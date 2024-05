Statin*-Medikamente legten den Grundstein für COVID-19

Von Colleen Huber

*Statine sind Arzneistoffe, die als Cholesterinsenker bzw. Lipidsenker eingesetzt werden. Von allen Medikamenten, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, weisen sie die höchste Potenz auf. Die Freinamen ihrer Vertreter enden auf -statin.

Meine Hypothese ist, dass die massive, bevölkerungsweite Senkung des Cholesterinspiegels in der amerikanischen Bevölkerung bis 2019 die Voraussetzungen für die Anfälligkeit für den neuen Erreger SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, geschaffen hat. Durch diese Schwächung der Abwehrkräfte wurde aus einer lästigen Erkältung eine sehr schwierige und gefährliche Krankheit für ältere, übergewichtige oder chronisch kranke Menschen.

Statinmedikamente senken den Cholesterinspiegel, insbesondere die so genannten „schlechten“ Low-Density-Lipoproteine (LDL), die das Cholesterin zu unseren Zellen transportieren. Statine gehören seit Jahrzehnten zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2013 empfahlen das American College of Cardiology und die American Heart Association, allen Personen im Alter zwischen 65 und 75 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben (also fast allen), ein Statin zu verschreiben. Im Jahr 2019 waren Statine ein 10-Milliarden-Dollar-Markt, und mehr als 92 Millionen Menschen – 35 Prozent der US-Bevölkerung, vor allem ältere Erwachsene – nahmen Statin-Medikamente ein. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt verdreifacht. Im Jahr 2020 lagen die Vereinigten Staaten bei der Pro-Kopf-Einnahme von Statinen weltweit an sechster Stelle.

Im Jahr 2019 war die amerikanische Öffentlichkeit also so sehr mit Statinen gesättigt wie nie zuvor.

Das vielleicht unbeabsichtigte Ergebnis war, dass die Sättigung mit Statinen viele ältere Menschen anfällig für verheerende Folgen einer Infektionskrankheit wie COVID-19 machte. Diese kumulative Anfälligkeit, die 2019 ihren Höhepunkt erreichte, stellte wahrscheinlich den Tiefpunkt der kollektiven Immunfähigkeit dar, und diese Extreme erreichten ihren Höhepunkt kurz vor dem Auftreten von COVID-19, wie ich in diesem Artikel zeigen werde.

Statin-Medikamente senken den Cholesterinspiegel, und Cholesterin ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für die Bildung des Vitamin-D-Moleküls – sozusagen der Dirigent der Symphonie des menschlichen Immunsystems.

Drei Organe sind an der Vitamin-D-Produktion beteiligt: zuerst die Haut, dann die Leber und schließlich die Nieren. Auf diese Weise wird Vitamin D für seine Rolle als Dirigent der gesamten Immunfunktion des Menschen voll aktiviert, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Vitamin D ist der Einstiegsnährstoff für das ordnungsgemäße Funktionieren des übrigen Immunsystems und war besonders wichtig im Kampf gegen COVID-19, wie ich in meinem Buch „Die Niederlage von COVID“ aus dem Jahr 2021 anhand von über 130 Studien über die Rolle von Vitamin D bei COVID-19 und anderen Infektionskrankheiten – sowohl bei der Behandlung als auch bei der Prävention – gezeigt habe. Sowohl diejenigen, die höhere Vitamin-D-Werte im Blut hatten, als auch diejenigen, die Vitamin D supplementierten, besiegten COVID-19 viel leichter – in Bezug auf weniger Krankenhausaufenthalte und weniger Todesfälle – als diejenigen, die Vitamin D vermieden oder einen Mangel daran hatten. Hunderte von Studien und Meta-Analysen haben dies gezeigt: Vitamin D besiegt COVID-19 und andere Atemwegs- und Viruserkrankungen präventiv – vor allem, wenn es frühzeitig und regelmäßig verabreicht oder in der Haut durch Sonnenlicht gebildet wird.

