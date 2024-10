Iran tritt in eine neue Phase des Konflikts mit Israel ein

Die strategisch fragwürdigen Schläge Israels gegen den Iran haben die lange Zeit der „strategischen Geduld“ Teherans endgültig beendet. Da ein Waffenstillstand nicht in Sicht ist, hat Tel Aviv rücksichtslos einen Weg ohne Rückkehr geebnet und dem Iran und seinen regionalen Verbündeten das Feld überlassen, die nächste Phase des Kampfes zu bestimmen.

Nach wochenlangem Säbelrasseln machte Israel seine Drohungen wahr, den Iran anzugreifen, nachdem Teheran am 1. Oktober militärisch auf die Ermordung der Märtyrer der Widerstandsachse, Ismail Haniyeh und Hassan Nasrallah, reagiert hatte.

Die Raketenangriffe Tel Avivs zielten nach israelischen Angaben auf eine Reihe iranischer Militärbasen und Geheimdiensteinrichtungen, darunter auch Luftabwehrsysteme tief im Inneren des Irans.

Beide Seiten haben widersprüchliche Angaben zu den Ereignissen am Morgen des 26. Oktober gemacht. Israel, dessen Darstellung von den westlichen Medien aufgegriffen wurde, beschrieb den Angriff als präzise und erfolgreich, während der Iran behauptete, die meisten Angriffe abgefangen und vereitelt zu haben.

Gleichwohl brachte die grundlose israelische Salve eine neue Dynamik auf das westasiatische Schlachtfeld. Der Angriff am frühen Samstagmorgen machte deutlich, warum Israel, unterstützt von seinen westlichen Verbündeten, den Angriff überhaupt für notwendig hielt. Und er hat inmitten des sich ausweitenden regionalen Krieges zu neuen strategischen Berechnungen des Irans geführt.

Irans Versprechen einhalten

Als Tel Aviv am 1. April seinen äußerst provokativen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus durchführte, reagierten die Iraner mit zwei zentralen Forderungen: Beendigung des Krieges im Gazastreifen und Deeskalation des regionalen Konflikts im weiteren Sinne – oder eine direkte militärische Antwort.

Weniger als 10 Tage später schlug der Iran aus Frustration über die israelische Kriegstreiberei und die Komplizenschaft der USA zurück. Im Rahmen der am 14. April gestarteten Operation True Promise“ wurden drei israelische Militärstützpunkte, darunter zwei im Süden des besetzten Palästina und einer auf den besetzten syrischen Golanhöhen, mit einem beispiellosen Sperrfeuer iranischer Drohnen und Marschflugkörpern sowie ballistischen Raketen angegriffen.

Dies markierte einen Wendepunkt für den Iran, der von einer Phase der so genannten „strategischen Geduld“ – dem Aushalten von Provokationen bei gleichzeitigem Aufbau von Stärke – zu einer Phase der „ermächtigten Vergeltung“ überging, die die Abschreckungsregeln des Besatzungsstaates untergrub.

True Promise signalisierte Teherans Absicht, Israel direkt zu konfrontieren, ähnlich wie bei den Vergeltungsmaßnahmen gegen von den USA besetzte Stützpunkte am 8. Januar 2020, nur wenige Tage nachdem Washington den Kommandeur der Quds-Truppen, General Qassem Soleimani, in Bagdad ermordet hatte.

Irans Bereitschaft zur Gewaltanwendung war ein strategischer Schlag gegen die Ambitionen Israels und der USA, die darauf abzielten, den iranischen Einfluss zu schwächen und die Unterstützung für die Widerstandskräfte in Palästina und im Libanon zu verringern. Trotz des Schlagabtauschs wurde deutlich, dass sich ein neues Gleichgewicht der Abschreckung abzeichnete – eines, das weder Washington noch Tel Aviv leicht zu ihren Gunsten kippen konnten.

Am 22. und 23. September, als Israel den Krieg auf den Libanon ausdehnte, verübte Tel Aviv ein Attentat im Iran auf den Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, der als Gast bei der Amtseinführung des neu gewählten iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zugegen war.

Das Attentat wurde sowohl als strategischer als auch als persönlicher Affront gegen den Iran gewertet. Der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei schwor Rache und bezeichnete es als die Pflicht des Iran, seinen gefallenen Gast zu rächen.

Eskalation durch Attentat

Diese iranische Drohung wurde von westlichen und israelischen Entscheidungsträgern ernst genommen. Sie öffnete kurzzeitig sogar die Tür für eine mögliche Deeskalation durch einen vorübergehenden 21-tägigen Waffenstillstand, um strittige Fragen zu klären.

