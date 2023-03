Die Gedankenpolizei „NewsGuard“ bestreitet, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor ausgetreten ist

Die Position von NewsGuard steht in direktem Widerspruch zu den veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die darauf hindeuten, dass dieses Virus in einem Labor erzeugt und nicht zoonotisch übertragen wurde.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

NewsGuard hat kürzlich bekannt gegeben, dass meine Website als Fake News eingestuft wurde, weil wir über das SARS-CoV-2-Virus berichtet haben, das möglicherweise aus dem Labor der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan City, China, dem Epizentrum des COVID-19-Ausbruchs, ausgetreten is

Laut NewsGuard „gibt es keine Beweise dafür, dass das Wuhan Institute of Virology die Quelle des Ausbruchs war, und genomische Beweise haben ergeben, dass das Virus auf der Ebene des gesamten Genoms zu 96 % mit einem Fledermaus-Coronavirus identisch ist“

Die Position von NewsGuard steht in direktem Widerspruch zu veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die darauf hindeuten, dass dieses Virus in einem Labor erzeugt und nicht zoonotisch übertragen wurde

SARS-CoV-2 scheint ein Fledermaus-Coronavirus zu sein, das so verändert wurde, dass es Spike-Proteine integriert, die es dem Virus ermöglichen, in menschliche Zellen einzudringen, indem es sich an ACE-2-Rezeptoren anheftet, sowie ein Hüllprotein von HIV namens GP141, das die Immunfunktion beeinträchtigt

Viele Mainstream-Medien, US-amerikanische und britische Regierungsbeamte und sogar chinesische Forscher berichten, dass der Verdacht, dass SARS-CoV-2 in der BSL4-Anlage in Wuhan entwickelt wurde und von dort ausgetreten ist, nicht von der Hand zu weisen ist und dass die chinesische Regierung Anweisungen zur Zensur von Berichten über den Ursprung des Virus gibt

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 20. April, 2020

NewsGuard hat mercola.com als Fake News eingestuft, weil wir berichtet haben, dass das SARS-CoV-2-Virus möglicherweise aus dem Labor der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan City, China, dem Epizentrum des COVID-19-Ausbruchs, ausgetreten ist.

Die NewsGuard-Praktikantin Nina Zweig (herausgegeben vom stellvertretenden Redakteur John Gregory) bezog sich auf meinen Artikel vom 4. Februar 2020, „Novel Coronavirus – The Latest Pandemic Scare“, in dem ich erklärte:

„Im Januar 2018 wurde in Wuhan das erste virologische Hochsicherheitslabor Chinas (Biosicherheitsstufe 4) eröffnet, das für die Erforschung der gefährlichsten Krankheitserreger der Welt konzipiert ist. Ist es reiner Zufall, dass die Stadt Wuhan nun das Epizentrum dieser neuartigen Coronavirus-Infektion ist? Im Jahr zuvor äußerte Tim Trevan, ein Berater für biologische Sicherheit in Maryland, seine Besorgnis über virale Bedrohungen, die möglicherweise aus dem Wuhan National Biosafety Laboratory das zufällig nur 20 Meilen von dem Markt in Wuhan entfernt liegt, der als Ausgangspunkt für den aktuellen NCIP-Ausbruch identifiziert wurde.“

Nach Angaben von NewsGuard „Es gibt keine Beweise dafür, dass das Wuhan Institute of Virology die Quelle des Ausbruchs war, und genomische Beweise haben ergeben, dass das Virus ‚zu 96 % auf der Ebene des gesamten Genoms mit einem Fledermaus-Coronavirus identisch ist‘.“ Anmerkung der Redaktion, 2023: NewsGuard hat diese Meldung inzwischen aus dem Internet entfernt, auch aus dem Webarchiv Wayback.

Beweise legen nahe, dass SARS-CoV-2 ein modifiziertes Fledermaus-Coronavirus ist

Sicher, wie ich in meinem Interview vom 26. April 2020 mit dem Biowaffenexperten Francis Boyle, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 entworfen hat, ausführlich dargelegt habe, begann SARS-CoV-2 mit einem Fledermaus-Coronavirus, aber wissenschaftliche Beweise haben viel mehr über dieses Virus enthüllt, von denen NewsGuard sich nicht die Mühe macht, sie zu berücksichtigen, bevor sie Berichte als „Fehlinformationen“ klassifizieren und zensieren.

Wichtig ist, dass es zwingende wissenschaftliche Beweise gibt, die in vielen prominenten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wurden, die zeigen, dass dieses Virus tatsächlich in einem Labor erzeugt wurde und nicht zoonotisch übertragen wurde (auf natürliche Weise vom Tier auf den Menschen übertragen).