Hier eine sehr vereinfachte Darstellung der zentralen Rolle, die Vitamin D für die Immunfunktion spielt:

Modulation der Immunantwort durch Vitamin D: Rolle bei systemischem Lupus erythematosus. (Mirentxu Iruretagoyena, Daniela Hirigoyen, Rodrigo Naves, Paula Isabel Burgos)

Die Voraussetzungen für die COVID-Anfälligkeit

Das durchschnittliche Sterbealter bei COVID-19 lag bei 81 Jahren und damit zwei bis drei Jahre über der damaligen Lebenserwartung in den USA. Daher waren von COVID-19 überproportional viele ältere Menschen betroffen, insbesondere solche mit Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Rauchen und mehr als zwei Begleiterkrankungen.

Die COVID-Morbidität und -Mortalität in den Vereinigten Staaten überstieg die weltweiten Zahlen bei weitem. Die Vereinigten Staaten haben 4 Prozent der Weltbevölkerung, aber 33 Prozent der weltweiten Todesfälle durch COVID-19. In den Vereinigten Staaten wurden auch mit Abstand die meisten COVID-19-Fälle diagnostiziert – über 103 Millionen -, gefolgt von Indien mit 44 Millionen. In den Vereinigten Staaten gab es 1,1 Millionen Todesfälle, die auf COVID-19 zurückzuführen waren.

Unsere World In Data zeigt, dass die Vereinigten Staaten im März 2024 mehr COVID-Todesfälle pro Kopf aufweisen als jedes andere Land, fast gleichauf mit Großbritannien und Italien.

Die durch COVID-19 verursachten Todesfälle und die Morbidität wurden durch die Unwissenheit und Inkompetenz des medizinischen Systems in Bezug auf Cholesterin erhöht, was in den letzten Jahrzehnten zu einer starken Zunahme der Verschreibung von Statinen führte. Dies könnte durch die Tendenz der verschreibenden Ärzte beeinflusst worden sein, sich von unbequemen und unrentablen Fragen abzuwenden, wie z. B. „Wie kann Cholesterin schlecht sein, wenn es so viele Funktionen im Körper hat?“ Upton Sinclair sagte einmal: „Es ist schwierig, einen Mann dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht.“ Die Statin-Soße war einfach zu lukrativ, und es war zu unbequem, das Mantra „Cholesterin schlecht, Statine gut“ in Frage zu stellen, wenn man in der Branche tätig war.

Daher war es viel einfacher, ein Teufelsmolekül im Körper zu verteufeln und ein Medikament zu verkaufen, um die verteufelte Substanz loszuwerden, als zu untersuchen, ob das Teufelsmolekül überhaupt eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.

Wir müssen uns also fragen: „Was macht Cholesterin, und wie funktioniert es?“

Was tut Cholesterin?

Cholesterin ist für jede Zelle im Körper unerlässlich. Die Leber stellt es her, wenn wir nicht genug davon mit der Nahrung aufnehmen; die Leber produziert etwa 75 bis 80 Prozent unseres Cholesterins, die restlichen 20 Prozent kommen aus der Nahrung, was ein Hinweis darauf ist, wie dringend wir es brauchen.

Das Cholesterin, das vom LDL-Cholesterin (dem so genannten „schlechten Cholesterin“) transportiert wird, ist besonders wertvoll, weil es das Haupttransportmittel für Cholesterin zu den Zellen ist. Dort angekommen, bildet das Cholesterin einen wesentlichen Bestandteil der Zellmembranen. Für den Menschen und andere Säugetiere – einschließlich der Säugetiere, die sich von Pommes frites und Chips ernähren, sowie derjenigen, die in der Natur auf Nahrungssuche sind – ist Cholesterin ein so wichtiges Fett in den Zellmembranen von Säugetieren, dass es etwa 30 Prozent der Lipiddoppelschicht ausmacht.

Cholesterin sorgt dafür, dass unsere Zellmembranen geschmeidig und widerstandsfähig bleiben, und ermöglicht gleichzeitig die lebenswichtigen Signalübertragungen. Die Kernspintomographie hat gezeigt, dass Cholesterin für den wichtigen Fluss von Signalproteinen erforderlich ist. Ohne die Signalübertragung zwischen unseren Zellen hätte der Körper keine Möglichkeit, das Leben aufrechtzuerhalten. Umgekehrt könnte eine Definition des Todes das Ende der kooperativen Interaktion und der Signalübertragung zwischen den Zellen des Körpers sein.

