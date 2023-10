Die Gefahren einer Untersuchung von Big Pharma

Meine Familie kam 1830 aus Texas, daher habe ich ein besonderes Interesse am Wohlergehen dieses Bundesstaates. Aber ich habe mich schnell im seltsamen Dickicht der Verwirrung verloren, als der Generalstaatsanwalt Ken Paxton vom texanischen Repräsentantenhaus des Amtes enthoben wurde. In einer Reihe wilder Vorwürfe wurde ihm Fehlverhalten vorgeworfen, einschließlich Bestechung, Behinderung der Justiz und Veruntreuung öffentlicher Mittel.

Von einem Moment auf den anderen und ohne Vorwarnung musste Paxton seine Sachen packen, wurde an der Ausübung seiner Pflichten gehindert und musste das Amt verlassen, in das er dreimal gewählt wurde.

Vergangene Woche wurde er von allen Anklagen freigesprochen und sein Name vollständig rehabilitiert. Kaum jemand kann überhaupt erklären, worum es bei den Anklagen ging. Aus der Ferne sah es sicherlich wie ein politischer Abschussversuch aus, aber warum?

Paxton gab kürzlich Tucker Carlson, der jetzt die meistgesehene Sendung des Planeten moderiert, die auf X erscheint, ein ausführliches Interview. In einem Teil des Interviews erklärte Herr Paxton, dass er drei Wochen vor der Amtsenthebung eine Untersuchung gegen die COVID-19-Impfstoffhersteller eingeleitet hatte, weil sie nach texanischem Recht irreführende Handelspraktiken betrieben.

Ich erinnere mich, dass ich dies damals als einen enorm wichtigen Schritt empfand. Auf nationaler Ebene sind die Impfstoffhersteller vollständig von der Haftung für Schäden befreit, die es in Hülle und Fülle gibt und die auch gut dokumentiert sind. Millionen wurden gezwungen, sich dieses Produkt injizieren zu lassen, und wenn etwas schief geht, gibt es niemanden, den man verklagen kann. So machen wir das normalerweise nicht in Amerika.

Paxton war bereit, eine ernsthafte Untersuchung zu starten.

„Sobald ich das getan hatte“, sagte er Herrn Carlson, „explodierte meine Welt. Ich wurde zum Ziel von Big Pharma, Big Tech und offensichtlich der Biden-Administration.“

Herr Carlson fragte ihn dann, warum das der Fall sei.

„Big Pharma gibt viel Geld aus… Ich habe das getan, weil die Bundesregierung für sie diese Immunität hat. Das ist falsch“, sagte Paxton. „Sie haben das Ding nicht getestet. Sie haben uns nicht über die Nebenwirkungen informiert. Sie hatten die Verpflichtung, es zu testen, auch wenn sie nicht haftbar waren“.

„Sie hatten die Verpflichtung, meinen Leuten zu sagen, dass es hier Risiken gibt. Sie sollten entscheiden, aber hier sind die Risiken. Stattdessen sagten sie, alles ist gut, es verhindert es, Sie werden es nicht verbreiten. Nichts davon war wahr. Das ist eine irreführende Handelspraxis. Wenn sie das getan hätten…“

Herr Carlson unterbricht und sagt: „Es scheint, als hätten sie das getan.“

Dann sagt Herr Paxton, er werde in den kommenden Wochen und Monaten mehr wissen, denn er nimmt den Fall wieder auf. Er sollte vorsichtig sein.

Wir müssen uns klar machen, was hier möglicherweise vor sich geht. Ein Generalstaatsanwalt hat lediglich beschlossen, geltendes Recht auf die Impfstoffhersteller anzuwenden, die den größten Teil der Einnahmen für die Arzneimittelzulassungsseite der Food and Drug Administration bereitstellen. Sie finanzieren 75 Prozent der Fernsehwerbung und haben Informanten auf allen Führungsebenen.

