Quad-Länder halten vor Guam Übungen ab, die gegen China gerichtet sind

Zum zweiten Mal nehmen die Seestreitkräfte der USA, Japans, Australiens und Indiens an der Malabar-Übung teil

Die USA, Australien, Japan und Indien werden das zweite Jahr in Folge gemeinsame Marineübungen abhalten. Die vier Länder bilden die so genannte Quad-Gruppe, eine von den Vereinigten Staaten von Amerika geleitete Initiative, die als mögliche Grundlage für ein Anti-China-Bündnis im Stil der NATO in Asien angesehen wird.

Die Übungen, die unter dem Namen Malabar Exercise bekannt sind, finden vor Guam statt, beginnen am Donnerstag und dauern vier Tage. Zwei indische Kriegsschiffe trafen am Sonntag in Guam ein, um sich auf die Übungen vorzubereiten.

Die Malabar-Übung findet unter indischer Leitung seit 1992 statt und begann als gemeinsame amerikanisch-indische Übung. Im Jahr 2015 schloss sich Japan der Übung an, und im vergangenen Jahr kam Australien hinzu, womit zum ersten Mal seit 2007 alle vier Länder gemeinsam Militärübungen abhielten.

In den vergangenen Jahren hatte Indien gezögert, Australien die Teilnahme zu gestatten, weil es befürchtete, China ein falsches Signal zu senden. Doch angesichts der hohen Spannungen zwischen Peking und Neu-Delhi hat Indien die Zusammenarbeit mit dem Quad und den US-Verbündeten in der Region intensiviert.

Ein Sprecher der indischen Marine erklärte, die diesjährige Malabar-Übung werde „komplexe Operationen auf und unter der Wasseroberfläche sowie in der Luft, einschließlich Schießübungen mit scharfen Waffen, Übungen zur Bekämpfung von Schiffen, Flugzeugen und U-Boot-Kriegsführung sowie gemeinsame Manöver und taktische Übungen“ umfassen.

Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Verbündeten in der Region ist ein wichtiger Aspekt der Anti-China-Politik der Biden-Administration, und Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass er die Quad als entscheidend für diese Strategie ansieht. Im März hielt Biden ein virtuelles Treffen mit den Staats- und Regierungschefs Indiens, Japans und Australiens ab, das den allerersten Quad-Gipfel darstellte.