Die Neuronen sind Zellen, die noch mehr als die meisten anderen auf Cholesterin angewiesen sind, und Cholesterin ist im gesamten zentralen Nervensystem reichlich vorhanden. Wenn der Cholesterinspiegel gesenkt wird, sind Schäden an Kognition und Gedächtnis zu beobachten – sowohl bei Mäusen als auch bei Menschen. Beobachtungen von Teilnehmern der Framingham Heart Study zeigten „einen signifikanten positiven linearen Zusammenhang zwischen [Gesamtcholesterin] und Messungen der verbalen Gewandtheit, der Aufmerksamkeit/Konzentration, des abstrakten Denkens und eines zusammengesetzten Scores, der mehrere kognitive Bereiche misst.“ Glauben Sie, dass Ihre älteren Verwandten es zu schätzen gewusst hätten, von diesem Ergebnis zu erfahren, bevor sie ein solches Medikament einnahmen? Ein Cholesterinmangel wurde auch bei der Parkinson-Krankheit festgestellt: „Höhere Cholesterinwerte werden mit einem geringeren Risiko für die Parkinson-Krankheit in Verbindung gebracht.

Cholesterin ist für die Verdauung von Nahrungsmitteln notwendig, da es das wichtigste Ausgangsmaterial für die Produktion von Gallensäuren ist. Gallensäuren erleichtern die Aufnahme von Nährstoffen und wirken als Waschmittel, um Fette aufzuspalten, so dass sie das Hauptmittel sind, mit dem die Leber Nahrungsfette und Cholesterin abbaut.

Cholesterin ist die notwendige Quelle für unsere Fortpflanzungshormone, Testosteron, Progesteron und Östrogen, sowie für unsere Glukokortikoide und Mineralokortikoide. Diese Quelle wird in den Keimdrüsen in der Jugend und in den Nebennieren während des gesamten Lebens bereitgestellt. Cholesterin ist also für eine angemessene Funktion der Nebennieren erforderlich.

Schließlich, und das ist für das Thema dieses Artikels am wichtigsten, wird Cholesterin für die Vitamin-D-Synthese benötigt, die für das Leben nach COVID-19 und für den Sieg über andere pathogene Mikroben erforderlich ist, wie bereits erwähnt.

Die Forscher zeigen in dieser Abbildung alle wichtigen Funktionen von Cholesterin.

Zelluläre Cholesterinabgabe, intrazelluläre Verarbeitung und Nutzung für die Biosynthese von Steroiden. (Jie Hu, Zhonghua Zhang, Wen-Jun Shen, Salman Azhar)

Wie Statin-Medikamente wirken

Statin-Medikamente zielen auf das Enzym, das für die Bildung von Cholesterin notwendig ist, und hemmen es – sie vergiften es sogar. Das Enzym ist die HMG-CoA-Reduktase (3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase) im Blut und in der Leber. Ohne dieses Enzym können wir kein Cholesterin produzieren. Statine sind besonders wirksam bei der Senkung des LDL-Cholesterins, das so häufig als „schlechtes Cholesterin“ bezeichnet wird, dass sowohl Ärzte als auch Patienten dies als wahr akzeptieren. Das Problem ist, dass es nicht stimmt.

Dr. Aseem Malhotra ist der bekannteste Kardiologe Großbritanniens. Er sagt über das LDL-Cholesterin: „Es ist ein nutzloser Biomarker, wenn es darum geht, das Risiko einer Herzerkrankung vorherzusagen, und deshalb sollten wir uns nicht darauf versteifen, es zu senken.“ In seinem Buch „A Statin-Free Life“ (Ein Leben ohne Statine) argumentiert er, dass Statine zur Vorbeugung von Herzkrankheiten überhaupt nicht geeignet sind.

