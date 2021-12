Die Freien und die Tapferen

Was ist daraus geworden (the free and the brave)? Was ist aus der Einstellung geworden, die Patrick Henry 1775 auf dem Kongress in Virginia zu der Aussage veranlasste: „Gebt mir die Freiheit oder gebt mir den Tod“?

Was ist aus dem patriotischen Eifer und der unheimlichen Bereitschaft geworden, Leiden und Tod in Kauf zu nehmen, die dazu führten, dass sich über zwei Millionen junge Männer freiwillig zum Dienst im Ersten Weltkrieg meldeten und fünfmal so viele freiwillig zum Dienst im Zweiten Weltkrieg?

Was ist aus der Fähigkeit geworden, Ängste zu überwinden und die Abenteuerlust und das Potenzial für unermesslichen Erfolg zu nutzen, die Hunderttausende von Männern und Frauen an die wilden und gefährlichen Grenzen des amerikanischen Westens trieben?

Was ist aus dem Geist geworden, der die Seelen derjenigen erfüllte, die sich den Widrigkeiten, der Gefahr für Leib und Leben stellten, die über 50.000 unglückliche Männer und Frauen (zumeist Männer) in den Dschungel Mittelamerikas führte, um den Panamakanal zu bauen – und schließlich über 5.000 von ihnen durch Unfälle und alle möglichen Krankheiten, einschließlich Malaria und Ruhr, tötete?

Was war geschehen?

Ja, hier geht es um uns Männer (mich eingeschlossen!). Sicher, auch Frauen können mutig sein – jede biologische sexuelle Orientierung kann den Archetypus des Kriegers aktivieren – aber in der Regel sind es die männlichen Geschlechter, die in diese archetypische Konstellation fallen.

Tapferkeit – ein Zwang, diejenigen zu schützen, die er liebt, eine kritische und logische Einschätzung einer schwierigen Situation und die Kraft und Macht, zumindest eine potenzielle Kraft und Macht, die bereit ist, alles Notwendige zu tun, um Partner und Familie, Gemeinschaft und Nation zu schützen.

Wir, wir Männer, haben anscheinend viel davon verloren. Sind wir ein Haufen von Weicheiern geworden?

Dr. Mark McDonald, ein prominenter Arzt mit Spezialisierung auf Psychiatrie, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er den psychologischen Zustand von Männern und Frauen in dieser Krise beschreibt:

Wir haben im Wesentlichen Männer, die keinen Mumm haben, und dann haben wir Histrionikerinnen, Frauen, die keine emotionale Beherrschung mehr haben, weil es keine Männer mehr gibt, die sie beherrschen.

Sexistisch? Vielleicht werden einige das denken, aber McDonald schiebt nicht die ganze Schuld auf ein Geschlecht oder ausschließlich auf die männlichen oder weiblichen Archetypen, die Verantwortung ist hier ziemlich ausgewogen.

Was bedeutet das?

Im Grunde bedeutet es, dass wir eine Kultur geschaffen haben, die Männer ziemlich gut entmannt hat – die radikale feministische Bewegung sowie ein allgemeiner Mangel an Situationen, in denen Männer ihr „Mann-Sein“ auf gesunde Weise zum Ausdruck bringen können, haben einen großen Anteil an diesem Problem.

„Toxische Männlichkeit“ ist ein Begriff und ein Konzept, das die Welt im Sturm erobert hat und einen großen Teil zu der Verwirrung beiträgt, die Männer erleben, wenn sie versuchen herauszufinden, was ein „echter Mann“ in der heutigen „männerfeindlichen“ Kultur ist.

„Oh boo hoo“, werden einige von Ihnen jetzt vielleicht sagen. „Männer haben aufgrund ihrer mächtigen patriarchalischen Geschichte, in der sie Frauen missbraucht und als minderwertige Partner in Beziehungen behandelt haben, einen kleinen Rückzieher verdient!“

Daran ist sicher etwas Wahres dran, aber zwei Unrechte ergeben kein Recht. Man kann nicht einen wesentlichen Teil des „Mannseins“ aushöhlen, ohne dass dabei ein gewisser Kollateralschaden entsteht, und zwar rundherum.

Was hat also ein „echter Mann“ mit Tapferkeit zu tun? Eigentlich eine ganze Menge. Sich Widrigkeiten und Gefahren zu stellen, in erster Linie, um körperlich Schwächere zu schützen, ist eine sehr wichtige Eigenschaft des männlichen Archetyps des Kriegers oder sogar des Königs, wenn man es genauer wissen will.

Historisch und traditionell ist der Mann der Beschützer, der Körperliche und manchmal auch der Intellektuelle (Intelligenz, die sich im logischen Denken und im kritischen Denken zeigt), der in den männlichen Archetypen zu finden ist (wiederum Archetypen, zu denen sowohl Männer als auch Frauen Zugang haben).

