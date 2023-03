Eugenik, Transhumanismus und das Netzwerk von Jeffrey Epstein

Viele Leute, die in der Vergangenheit eugenische Bestrebungen finanziert haben, wie die Familie Rockefeller, sind heute große Befürworter des Transhumanismus. Transhumanismus ist ein Versuch, Bewusstsein und Gedächtnis zu manipulieren. Er ist auch mit der Entvölkerung verbunden. Er ist der neue Weg der Eugenik. Die Eugenik ist nicht verschwunden, sie hat nur einen neuen Namen bekommen.

Letztes Jahr im November diskutierte Whitney Webb mit Glenn Beck über Eugenik, Transhumanismus und darüber, wie einige wichtige Akteure versuchen, mithilfe des Transhumanismus eine neue Klasse von Sklaven zu schaffen.

Ihr neues zweibändiges Buch „One Nation Under Blackmail: The Sordid Union Between Intelligence and Crime that Gave Rise to Jeffrey Epstein“ (Eine Nation unter Erpressung: Die schmutzige Verbindung zwischen Intelligenz und Verbrechen, die Jeffrey Epstein hervorgebracht hat) untersucht Epsteins ausgeklügeltes Netzwerk aus Korruption und Macht, von Bill Clinton bis Ghislaine Maxwell und vielen anderen. Ihre Recherchen zum Transhumanismus haben ihr eine erschreckende Perspektive auf das Weltwirtschaftsforum und die Tech-Oligarchen, darunter Elon Musk, eröffnet. Sie erzählte Beck auch die dunkle Wahrheit über Bidens Vorstoß für Elektroautos, die sie während ihres Aufenthalts in Chile bemerkte.

Whitney Webb ist seit 2016 als Autorin, Forscherin und Journalistin tätig. Sie hat für mehrere Websites geschrieben. Derzeit schreibt sie für ihr eigenes Outlet Unlimited Hangout und leistet Beiträge für The Last American Vagabond und MintPress News.

Im Folgenden werden einige der im obigen Video angesprochenen Themen erläutert.

Jeffrey Epstein und Erpressung

Jeffrey Epstein stand im Mittelpunkt vieler Skandale, aber nicht unbedingt an der Spitze. „Ich denke, er war eher im mittleren Management angesiedelt, aber sehr zentral für viele dieser Dinge“ und die Netzwerke der beteiligten Personen, so Webb. „Er hatte definitiv Verbindungen zum Geheimdienst.

Robert I. stand dem Ostblock sehr nahe. Er hatte sehr enge Beziehungen zu Geheimdienstleuten des KGB, Bulgariens, des britischen und des israelischen Geheimdienstes, und er war in Aspekte dessen verwickelt, was später als Iran-Contra bekannt wurde – was Aspekte des US-Geheimdienstes einschließt.

Robert Maxwell war sehr daran interessiert, dass seine Familie wie die Kennedy-Familie eine politische Machtdynastie wird. Ghislaine Maxwell wurde als seine Abgesandte oder Botschafterin nach New York entsandt. Er wollte ein Imperium aufbauen und seine Kinder dafür einsetzen.

Ghislaine wurde schon sehr früh von ihrem Vater gesteuert. So versuchte Robert zum Beispiel, ihr Liebesleben zu steuern, und er versuchte zu bestimmen, welchen Beruf sie ausüben sollte. Das hatte zur Folge, dass sie sehr abhängig von ihm war. Als Robert 1991 starb, verband sie sich mit jemandem, der viele der Eigenschaften ihres Vaters besaß – Jeffery Epstein.

Von Personen, die in den 1980er-Jahren mit Robert Maxwell zusammengearbeitet haben, wurde behauptet, dass Jeffrey Epstein häufig in Maxwells Büros im Vereinigten Königreich gesehen wurde. In dieser Zeit war bekannt, dass Epstein im Vereinigten Königreich aktiv war – er wurde angeblich von einem britischen Waffenhändler namens Douglas Leese betreut, der Verbindungen zum britischen Geheimdienst hatte.

