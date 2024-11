Notfalltreffen der Pharma-CEOs nach Trumps Wiederwahl und Kursrückgang am Aktienmarkt

Berater von Robert F. Kennedy Jr. gibt Hinweis auf Notfalltreffen der Pharma-CEOs nach Trumps Wiederwahl, bemerkt Kursrückgang am Aktienmarkt

Am 6. November 2024 twitterte Jamel Holley, dass die CEOs der fünf größten Pharmaunternehmen eine „Notfall-Telekonferenz“ abhalten und „ein Anwalt bestätigt hat, dass alle in Panik sind!“

In einem späteren Tweet schrieb er: „Neueste Meldung – Pharma-‚Aktienmarkt‘ heute im Minus und teils ‚eine zunehmend bedrohliche Umgebung‘ als Grund genannt. Ich frage mich, warum gerade heute.“

RFK: „Making America Healthy Again“

Holleys Äußerungen kommen kurz nach der Wiederwahl von Donald Trump und der Bestätigung von Robert F. Kennedy Jr., dass Trump ihn gebeten hat, Gesundheitsinitiativen zu leiten, um die Bundesgesundheitsbehörden zu reformieren.

Kennedy postete:

„Präsident Trump hat mich um Folgendes gebeten:

Die Korruption in unseren Regierungsbehörden im Gesundheitswesen zu beseitigen. Diese Behörden wieder zu ihrem reichen Erbe goldstandardbasierter, evidenzbasierter Wissenschaft zurückzuführen. Amerika wieder gesund zu machen, indem die Epidemie chronischer Krankheiten beendet wird.“

Holley, der Kennedy als „meinen großen Bruder“ beschreibt, fügte hinzu: „Für uns steht Politik an zweiter Stelle. Unsere Bindung bleibt unzerbrechlich.“

Sowohl Trump als auch Kennedy waren zuvor von Twitter, jetzt X, wegen ihrer öffentlichen Aussagen gesperrt worden, die gegen die damaligen Richtlinien der Plattform verstießen. Seit der Übernahme und Umbenennung durch Elon Musk als „Forum für freie Meinungsäußerung“ wurden die Konten von Trump und Kennedy wiederhergestellt, was ihnen eine erneute Präsenz auf der Plattform ermöglicht – gerade rechtzeitig zu Trumps Wiederwahl.

Holleys Engagement und Beziehung zu RFK Jr.

Holley, der von 2015 bis 2022 in der New Jersey General Assembly tätig war, hat sich eng mit Kennedy in Fragen der öffentlichen Gesundheit abgestimmt, insbesondere in der Opposition gegen bestimmte Impfpflichten. Kennedy war ein wichtiger Unterstützer von Holleys politischer Karriere und arbeitete häufig mit ihm an Initiativen zur Förderung von Transparenz und Sicherheit im Gesundheitswesen.

Was kommt als Nächstes?

Holleys Tweets über das Notfalltreffen der Pharma-CEOs und die mögliche „bedrohliche Umgebung“ deuten auf wachsende Besorgnis in der Branche hin, während Trump sich auf eine weitere Amtszeit vorbereitet. Da Kennedy als Leiter wichtiger Gesundheitsreformen vorgesehen ist, werden die möglichen Auswirkungen auf die Praktiken der Pharmaindustrie und die öffentliche Gesundheitspolitik voraussichtlich genau beobachtet.