The London Times im 1987: Der Pockenimpfstoff hat das AIDS-Virus ausgelöst.

Dr. Alan Cantwell, M.D.“

Artikel von Dr. Alan Cantwell, M.D., hier wiedergegeben

Am 11. Mai 1987 veröffentlichte die Londoner Times, eine der angesehensten Zeitungen der Welt, einen brisanten Artikel mit dem Titel „Pockenimpfstoff löst AIDS-Virus aus“.

Darin wurde behauptet, dass das von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) geförderte Pockenimpfprogramm für die Ausbreitung von AIDS in Afrika verantwortlich sei. Fast 100 Millionen Afrikaner, die in Zentralafrika lebten, wurden von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) geimpft. Der Impfstoff wurde für das Erwachen einer „schlafenden“ AIDS-Infektion auf dem Kontinent verantwortlich gemacht.

Ein Berater der WHO gab zu: „Ich glaube jetzt, dass die Theorie der Pockenimpfung die Erklärung für die Explosion von AIDS ist“.

Dr. Robert Gallo, Mitentdecker des HI-Virus, sagte der Times: „Die Verbindung zwischen dem WHO-Programm und der Epidemie ist eine interessante und wichtige Hypothese.

Ich kann nicht sagen, dass es wirklich passiert ist, aber ich behaupte seit einigen Jahren, dass die Verwendung von Lebendimpfstoffen, wie sie bei Pocken verwendet werden, eine ruhende Infektion wie HIV aktivieren kann. Trotz der enormen Bedeutung dieser Geschichte schwiegen die US-Medien zu diesem Bericht, und Gallo sprach nie wieder darüber.

Im September 1987 beschuldigte Dr. William Campbell Douglass auf einer von der National Health Federation gesponserten Konferenz in Monrovia, Kalifornien, die WHO unverblümt, Afrika mit dem AIDS-Virus zu ermorden.

In einem weitverbreiteten Nachdruck seines Vortrags mit dem Titel „W.H.O. Murdered Africa“ (Die WHO hat Afrika ermordet) beschuldigte er die Organisation, Virologen und Molekularbiologen zu ermutigen, mit tödlichen Tierviren zu arbeiten, um ein immunsuppressives Hybridvirus zu schaffen, das für den Menschen tödlich wäre.

Er zitierte eine Passage aus dem Bulletin der Weltgesundheitsorganisation (Band 47, S. 259, 1972), in der es heißt: „Es sollte versucht werden herauszufinden, ob Viren tatsächlich selektive Wirkungen auf die Immunfunktion ausüben können. Es sollte die Möglichkeit untersucht werden, dass die Immunantwort gegen das Virus selbst beeinträchtigt werden kann, wenn das infektiöse Virus mehr oder weniger selektiv die Zelle schädigt, die auf das Virus reagiert“.

Douglass sagt: „Das ist AIDS. Im Klartext sagt die WHO: Lasst uns ein Virus erfinden, das selektiv das menschliche T-Zell-System zerstört, eine erworbene Immunschwäche“. Der gesamte Artikel kann bei google.com nachgelesen werden („WHO Murdered Africa“).

In seinem 1989 erschienenen Buch „AIDS: Das Ende der Zivilisation“ behauptet Douglass, die WHO habe die afrikanischen Impfstoffe verunreinigt. Er beschuldigt „die Virologen der Welt, die Zauberer, die uns diese schreckliche Seuche gebracht haben und die eine einheitliche Front gebildet haben, um zu leugnen, dass das Virus im Labor aus bekannten tödlichen Tierviren hergestellt wurde. Die wissenschaftliche Parteilinie lautet, dass ein AIDS-kranker Affe in Afrika einen Eingeborenen in den Hintern gebissen hat. Der Eingeborene ging dann in die Stadt und gab das Virus an eine Prostituierte weiter, die es an einen lokalen Bankier weitergab, der es an seine Frau und drei Freundinnen weitergab, und schwupps – 75 Millionen Menschen in Afrika waren mit AIDS infiziert. Eine absurde Geschichte.