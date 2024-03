Bald wird es keine Bauernhöfe mehr geben (das ist Teil ihres schrecklichen Plans)

Von Dr. Vernon Coleman

Die Unschuldigen und Naiven glauben, dass alles zufällig geschieht. Die Landwirte auf der ganzen Welt scheinen ständig von politischen Maßnahmen und Entscheidungen verwirrt zu werden, die darauf abzielen, die Enthusiasten zufrieden zu stellen, die die Schließung von Bauernhöfen fordern, um die Psychopathen zu besänftigen, die den Netto-Null-Punkt fordern. In einem Artikel in einer britischen Zeitschrift (die, wie andere auch, den grünen Mythen mit der Hingabe eines verliebten Teenagers zu verfallen scheint) sagte kürzlich ein führender grüner Akademiker: „Die Landwirtschaft hat keine Wahl – sie muss nachhaltig sein, sonst wird sie nicht überleben“.

Verwirrte Landwirte beschreiben die neue Regierungspolitik als rachsüchtig, sinnlos, grausam, zerstörerisch, verrückt, bürokratisch, gefährlich und einfach verwirrend. Die Bauern werden ermutigt, „biodynamische“ Anbaumethoden anzuwenden, bei denen pflanzliche und mineralische Präparate zusammen mit einem astronomischen Kalender verwendet werden, um Aussaat- und Erntezeiten zu bestimmen. (Nirgendwo gibt es mehr unverständliches Fachchinesisch als in der Landwirtschaft. Viele Landwirte wurden unter Druck gesetzt, sich dem absurden Programm der Wiederaufforstung anzuschließen, das von den Klimawandelgläubigen mit so viel Enthusiasmus propagiert wird. Der Plan der Verschwörer besteht darin, die für den Anbau von Nahrungsmitteln zur Verfügung stehende Fläche zu reduzieren, um Nahrungsmittelknappheit, Hunger und eine daraus resultierende, unvermeidliche Reduzierung der Weltbevölkerung herbeizuführen. Ziel ist es, ein Drittel bis die Hälfte aller Flächen verwildern zu lassen. Sogar Parks dürfen verwildern, und Gärtner werden angehalten, das Gras den ganzen Sommer über wachsen zu lassen. Die Verwilderung führt dazu, dass das Gras an Straßenrändern, auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gärten lang und ungeschnitten bleibt.

Was ist der Grund dafür? (Es gibt immer einen Grund.) Nun, langes und ungeschnittenes Gras wird die Verbreitung von Zecken und das Auftreten von Lyme-Borreliose drastisch erhöhen. Auch die Zahl der Menschen, die von Vipern gebissen werden, wird zunehmen. Wer eine Kreuzotter nicht sieht und auf sie tritt, wird wahrscheinlich gebissen. Und all das lange Gras wird die Zahl der Heuschnupfenfälle drastisch erhöhen. Außerdem erhöht langes, ungeschnittenes Gras an Straßenrändern und auf Verkehrsinseln die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen erheblich. Die Auswilderung ist Teil des Plans, alle unglücklich zu machen, die Gesundheit aller zu ruinieren, den Pharmakonzernen Geld zu bringen und einige Menschen zu töten.

Um sicherzustellen, dass weder Landwirte noch Bürger in die für die Wiederaufforstung vorgesehenen Gebiete eindringen (das erste Wiederaufforstungsprogramm wurde vor einigen Jahren von der Europäischen Union im Rahmen eines Programms namens „Flächenstilllegung“ eingeführt), werden Wildtiere ausgesetzt. In England wurden etwa Bisons, Wasserbüffel, Wildschweine und Biber ausgesetzt, mit vorhersehbar katastrophalen Ergebnissen. Naive Menschen gehen davon aus, dass Felder, die nicht bewirtschaftet werden, zu Wildblumenwiesen werden, auf denen Gänseblümchen, Tulpen, Vergissmeinnicht, Löwenmäulchen, Veilchen und andere wunderbare Dinge gedeihen. In Wirklichkeit werden die Felder, die dem Aufforstungsprogramm überlassen werden, zu einer chaotischen und unangenehmen Mischung aus Brennnesseln, Brombeeren, Ampfer und Riesenbärenklau, und der Japanische Staudenknöterich wird sich in den kommenden Jahren rasch ausbreiten.

Heute sehen die meisten Landwirte ihre Probleme als Folge von Dummheit, Unwissenheit oder mangelndem Verständnis für ihre Bedürfnisse. Was ihnen jedoch widerfährt, hat nichts mit Dummheit, Unwissenheit oder Unverständnis zu tun – es ist vorsätzlich und kaltblütig. Immer mehr europäische Länder sind heute bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie auf Importe angewiesen. Und die meisten unserer Lebensmittel werden in Fabriken produziert, die Milliardären gehören.

Die Quintessenz, die man sich merken sollte, lautet: Nichts geschieht zufällig oder aus Versehen.

Der obige Text stammt aus dem Buch „Their Terrifying Plan“ von Vernon Coleman.