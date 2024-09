Kollabierendes Imperium: Ruhe in Frieden, US-Flugzeugträger

Eine viel rationalere Schlussfolgerung aus der Operation Prosperity Guardian ist, dass US-Flugzeugträger zweifelsfrei als überflüssige Relikte einer vergangenen, unipolaren Ära erwiesen wurden. Eine Untersuchung von Al Mayadeen English vom 19. Juli legte die vernichtende Niederlage der US-Marine durch die jemenitische AnsarAllah offen, in einer Operation, die Washington ursprünglich als Erfolg verkaufte. Westliche Medien haben schließlich die umfassende Niederlage des Imperiums durch Gottes Partisanen in einem epischen David-gegen-Goliath-Triumph anerkannt. Auch Berichte über die viel gepriesene Rückkehr der USS Eisenhower-Flugzeugträgerkampfgruppe nach monatelangen unaufhörlichen Bombardierungen durch den Widerstand unterstreichen, wie Flugzeugträger – das Kernelement der US-Hegemonie seit Jahrzehnten – buchstäblich im Wasser liegen.

Die New York Times betitelte den demütigenden Rückzug der USS Eisenhower harmlos als „das Ende einer strategischen Einsatzbereitschaft“, während sie gleichzeitig eine heroische Heimkehr feierte. Der Artikel beschreibt, wie, als das große Schiff sich dem Norfolk-Hafen in Virginia, einer der größten US-Marinebasen der Welt, näherte, ein Flugzeug mit dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan auf seinem Deck landete. Er sprach zu „Tausenden“ von zurückkehrenden Seeleuten, „die alle begierig darauf waren, nach Hause zu kommen“, bei dem das Medium es als „eine außerordentlich euphorische ‚All Hands‘-Versammlung“ bezeichnete.

Sullivan prahlte damit, „wie er ins Oval Office gehen und Präsident Biden von den Heldentaten der Eisenhower und ihrer Kampfgruppe berichten würde, die alle Arten von iranischen Drohnen abgeschossen und Seeleute gerettet hat, die von den Houthis angegriffen wurden.“ Er lobte lautstark den Mut und die Erfolge der Marine: „Mann, was für Geschichten ich erzählen kann: Ihr habt Verteidigung gespielt, ihr habt Angriff gespielt,“ prahlte er. „Wenn uns jemand angreift, schlagen wir härter zurück.“

Ähnliche Prahlerei war in den Bemerkungen zu finden, die Sullivan in einem begleitenden „exklusiven“ Interview mit der Times machte. Er sprach davon, wie sein nationales Sicherheitsteam im Weißen Haus unmittelbar nach dem 7. Oktober entschied, dass strenge „militärische Muskelspiele, die Entschlossenheit zeigen könnten“, absolut notwendig waren. Daher strebte Washington an, „in Bezug auf Geschwindigkeit, Umfang und Ausmaß des amerikanischen Machtschutzes überzuerfüllen, um die Israelis zu beruhigen und Gegner abzuschrecken.“ Die Entsendung der USS Eisenhower wurde als das kühnste „militärische Muskelspiel“ angesehen.

Sullivan äußerte sich erfreut über die Ergebnisse der Operation Prosperity Guardian und schlug vor, dass der „Kampf“ der USS Eisenhower mit Ansar Allah im Roten Meer „zeigte, dass [Flugzeugträger] immer noch effektiv im Nahkampf kämpfen könnten.“ Diese Einschätzung wurde vom US-Marineminister Carlos Del Toro wiederholt. Er wies „Kritiker“, die „das Ende der Nützlichkeit von Trägern vorhersagten“, zurück und behauptete, die Operation Prosperity Guardian sei eine „wertvolle Lektion“, die demonstriere, dass die Gegner der US-Flugzeugträger sich gründlich geirrt hätten.

Dies ist eine wahrhaft bizarre Analyse. Die Operation Prosperity Guardian kann nur als tief peinliches Fiasko betrachtet werden. Wie NBC nach dem Start der Aktion berichtete, sollte die bloße Präsenz der USS Eisenhower im Mittelmeer laut White House-Apparatschiks ursprünglich eine „klare Botschaft“ sein, die den Iran, die Hisbollah im Libanon und Ansar Allah im Jemen davon abhalten sollte, das zionistische Gebilde anzugreifen. Der Widerstand ließ sich jedoch keinen Deut von seinem kollektiven Kreuzzug gegen den Genozid abschrecken. Und nun hat der Flaggschiff-Flugzeugträger eilig den Rückzug angetreten und ist zurück zur Basis gekehrt.