In den 1980er-Jahren bezeichnete sich Epstein selbst als „Finanz-Kopfgeldjäger“. Er versteckte oder fand geplündertes Geld für mächtige Leute. Ein Teil von Epsteins Rolle bestand darin, Leute zu rekrutieren, indem er sie bei der Begehung schrecklicher Sexualverbrechen filmte und Geld beschaffte, damit sie „in der Tasche“ waren.

„Ich denke, dass wir uns heute von der Art des Modells, das Epstein für sexuelle Erpressung verwendet hat, entfernt haben. Es ist [jetzt] eine Ära der elektronischen Erpressung. Und man muss nicht einmal etwas falsch machen, sie können es einfach auf deinen Geräten platzieren und auf diese Weise ‚gotcha‘ spielen. Es handelt sich also um eine noch nie dagewesene Situation“, so Webb.

Webb glaubt nicht, dass wir jemals herausfinden werden, wer in Epsteins „schwarzem Buch“ steht. Das FBI sei von Anfang an kompromittiert worden. In ihrem neuen Buch „One Nation Under blackmail“ geht Webb ausführlich auf J. Edgar Hoover ein, der von der Mafia erpresst wurde. Er erkannte die Macht der Erpressung und begann selbst, Erpressung einzusetzen. Das Federal Bureau of Investigation („FBI“) kommt ins Spiel, um Dinge zu vertuschen und Leute zu verfolgen, von denen sie nicht wollen, dass sie in ihrer Karriere vorankommen.

Die Beziehung zwischen Clinton und Epstein ist viel schädlicher als die Beziehung zwischen Trump und Epstein. Aber sowohl Clintons als auch Trumps Beziehung zu Epstein gibt offensichtlich Anlass zur Sorge. Es geht nicht nur um den schrecklichen, bösen Sexhandel, sondern auch um massive Korruption und Finanzkriminalität.

Transhumanismus

Julian Huxley, der Bruder des berühmten Schriftstellers Aldous Huxley, war der Präsident der britischen Eugenics Society. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen gegründet, und Julian Huxley wurde mit der Leitung der UNESCO betraut. In seiner Vision für die UNESCO sagte Julian Huxley über Eugenik: „Wir müssen das Undenkbare wieder denkbar machen.“ Zehn Jahre später prägte er den Begriff „Transhumanismus“ in seinem 1957 erschienenen Buch „New Bottles for New Wine“ (Neue Flaschen für neuen Wein), in dem er davon sprach, dass die neue Eugenik die Verschmelzung von Mensch und Maschine anstrebe, also eine neue Form der Eugenik.

Viele Leute, die in der Vergangenheit eugenische Projekte finanziert haben, wie die Rockefeller-Familie, sind heute große Befürworter des Transhumanismus, so Webb. „Ein großer Teil des Geldes, mit dem das Eugenik-Programm der Nazis aufgebaut wurde, kam von der Rockefeller Foundation, und sie finanzieren jetzt viel von diesem [transhumanistischen] Zeug.“

Robert Califf, der neue Leiter der US-Arzneimittelbehörde (FDA“), ist ein ehemaliger Google Health-Manager. Google Health hat ein Joint Venture mit GlaxoSmithKline namens Galvani Bioelectronics – der frühere Leiter von Galvani war Moncef Slaoui, der Leiter von Operation Warp Speed – und ihr Schwerpunkt ist die sogenannte bioelektronische Medizin, eine injizierbare Nanotechnologie, die das zentrale Nervensystem manipulieren kann. Was sind die Auswirkungen davon?

Die Person, die gerade Twitter gekauft hat, Elon Musk, besitzt ein Unternehmen für Gehirnchips – Neuralink. Er ist auch ein wichtiger Auftragnehmer des US-Militärs und hat einen großen Interessenkonflikt mit chinesischen Silicon-Valley-Äquivalenten wie Tencent. „Wenn man sich [Neuralink] ansieht, haben sie Tierversuche durchgeführt [und] viele der getesteten Affen starben, nachdem der Gehirnchip eingesetzt worden war. Wenn das mein Unternehmen wäre, würde ich alles neu formulieren oder es schließen, wenn es so viele Tiere töten würde – aber es ist bereits in der Erprobung am Menschen“, sagte Webb.

