo ab chao clima (Ordnung zu Chaos)

Die oben genannten Szenarien, ob sie nun ganz oder teilweise eintreten, können je nach Person als utopisch oder dystopisch angesehen werden.

Einige Leute hätten kein Problem damit, in ihren Kapseln zu bleiben und Käfer zu essen, während sie virtuell in imaginäre Länder im Metaversum reisen, während sie sich zurücklehnen und ihr UBI in CBDC abholen.

Andere würden nicht so sanft in diese dunkle Nacht gehen.

Aber während der Klimawandel das Schreckgespenst für die Umsetzung von Maßnahmen ist, die zu Massenüberwachung und vollständiger Kontrolle über die Gesellschaft führen, wird diese spezielle „Krise“ manchmal vorübergehend durch andere vermeintliche Krisen ersetzt, wenn diese auftreten.

Ob es sich nun um die COVID-19-Pandemie, geopolitische Konflikte, den Krieg gegen den Terror, die Einmischung von Geheimdiensten in außen- und innenpolitische Angelegenheiten, Hungersnöte oder eine mögliche Cyber-Pandemie handelt, die Lösungsvorschläge ähneln denen für den Klimawandel.

Letztendlich fordern sie alle die Verschmelzung von Unternehmen und Staat (öffentlich-private Partnerschaften), um die Macht mit Hilfe von NRO und nicht gewählten Globalisten mit ihren digitalen Armeen und Propagandisten in den Medien zu zentralisieren.

Keines der genannten dystopischen Szenarien muss eintreten.

Malo periculosam libertatem quam quietam servitutem (Ich bevorzuge gefährliche Freiheit gegenüber stiller Knechtschaft).