Die Times räumt vorsichtig ein, dass der Abschluss des „strategischen Einsatzes“ der US-Marine im Roten Meer „offensichtlich ein unvollkommenes Ergebnis“ war. Wie das Medium anerkennt, geht der 21. Jahrhundert Holocaust des zionistischen Gebildes im Gazastreifen weiter, „die Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel könnten eskalieren“, und die Blockade durch Ansar Allah bleibt nicht nur bestehen, sondern könnte sich ausweiten, wann immer die Führer der Bewegung dies für notwendig erachten. In der Zwischenzeit deuten offizielle Zahlen darauf hin, dass eine große Anzahl schwer zu reproduzierender Raketen, die Millionen kosten, verschwendet wurden, um kostengünstige Ansar Allah-Drohnen während der gescheiterten Operation abzuschießen.

Wenn die überschwänglichen Lobeshymnen auf die Operation Prosperity Guardian, die von Del Toro und Sullivan abgegeben wurden, wirklich aufrichtig sind, dann wurden die eindeutigen, dringenden Lehren aus dem Fiasko offensichtlich nicht beachtet. Unheimlich war eine solche Blindheit genau in der Millennium Challenge im Juli 2002 vorausgesagt. Heute weitgehend vergessen, bleibt sie eines der größten Kriegsspiele, die jemals vom Pentagon durchgeführt wurden. Es kostete 250 Millionen Dollar – fast 500 Millionen in heutigem Geld – und umfasste sowohl Live-Übungen als auch Computersimulationen. Insgesamt nahmen 13.000 reale US-Soldaten teil.

Die simulierten Kämpfer der Millennium Challenge waren die USA – „Blau“ – und ein fiktiver westasiatischer Staat, geführt von einem tyrannischen Wahnsinnigen – „Rot“. Unter der Schirmherrschaft des Kriegsspiels segelte eine riesige US-Expeditionsflotte in den Persischen Golf, um sich auf die Invasion von „Rot“ vorzubereiten. Der Aufwand wurde weithin als ein Vorab-Test der US-Militärbereitschaft für eine „Intervention“ im Iran und/oder im Irak angesehen. Rot wurde von Paul Van Riper, einem pensionierten Generalleutnant des Marine Corps, geführt.

In der Überzeugung, dass Blau einen Überraschungsangriff starten würde, entschied sich Van Riper für einen Erstschlag. Eine riesige Schwarm von computergenerierten kleinen Zivilbooten und Propellerflugzeugen, die ihm zur Verfügung standen, wurden auf einen Kamikaze-Blitz gegen sowohl US-Militärbasen in der Region als auch die herannahende Expeditionsstreitmacht geschickt, während Marschflugkörper vom Land und auf See auf die Flottille abgefeuert wurden. Bevor Blau überhaupt das Territorium von Rot erreichte, waren sein Flugzeugträger und 16 Begleitschiffe versenkt, mit 20.000 fiktiven US-Soldaten, die getötet wurden.

Das Imperium wurde am zweiten Tag der zweiwöchigen Simulation umfassend besiegt, in einer schlimmeren Niederlage als Pearl Harbor. Das Pentagon startete die Übung daher einfach neu und begann, die Regeln zu ändern, um einen US-Sieg zu erzwingen. Eine „Kontrollgruppe“ verhängte zunehmend Beschränkungen für Van Ripers Operationen. Zuerst wurde sein Militär gezwungen, unverschlüsselte Handys zu verwenden, um Missionen zu koordinieren und zu planen, um sicherzustellen, dass Blau genau überwachen konnte, was seine Gegner sagten. Rot entschied sich einfach, Motorradkuriere und codierte Nachrichten zu verwenden, die über die Minarette lokaler Moscheen ausgestrahlt wurden.

Dies war nur eine der unkonventionellen Taktiken, die Van Riper einsetzte, um den Einmarsch von Blau zu vereiteln, der von den Pentagon-gesteuerten Schiedsrichtern des Kriegsspiels blockiert wurde. In der Zwischenzeit wurden die Einschränkungen und Anforderungen an die Operationen von Rot immer absurder. Van Riper wurde gezwungen, die Luftverteidigung seiner Seite auszuschalten und die Truppen von Rot von den simulierten Stränden und anderen Bereichen zu entfernen, in denen die Marines und Soldaten von Blau von Flugzeugträgern aus angreifen sollten, um ihnen eine ungehinderte Invasion zu ermöglichen. Die auferlegten Einschränkungen wurden so belastend und lächerlich, dass Van Riper aus Frust aufgab.

Die Millennium Challenge wurde ursprünglich von Pentagon-Chefs als überwältigender Erfolg und Bestätigung der kriegsführenden Doktrin des Imperiums, die auf Flugzeugträgern basiert, gefeiert. So war es, dass Van Riper peinlich den Deckel lüft