Die fünfte Gewalt

Hans-Jürgen Geese

Am 29. April 2014 geschah in Deutschland ein kleines Wunder. Am 29. April 2014 wurde in der Sendung „Die Anstalt“ gnadenlos Wahrheit gesprochen und aufgezeigt. Daher wurde „Die Anstalt“ gerichtlich verfolgt. Über 10 Jahre später ist jene Wahrheit des Jahres 2014 heute so aktuell wie damals. Schauen Sie sich das Video an. Ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein.

Hier der Link: https://www.youtube.com/watch?v=hnH10TfhkOQ

Ab Minute 36 werden die Verflechtungen zwischen Medien, Regierung und Denkfabriken aufgezeigt. Damals waren diese Enthüllungen eine Sensation. Heute sind wir als Wähler, Bürger und Demokraten leider noch viel schlimmer dran als im Jahre 2014. Denn inzwischen hat eine Macht die Herrschaft übernommen, von der nicht einmal das Bewusstsein der Menschen vor 10 Jahren etwas geahnt hat. Wenn denn die Medien die sogenannte vierte Gewalt darstellen (nach Exekutive, Legislative und Judikative), dann muss ich Ihnen jetzt von dem letzten Schritt berichten, der endgültig die Macht den Demokraten entrissen und der Herrschaft einer neuen Art von technokratischem Totalitarismus übergeben hat. Lassen Sie mich das an einem Beispiel demonstrieren, welches gleichzeitig Medienherrschaft und Kontrolle über Demokratie vereint.

Mark Zuckerberg

Letzten Monat, im August, schickte