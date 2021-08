Fußballprofi Roy Butler stirbt nach Corona-Impfung

Die Tante des irischen Profifußballers Roy Butler teilte per Twitter mit, dass der 22jährige kurz nach seiner COVID-„Impfung“ starb. In den Medien findet dies so gut wie keinen Widerhall. Bei Report24News kann man etwas zu der Affäre in dem Beitrag „Von Medien vertuscht: 23-jähriger irischer Fußball-Star stirbt drei Tage nach Impfung“ erfahren.

Am 17. August teilte Marian Harte bei Twitter mit, dass ihr Neffe „in diesen Minuten um sein Leben kämpft“. Er habe „das Gift“ am Freitag erhalten, also am 13. August 2021, vier Tage zuvor.

In den frühen Morgenstunden