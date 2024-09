Pepe Escobar: BRICS, der Aufstieg Chinas und wie der Hegemon das Konzept der „Sicherheit“ beerdigte

Pepe Escobar

Das erste Treffen von Sicherheitsexperten/Nationalen Sicherheitsberatern im Rahmen des erweiterten BRICS+-Formats in St. Petersburg brachte einiges zutage.

Das erste Treffen von Sicherheitsexperten/Nationalen Sicherheitsberatern im erweiterten BRICS+-Format im Konstantinowski-Palast in St. Petersburg brachte einiges ans Licht.

Beginnen wir mit China. Außenminister Wang Yi schlug vier BRICS-zentrierte Sicherheitsinitiativen vor. Im Wesentlichen sollten BRICS+ – und darüber hinaus, wenn man eine weitere Expansion in Betracht zieht – darauf abzielen

friedliches Zusammenleben; Unabhängigkeit; Autonomie; und echter Multilateralismus, der eine Ablehnung des Exzeptionalismus impliziert.

Am BRICS-Tisch ging es um die Frage, wie sich die Mitgliedsstaaten trotz so vieler Herausforderungen, die größtenteils von Du-weißt-schon-wer herbeigeführt wurden, gegenseitig unterstützen sollten.

In Bezug auf Indien betonte der Sekretär des russischen Sicherheitsrats Sergej Schoigu bei einem Treffen mit dem indischen Nationalen Sicherheitsberater Ajit Doval die Stärke des Bündnisses, das „den Test der Zeit selbstbewusst bestanden“ habe.

Der größere Kontext wurde tatsächlich parallel in der Schweiz im Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik von dem immer entzückenden Außenminister S. Jaishankar dargelegt:

„Es gab einen Club namens G7, aber man ließ niemanden hinein – also sagten wir, wir würden unseren eigenen Club gründen (…) Es ist tatsächlich eine sehr interessante Gruppe, denn wenn man es sich anschaut, ist es normalerweise jede Ein Club oder eine Gruppe hat entweder eine geografische Nähe oder eine gemeinsame historische Erfahrung oder eine sehr starke wirtschaftliche Verbindung.“ Bei den BRICS-Staaten sticht jedoch hervor, dass „große Länder im internationalen System aufsteigen“.

Schnitt auf den stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow, der betont, dass Russland und Brasilien „ähnliche Herangehensweisen an wichtige internationale Fragen haben“ und betont, wie Moskau das derzeitige „bilaterale gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Interaktion schätzt, auch im Lichte der gleichzeitigen Präsidentschaften der BRICS-Staaten und der G20“. Jahr.”

Im Jahr 2024 führt Russland den BRICS-Vorsitz, während Brasilien den G20-Vorsitz führt.

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und Iran

Präsident Putin hielt neben seiner Rede bei dem Treffen auch bilaterale Gespräche mit allen Spitzenspielern. Putin wies darauf hin, dass 34 Nationen „bereits ihren Wunsch geäußert haben, sich in der einen oder anderen Form an den Aktivitäten unseres Vereins zu beteiligen“.

Bei einem Treffen mit Wang Yi betonte Putin, dass die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China eine gerechte Weltordnung befürworte, ein Prinzip, das vom globalen Süden unterstützt werde. Wang Yi bestätigte, dass Präsident Xi Jinping die offizielle russische Einladung zum BRICS-Gipfel im nächsten Monat in Kasan bereits angenommen hat.

Putin traf sich auch mit dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Ahmadian. Putin bestätigte, dass er neben dem BRICS-Gipfel einen weiteren Besuch des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian in Russland zur Unterzeichnung des neuen strategischen Partnerschaftsabkommens erwarte.

Geoökonomie ist der Schlüssel. Die Entwicklung des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) wurde als oberste Priorität zwischen Russland und Iran bestätigt.

