Was wird passieren, wenn die USA das Ultimatum Putins ablehnen?

Russlands Staatschef spricht in seiner Jahresendansprache hart über die Ukraine, aber jeder nächste Schritt wird wahrscheinlich begrenzt, kalkuliert und sogar mit dem Westen abgestimmt sein

Der russische Präsident Wladimir Putin scheint noch nicht bereit zu sein, die Brücken zum Westen abzubrechen, wenn man seine mit Spannung erwartete Rede zum Jahresende am 23. Dezember betrachtet.

Trotz der Drohungen und der harten Rhetorik inmitten eines drohenden Krieges gegen die Ukraine bezeichnete der russische Staatschef die Reaktion der Vereinigten Staaten auf die Forderungen des Kremls nach rechtlich verbindlichen Sicherheitsgarantien zur Entschärfung des Konflikts als „positiv“, auch wenn Washington noch immer nicht offiziell auf Moskaus Vorschläge eingegangen ist.

Bedeutet das, dass Russland nicht bereit ist, in das Nachbarland einzumarschieren, das Teil der ehemaligen Sowjetunion war?

Nicht unbedingt. Sollte die Ukraine eine groß angelegte Militäroffensive im Donbass starten, wird Moskau wahrscheinlich eingreifen müssen, um die selbsternannte Volksrepublik Donezk und die Volksrepublik Lugansk zu schützen.

Andernfalls würde der Westen das Ausbleiben einer entschlossenen Reaktion Russlands als ein weiteres Zeichen der Schwäche interpretieren, und schließlich könnte die Ukraine, die von den Vereinigten Staaten stark unterstützt wird, versuchen, ihre Souveränität über die Krim wiederherzustellen.

„Die Zukunft des Donbass muss von den Menschen im Donbass entschieden werden“, sagte Putin auf seiner mit Spannung erwarteten Pressekonferenz zum Jahresende.

Die Menschen im Donbass haben natürlich bereits im Mai 2014 über ihre Zukunft entschieden, als sie ein Referendum abhielten und die „Selbstverwaltung“, d. h. die faktische Unabhängigkeit von Kiew, erklärten. Bis heute weigert sich der Kreml jedoch, dieses Referendum anzuerkennen.

Im Falle einer möglichen ukrainischen Offensive könnte Russland jedoch dieselbe Strategie anwenden, die es 2008 nach dem Angriff Georgiens auf seine abtrünnige Region Südossetien einsetzte. Moskau griff ein, vertrieb die georgischen Streitkräfte aus der Region und erkannte nicht nur die Unabhängigkeit Südossetiens, sondern auch die Abchasiens an.

Da die Westukraine von weitaus größerer strategischer und wirtschaftlicher Bedeutung ist als Georgien, würde ein solches russisches Vorgehen zu schweren Sanktionen führen, die sich negativ auf die russische Wirtschaft auswirken würden. Um ein solches Szenario zu verhindern, fordert der Kreml nun „Sicherheitsgarantien“, dass die NATO nicht nach Osten in die Ukraine expandiert.

Ein russischer Soldat zielt entlang der ukrainischen Grenze. Foto: Facebook

„Sie müssen uns Garantien geben, und zwar sofort“, sagte Putin.

Es bleibt jedoch unklar, warum es der Kreml so eilig hat. Anfang Oktober schrieb der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew einen Artikel, in dem er darauf hinwies, dass „Russland weiß, wie man wartet“, und dass Moskau warten sollte, bis „vernünftige Figuren“ in Kiew an die Macht kommen und die derzeitige ukrainische Führung ersetzen.

Zwei Monate später setzt Putin die Vereinigten Staaten unter Druck, damit sie zusagen, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird. Die Allianz hat bereits jeden Kompromiss in Bezug auf die „Grundprinzipien“ der NATO ausgeschlossen, was bedeutet, dass der Westen mit ziemlicher Sicherheit nicht die von Putin gewünschten „Sicherheitsgarantien“ geben wird.

Was wird Moskau in diesem Fall tun?

