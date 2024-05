Hollande stellte seine fünfjährige Amtszeit unter die Schirmherrschaft von Jules Ferry, dem Verfechter des französischen Kolonialismus. Gleichzeitig wählte er General Benoît Puga zum Chef seines privaten Stabes. Letzterer ist kein Soldat wie die anderen, sondern ein „grognard“ [Spitzname der Napoleon-Soldaten] des Kolonialismus, der auf Kolwezi per Fallschirm absprang und die Arbeit an der Trennmauer in Palästina überwachte.