Diese Attribute sind in erster Linie auf Schutz ausgerichtet und werden nach außen hin als Stärke und Entschlossenheit projiziert. Dies stabilisiert oft die eher emotionalen weiblichen archetypischen Faktoren, die wiederum typischerweise von der Frau oder dem Mann in einer Beziehung aktiviert werden.

Als Psychotherapeutin, und zwar als archetypische Psychologin, sehe ich täglich, wie diese archetypischen Kräfte und Einflüsse bei meinen Klienten zum Tragen kommen. Die meisten Probleme, die ich in der Paartherapie feststelle, sind auf ein Ungleichgewicht oder eine Dysfunktion in diesen männlichen und weiblichen Energien zurückzuführen.

Auch hier kann der „Mann“ in einem Paar sowohl den männlichen als auch den weiblichen Archetypus aktivieren, ebenso wie die „Frau“. Problematisch wird es dann, wenn die aktivierten Archetypen unangemessen sind, aus dem Gleichgewicht geraten und ein unerwartetes, unerwünschtes oder nicht förderliches Ergebnis hervorbringen. Die meisten dieser Einflüsse laufen im Unbewussten ab, so dass sie nur sehr selten bewusst manipuliert werden.

Erst als ich Dr. McDonald kennenlernte, konnte ich einige sehr wichtige Zusammenhänge erkennen. McDonald hat kürzlich ein Buch mit dem Titel United States of Fear geschrieben und veröffentlicht. Der Untertitel des Buches, „Wie Amerika Opfer eines Massenwahns wurde“, ist das Hauptthema.

McDonald macht keinen Hehl daraus, was seiner Meinung nach eine grundlegende Ursache für diese Massenpsychose ist. Er glaubt, dass Frauen (weibliche Archetypen, die das Verhalten der Frau steuern) einen starken und männlichen Mann brauchen, um ihre Emotionalität zu zügeln (aufgrund des ungehinderten Ausdrucks ihrer weiblichen Archetypen). McDonald sagte in einem Interview auf Jerm Warfare:

Glauben Sie, dass Männer mit Masken Frauen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln? Es zeigt nur, dass sie keine Eier haben. Ich habe mit weiblichen Polizeibeamten gesprochen, die Männer in Tarnkleidung, tätowiert, in Lastwagen mit Gewehrständern herumfahren sehen – mit Masken. Sie sagen mir: „Ich fühle mich dadurch nicht sicher. Das macht mir Angst. Wenn sie solche Angst vor einem Virus haben, wie werden sie dann auf eine echte Bedrohung reagieren – was wird passieren, wenn der Bär aus dem Wald kommt? Was wird passieren, wenn ein Vergewaltiger versucht, mich anzugreifen? Was wird passieren, wenn meine Kinder von dem Mann im Park entführt werden, was werden sie dann tun? Werden sie mit ihrer Maske sagen: „Bitte aufhören. Bitte. Bitte.“ Sie werden nicht ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie werden nicht einmal ihren Mund aufs Spiel setzen“.

Harte Worte, meine Brüder. Harte Worte, aber ich denke, sie treffen den Nagel auf den Kopf.

Ist dies der einzige Grund für den Zusammenbruch, den wir bei denjenigen beobachten, die sich nicht gegen die derzeitige Tyrannei wehren und sagen können: „Genug ist genug, treten Sie zurück!“ Nein, natürlich nicht, aber meiner Meinung nach ist es ein großer Teil des Problems.

Unsere Kultur, zumindest im Westen, wurde so eingerichtet, dass dies geschehen kann. Wir sind mehr und mehr davon abhängig geworden, dass die Regierung für uns sorgt, und haben dadurch unseren eigenen Antrieb verloren, Charakter und Stärke zu entwickeln. Wir verlassen uns darauf, dass die Regierung und die Autoritäten für uns denken und uns sagen, was das Beste für uns ist, dass sie uns, mit einem Wort, erziehen. Wir fügen uns, wir bleiben Kinder, und wir leiden letztlich.

Die Mutigen halten an dem fest, was sie frei macht, und sind bereit, dafür zu kämpfen. Freiheit ist ein gottgegebenes Recht, kein Recht, das uns von einer anderen Autorität verliehen wird. Die gesunden männlichen Archetypen des Kriegers und des Königs haben das symbolische Schwert an ihrer Seite, das ihre Macht über Widrigkeiten und Gefahren repräsentiert.

Es gibt eine Zeit, in der der Krieger das Schwert nur ein paar Zentimeter aus der Scheide zieht, damit die Sonne auf der polierten Oberfläche glitzert und in den Augen eines potenziellen Feindes aufblitzt, um ihm zu zeigen, mit wem er es zu tun hat.

Und dann ist es an der Zeit, das Schwert ganz aus der Scheide zu ziehen und das zu zerschneiden, was den Krieger und die, die er liebt, ernsthaft bedroht.

Jetzt ist die Zeit zum Kämpfen.