Sie sind so mächtig, dass sie es schaffen, den Kongress und den Präsidenten dazu zu bringen, ihnen vollständige Freiheit von der Haftung für jegliche Auswirkungen eines Impfstoffs zu gewähren. Das hat die Unternehmen nur dazu veranlasst, die Gentherapie als Impfstoff zu bezeichnen, obwohl sie nicht wie jeder andere Impfstoff in der Geschichte funktioniert.

Wie ist es möglich, dass solche steuerfinanzierten Konzernagenten, die die Patente an ihren Medikamenten besitzen und sogar ihr Produkt unwilligen Kunden aufzwingen können, einen ordnungsgemäß gewählten Beamten in einem Bundesstaat absetzen können? Es ist erstaunlich… und beängstigend.

Aber das könnte erst der Anfang sein. Herr Carlsons Sendung auf Fox wurde abgesetzt, kurz nachdem er anfing, harte Fragen über den Impfstoff zu stellen, während Russell Brand weltweit in Verruf geriet, als er anfing, Fragen zu stellen. Viele öffentliche Persönlichkeiten haben das erlebt.

Betrachten Sie die Absetzung des Gründers von Project Veritas, James O’Keefe, die nachdem er einen Pfizer-Mitarbeiter entlarvt hatte, der prahlte, wie viel Geld das Unternehmen verdienen würde, indem es neue Virusstämme schafft, gegen die sie impfen können. Es war leicht die spektakulärste Enthüllung der Geschichte der Institution – und dann wurde er entlassen.

Jetzt führt Herr O’Keefe seine eigene Organisation, die weiterhin Pharma-Manager verfolgt.

Was Project Veritas betrifft, so hat es den Stecker gezogen und fast alle Mitarbeiter entlassen. Es hat den Betrieb eingestellt, was nicht überraschend ist. Wenn man die leistungsstärkste Person loswird, bleiben nicht viele übrig.

Denken Sie darüber nach: Diese beeindruckende Operation wurde zerstört, weil einige mächtige Leute zögerten, die Impfstoffhersteller zu entlarven.

Robert F. Kennedy Jr., der größte und gelehrteste Kritiker von Big Pharma auf dem Planeten, sah sich letzte Woche möglicherweise einem Attentatsversuch ausgesetzt. Es schaffte es nicht einmal in die Zeitungen (ausgenommen The Epoch Times). In der Zwischenzeit wird ihm weiterhin der Schutz durch den Secret Service verweigert, obwohl er ein ernsthafter Kandidat ist und ständig sein Leben bedroht wird.

Als Präsident des Brownstone Institute sehe ich täglich mehrmals Beispiele dafür, was Ärzten, Professoren, Statistikern oder jedem passiert, der Fragen über diese Branche stellt, die zu einer der mächtigsten in der US-Politik geworden ist. Die schmutzigen Geschäfte der Industrie bei der Abschaffung von Kritikern sind Legion. Jede Studie, die die Wirksamkeit, Sicherheit oder Notwendigkeit ihrer Produkte infrage stellt, wird fast immer von den Mainstream-Zeitschriften abgelehnt. Selbst Leserbriefe, die statistische Fehler aufdecken, landen im Mülleimer.

Was Big Tech betrifft, so sind auch sie vollkommen abhängig. Wir haben handfeste Beweise dafür, dass Facebook und Twitter jegliche Beiträge blockiert haben, die den Impfstoffen kritisch gegenüberstehen. Sie gingen sogar so weit, „wahre Informationen“ über Nebenwirkungen von Impfstoffen zu blockieren, die zu einer „Impfskepsis“ beitragen könnten.

Wir müssen uns erneut fragen: Wie konnte Big Pharma so viele Regierungen kontrollieren?

An diesem Punkt ist dieses Problem zu einer echten Bedrohung für die Demokratie und die Freiheit geworden. Keine Branche hat mehr Macht, die steuerliche Finanzierung ihres Betriebs zu fordern, die Kontrolle über das geistige Eigentum an den Ergebnissen zu behalten, Schäden zu genießen und dann sogar ihre Produkte den Verbrauchern aufzuzwingen. Das ist unverteidigbar.

Jeder Kämpfer, der es wagt, sich dagegen zu stellen, verdient die Unterstützung aller, die an das amerikanische System glauben.