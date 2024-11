Dr. Daniel Nagase warnt: „Replikon-Technologie gefährlicher als Atomwaffen – eine biologische Atombombe“

Dr. Daniel Nagase: „Replikon-Technologie… ist gefährlicher als Atomwaffen. Wenn Sie denken, Atomwaffen seien bedrohlich, stellen Sie sich etwas wie eine Atombombe vor, die sich selbst vervielfältigen kann… und einen Timer einstellen kann, um in einem Jahr, in zehn Jahren oder sogar in fünfzig Jahren zu explodieren.“

Der Notfallmediziner Dr. Daniel Nagase beschreibt gegenüber Dr. Joseph Sansone, wie die Replikon-Technologie – auch bekannt als „selbstverstärkendes mRNA“ – eine Bedrohung darstellt, die das Potenzial von Atomwaffen übersteigt. Nagase, der zuvor sagte, dass die Replikon-Technologie zu einer „übertragbaren Krebsart“ führen könnte, weist darauf hin, dass diese selbstverstärkenden mRNA-Injektionen auf eine verzögerte Freisetzung von bis zu 50 Jahren oder länger eingestellt werden könnten.

Nagase betont, dass die Replikon-Injektionen bereits in Japan an der japanischen Bevölkerung, insbesondere den älteren Menschen, eingesetzt wurden. Er erklärt: „Ich schrieb einen Artikel auf meinem Substack mit dem Titel ‚Japans Plan zur Zerstörung der Welt‘. Und genau so gefährlich ist die Replikon-Technologie.“ Er fährt fort: „Das ist schlimmer als Atomwaffen. Wenn Sie denken, Atomwaffen seien bedrohlich, dann denken Sie an eine Atombombe, die sich selbst vervielfältigen kann. Und nicht nur das, sie kann sich selbst vervielfältigen und einen Timer einstellen, um in einem Jahr, in zehn Jahren oder in fünfzig Jahren zu explodieren… das ist die Atombombe der Biologie.“

„Es handelt sich um eine selbstreplizierende Technologie… das ist ein Replikon. Es kann alles tun. Es hat die Macht, sich selbst zu kopieren. Es hat die Macht, Gene von anderen Spezies zu stehlen. Es ist allmächtig. Im Grunde ist es das allmächtige Virus.“

Nagase fügt hinzu:

„Je mehr Kopien eines Replikons in der Umwelt existieren, desto schneller entwickelt sich eine tödliche Variante, die sich ausbreiten kann, sogar ohne viele Symptome zu verursachen. Aus Sicht der natürlichen Selektion besteht der evolutionäre Druck auf ein Replikon darin, möglichst geringe Symptome hervorzurufen, sodass der Wirt seine täglichen Aktivitäten ausführen kann…“

In einer Teil-Transkription des Clips erklärt Nagase weiter:

„Also dachte ich, dass die Regierung, mit all den Nebenwirkungen, die von normaler mRNA-Technologie im Jahr 2024 in die Nachrichten gelangen, die selbstreplizierende Version von mRNA sofort stoppen würde. Denn wenn mRNA bereits so viele Nebenwirkungen hat und Menschen in Japan sterben, junge Menschen ohne erkennbaren Grund sterben, und wenn das in die Mainstream-Nachrichten in Japan gelangt, dann sollte die Regierung auf keinen Fall die selbstreplizierende Version zulassen.

Aber das geschah nicht. Ich schrieb einen Artikel auf meinem Substack mit dem Titel ‚Japans Plan zur Zerstörung der Welt‘. Genau so gefährlich ist die Replikon-Technologie. Wenn Sie denken, Atomwaffen seien bedrohlich, dann denken Sie an etwas wie eine Atombombe, die sich selbst vervielfältigen kann. Und nicht nur das, sie kann sich selbst vervielfältigen und einen Timer einstellen, um in einem Jahr, in zehn Jahren oder in fünfzig Jahren zu explodieren. Das ist die nukleare Waffe der Biologie. Es handelt sich um eine selbstreplizierende Technologie, und das ist ein Replikon. Es kann alles tun. Es hat die Macht, sich selbst zu kopieren. Es hat die Macht, Gene von anderen Spezies zu stehlen. Es ist allmächtig. Es ist im Grunde das allmächtige Virus.

Und je mehr Kopien eines Replikons in der Umwelt vorhanden sind, desto schneller wird es eine tödliche Variante geben, eine, die sich ausbreiten kann, eine, die sich ausbreiten kann, ohne zu viele Symptome zu verursachen. Tatsächlich ist der evolutionäre Druck auf ein Replikon, so wenig Symptome wie möglich zu verursachen, damit der Wirt seine täglichen Aktivitäten ausführen kann. Das maximiert die Wahrscheinlichkeit, dass der Wirt gleichzeitig…“