Die Gefahren für Schulrückkehrer nach einem Jahr der COVID-19 Lockdowns

Von John W. Whitehead & Nisha Whitehead

Übersetzung©: Andreas Ungerer

„Quer durch die Gemeinden der Vereinigten Staaten verbringen Kinder und Heranwachsende die meiste ihrer schlaffreien Zeit in Schulen, die zunehmend Gefängnissen anstatt Bildungseinrichtungen ähneln.“ ~ Investigativjournalistin Annette Fuentes

23. August 2021, The Rutherford Institute

Einst haben Amerikas Eltern erleichtert aufgeatmet, wenn ihre Kinder nach den Sommerferien wieder in die Schule gingen, denn sie wußten, daß ihre Kinder dann einen Großteil des Tages gefahr- und problemlos beschäftigt sein würden.

Das waren die guten alten Zeiten, bevor die COVID-19-Pandemie eine ganz neue Ebene des autoritären Betreuungs-Staates in unser tägliches Leben eingeführt hat, indem sie Gemeinden abriegelte, Kinder aus dem Klassenzimmer in virtuelle Klassenzimmer zwang, große Teile der arbeitenden Bevölkerung von staatlichen Zuschüssen abhängig machte, während andere Teile in ein Modell des Homeoffice gedrängt und wir alle einer zunehmend unerträglichen Einmischung der Regierung in unser Privatleben ausgesetzt worden sind.

Nun, nach fast eineinhalb Jahren Abwesenheit von physischen Klassenräumen, gehe