Die ganze Welt ist eine Bühne: Alles ist gefälscht

Kein Wunder, dass wir ruhelos sind, am Rande des Abgrunds taumeln, frustriert von unserer Sucht nach Fälschungen und Exzessen, ausgehungert nach dem, was nicht vermarktet oder profitabel gemacht werden kann, sodass es nicht mehr existiert, außer im Schatten.

Alles ist inszeniert und daher gefälscht. Da die Kosten für die Veröffentlichung von Inhalten in der digitalen Welt gegen null tendieren, entdeckte jeder, dass die Inszenierung nicht auf hochkarätige politische Veranstaltungen, Paraden und Hollywood-Kulissen beschränkt ist; da die ganze Welt eine Bühne ist, konnte alles inszeniert werden, von jedem Selfie in den sozialen Medien über jedes Video auf YouTube bis zu jeder öffentlichen Zurschaustellung.

Mit der Inszenierung kommt das Spektakel, mit dem Spektakel kommt die selbstsüchtige Künstlichkeit, und mit der Künstlichkeit kommt der Exzess. Die bestechende Idee der Inszenierung ist, dass wir durch die Nachahmung von Authentizität einen impliziten selbstsüchtigen Zweck manifestieren: Wir inszenieren den Film, um das „echte Leben“ zu imitieren, um das Publikum zu unterhalten und auf diese Weise ein Vermögen zu ernten.

Indem wir ein politisches Ereignis inszenieren, wecken wir Blutrünstigkeit, um unseren Aufstieg zur Macht zu fördern. Indem wir ein Selfie in einer protzigen Bar machen und dabei einen teuren Cocktail schlürfen, während unser Zuhause ein WG-Zimmer in einer schäbigen, überteuerten Wohnung ist, bedienen wir unseren Wunsch nach einem digital verbreiteten Simulakrum eines Status, den wir in unserem realen Leben unmöglich erreichen können.

Da nun alles inszeniert ist, verlangt der Wettbewerb um Aufmerksamkeit in einem Meer von endlosem „Content“ nach Exzess. Alles ist jetzt so sensationsgeil, dass wir für alles desensibilisiert sind. Infolgedessen reduziert sich alles auf eine Selbstparodie, was die Parodie unmöglich macht, denn alles ist bereits eine Parodie seiner selbst.

Die Nachahmung von Authentizität, um sich zu verkaufen, ist inzwischen so tief verwurzelt und allgegenwärtig, dass auch die Ironie verloren geht: Wir leben in einer lebendig gewordenen Philip-K.-Dick-Geschichte, in der junge Frauen, die ein falsches Leben voller Glamour und Luxus fabrizieren, um ihre Sichtbarkeit zu steigern, jetzt mit digitalisierten imaginären jungen Frauen konkurrieren, die idealisierte Versionen der sexuell unwiderstehlichen Frau sind.

Jetzt, da Bindung die Münze der Aufmerksamkeitsökonomie ist, sind traditionelle und soziale Medien verschmolzen: Jeder konkurriert um die Bindung, denn das ist jedermanns Einkommensquelle. Es spielt keine Rolle, dass die großen Tech-Plattformen den Großteil der Einnahmen abschöpfen und eine Handvoll von Influencern den Großteil des verbleibenden Geldes einstreicht.

Meiner Meinung nach ist Engagement der höfliche Ausdruck für Sucht, den Kern Wertversprechen in Suchtkapitalismus. Wie jeder Dealer weiß, gibt es keine zuverlässigere Einnahmequelle als einen Junkie mit einem Affen im Nacken, und die Förderung der Sucht nach Bildschirmen ist erstaunlich profitabel.

Der fiebrige Wettbewerb um die Blicke/Sichtbarkeit hat eine sich selbst verstärkende Rückkopplung erzeugt, die darin besteht, dass man besser als andere Spektakel vortäuscht, authentisch zu sein. Das Ziel ist nicht, das „wahre Leben“ zu zeigen, was wäre der Sinn eines solchen absurd unwiderstehlichen, langweiligen Anti-Spektakels?

Das Ziel ist es, den mise en scene so geschickt zu inszenieren, dass es wirklich echt aussieht: die Landküche in all ihrer handwerklichen Pracht, die mit einfachen Mitteln liebevoll zubereiteten „echten Lebensmittel“ oder die hoch gespannten Emotionen der Empörten, randvoll mit leidenschaftlichen Intensität, die ihre Rolle planen, wenn das harte Tier, dessen Stunde endlich gekommen ist, sich nach Bethlehem schleicht, um geboren zu werden.

Aber Authentizität kann nicht lange gewinnbringend gemolken werden; wir haben es längst begriffen. Die Verwandlung in eine sensationslüsterne, sich selbst parodierende Inszenierung verhöhnt die Authentizität, und da alle auf die Weltbühne drängen, um sichtbar zu werden und Geld zu verdienen die richtige Inszenierung bringt, löst sich Authentizität in dunkle Energie auf, präsent, aber unsichtbar, unauffindbar, ein flüchtiger Schatten, verloren im aufgewühlten Sog des Spektakels.

Das Buch des französischen Philosophen Guy Debord aus dem Jahr 1967, Die Gesellschaft des Spektakels, wirft ein Licht auf diesen Wandel. (Dies ist ein PDF des gesamten Textes.) „Das vage Gefühl, dass es eine schnelle Invasion gegeben hat, die die Menschen gezwungen hat, ihr Leben auf eine vollkommen andere Weise zu führen, ist jetzt weitverbreitet; aber dies wird eher wie eine unerklärliche Veränderung des Klimas oder eines anderen natürlichen Gleichgewichts empfunden, eine Veränderung, der gegenüber die Unwissenheit nur weiß, dass sie nichts zu sagen hat.“

Das erinnert mich an eine Bemerkung des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq in einem Interview: „Ich habe den Eindruck, in einem Netz von komplizierten, winzigen, dummen Regeln gefangen zu sein, und ich habe den Eindruck, zu einer einheitlichen Art von Glück getrieben zu werden, zu einer Art von Glück, die mich nicht wirklich glücklich macht.“

Die unaufhörlichen Inszenierungen und Spektakel haben uns verrückt gemacht. Die Stimmung des Pöbels wird schnell hässlich; selbst die Sieger der inszenierten Spiele werden ausgebuht. Die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums ist so weit geschrumpft, dass nur noch wenige den Ausgang des Wettkampfs abwarten, um nach dem Blut von jemandem zu schreien. Das Publikum wird nicht mehr durch blutige oder dramatische Szenen befriedigt, und selbst die komödiantischen Einlagen können das Gefühl nicht mehr verbergen, dass die Menge nur einen Funken davon entfernt ist, ihre Wut und Frustration aneinander auszulassen – der stellvertretende Nervenkitzel reicht nicht mehr aus.

Das ist die Frucht des Verlassens auf Fälschungen, des Glaubens, dass niemand den Unterschied zwischen Authentizität und inszenierter Simulation erkennen kann. Das Publikum sehnt sich nach etwas Echtem, und was als „echt“ serviert wird, ist nur eine weitere selbstsüchtige Mise en scene. Kein Wunder, dass wir ruhelos sind, am Rande des Abgrunds taumeln, frustriert von unserer Sucht nach Fälschungen und Exzessen, ausgehungert nach dem, was sich nicht vermarkten oder profitabel machen lässt, sodass es nur noch im Verborgenen existiert.