Der Transhumanismus ist ein Versuch, das Bewusstsein und das Gedächtnis zu manipulieren, und er ist auch mit der Entvölkerung verbunden. Dies ist der neue Weg der Eugenik, und deshalb ist es den Befürwortern der transhumanistischen Ideologie letztlich egal, wie viele Menschen übrig bleiben, nachdem sie der Menschheit ihre Experimente aufgezwungen haben. Die Leute tun gerne so, als sei die Eugenik verschwunden, aber das ist sie nicht – sie wurde nur umbenannt.

Viele der politischen Dokumente des Weltwirtschaftsforums und der Biden-Administration zielen darauf ab, das Vertrauen in die Öffentlichkeit wiederherzustellen. Aber das funktioniert nicht. „Ich glaube, dass sie drastische Eingriffe in Erwägung ziehen, damit es funktioniert, und ich denke, wenn wir transhuman sind und zum Beispiel Nanotechnologie verwenden, werden sie uns vielleicht in die Enge treiben“, sagte Webb.

Es hat viele Fusionen zwischen Unternehmen aus dem Silicon Valley und Big Pharma gegeben. Sie tarnen diese Fusionen als Gesundheitsfürsorge, aber es ist Eugenik, die als Gesundheitsfürsorge getarnt wird. „Das muss gestoppt werden. Unglücklicherweise hat Covid diesen Präzedenzfall geschaffen, bei dem es zwingend vorgeschrieben ist oder bei dem man seinen Lebensunterhalt verlieren kann, bei dem man nicht in der Lage ist zu reisen, bei dem man im Grunde unter Hausarrest gestellt werden kann, wenn man nicht zustimmt“, sagte Webb.

Was die „Aufwertung“ der Menschen angeht, so glaubt Webb nicht, dass dies beabsichtigt ist. Sie erklärte: „So wird es den Leuten [als Upgrade] verkauft. [Aber wenn man sich unter anderem die Britische Eugenik-Gesellschaft ansieht, von der vieles stammt, und wenn man sich jemanden wie H.G. Wells ansieht, der als Science-Fiction-Autor, aber auch als überzeugter Eugeniker bekannt ist, dann sagte er voraus, dass es in 100 bis 200 Jahren zwei menschliche Rassen geben würde. Es gäbe die aufgerüstete „Elite“, die intellektuell und attraktiv sei und „wir sind diejenigen, die alles machen“. Und dann [gibt es] eine zwergenhafte, trollartige, gedrungene Unterklasse, die Käfer frisst. Sie schauen sich den Feudalismus an und wie man eine Klasse von Sklaven schaffen kann, die nicht einmal mehr kognitiv rebellieren kann.“

„Ich denke, ein Großteil des Transhumanismus zielt darauf ab, eine drohnenähnliche Belegschaft zu schaffen, die niemals in der Lage sein wird, ihre Arbeitsbedingungen in Frage zu stellen oder ein größeres Stück vom Kuchen zu fordern.“

Wer hat hier das Sagen?

Das Weltwirtschaftsforum bezeichnet sich selbst als den führenden Förderer von öffentlich-privaten Partnerschaften. „In Ermangelung eines besseren Wortes ist das Faschismus“, sagte Webb.

„Dazu kommt die Familiengeschichte von Klaus Schwab: Sein Vater leitete eine Nazi-Modellfirma und finanzierte die Atombombe. Und im Grunde ist er in einer Position, in der er den Faschismus auf globaler Ebene fördert.

„Sie wollen, dass sich alle auf ihn konzentrieren und denken, dass es nur um ihn und das Weltwirtschaftsforum geht. [Aber es gibt auch andere Organisationen, die das fördern. Das Young-Global-Leader-Programm ist nicht auf das Weltwirtschaftsforum beschränkt – es gibt viele andere Institutionen mit ähnlichen Zielen, die nicht nur öffentlich-private Partnerschaften und Faschismus anstreben, sondern eine globale Governance. Es gibt eine Menge dieser Organisationen, die ihre Leute an bestimmten Orten platzieren.“

Viele Banken sind sehr stark in das Weltwirtschaftsforum und in die vorgeschlagene digitale Zentralbankwährung involviert, bei der es sich um programmierbares Geld handelt, bei dem der Staat entscheidet, ob man spart oder ausgibt. Sie entscheiden, was man kaufen kann und was nicht. „Alle Zentralbanken, selbst in Ländern wie Russland, wo Wladimir Putin viel von Nationalismus und dem Schutz unserer Kultur redet, gehen auch hier mit Volldampf voran“, so Webb.

