Die Gefahr ist nicht China, sondern die falsche Behauptung einer Bedrohung durch China

So argumentiert Joseph Solis-Mullen in einem schlanken wertvollen Buch

John V. Walsh

Manchmal ist ein Buch nicht nur deshalb überzeugend, weil seine Argumente stichhaltig sind, sondern auch aufgrund der Identität des Autors. Es wäre keine Überraschung, ein Buch aus der Feder eines Sozialisten oder Sinophilen zu finden, das sich mit dem falschen Chinabild auseinandersetzt, das die US-Medien durchzieht. Doch Joseph Solis-Mullen, der Autor von The Fake China Threat And Its Very Real Danger, ist weder Sozialist noch Sinophiler.

Solis-Mullen ist ein Libertärer in der Art von Randolph Bourne und Justin Raimondo. Daher wird er in unserer verarmten politischen Taxonomie als Konservativer eingestuft. Aber sein Buch ist nicht so geschrieben, dass es Menschen mit einer bestimmten politischen Einstellung anspricht. Er hat nur eines im Sinn: das Interesse des amerikanischen Volkes und, ich wage es zu sagen, der Menschheit im Allgemeinen, China eingeschlossen. Daher ist es von großem Nutzen für Menschen quer durch das politische Spektrum, die das Gefühl haben, dass unser Volk durch falsche Behauptungen über Drohungen aus China hinters Licht geführt wird. Er kann Ihre Fragen zu China oder die Ihrer Freunde auf eine Weise beantworten, die für den Durchschnittsamerikaner verständlich ist.

Die fälschlich behauptete Bedrohung durch China ist allgegenwärtig – und gefährlich

Solis-Mullens erklärt den Zweck und das Ausmaß der gefälschten China-Bedrohung wie folgt:

“Einerseits dient (die falsche China-Bedrohung) als Legitimationsinstrument, als neuer Grund für ständig steigende Verteidigungsbudgets … und für die fortgesetzte Einmischung … in die Angelegenheiten anderer Staaten …

“Andererseits dient die falsche Bedrohung durch China als bequemer Sündenbock für die Ergebnisse der schlechten Politik, die Washington selbst gemacht und jahrzehntelang verfolgt hat. Amerika deindustrialisiert? Chinas Schuld. Millionen von Amerikanern drogenabhängig? Chinas Schuld. Die Saudis und Iraner wollen die Amerikaner nicht mehr um sich haben? Chinas Schuld. Et cetera.”

“An der falschen China-Bedrohung ist jedoch ein Körnchen Wahrheit: Die Existenz eines unabhängigen Chinas (oder Russlands) ist eine Bedrohung für Washingtons gewohnte Fähigkeit, mehr oder weniger zu tun, was es will, wo es will. Aber die Existenz eines unabhängigen Chinas ist bereits eine Tatsache. Die Weigerung Washingtons, sie zu akzeptieren, wird mehr als nur theoretische Probleme verursachen, und darin liegt die eigentliche Gefahr. ” (Hervorhebung durch den Autor)

Diese “reale Gefahr” zu beseitigen, ist das Ziel dieses Buches, wie der Autor mit diesen Worten erklärt:

“In der Vorstellung vieler Amerikaner hat sich die Bedrohung, die China angeblich für sie und ihre Familien darstellt, so sehr verfestigt, dass der entschlossene Gegner der falschen China-Bedrohung sich auf den lästigen Boden des so genannten ‘Großmacht-Wettbewerbs’ wagen muss. Er muss dann Einschätzungen der relativen Macht vornehmen, die zufälligerweise weitgehend das Argument untermauern, dass Washington nichts anderes tut, als normale Beziehungen zu Peking anzustreben… Der Zweck dieses Buches ist es, an einem Ort und in prägnanter Form die Argumente darzulegen, warum den Interessen des amerikanischen Volkes mit einer Konfrontation mit China nicht gedient ist. Das ist eine dringende Aufgabe.”

Solis-Mullen gelingt diese Aufgabe in jeder Hinsicht. Das Buch ist in der Tat kurz und bündig, nur 65 Seiten, wenn auch in kleinem Druck, und mit umfangreichen Fußnoten versehen, um den Leser zu befriedigen, der mehr Beweise oder ein tieferes Verständnis sucht.

