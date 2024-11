Zu Zeiten des Corona war Professor Leana Wen häufig in den Medien präsent. Unter anderem forderte sie, dass Ungeimpfte im Haus bleiben sollten.

Der Wissenschaftsjournalist Simon Goddek hat die Frau recherchiert und herausgefunden, dass sie bereits während der Bombenanschläge in Boston am 15. April 2013 aufgetreten ist.

Im September 2021 sagte Wen, dass Ungeimpfte ihre Häuser nicht verlassen sollten. Im Juli 2021 erklärte Wen, dass die Pandemie vorbei sei, wenn alle geimpft seien. Im selben Monat sagte sie: „Wir können den Ungeimpften nicht trauen“.

Erinnern Sie sich an Dr. Leana Wen, die Frau, die forderte, dass Ungeimpfte ihre Häuser nicht verlassen dürfen? Wen war nicht nur ein Covid-Panikmacher, sondern auch ein Krisenschauspieler während der Bombenanschläge auf den Boston-Marathon. Dieses Thema wird jeden Verschwörungstheoretiker in den Wahnsinn treiben, also bleiben Sie dran.