Dass die USA wie China werden, ist das Ziel vieler Leute auf den höchsten Ebenen des Silicon Valley in der US-Regierung. Tatsächlich, so Webb, „sagen sie, dass wir China in Bezug auf die Implementierung von Überwachungstechnologie, den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die Abkehr vom privaten Autobesitz – den sie als Altsystem bezeichnen – [und] persönliche Arztbesuche hin zu einer KI-gestützten Alternative übertreffen müssen. Das war im Jahr 2019, vor Covid.“

„Die Nationale Sicherheitskommission für KI wurde von Eric Schmidt, dem ehemaligen Chef von Google, geleitet, und der Co-Vorsitzende war ein sehr hochrangiger Mann, der eng mit Schmidt zusammenarbeitet und im Verteidigungsministerium war. Es sind also die Geheimdienste, das Militär und das Silicon Valley – und diese Leute haben zunehmend das Sagen. Und sie glauben, dass wir scheitern werden, wenn wir nicht über Chinas Überwachungssystem – sein Mega-City- und Smart-City-Modell – hinausgehen.

„Sie haben Leute mit großen Interessenkonflikten, die unsere nationale Sicherheitspolitik in Bereichen wie KI leiten und die Interessenkonflikte mit China haben. Eric Schmidt hat gerade zusammen mit Henry Kissinger ein Buch geschrieben, in dem sie im Wesentlichen argumentieren, dass wir uns mit China versöhnen und mit ihm kooperieren müssen, um einen Krieg, einen katastrophalen Krieg, zu vermeiden. Und das Modell dafür ist im Grunde das Weltwirtschaftsforum, ich meine, sie argumentieren dasselbe, Global Governance und Technokratie nach dem Vorbild Chinas [in den USA].“

Dann gibt es Leute wie Elon Musk, der sagt: „Ich werde Twitter für die ‚freie Rede‘ übernehmen.“ Aber er sagt auch: „Ich will Twitter zu etwas wie WeChat machen. WeChat ist im Wesentlichen eine Überwachungs-App, die in China verwendet wird. „[Es ist] für deine Finanzen, deine sozialen Medien, so ziemlich alles. Sie nennen es sogar die ‚Alles-App'“, sagte Webb. Und das ist das Modell von Musk. Die Muttergesellschaft von WeChat ist Tencent, das zu den Aktionären und aktivsten Beratern von Tesla gehört.

Das Problem ist, dass die Leute, die das Silicon Valley kontrollieren, dahinter stehen, erklärte Webb. „Sie kontrollieren, wo die meisten Menschen ihre Informationen erhalten, wo die meisten Menschen heute Kontakte knüpfen, und sie zensieren zunehmend Menschen von Plattformen. Sie führen im Grunde einen Krieg gegen Andersdenkende.“

Geschlechteridentität

Webb erklärte, dass man, wenn man die totale Kontrolle anstrebt, eine Bevölkerung braucht, die keine nationale Identität hat, die keine persönliche Identität hat. Wenn die Identität verändert und verschoben werden kann, wann immer es den Leuten, die die Dinge kontrollieren, passt, dann ist es einfacher, sie zu kontrollieren. Aber, so Webb, „wenn die Menschen eine Identität haben und wissen, wer sie sind und wo sie stehen, [dann] sind sie viel schwieriger zu kontrollieren. Wenn man all das auf allen Ebenen in Bewegung setzt, ist es viel einfacher, seinen Willen durchzusetzen, weil man weiß, dass sie nicht fest auf dem Boden stehen.“

Klimawandel

Aktivismus, wie er von Just Stop Oil gezeigt wird, ist der Aktivismus, der jungen Menschen heute vorgesetzt wird, und ihnen wird gesagt, dass dies der Aktivismus ist. Er wird als „in Vogue“ angesehen, weil er von den Medienkonzernen so dargestellt und behandelt wird, als würde er es den Männern heimzahlen. Just Stop Oil wird von den Familien Getty und Rockefeller finanziert. Familien, die ihr Geld mit Öl gemacht haben, die aber auch ein langjähriges Interesse an Eugenik haben. Sie haben dazu beigetragen, diese neue Umweltbewegung ins Leben zu rufen, die die Umweltverschmutzung herunterspielt und Kohlendioxid als das einzige Problem darstellt, über das wir uns Sorgen machen sollten.

