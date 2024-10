Zensur ist Gewalt: Wie Einschränkungen der Redefreiheit unsere Gesellschaft bedrohen!

Naval Ravikant: „Redefreiheit ist ein natürliches Recht. Du kannst deinen Mund öffnen und sprechen. Das ist dir von Gott gegeben, von dem Moment an, in dem du geboren wirst. Wenn dann die Regierung eingreift und versucht, es dir zu nehmen, ist das die ultimative Form der Kontrolle. Es hilft vielleicht, darüber in physischen Begriffen nachzudenken.

Vergiss das Digitale, wo du auf dem sogenannten Marktplatz der Meinungen zensiert wirst. Stell dir vor, jemand kommt in dein Haus, und jedes Mal, wenn du etwas sagen willst, das ihm nicht gefällt, legt er dir die Hand über den Mund. Das zeigt sofort, dass Zensur, um zu funktionieren, Gewalt erfordert.

Zensur ist von Natur aus gewalttätig. Sie hindert dich daran, zu sagen, was du sagen möchtest. Die physische Umsetzung davon wäre, dir den Mund zu verbieten – wie in einem Gefängnis, einem Gulag oder einem Konzentrationslager.

Das ist nichts, was wir einfach hinnehmen dürfen. Desinformation, Hassrede – all das ist völliger Unsinn, denn wer entscheidet, was Desinformation ist? Wer definiert, was Hassrede ist?

Der Test eines guten Systems ist, dass man die Regeln aufstellt und dann seinen schlimmsten Feind an die Macht setzt, um zu sehen, wie fair es ist. Also, wenn Leute Zensur wegen vermeintlicher Desinformation wollen – großartig. Dann setzt Donald Trump an die Spitze und lasst ihn entscheiden, was Desinformation und Hassrede ist, und ihr werdet schnell bereuen, diese Macht vergeben zu haben.

Für mich ist das eine klare Grenze. Die erste Verfassungsänderung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, ist unantastbar. Wer das verletzt, wer behauptet, er oder ein gottähnlicher Zensor habe das Recht zu entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht, ist mein erklärter Feind. Denn diese Menschen werden die Welt ins Verderben führen. Alles, was im Bereich der Wissenschaft vorangekommen ist, stammt aus ursprünglichen Ketzereien – aus Dingen, über die man nicht sprechen oder nachdenken durfte.

Wenn du anfängst, Menschen mundtot zu machen, dann sollten wir, wegen der inhärenten Gewalt der Zensur, zuerst dich mundtot machen und dir zeigen, was das bedeutet.

Oft kommt das Argument mit dem Feuer in einem überfüllten Theater auf. Das wird immer wieder verwendet, um Einschränkungen der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen. Aber das ist falsch. Wenn man sich dieses Urteil genau ansieht, ging es eigentlich darum, einen Kriegsdienstverweigerer ins Gefängnis zu bringen, weil er sich geweigert hatte, in den Krieg zu ziehen. Spätere Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs haben klar gemacht, dass das ein Kriegsurteil war, das sogar die damaligen Richter bedauerten.

Es gibt im Grunde keine wirklichen Einschränkungen der freien Meinungsäußerung, wie viele Internetkommentatoren glauben. Deshalb bin ich auch ein großer Befürworter des zweiten Verfassungszusatzes – das Recht, Waffen zu tragen. Denn jedes Recht, das vom Staat herausgefordert wird, muss verteidigt werden, sonst bleibt es nur eine Idee.

Schau, was in Großbritannien passiert, wo die Redefreiheit weitestgehend auf der Flucht ist. Wenn du nicht in der Lage bist, für dich selbst einzustehen, werden dir all diese Rechte genommen. Die Logik der Gewalt bestimmt die Struktur der Gesellschaft. So sehr ich es hasse, das zu sagen: Am Ende sind wir immer noch Teil der Natur. Wir sind immer noch Tiere, und die Natur ist grausam und gnadenlos. Wenn du nicht in der Lage bist, deine Rechte und Überzeugungen zu verteidigen, werden sie dir genommen.

Betrachte die COVID-Lockdowns. Sie begannen zuerst in den roten Staaten im Westen zu enden. Warum in den roten Staaten? Weil dort die Menschen ihre Freiheit lieben und sie bewaffnet sind, sodass die Regierung sie nicht stoppen kann. Es sind 40 Millionen unbeugsame Amerikaner mit Waffen, die im Grunde die Welt frei halten.

Wenn die USA fallen und zu einem autoritären Regime werden, glaube ich nicht, dass Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Westeuropa lange allein überleben würden. Der Großteil der Welt wird von autoritären Gesellschaften regiert, oder zumindest die Hälfte davon.

Es ist keine schöne Welt. Nordkorea ist ein riesiges Gulag. Versuch mal, im chinesischen oder russischen Staat frei zu sprechen. Wenn wir nicht so enden wollen, benötigen wir die Redefreiheit. Und wenn wir die Redefreiheit brauchen, dann brauchen wir auch das Recht, Waffen zu tragen, um sie zu verteidigen.“