Shoigu seinerseits bestätigte: „Wir sind bereit, die Zusammenarbeit zwischen unseren Sicherheitsräten auszubauen.“ Der Deal wird bald von beiden Präsidenten unterzeichnet. Darüber hinaus fügte Shoigu hinzu, dass der Beitritt Irans zu BRICS die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern vorantreibe, um eine „gemeinsame und unteilbare Architektur strategischer Sicherheit und einer fairen polyzentrischen Weltordnung“ zu schaffen.

Vergleichen Sie es nun mit der neuen kollektiven „Strategie“ des Westens – übernommen von den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland: eine weitere Sanktionswelle gegen den Iran im Zusammenhang mit dem Fall der nach Russland transferierten iranischen Raketen.

Ahmed Bakhshaish Ardestani, Mitglied der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, bestätigte Anfang dieser Woche, dass der Iran im Rahmen seiner Verteidigungsabkommen Raketen und Drohnen nach Russland schickt.

Aber der Kern der Geschichte ist, dass diese Raketen sowieso russisch sind; Sie werden nur im Iran produziert.

Während in St. Petersburg über Sicherheit diskutiert wurde, war China Gastgeber des BRICS-Forums zur Partnerschaft zur neuen industriellen Revolution 2024 in Xiamen in der Provinz Fujian.

Sprechen wir über die verzahnte BRICS-Kooperation: Während der von Sanktionen belegte Iran versucht, Zugang zu neuen Industrietechnologien zu erhalten, wird die iranisch-chinesische Zusammenarbeit in allen Bereichen, von KI bis hin zu grünen Technologien, in Zukunft weiter zunehmen.

Eine neue eurasische Sicherheitsarchitektur

Der Kern der Sache ist Chinas wachsender Status als führende globale Handelsmacht – da sich zahlreiche Nationen im globalen Süden an die Tatsache gewöhnen, dass die Interaktion mit China der privilegierte Vektor ist, um ihren eigenen Lebensstandard und ihre sozioökonomische Entwicklung zu verbessern. Dieser monumentale Wandel in den internationalen Beziehungen reduziert den kollektiven Westen auf einen Haufen kopfloser Hühner.

Chinas gewachsene Macht spiegelt sich in allen wichtigen geoökonomischen Schritten wider: von der RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), einem riesigen interasiatischen Freihandelsabkommen (FTA) bis hin zu den unzähligen Auswirkungen von Projekten der Belt and Road Initiative (BRI) und so weiter zur BRICS+-Kooperation. Die Zukunft aller beteiligten Länder des Globalen Südens wird darin bestehen, immer näher an China heranzurücken.

Im krassen Gegensatz dazu kann der Hegemon – und das ist überparteilich, bis hinunter zur verfeinerten Plutokratie – einfach nicht an eine Welt denken, die er nicht kontrolliert. Eine EU, die zu einer akuten Desintegration neigt, „begründet“ im Grunde in die gleiche Richtung. Für den gesamten kollektiven Westen ist der wahnsinnige doppelte Wunsch, die Hegemonie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Aufstieg Chinas zu verhindern, unhaltbar.

Hinzu kommt die wahnsinnige Besessenheit der aktuellen US-Regierung, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, seit sie Ende 2021 Moskaus Vorschlag für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur abgelehnt hat, eigentlich eine „Unteilbarkeit der Sicherheit“ für ganz Eurasien.

Dieses von Putin vorgeschlagene neue pan-eurasische Sicherheitssystem wurde auf dem jüngsten Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organization (SCO) ausführlich diskutiert. Putin erklärte tatsächlich, dass „die Entscheidung getroffen wurde, die regionale Anti-Terror-Struktur der SOZ in ein universelles Zentrum umzuwandeln, dessen Aufgabe es ist, auf das gesamte Spektrum von Sicherheitsbedrohungen zu reagieren“.