Die Ermordung des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah am 27. September machte diese Bemühungen jedoch zunichte, insbesondere nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Rede vor den Vereinten Nationen die Rhetorik gegenüber dem Iran verschärft und zugesagt hatte, den Krieg so lange fortzusetzen, bis es zu einer Machtverschiebung in der Region kommt – mit dem Ziel, die Widerstandskräfte zu neutralisieren und die Dynamik in Westasien zu verändern.

Nach der Antwort des Irans am 1. Oktober führte Israel mit Unterstützung der USA einen begrenzten Schlag durch, um mehrere Ziele zu erreichen. Abgesehen davon, dass es eine gesichtswahrende Antwort auf die massiven iranischen Angriffe geben wollte, sollte die israelische Reaktion Teheran dazu zwingen, seine regionalen Strategien und Bündnisse zu überdenken, einschließlich der Verhinderung weiterer iranischer Angriffe innerhalb Israels.

Darüber hinaus versuchte Israel durch sein aggressives Vorgehen, das bei einem iranischen Vergeltungsschlag hätte enden können, jede Waffenstillstandsvereinbarung zugunsten seiner eigenen Sicherheitsinteressen auszuhebeln, insbesondere im Hinblick auf die iranischen Interessen im Libanon und in Palästina.

Die Bekräftigung der Abschreckungsfähigkeit Tel Avivs war ebenfalls ein wichtiges Ziel, ebenso wie die Abwehr iranischer Bemühungen, die Normalisierung der Beziehungen Israels zu den arabischen Staaten zu untergraben, insbesondere nach der Operation Al-Aqsa-Flut, die die Bemühungen um eine Annäherung an die arabischen Führer, die noch keine formellen Beziehungen zu Tel Aviv aufgenommen haben, insbesondere Saudi-Arabien, zunichte machte.

Teheran wird proaktiv

Der Iran hat den israelischen Angriff inzwischen anerkannt und gelobt, je nach den Umständen zu reagieren. Entscheidend ist, dass es den Iranern gelungen ist, ihre Öl-, Atom- und Wirtschaftsanlagen vor Schaden zu bewahren, indem sie ihre Bereitschaft signalisierten, bei weiteren Provokationen hart zurückzuschlagen.

Khameneis Antwort brachte die iranische Haltung auf den Punkt: „Das Böse, das das zionistische Regime (Israel) vor zwei Nächten begangen hat, darf nicht übertrieben oder heruntergespielt werden“, sagte er in einem Beitrag auf X.

Irans oberster Führer, die oberste Autorität in nationalen Sicherheitsfragen, betonte die Notwendigkeit, Israels fehlerhaften Berechnungen entgegenzuwirken. Damit geht der Iran dazu über, Angriffe nicht mehr zu absorbieren, sondern die Strategie Israels aktiv zu stören. Teheran bekräftigte seine Unterstützung für die Achse des Widerstands in der Region und weigerte sich, von seinen umfassenderen Zielen der Befreiung Palästinas und der Unterstützung des Kampfes des Libanon gegen die Aggression abzurücken.

Irans Position unterstreicht auch sein Engagement für die Aufrechterhaltung der Einheit seiner Verbündeten gegen die Pläne Israels und der USA, die Region – einen „neuen Nahen Osten“ – zu ihren Gunsten umzugestalten. Auch wenn die unmittelbare Gefahr einer Eskalation weitgehend in den Händen Israels und der USA liegt, stehen sie vor der Wahl, sich entweder an das derzeitige Kräfteverhältnis anzupassen und auf eine Deeskalation hinzuarbeiten oder einen Konflikt zu riskieren, der sich zu einem unkontrollierbaren Krieg ausweiten könnte.

Die Beteuerungen israelischer Offizieller, nicht eskalieren zu wollen, reichen nicht aus – es sind konkrete Schritte zur Beendigung der Feindseligkeiten erforderlich, und für die diplomatischen Tricksereien, die Tel Aviv und Washington im vergangenen Jahr angewandt haben, bleibt wenig Geduld übrig.

Da der Iran sein „Recht auf Antwort“ geltend macht und die Welt auf die bevorstehenden US-Wahlen schaut, bleibt die Lage in Westasien höchst unberechenbar. Bis dahin und in Ermangelung eines politisch verheerenden Waffenstillstands für die Netanjahu-Regierung wird das Schlachtfeld weiterhin die Bedingungen diktieren und die Tür für eine weitere Destabilisierung und Erosion der Sicherheit des Besatzungsstaates offen lassen.