Vergiftung ist ein starkes Wort, und es sollte wahrscheinlich sparsam verwendet werden. Die zerstörerische Wirkung von Statin-Medikamenten auf das Enzym HMG-CoA-Reduktase hat nicht nur zur Folge, dass die Produktion von Cholesterin, insbesondere von LDL-Cholesterin, sondern auch von Coenzym Q10 (CoQ10) verringert wird. Dies wiederum verringert den Durchfluss zu jedem der nachgeschalteten Stoffwechselwege.

Das Problem bei der Verringerung von CoQ10 ist, dass dadurch die Funktion der Mitochondrien beeinträchtigt wird, denn CoQ10 ist der Schlüssel zur Elektronentransportkette, die für die ATP-Produktion erforderlich ist, um den Körper am Leben zu erhalten. CoQ10 und die Mitochondrien sind also im Allgemeinen auch für das Leben und Gedeihen notwendig. Der Verlust von CoQ10 durch die Einnahme von Statinen ist die wahrscheinlichste Erklärung für die häufigen Muskelschmerzen und die Müdigkeit, unter denen Menschen leiden, die Statine einnehmen. Das heißt, wenn Ihr niedriges CoQ10 die Bedürfnisse Ihrer Mitochondrien nicht erfüllt, dann erfüllen Ihre Mitochondrien auch nicht die Bedürfnisse Ihrer Muskeln, einschließlich des Herzens, das fast nur aus Muskeln besteht.

Die Cochrane Heart Group schreibt: „Der Schweregrad der Herzinsuffizienz korreliert mit dem Schweregrad des Coenzym Q10-Mangels“. Sie sehen, wenn man versucht, einen biochemischen Stoffwechselweg selektiv zu vergiften, wie z. B. den Cholesterin bildenden Stoffwechselweg, hat das ziemlich unangenehme unbeabsichtigte Folgen, weil die verschiedenen parallelen Zuflüsse, die nachgeschaltet sind, geschädigt werden.

Nicht alle diese Schäden blieben den Menschen, die Statine einnahmen, erspart, und als sich die unvermeidlichen Nebenwirkungen häuften, stellte sich heraus, dass die Therapietreue gering war. Statine sind eine so schwer zu tolerierende Medikamentenklasse, dass 75 Prozent der Menschen, denen Statine verschrieben wurden, diese ein Jahr später nicht mehr einnahmen.

Alles, was man Ihnen über Statine und Cholesterin gesagt hat, war falsch

Ein Leser, der auch nur im Entferntesten mit meinen früheren Artikeln oder Büchern vertraut ist, weiß, dass es eine Untertreibung ist, mich als medizinischen Querdenker zu bezeichnen. Ein typisches Beispiel: Mein Gesamtcholesterinspiegel lag bei der letzten Messung bei 289, und das ist genau der Wert, den ich mir wünsche, vor allem jetzt im Alter, da ich mich eingehend mit der lebenswichtigen Rolle des Cholesterins im Körper beschäftigt habe.

“Die seit vier Jahrzehnten andauernde weltweite Kampagne zur Eindämmung von Herzkrankheiten durch Senkung des Cholesterinspiegels mit Hilfe von Diät und Medikamenten ist leider gescheitert.” Dr. Aseem Malhotra, Kardiologe

Die meisten Schulmediziner sind jedoch davon überzeugt, dass Cholesterin der Erzfeind des Körpers ist, insbesondere die gefürchteten LDL- und Very-LDL-Moleküle, die angeblich für Herzkrankheiten verantwortlich sind. Selbst wenn sie zugeben, dass nur eine von acht randomisierten Studien über die Wirkung von Statinen auf die Sterblichkeit einen Rückgang der Gesamtsterblichkeit gezeigt hat, wiederholen und verstärken die American Medical Association, die American Heart Association und alle anderen großen medizinischen Organisationen diese Überzeugung bei sich selbst, ebenso wie bei den Gläubigen in der übrigen Ärzteschaft, in den Medien und in der Öffentlichkeit. Cholesterin ist ein Problemmolekül, und Ihre Aufgabe ist es, es zu reduzieren.