Alles begann mit dem Konzept der „Größeren Eurasischen Partnerschaft“, das Putin Ende 2015 vorstellte. Dieses wurde während seiner jährlichen Ansprache vor der Bundesversammlung im vergangenen Februar verfeinert. Und dann betonte Putin bei einem Treffen mit wichtigen russischen Diplomaten im Juni, dass es an der Zeit sei, eine umfassende Diskussion über bilaterale und multilaterale Garantien anzustoßen, die in eine neue Vision für die kollektive eurasische Sicherheit eingebettet sind.

Die Idee war von Anfang an immer inklusiv. Putin betonte die Notwendigkeit, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die „allen eurasischen Ländern offensteht, die teilnehmen möchten“, einschließlich „europäischer und NATO-Länder“.

Hinzu kommt der Drang, Gespräche mit allen möglichen eurasischen multilateralen Organisationen zu führen, wie dem Unionsstaat Russland und Weißrussland, der OVKS, der EAWU, der GUS und der SOZ.

Entscheidend ist, dass diese neue Sicherheitsarchitektur „die militärische Präsenz externer Mächte in der eurasischen Region schrittweise abbauen“ sollte. Übersetzung: NATO.

Und an der geoökonomischen Front soll das neue Abkommen neben der Entwicklung einer Reihe internationaler Transportkorridore in ganz Eurasien wie dem INSTC „Alternativen zu vom Westen kontrollierten Wirtschaftsmechanismen schaffen“, von der Ausweitung der Verwendung nationaler Währungen bei Abrechnungen bis hin zur Einführung unabhängiger Zahlungen Systeme: zwei oberste BRICS-Prioritäten, die beim Kasaner Gipfel im nächsten Monat eine herausragende Rolle spielen werden.

Wir wollen einen Dreifrontenkrieg

So wie es aussieht, ist das taube, stumme und blinde Washington weiterhin von seinem zielstrebigen erklärten Ziel besessen, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, bringt es auf den Punkt: „Es ist unmöglich, mit Terroristen zu verhandeln“ und fügt hinzu, dass „keine Pläne oder sogenannten ‚Friedensinitiativen‘ zur Feuereinstellung in Osteuropa ohne Berücksichtigung der nationalen Interessen Russlands möglich sind.“ . Auch Konferenzen helfen nicht weiter, egal wie schön sie heißen. Wie in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges muss der Faschismus ausgerottet werden. Die Ziele und Vorgaben der militärischen Sonderoperation werden erfüllt. Niemand sollte daran zweifeln, dass es genau so sein wird.“

Und das bringt uns zum gegenwärtigen Wendepunkt. Für den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in der Ukraine gibt es nur zwei Optionen: eine bedingungslose Kapitulation Kiews oder eine Eskalation in Richtung eines NATO-Krieges gegen Russland.

Rjabkow macht sich keine Illusionen – auch wenn er es ganz diplomatisch ausdrückt:

„Die Signale und Aktionen, die wir heute erleben, zielen auf eine Eskalation ab. Diese Bemerkung wird uns nicht dazu zwingen, unseren Kurs zu ändern, sondern zusätzliche Risiken und Gefahren für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, Kunden und Satelliten schaffen, egal wo sie sich befinden.“

Nachdem der Hegemon das Konzept der Diplomatie bombardiert hat, hat er auch das Konzept der Sicherheit bombardiert. Akute Demenz hat im US-amerikanischen Think Tankland sogar den Punkt erreicht Ich träume von einem Dreifrontenkrieg. Und das von einer „unverzichtbaren Nation“, deren mächtige Marine von den Houthis im Roten Meer völlig gedemütigt wurde.

Es ist wirklich ein Spektakel für die Ewigkeit, die Plutokratie einer über 200 Jahre alten, wilden Nation zu sehen, die im Wesentlichen den größten Teil ihres Landes von anderen geplündert hat und glaubt, sie könne gleichzeitig die Perser, die Russen und eine asiatische Zivilisation mit einer Geschichte von 5.000 Jahren herausfordern Geschichte. Nun ja, Wilde werden immer Wilde bleiben.