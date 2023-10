Ein russischer Wind weht jetzt quer durch Afrika

Phil Butler

Die Winde der Macht haben sich seit Beginn der Ukraine-Krise dramatisch verändert. Dutzende Nationen, insbesondere in Afrika, neigen nun in Richtung Russland und China und weg von neokolonialistischen Ländern. Jüngste Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und wichtigen afrikanischen Führern sind ein Indikator für das, was kommen wird.

Wenn Sie die Biografie des südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir Mayardit lesen, erfahren Sie, warum er immer einen Stetson-Cowboyhut trägt. Die Kopfbedeckung ist aus einem Grund bedeutend. Als Geschenk des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush symbolisiert sie, wie sich Allianzen und Partnerschaften im Handumdrehen ändern können. Und seit der Obama-Administration sind die amerikanischen Interessen auf dem alten Kontinent von schlecht zu schlechter geworden. Das andere Tagesgespräch zwischen Mayardit und Putin, um den Handel und die Energiezusammenarbeit zu festigen, lenkte den Wind der Entspannung in Richtung Russland und Südsudan und weg von westlichen Einflüssen. Besonders wichtig war ein Versprechen von Putin, Ölraffinerien im Südsudan mit Beteiligung russischer Unternehmen zu entwickeln. Er sagte auch:

„Das ist erst der Anfang. Wir haben viele vielversprechende Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Energie.“

Wenn man sich Libyen zuwendet, so zeigt die Nachricht, dass General Khalifa Haftar Putin in Moskau besuchte, eine weitere richtungsweisende Botschaft. Einige erinnern sich vielleicht nicht daran, aber 2011, als eine UN-Resolution „alle notwendigen Maßnahmen“ zum Schutz der Zivilbevölkerung in Libyen autorisierte, stimmte Russland nicht zu. Der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew stimmte schließlich zu, sich bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat zu enthalten, und innerhalb weniger Tage begann die militärische „Flugverbotszone“ über libyschem Himmel. Kaftar war damals ein entscheidender Akteur beim Sturz von Muammar al-Gaddafi. Er war auch ein naturalisierter US-Bürger, der mit der CIA in Verbindung gebracht wurde. Er wurde als „Libyens mächtigster Warlord“ bezeichnet. Seine militärische Erfahrung ist in ganz Nordafrika unübertroffen.

Haftar, der eine rivalisierende Verwaltung zur UN-gestützten Regierung in Tripolis unterstützt, pflegt schon seit einiger Zeit enge Beziehungen zu Moskau. Interessanterweise (bezeichnenderweise) war Haftar bei dem Putsch, der Gaddafi an die Macht brachte, von entscheidender Bedeutung. Seine Loyalitäten, wie die vieler nationaler Führer weltweit, sind blattartig, je nach seinen Zielen und denen seiner Wähler. Laut TASS wurde bei dem Treffen die Situation in Libyen und die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit erörtert. Obwohl in den Berichten nichts erwähnt wurde, hat Haftar wahrscheinlich diskutiert, die Wagner-Truppen nach Libyen zurückzuverlegen, wenn nicht aus einem anderen Grund, als um die UNO, die USA und die Verbündeten unter Druck zu setzen. Ein vereinigtes Libyen im Einflussbereich von Moskau würde die liberale Hegemonie des Westens erheblich stören.

Mehrere Trends werden in Südafrikas Neigung zu Russland deutlich. An erster Stelle steht der klare Support des African National Congress für Russlands Vorgehen in der Ukraine. Zweitens haben die südafrikanischen Kommunisten und der Congress of South African Trade Unions behauptet, dass die Ukraine ein „NATO-provozierter Krieg“ sei. Ferner sagte Julius Malema, der Anführer der linksgerichteten Economic Freedom Fighters, einem möglichen zukünftigen Vizepräsidenten Südafrikas, kürzlich bei einer Kundgebung: „Wir sind Putin und Putin ist wir.“ Um der Hegemonie Verletzung hinzuzufügen, deuten in Niger schwenkende pro-Putin-Protestplakate und russische Flaggen bei einer jüngsten Kundgebung auf einen Pro-Russland-Sturm hin, der in ganz Zentralafrika aufzieht.

Schließlich erweitert Russland seinen Einfluss über den entscheidenden Agrarsektor. Eine erhebliche Abhängigkeit von Lebensmittelimporten setzt Russland bereits in eine Position, positive Beziehungen zu noch mehr Nationen aufzubauen. Das von Wladimir Putin versprochene kostenlose Getreide, als die ukrainische Blockade wieder in Kraft trat, übertrifft alles, was die USAID jemals für die Afrikaner getan hat. Ein echter Coup! Russlands unübertroffene Getreidekapazität ist genauso wichtig wie der Energiereichtum des Landes, besonders an Orten, an denen die Menschen hungrig sind. Und nirgendwo gibt es mehr leere Mägen als in Afrika.

Ein russischer Wind weht über 54 Länder, die wahrscheinlich als wichtige Akteure in der sogenannten „multipolaren Welt“ hervortreten werden. Und damit sehen wir den Grund für die Verzweiflung von Washington, London und Brüssel, der Ukraine zu helfen.