Wie Boyle erklärt, handelt es sich bei SARS-CoV-2 offenbar um ein Fledermaus-Coronavirus das so verändert wurde, dass es Spike-Proteine integriert, die es dem Virus ermöglichen, in menschliche Zellen einzudringen, indem es sich an ACE-2-Rezeptoren anheftet. Es wurde auch so verändert, dass es ein Hüllprotein von HIV namens GP141 integriert, das dazu neigt, das Immunsystem zu beeinträchtigen.

Boyle vermutet außerdem, dass bei der Entwicklung des Virus auch Nanotechnologie zum Einsatz kam, da seine außergewöhnliche Fähigkeit, lange Zeit in der Luft zu bleiben, ein Markenzeichen der Nanotechnologie ist.

Dass NewsGuard meinen Artikel vom 4. Februar willkürlich als Fake News abtut, ist ebenso unangebracht, selbst wenn das Virus „ganz natürlich“ ist und zoonotisch übertragen wird. Wie von der Daily Mail am 11. April 2020 berichtet:

„Das Labor, das im Mittelpunkt des Interesses an der Pandemie steht, hat an Fledermäusen aus der Höhle geforscht, von der Wissenschaftler glauben, dass sie die ursprüngliche Quelle des verheerenden Ausbruchs ist. Aus Dokumenten, die der Mail on Sunday vorliegen, geht hervor, dass das Wuhan Institute of Virology Coronavirus-Experimente an Säugetieren durchgeführt hat, die mehr als 1.000 Meilen entfernt in Yunnan gefangen wurden – finanziert durch einen Zuschuss der US-Regierung in Höhe von 3,7 Millionen Dollar. Die Sequenzierung des Covid-19-Genoms hat es auf Fledermäuse zurückgeführt, die in den Höhlen von Yunnan gefunden wurden.“

Die Regierungen schließen die Möglichkeit eines Lecks nicht aus

Ein Bericht vom 14. April 2020 der Washington Post hob die Tatsache hervor, dass Kabel des US-Außenministeriums von vor zwei Jahren vor unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren in der BSL4-Anlage in Wuhan warnten, und am 15. April 2020 berichtete Fox News dass „durchgesickerte Dokumente des Außenministeriums die Theorien über den Ursprung des Coronavirus erneuern“.

Doch NewsGuard, die gedankenpolizeiliche Werbefrontgruppe für Industrien wie Big Pharma und Tabak, lehnt diese Informationen einfach ab und will sie begraben. Eine solche Zensur hat in einer demokratischen und freien Gesellschaft keinen Platz. Ich würde behaupten, dass die Unterbindung von Gesprächen über den Ursprung von SARS-CoV-2 eine direkte Bedrohung für die Demokratie und sogar für die Wissenschaft selbst darstellt.

Wird NewsGuard auch die Artikel der Washington Post und von Fox News als „Fehlinformationen“ einstufen? Fox News zitiert General Mark Milley, den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs:

„Es sollte Sie nicht überraschen, dass wir uns sehr dafür interessieren und dass wir viele Geheimdienste beauftragt haben, sich das genau anzusehen. Ich würde nur sagen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht schlüssig ist, obwohl die Beweise auf Natürlichkeit hindeuten, aber wir wissen es nicht mit Sicherheit.“

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich in meinem „gekennzeichneten“ Artikel vom 4. Februar nicht einmal eine Behauptung aufgestellt, sondern lediglich die Frage gestellt: „Ist es reiner Zufall, dass die Stadt Wuhan jetzt das Epizentrum dieser neuartigen Coronavirus-Infektion ist?“

Am 16. Februar 2020 äußerten chinesische Wissenschaftler sogar die Möglichkeit, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis von Biowaffenforschung ist, die dem Wuhan Institute of Virology zugespielt wurde. Diesen Bericht finden Sie im unten stehenden Video.

Seit meinem Artikel vom 4. Februar bin ich zunehmend davon überzeugt, dass es sich bei SARS-CoV-2 um ein synthetisches Virus handelt, das wahrscheinlich (versehentlich oder nicht) von einem oder mehreren Laboratorien geschaffen und freigesetzt wurde, die an der Bewaffnung von SARS und Fledermaus-Coronaviren gearbeitet haben.

Laut einem Artikel vom 5. April 2020 in der Daily Mail ziehen britische Regierungsbeamte auch die Möglichkeit in Betracht, dass SARS-CoV-2 aus der Einrichtung in Wuhan ausgetreten ist, und stellen fest, dass diese Möglichkeit „nicht mehr ausgeschlossen wird“. Wird der NewsGuard die Daily Mail als Fehlinformanten einstufen?

