Die geförderte Migranten-Invasion nimmt dramatische Ausmaße an

Die Flut von jungen Migranten aus aller Welt in die europäischen, insbesondere die offenen deutschen Grenzen schwillt gewaltig an. Das Zauberwort „Asyl“ macht sie hier zu politischen Flüchtlingen und sichert ihnen in der gegenwärtigen staatlichen Herrschaft des Unrechts – entgegen Grundgesetz und geltendem Asylrecht 1 – einen Platz in einem Aufnahmelager. Doch dieser ist vielfach nicht mehr vorhanden. Bürgermeister und Landräte, können den Ansturm nicht mehr bewältigen und schlagen Alarm. Und angesichts wachsender Unsicherheit und Kriminalität steigern sich in der Bevölkerung Unmut und Empörung in eine „explosive Stimmung“. Doch die Regierenden verfolgen unbeeindruckt und wild entschlossen ihren zerstörerischen Kurs.

Zur Situation in Deutschland

„Über 15.000 illegale Grenzübertritte allein im August, 40 % mehr als im Vormonat: über 200.000 Asylzuwanderer in den ersten acht Monaten, alle vier Monate eine Großstadt, ein Anstieg von 77% zum Vorjahr; fast drei Viertel sind junge Männer, in der Masse im wehrfähigen Alter, Syrer und Afghanen führen den Ansturm an.

So lauten die letzten Pegelstände. Landräte und Bürgermeister, denen die Flut zuerst über den Köpfen zusammenschlägt, läuten Alarm. Die Koalition verweigert selbst geringe Eindämmungsmaßnahmen und verschickt mit der