Die Forscher Paula Byrne, Maryanne Demasi, Mark Jones und andere führten eine systematische Überprüfung und Metaanalyse von 21 Statin-Studien durch, an denen mehr als 140.000 Personen teilnahmen. Sie fanden keinen konsistenten Zusammenhang zwischen der Senkung des LDL-C und Tod, Herzinfarkt oder Schlaganfall nach einer Statintherapie.

Vor den COVID-19-Impfstoffen und ihrer miserablen Wirksamkeit und ihren Risiken wiesen Statine das schlechteste Nutzen-Risiko-Verhältnis aller Medikamentenklassen auf. Selbst wenn man das günstigste Licht betrachtet, selbst bei Studien, die bereits einseitig pro Statin waren, wurde festgestellt, dass Statine über fünf Jahre hinweg bestenfalls drei bis vier zusätzliche Lebenstage bringen. Das war’s; unter den günstigsten Umständen: drei oder vier Tage mehr über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Die Hersteller von Statinen haben ihre Daten nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und die Aufsichtsbehörden haben ihnen dabei geholfen, sie vor externen Beobachtern zu verbergen.

Kliniker beklagen sich seit vielen Jahren über die Reaktionen ihrer Patienten auf Statine. Einer schreibt: „Seitdem die Statine auf den Markt gekommen sind, haben meine Kollegen und ich einen Fall nach dem anderen beobachtet, bei dem Menschen ihr Körpergefühl verloren, Muskelschmerzen bekamen oder einen kognitiven Verfall erlebten, sobald sie mit dem Statin begannen, der sofort wieder verschwand, sobald sie das Statin absetzten.“

„Statine sind der größte Betrug in der modernen Medizin“, schrieb Dr. David Brownstein 2015 in seinem Blog.

Der Statin-Wahn

Der Statin-Wahn unserer Zeit hat den Cholesterinspiegel der Menschen gesenkt, was wiederum den Menschen die Fähigkeit nahm, bei Sonneneinstrahlung Vitamin D in der Haut zu bilden. (Ein anderes Problem ist möglicherweise, dass die jahrzehntelange Propaganda gegen das Sonnenlicht auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass das Sonnenlicht kostenlos ist und keine Aktionäre hat, aber mit dem Verkauf von Sonnenschutzmitteln Geld zu verdienen ist.) Jetzt haben wir also eine Bevölkerung, die ihr Cholesterin weggeworfen hat, was ihre Fähigkeit, Vitamin D zu bilden, beeinträchtigt, und die Angst vor der Sonne hat.

Irgendwie ist die Bevölkerung nicht nur davon überzeugt, dass das menschliche Immunsystem durch mehrfache Injektionen in der Kindheit entstanden ist, sondern auch, dass das eigene Cholesterin eine unheilvolle, gefährliche Substanz ist. Wir sind eine drogengetränkte Kultur. Sechsundsechzig Prozent der Erwachsenen in den USA nehmen Arzneimittel ein, und die Hälfte der Senioren in den USA nimmt vier oder mehr verschreibungspflichtige Medikamente ein.

Die Statin-Medikamente stehen an der Spitze dieses Haufens. Obwohl ich bereits erwähnt habe, dass die Statin-Industrie im Jahr 2019 einen Wert von 10 Milliarden Dollar haben wird, wird ihr Umsatz weltweit auf 1 Billion Dollar pro Jahr geschätzt, und das trotz des Auslaufens ihrer Patente. Die landesweite, jahrzehntelange Statin-Sättigungskampagne des Gesundheitssystems wurde höchstwahrscheinlich aus Gewinnsucht durchgeführt, um die finanziellen Interessen der Aktionäre von Big Pharma zu wahren. Es wäre naiv, einen solchen Einfluss auf die medizinische Industrie zu leugnen.

Eine neu entdeckte Wertschätzung unseres Immunsystems und der lebenswichtigen Rolle von Cholesterin und Vitamin D für die menschliche Gesundheit könnte eines Tages unsere Faszination für Statin-Medikamente in den Schatten stellen und sogar umkehren.