In Wirklichkeit, so Webb, geht es darum, zu kontrollieren, wie viel Energie die Menschen verbrauchen können. „Wenn man kontrolliert, wie viel Energie ein Haushalt verbrauchen kann, [dann] kann man seine wirtschaftlichen Aktivitäten kontrollieren [und] man kontrolliert auch, wie groß seine Familie werden kann. Und ich denke, darum geht es letztendlich. Für diese Menschen geht es nicht um die Umwelt.“

„Vieles davon wird von der Wall Street gesteuert. Schauen Sie sich die Vereinten Nationen [und] viele der Leute an, die sie mit der Klimapolitik betraut haben. Mark Carney, ein ehemaliger Chef der Bank of England und der Bank of Canada … er ist einer derjenigen, die die HSBC gerettet haben, als sie bei der Geldwäsche für mexikanische Drogenkartelle erwischt wurden. Nicht gerade ein guter Kerl, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihn die Sorge um die Umwelt antreibt.

„Und dann ist da noch Michael Bloomberg, der ehemalige Bürgermeister von New York und Milliardär. Das sind also die Leute, die die Lösungen ausarbeiten. Und genau wie bei Covid haben Sie keine Zeit, darüber nachzudenken, was wir Ihnen sagen – Sie müssen diese Lösungen einfach akzeptieren, denn wenn Sie es nicht tun, wird etwas wirklich Schlimmes passieren.

„Und es ist das gleiche Narrativ, das auch bei Covid zum Tragen kam. Es ist angstgetrieben, um die Menschen dazu zu bringen, Politiken zu akzeptieren, die sie sonst nicht akzeptieren würden, weil ihnen gesagt wird, dass dieses katastrophale Ereignis kurz bevorsteht und – vertrauen Sie uns.

„Die Lösungen kommen vor allem von der Wall Street, und es sind Dinge wie Kohlenstoffmärkte. Es sind Dinge wie Schulden gegen Klimaswaps – was früher einmal Schulden gegen Landtausch war.

Dann gibt es Leute wie Larry Fink von BlackRock und Michael Bloomberg und Mark Carney, die sich in einer Organisation wie GFAN zusammengeschlossen haben und sagen: „Warum geben wir der Wall Street nicht die direkte Kontrolle über den IWF und die Weltbank [wegen des Klimawandels].“

Wie können wir dagegen ankämpfen?

Webb glaubt, dass es bis zu einem gewissen Grad Fraktionskämpfe gibt, aber es ist schwierig zu wissen, wie die Kämpfe zu einem bestimmten Zeitpunkt verlaufen. Und „es gibt offensichtliche Bemühungen mächtiger Interessengruppen, nationalistische Politiker davon abzuhalten, die höchste Ebene zu erreichen“, sagte sie.

„Die Gemeinden müssen selbständig werden. Wenn die Banken die Menschen entmündigen, kann man ihr Finanzsystem nicht nutzen. Willst du in das CBDC-Land gehen, wo du irgendwann kein Geld mehr ausgeben kannst, ohne einen Mikrochip in der Hand zu haben?

„Es gibt offensichtlich rote Linien, die man nicht überschreiten darf. Wie wollen Sie Ihre Familie ernähren? Wie wollen Sie Ihr Haus im Winter heizen? Grundbedürfnisse. Ich denke, wir sollten uns ein paar Lektionen von den Amish abschauen, um ehrlich zu sein.

„Wir haben unsere Bedürfnisse an Konzerne ausgelagert, die uns versklaven wollen, also müssen wir anfangen, unsere eigenen Dinge auf lokaler Ebene zu produzieren. Es geht um Ausstieg und Aufbau, und das ist es, was wir machen müssen. Und je mehr Menschen das tun, desto besser wird es uns gehen.“