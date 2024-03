Ende vergangener Woche berichteten US-Medien, dass einige führende Republikaner im US-Repräsentantenhaus einen Plan ausarbeiten, der Ukraine Geld aus den 300 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten zu leihen, die von den USA nach dem Beginn der Sonderoperation in der Ukraine eingefroren wurden.

Die Übergabe der von Russland beschlagnahmten Vermögenswerte an die Ukraine würde das globale Finanzsystem zum Einsturz bringen, sagte der Journalist und Autor Dan Lazare am Dienstag in der Sputnik-Sendung „Die kritische Stunde“. Er warnte auch, dass dies einer Kriegserklärung der USA an Russland gleichkäme.

„Das ist ein sehr gefährlicher Schritt“, warnte Lazare. „Es ist wirklich erstaunlich, dass sich das ganze System mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit nach unten bewegt… [die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte] wird Saudi-Arabien und China erschrecken. Das gesamte globale Finanzsystem basiert auf einer Art legitimer Zusammenarbeit, aber wenn man diese unterbricht, bricht das ganze System zusammen“.

„Es ist eine Art Erklärung, eine Ausweitung des Krieges [und] eine Kriegserklärung der Vereinigten Staaten an Russland“, fügte er später hinzu.

Lazare erinnerte die Co-Moderatoren Ted Rall und Angie Wong daran, dass die Biden-Administration vor einem Jahr noch „triumphierend“ über die Erfolge der Ukraine auf dem Schlachtfeld gejubelt habe, dass sich die Dinge seitdem aber „stark zum Negativen gewendet“ hätten.

„Die ukrainischen Streitkräfte beginnen sich aufzulösen. Ich denke, dass das Wort „zerbröckeln“ zu diesem Zeitpunkt vielleicht etwas übertrieben ist, aber man merkt, dass sie unter Druck stehen“, sagte er. „Ihnen gehen die Artilleriegranaten und andere Waffen aus, und Russland rückt immer weiter vor. Die Frage ist: Wie lange wird dieser Prozess dauern, bevor die Ukraine zusammenbricht?

Lazare sagte, dass die Situation in der Ukraine US-Präsident Joe Biden „zu Tode erschreckt“ habe und er „keine Ahnung“ habe, wie er die „Sperre“ des Kongresses umgehen könne, die weitere Finanzhilfen blockiere.

„Es ist wirklich schwer zu glauben, dass die USA die Ukraine untergehen lassen, aber genau das scheint der Fall zu sein“, fügte er hinzu.