Die Geburtenraten verschärft sich

Alex Berenson

Zwischen 2021 und 2023 werden die Geburtenraten in vielen Ländern um mehr als 10 Prozent zurückgehen. Die mRNA-Covid-Impfung scheint nicht der Schuldige zu sein. In einigen Ländern, in denen sie stark eingesetzt wurde, gab es starke Rückgänge, aber nicht nur dort.

Bei diesem Tempo wird es niemanden geben, der sie ersetzen kann.

Von Asien über Europa bis nach Amerika, quer durch alle Nationen, Rassen und Religionen, sind die Geburtenraten bis 2023 weiter gesunken.

In den Industrieländern ist die Geburtenrate viel zu niedrig, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Frauen müssen im Durchschnitt 2,1 Kinder bekommen, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. In vielen wohlhabenden Ländern und selbst in Ländern mit mittlerem Einkommen liegt die Kinderzahl pro Frau aber inzwischen unter 1,5, in einigen sogar unter 1, was einen demografischen Kollaps voraussagt.

Die Geburtenraten gehen seit einiger Zeit langsam zurück. Der Rückgang im vergangenen Jahr ist jedoch nicht nur wegen seines Ausmaßes bemerkenswert, sondern auch, weil er nun in Ländern wie Frankreich besonders stark ist, in denen er bisher weitgehend ausgeblieben war. Eine bemerkenswerte Ausnahme bilden die Vereinigten Staaten. Dort ist die Zahl der Geburten bis 2023 etwa 2 Prozent auf rund 3,6 Millionen zurückgegangen.

Am schlimmsten ist der Geburtenrückgang in Ostasien, primär in China.

Kürzlich durchgesickerte Daten zeigen, dass China im Jahr 2023 weniger als 8 Millionen Geburten haben wird. Sollte sich diese Zahl bestätigen, wäre das ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber 2022 und ein unvorstellbarer Rückgang von fast 60 Prozent seit 2016.

Ja, Sie haben richtig gelesen.

Im Jahr 2016 meldete China – mit einer Bevölkerung von rund 1,4 Milliarden Menschen – 18,8 Millionen Geburten, so Caixin, ein in Peking ansässiges investigatives Magazin. (Obwohl alle chinesischen Nachrichtenorganisationen der staatlichen Zensur unterliegen, ist Caixin noch einigermaßen zuverlässig).

Aber im Jahr 2019, noch vor Covid und Chinas strenger Zensur, waren die Geburten auf 14,7 Millionen gesunken. Seither sind sie noch schneller zurückgegangen. Eine Schätzung geht davon aus, dass in China im Jahr 2022 weniger Kinder geboren werden als im Jahr 1790.

Soziologen und Politikwissenschaftler machen die zunehmende politische Unterdrückung und das langsamere Wirtschaftswachstum Chinas für den plötzlichen Babyboom verantwortlich.

Aber China, das heute viel reicher ist als noch vor einer Generation, zieht auch einfach mit seinen kleineren ostasiatischen Nachbarn wie Taiwan und Singapur gleich. Diese Länder haben seit Jahrzehnten niedrige Geburtenraten, aber ihre Geburtenraten sind immer noch rückläufig.

Der ostasiatische Babyboom ist auch nicht auf ethnische Chinesen beschränkt. In Thailand und Japan bekommen Frauen durchschnittlich 1,2 Kinder. Und Südkorea, der weltweite Spitzenreiter in diesem unglücklichen Schwebezustand, hat mit rund 0,7 Kindern pro Frau ein Rekordtief erreicht. Südkorea hat fast 52 Millionen Einwohner. Im Jahr 2023 werden die Frauen in Südkorea etwa so viele Kinder zur Welt bringen wie in Florida mit seinen etwas mehr als 22 Millionen Einwohnern.

Wird Südkorea verschwinden?

Auch in Europa gehen die Geburtenzahlen zurück, vorwiegend in nordeuropäischen Ländern wie Frankreich, die zum Teil wegen der muslimischen Einwanderer relativ hohe Geburtenraten hatten. In ganz Europa, von Irland über Deutschland bis Finnland, sind die Geburten in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 10 Prozent zurückgegangen, und es wird erwartet, dass Frauen im Durchschnitt etwa 1,3 bis 1,5 Kinder bekommen. (Frankreich liegt noch etwas darüber).

Die einzige halbwegs gute Nachricht ist, dass die Geburtenraten in Südeuropa langsamer sinken. Aber sie gehen zurück, und zwar von einem niedrigen Niveau aus. Italien und Spanien liegen beide bei durchschnittlich 1,1 bis 1,2 Kindern pro Frau.

Die Regierungen sind sich der Geburtenkrise zunehmend bewusst. Viele Länder haben weit mehr als die USA getan, um Familien mit kleinen Kindern finanziell zu unterstützen.

Nordeuropäische Länder wie Schweden schützen Frauen mit Kindern energisch vor Diskriminierung am Arbeitsplatz, und Frankreich ist für seine hervorragende, hoch subventionierte Kinderbetreuung bekannt.

Allerdings scheinen Direktgutschriften oder Barzahlungen wenig zu bewirken, und die sinkenden Geburtenraten in Nordeuropa lassen vermuten, dass selbst gute Kinderbetreuung nicht mehr ausreicht, um Frauen in der Krise zum Kinderkriegen zu bewegen.

Unterdessen haben die Vereinigten Staaten noch eine relativ hohe Fertilitätsrate unter den fortgeschrittenen Nationen, obwohl auch hier ein langsamer Rückgang zu verzeichnen ist.

Was die mRNA-Impfung betrifft, so deutet der weltweite und gleichzeitige Rückgang der Geburten darauf hin, dass sie wahrscheinlich nicht die Ursache ist. Dies gilt auch für die Tatsache, dass China, das diese Impfung nicht eingesetzt hat, seit 2021 einen der stärksten Geburtenrückgänge verzeichnet. In den südeuropäischen Ländern und in den USA, wo die Impfung eingesetzt wurde, ist der Rückgang dagegen relativ gering.

So beunruhigend ein mRNA-bedingter Rückgang der Fruchtbarkeit auch sein mag, so hätte die Welt zumindest eine Erklärung und ein Ziel, das es zu erreichen gilt. Stattdessen scheint eine Kombination aus kulturellen und wirtschaftlichen Faktoren – möglicherweise beschleunigt durch den Rückgang der männlichen oder weiblichen Fruchtbarkeit – die Ursache für den Rückgang zu sein.

Und das Problem verschärft sich weiter.