Werden sie General Milley beschuldigen, Fake News zu verbreiten? Wie steht es mit dem Vorsitzenden der Federal Communications Commission, Brendan Carr, der getwittert hat einen Bericht von Fox News vom 16. April über die Verbreitung von SARS-CoV-2 aus dem Labor in Wuhan „als Teil von Chinas Bemühungen, mit den USA zu konkurrieren“?

Ironischerweise kommentierte Carr sogar: „Ich bin alt genug, um mich an Zeiten zu erinnern, in denen man wegen solcher Meldungen von der Plattform ausgeschlossen wurde.“ Offenbar ist der FCC die missbräuchliche Macht der Zensur, die Twitter und andere Tech-Plattformen ausüben, nicht entgangen.

Schützt der NewsGuard chinesische Interessen?

Interessanterweise zeigt ein Bericht von CNN vom 16. April 2020 von CNN zeigt, dass die Zensur von Artikeln, in denen die Möglichkeit erwähnt wird, dass SARS-CoV-2 aus der BSL4-Einrichtung in Wuhan ausgetreten sein könnte, aus China zu kommen scheint, was bedeutet, dass NewsGuard funktionell chinesische Interessen schützt und wissenschaftliche Untersuchungen behindert. CNN schreibt:

„China hat Beschränkungen für die Veröffentlichung akademischer Forschung über die Ursprünge des neuartigen Coronavirus verhängt. Dies geht aus einer Richtlinie der Zentralregierung und Online-Mitteilungen die von zwei chinesischen Universitäten veröffentlicht und inzwischen aus dem Netz genommen wurden. Im Rahmen der neuen Politik werden alle wissenschaftlichen Arbeiten über Covid-19 einer zusätzlichen Prüfung unterzogen, bevor sie zur Veröffentlichung eingereicht werden. Studien über den Ursprung des Virus werden einer besonderen Prüfung unterzogen und müssen von Beamten der Zentralregierung genehmigt werden, heißt es in den inzwischen gelöschten Beiträgen … Die verstärkte Prüfung scheint der jüngste Versuch der chinesischen Regierung zu sein, die Berichterstattung über die Ursprünge der Coronavirus-Pandemie zu kontrollieren … Laut der vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technologie herausgegebenen Direktive müssen „akademische Arbeiten, die sich mit dem Ursprung des Virus befassen, strikt und engmaschig kontrolliert werden“ … Ein chinesischer Forscher, der aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym bleiben wollte, bezeichnete den Schritt als besorgniserregende Entwicklung, die wahrscheinlich wichtige wissenschaftliche Forschungen behindern würde. Ich denke, dass es sich um eine koordinierte Anstrengung der chinesischen Regierung handelt, um die Berichterstattung zu kontrollieren und so zu tun, als ob der Ausbruch nicht aus China käme“, so der Forscher gegenüber CNN. Und ich glaube nicht, dass sie eine objektive Studie zur Erforschung des Ursprungs dieser Krankheit wirklich dulden werden.“

US-finanziertes Labor in Wuhan

Wie ich in meinem Interview mit Boyle erwähnt habe, könnte das Virus zwar aus dem Labor der Biosicherheitsstufe 4 (BSL4) in Wuhan stammen, aber auch die USA könnten bei seiner Entstehung eine Rolle gespielt haben. Zunächst einmal wurde der Vorsitzende der Harvard-Abteilung für Chemie, der Nanowissenschaftsexperte Charles Lieber, Ph.D., Anfang des Jahres von Bundesbehörden verhaftet, weil er illegaler Geschäfte mit China verdächtigt wurde. Lieber hat die Vorwürfe bestritten.

Lieber soll das Nano Key Laboratory beaufsichtigt haben, eine gemeinsame Einrichtung der Technischen Universität Wuhan und Harvard, obwohl Harvard-Beamte behaupten, dass sie vor 2015 keine Kenntnis von dem Labor hatten. In unserem Interview weist Boyle die Vorstellung, Harvard habe nicht gewusst, dass Lieber mit den Chinesen an Nanotechnologie für biologische Materialien arbeitete, als „absurd“ zurück.