„Die Vereinigten Staaten müssen begreifen, dass wir einfach keine andere Wahl haben. Glauben sie etwa, dass wir tatenlos zusehen werden?“, sagte Putin einige Tage vor seiner jährlichen Pressekonferenz zum Jahresende und behauptete, die USA könnten Kiew zu einem Angriff auf die Krim drängen.

Derartige Äußerungen Putins sind freilich nicht neu. Im August 2016 beschuldigte Putin das ukrainische Verteidigungsministerium, einen russischen Soldaten und einen Offizier des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) auf der Krim, an der Grenze zur Ukraine, getötet zu haben.

Offenbar hatte die Ukraine eine Sabotage-Aufklärungsgruppe auf die Krim entsandt, was zu einem kurzen Grenzkonflikt führte. Putin sagte, Russland werde „so etwas nicht durchgehen lassen“, aber Moskau reagierte nie auf die angebliche Tötung seiner Militär- und Geheimdienstmitarbeiter.

Sollte die Ukraine also tatsächlich massive Provokationen auf der Krim inszenieren, wird die russische Reaktion möglicherweise nicht so heftig ausfallen, wie manche vielleicht erwarten.

Obwohl der Kreml behauptet, die Ukraine und die Vereinigten Staaten würden sich auf „Provokationen“ vorbereiten, die auch einen chemischen Angriff beinhalten könnten, erscheint ein solches Szenario nicht sehr realistisch. Russland hat in der Vergangenheit immer wieder solche „Fehlalarme“ in Syrien ausgelöst.

So beschuldigte Moskau 2017 Washington, eine „Provokation“ in Syrien auszuhecken, während der Kreml ein Jahr später behauptete, dass Rebellen einen Chemiewaffenangriff planten, um ihn dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad anzulasten.

Im November dieses Jahres warnte das russische Verteidigungsministerium, die von der Türkei unterstützten Kämpfer planten eine Provokation und den Einsatz chemischer Waffen gegen Zivilisten in dem Land im Nahen Osten.

Da es nie zu einer chemischen Provokation gekommen ist, ist es unwahrscheinlich, dass Kiew und Washington ein solches Abenteuer auch auf der Krim wagen werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin inspiziert einen Bodenangriffshubschrauber auf einem Stützpunkt in Korenowsk, im Westen Russlands. Putin hat fortschrittliche Raketenabwehrsysteme an Syrien geliefert. Bild: AFP / Mikhail Klimentyev / Pool

Es ist jedoch so gut wie sicher, dass die Vereinigten Staaten die Forderungen Russlands nicht erfüllen und Garantien dafür geben werden, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird.

Russische Beamte behaupten ihrerseits, einen Plan B für den Fall zu haben, dass die USA und die NATO nicht auf Moskaus Vorschläge eingehen, obwohl sie sich weigern zu sagen, welche Maßnahmen der Kreml ergreifen würde.

Ein solches Narrativ wurde 2014 verbreitet, als der Mythos von Putins so genannten „schlauen Plänen“ geboren wurde. In Wirklichkeit waren die Maßnahmen Russlands immer eher begrenzt, kalkuliert und sorgfältig mit seinen westlichen Partnern abgestimmt.

Selbst jetzt, wo ein groß angelegter Konflikt zwischen Russland und der vom Westen unterstützten Ukraine befürchtet wird, führen russische Militärs häufig Gespräche mit ihren westlichen Partnern. Dennoch ist eine mögliche ukrainische Offensive im Donbass nicht ausgeschlossen.

„Man hat den Eindruck, dass eine dritte Militäroperation in der Ukraine vorbereitet wird, und man warnt uns – mischt euch nicht ein. Darauf müssen wir irgendwie reagieren“, betonte Putin in seiner Rede.

In der Tat, der Kreml wird reagieren. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Moskau erneut halbe Maßnahmen ergreift, um seine De-facto-Kontrolle über den Donbass zu bewahren und gleichzeitig seine Beziehungen zum Westen nicht zu gefährden.