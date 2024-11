China will nicht die Welt verändern, sondern sich selbst bewahren“ – George Yeo über Chinas Eigenständigkeit

Die beste Erklärung, die ich je gehört habe, warum die „Thukydides-Falle“ auf China nicht zutrifft und warum China keine hegemonialen Bestrebungen westlicher Art verfolgt.

Diese Einschätzung stammt von George Yeo, dem ehemaligen Außenminister Singapurs und in meinen Augen dem wohl besten China-Analysten weltweit (ich verfolge seine Vorträge stets mit großem Interesse).

The best explanation I've ever listened to as to why the "Thucydides trap" doesn't apply when it comes to China, and why China doesn't have Western-like hegemonic aspirations.



By George Yeo, former foreign minister of Singapore and imho the single best analyst of China anywhere… pic.twitter.com/xjuDjeRgUO