NPR, das die Vorwürfe als um ein chinesisches Rekrutierungsprogramm zentriert zusammenfasste, fügte sogar noch schwerwiegendere Behauptungen hinzu und sagte, Lieber:

„… ist angeklagt, Wissen gegen Geld getauscht und darüber gelogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein Labor in China im Austausch für Hunderttausende von Dollar an Zahlungen von der chinesischen Regierung eingerichtet und dann gegenüber US-Ermittlern die Kenntnis dieser Zahlungen geleugnet zu haben … Andere, die den Fall beobachten, sagen, dass er wichtige Fragen zu Ethik, wissenschaftlicher Offenheit und möglicher rassistischer Profilierung in einer Zeit geopolitischer Spannungen aufwirft.“ Lieber’s Anwalt lehnte es ab, sich zu den Vorwürfen zu äußern, so NPR. Bemerkenswert ist auch, dass sowohl die U.S. National Institutes of Health als auch die Canadian Institutes of Health Research die Forschung in der BSL4-Anlage in Wuhan finanziert haben, einschließlich der Forschung an Fledermaus-Coronaviren. Die Senatorin von Arizona, Martha McSally, sagte gegenüber Fox News

„Die NIH müssen sofort aufhören, amerikanische Steuergelder für diese gefährliche Forschung nach China zu schicken.“ Justin Goodman, Vizepräsident für Interessenvertretung und öffentliche Politik des White Coat Waste Project, fügte hinzu: „Die von uns aufgedeckten Ausgaben der US-Regierung für das berüchtigte Wuhan Institute of Virology sind empörend und inakzeptabel. Die Steuerzahler sollten niemals gezwungen werden, Chinas gefährliche Experimente mit biologischen Kampfstoffen zu finanzieren, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt ernsthaft gefährden. Wir werden weiterhin mit unseren Anwälten und dem Kongress zusammenarbeiten, um diesem ungeheuerlichen Missbrauch amerikanischer Steuergelder ein Ende zu setzen.“ Am 14. April 2020 twitterte der Kongressabgeordnete Matt Gaetz aus Florida,“Im besten Fall finanzieren die Amerikaner Leute, die uns anlügen. Schlimmstenfalls finanzieren wir Leute, von denen wir wussten, dass sie Probleme im Umgang mit Krankheitserregern haben, und die dann einen Monstervirus in die Welt gesetzt haben“.

NewsGuard fördert die Zensur auch über öffentliche Bibliotheken

NewsGuard hat sich als selbsternannter globaler Schiedsrichter dafür eingesetzt, welche Informationen auf der Grundlage von neun „Glaubwürdigkeits- und Transparenz“-Faktoren „vertrauenswürdig“ sind, und zwar nicht nur für Informationen, die auf privaten elektronischen Geräten angesehen werden, sondern auch für Informationen, die in Schulen und öffentlichen Bibliotheken zugänglich sind – bisher mehr als 700 Bibliotheken weltweit.

Die Bibliothekare werden ihren Kunden sogar Anweisungen geben, wie sie die NewsGuard-Erweiterung auf ihren Computern, Tablets und Mobiltelefonen installieren können. Sobald Sie das NewsGuard-Browser-Plugin auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon installiert haben, wird das NewsGuard-Symbol bei allen Google- und Bing-Suchen sowie bei Artikeln in Ihren Social-Media-Newsfeeds angezeigt.

Die NewsGuard-Bewertungen sollen den Leser beeinflussen, indem sie ihn anweisen, Inhalte mit warnenden Farben und Warnungen zu ignorieren. Gefälschte Nachrichten sind sicherlich ein Problem. Aber die Frage, wer das letzte Wort über die Glaubwürdigkeit und die „Wahrheit“ haben sollte, ist nicht einfach zu beantworten. Wer überprüft die Glaubwürdigkeit und Transparenz der Überprüfer, d. h. des NewsGuard?

NewsGuard schützt die Großindustrie

Um die Agenda von NewsGuard zu verstehen, muss man etwas über seine Entstehung und Finanzierung wissen. Abgesehen von den Internetgiganten Microsoft und Google wird NewsGuard von Unternehmen unterstützt, die in der Werbung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten, Zigaretten und ungesundem Junkfood für Kinder tätig sind.

Das 6 Millionen Dollar teure Startup von NewsGuard wurde zum Teil von der Publicis Groupe finanziert der „drittgrößten globalen Kommunikationsgruppe“, wie es auf der Publicis-Website heißt. Publicis wurde 1926 von Marcel Bleustein-Blanchet, einem französischen Unternehmer, mit dem Ziel gegründet, das Image der Werbung zu verbessern und sie zu „einem echten Beruf“ zu machen. Tatsächlich leitet sich der Name der Publicis Groupe zum Teil vom französischen Wort für Werbung ab.