Geschichte, Empathie, das Militär und die Wirtschaft

Der Autor beginnt mit einem kurzen Abriss der Geschichte der chinesisch-amerikanischen Beziehungen, d. h. einer Darstellung der Interaktion des Westens mit China, die im frühen 19. Jahrhundert begann und zu einem Jahrhundert der kolonialen Ausbeutung und Unterdrückung führte, das die Chinesen als die Hundert Jahre der Demütigung bezeichnen. Als Nächstes geht er darauf ein, wie Peking die Welt sieht, mit anderen Worten, er versucht, die Welt so zu sehen, wie es unsere offiziellen Feinde tun, eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine friedliche Welt, die von den vermeintlichen Verfechtern des Friedens nur allzu oft vergessen wird. Im weiteren Verlauf des Buches kehrt er zu diesen Themen zurück und gibt einen kurzen Überblick über die chinesische Außenpolitik in der Vergangenheit. Eine Wahrheit, die aus dieser Abhandlung hervorgeht, ist, dass Chinas Entwicklung seines Militärs eher reaktiv als aggressiv ist, das Ergebnis des Jahrhunderts der Demütigung und der jüngsten Aufstockung der US-Streitkräfte, die China umzingeln, seit Obama 2011 seinen “Pivot to Asia” einleitete, auf dem die Nachfolgeregierungen aufgebaut und ihn weiterentwickelt haben. Der Weg zum Frieden, so die Schlussfolgerung, besteht darin, den Panda nicht weiter zu reizen, damit er sich nicht in einen feuerspeienden Drachen verwandelt.

Eine zentrale Frage wird in einem Kapitel mit dem Titel “Chinas interne Probleme und externe Zwänge” aufgegriffen. Der Autor argumentiert – meines Erachtens zu Unrecht -, dass Chinas Demografie und Geografie seiner wirtschaftlichen Macht Grenzen setzen. Aber solche Argumente haben wir in der Vergangenheit schon gehört, und sie greifen immer zu kurz; China überrascht die Experten des Westens immer wieder. Solis-Mullen argumentiert jedoch, dass sowohl seine pessimistische Sicht der wirtschaftlichen Aussichten Chinas als auch meine optimistische Sicht irrelevant sind, wenn es um Amerikas Vorgehen geht.

Entweder ist China sehr stark, sagt er, “dann ist es dumm, China direkt in seinem Hinterhof zu bekämpfen; oder China ist tatsächlich ziemlich schwach, dann ist es unnötig und kontraproduktiv, China in seinem Hinterhof zu bekämpfen.” Er fährt fort: “In jedem Fall ist es schwer vorstellbar, wie sich das Leben des durchschnittlichen Amerikaners durch einen Konflikt mit China verbessern würde, während es recht einfach ist, sich zahllose Wege vorzustellen, wie es sich verschlechtern könnte.”

Die Uiguren

Einer der stärksten Abschnitte des Buches ist Kapitel 8 “Uiguren, Völkermorde und Realitäten”, in dem der uigurische “Völkermord”-Schwindel entlarvt wird. Man braucht nur Xinjiang, die Heimat der Uiguren, zu besuchen und es mit Gaza zu vergleichen, um zu sehen, dass der Vorwurf des Völkermords völlig daneben liegt. Dies ist leicht möglich, da China den Tourismus in Xinjiang fördert. Besonders bemerkenswert ist, so Solis-Mullen, dass die UNO China trotz des Drängens der USA nicht wegen Völkermord angeklagt hat. Und das US-Außenministerium scheint den Begriff zumindest vorläufig fallen gelassen zu haben. Besonders erfreulich ist, dass die Arbeit von Adrian Zenz, der einen Großteil der “Dokumentation” zur Rechtfertigung des Vorwurfs des Völkermords geliefert hat, in Frage gestellt wird. Zenz, so informiert uns Solis-Mullen, ist “ein deutscher Anthropologe von fragwürdigem akademischen Charakter und Eignung” und zitiert als Beweis die ausgezeichnete Arbeit von Max Blumenthal und Gareth Porter bei The Grayzone. Der Schwindel mit dem Völkermord an den Uiguren ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie falsche Geschichten konstruiert werden, um eine antichinesische Stimmung zu fördern. Das Kapitel “Wer über die falsche Drohung China schreibt und warum” ergänzt das Bild.

Solis-Mullens Buch steht ganz in der amerikanischen Tradition des Anti-Interventionismus, der sich seit seiner Unterdrückung am Ende des Zweiten Weltkriegs mühsam durchgesetzt hat. Er erklärt, dass er von aufgeklärtem Eigeninteresse, der wertvollsten Form des Egoismus, angetrieben wird und sagt uns: “Es sind das Leben, die Freiheit, das Eigentum und der Wohlstand meiner amerikanischen Mitbürger, die ich zu verteidigen suche, indem ich tue, was ich kann, um die falschen Behauptungen über eine Bedrohung durch China zu diskreditieren.”