Seit fast einem Jahrhundert manipuliert die Publicis Groupe, was die Menschen über kommerzielle Produkte denken. Im Laufe dieses Jahrhunderts kaufte das Werbe- und Kommunikationsunternehmen gezielte Werbemöglichkeiten auf oder ging Partnerschaften mit ihnen ein, angefangen bei Zeitungen, gefolgt von Radio, Fernsehen, Kino und Internet.

Mit gesicherten Einnahmequellen bauten die Kunden und Partner von Publicis eine globale Präsenz auf, die die Werbewelt dominierte. Ob Tabak oder Zucker, Publicis Groupe fand einen Weg, große Industrien zu fördern und zu stärken. Im Jahr 1983 führte Publicis das Konzept der globalen, marketinggetriebenen Kommunikation ein.

Innerhalb der Publicis Groupe gibt es vier Netzwerke, die ihre Kunden betreuen,32

darunter Publicis Health, das einst auf seiner Website damit prahlte, dass seine Kunden „einige der größten und aufregendsten Namen im Bereich Gesundheit und Wellness“ seien, diese Behauptung aber inzwischen zurückgenommen und auf Stellenausschreibungen verlagert hat.

Publicis schnappt sich die besten Impfstoffunternehmen

Die Liste der Kunden, die einst auf dem Hintergrundbild der Gesundheitsseite erschien, wurde ebenfalls entfernt, wurde aber in einer Pressemitteilung von Business Wire vom Oktober 2019 zum Umsatzbericht von Publicis für das dritte Quartal aufgeführt – der übrigens um beeindruckende 17,3 % gestiegen ist.

Der Bericht zeigt, dass Merck, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur und Regeneron, um nur einige zu nennen, an Bord gekommen sind – was zeigt, dass Publicis jetzt für die Platzhirsche von Big Pharma arbeitet: Impfstoffunternehmen.

Zufälligerweise hat Regeneron gerade bekannt gegeben, dass es an einem Impfstoff und einer Behandlung gegen das Coronavirus arbeitet. Regeneron arbeitet auch mit Sanofi zusammen, um eine COVID-19-Behandlung zu finden; Sanofi arbeitet unabhängig davon an seinem eigenen COVID-19-Impfstoff.

Der Vorstand von Publicis Health besteht ebenfalls aus einer Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten, die in Big-Pharma-Positionen tätig oder mit diesen verbunden sind. Leo Burnett, das Werbeunternehmen, das für die Werbekampagnen für den Marlboro-Mann bekannt ist, die Marlboro zur meistverkauften Zigarette der Welt machten und zur Nikotinsucht von Millionen von Menschen führten, von denen viele am Rauchen starben, ist ebenfalls Teil von Publicis.

Um dem Ganzen das Sahnehäubchen aufzusetzen, hat Publicis auch Google und Facebook Messenger in sein Repertoire aufgenommen. Wenn man bedenkt, dass Publicis sein Geschäftsmodell so beschreibt, dass es den Kunden und seine Bedürfnisse und Ziele in den Mittelpunkt aller Aktivitäten stellt, damit seine Kunden „gewinnen und wachsen“ können, ist es leicht zu erkennen, was NewsGuard antreibt.

Was Sie tun können, um diesen Missbrauch zu stoppen

Insgesamt ist NewsGuard nur ein weiteres großes Unternehmen, das darauf abzielt, die Chemie-, Arzneimittel- und Lebensmittelindustrie sowie die Mainstream-Medien intakt zu halten, indem es unerwünschte Konkurrenten und Analysten diskreditiert und eliminiert, die Sie mit Informationen versorgen, die der Agenda einer bestimmten Branche zuwiderlaufen.

Mehr über NewsGuard erfahren Sie in meinen früheren Artikeln, „Vorsicht: Neuer Plan zur Zensur von Gesundheitswebsites“ und „Die Gedankenpolizei NewsGuard gehört Big Pharma„.

Wenn Sie die Zensur genauso stört wie ich, sollten Sie sich noch heute mit Ihrer örtlichen Bibliothek in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob sie zu den mehr als 700 Bibliotheken gehört, die NewsGuard nutzen. Wenn ja, dann fragen Sie sie, ob sie sich der Zensur wahrheitsgemäßer Nachrichten durch NewsGuard bewusst sind, die nun in die wissenschaftliche Freiheit eingreift und die Wurzeln unserer Demokratie bedroht.

Wenn Ihre örtliche Bibliothek NewsGuard einsetzt, wäre es hilfreich, eine Kampagne zu starten, damit es entfernt wird. Wenden Sie sich an Ihre Nachbarn und lassen Sie sie wissen, dass Newsguard einer pharmazeutischen PR-Firma gehört, die Informationen zensiert, die den Interessen ihrer Kunden schaden.

Artikel als PDF

Quellen: