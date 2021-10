Die geheimen Privatunternehmen, die Ihr Leben kontrollieren – Wem gehört die Welt?

Eine Handvoll Megakonzerne – private Investmentgesellschaften – beherrschen jeden Aspekt unseres Lebens; alles, was wir essen, trinken, tragen oder auf die eine oder andere Weise benutzen. Diese Investmentfirmen sind so riesig, dass sie den weltweiten Geldfluss kontrollieren.

Während es auf dem Markt Hunderte von konkurrierenden Marken zu geben scheint, die wie russische Nistpuppen aussehen, besitzen größere Muttergesellschaften mehrere kleinere Marken. In Wirklichkeit gehören z. B. alle Marken für verpackte Lebensmittel einem Dutzend größerer Muttergesellschaften.

Diese Muttergesellschaften wiederum sind im Besitz von Aktionären, und die größten Aktionäre sind in allen Unternehmen dieselben: Vanguard und Blackrock

Ganz gleich, welche Branche Sie betrachten, die größten Aktionäre und damit die Entscheidungsträger sind dieselben: Vanguard, Blackrock, State Street und/oder Berkshire Hathaway. Bei praktisch jedem großen Unternehmen finden sich diese Namen unter den 10 größten institutionellen Anlegern.

Diese großen Wertpapierfirmen sind wiederum im Besitz ihrer eigenen Aktionäre. Das Erstaunlichste an diesem System ist, dass sich die institutionellen Anleger auch gegenseitig besitzen. Sie sind alle Anteilseigner der Unternehmen des jeweils anderen. An der Spitze stehen Vanguard und Blackrock. Der größte Aktionär von Blackrock ist Vanguard, das aufgrund seiner einzigartigen Struktur die Identität seiner Aktionäre nicht offen legt.

Bis vor kurzem sah es so aus, als würde der wirtschaftliche Wettbewerb den Aufstieg und Fall von kleinen und großen Unternehmen in den USA bestimmen. Angeblich ist PepsiCo der Konkurrent von Coca Cola, Apple und Android buhlen um Ihre Loyalität und Arzneimittelhersteller kämpfen um Ihre Gesundheitsausgaben. Doch all das erweist sich als Illusion.

Seit Mitte der 1970er Jahre haben zwei Konzerne – Vanguard und Blackrock – die meisten Unternehmen der Welt aufgekauft und damit den Wettbewerbsmarkt, auf dem Amerikas Stärke beruhte, effektiv zerstört und nur den falschen Schein hinterlassen.

In der Tat ist die Weltwirtschaft vielleicht der größte Täuschungsmanöver, das den Menschen auf der ganzen Welt je untergejubelt wurde. Um zu verstehen, was wirklich vor sich geht, sehen Sie sich Tim Gielens einstündigen Dokumentarfilm „MONOPOLY: Who Owns the World?“ an.

Die Vorherrschaft der Konzerne

Wie Gielen, der den Film erzählt, feststellt, beherrschen eine Handvoll Megakonzerne – private Investmentgesellschaften – jeden Aspekt unseres Lebens; alles, was wir essen, trinken, tragen oder auf die eine oder andere Weise benutzen. Diese Investmentfirmen sind so riesig, dass sie den weltweiten Geldfluss kontrollieren. Wie also funktioniert dieses System?

Während es auf dem Markt Hunderte von konkurrierenden Marken zu geben scheint wie russische Nestpuppen, besitzen größere Muttergesellschaften mehrere kleinere Marken. In Wirklichkeit gehören zum Beispiel alle Marken für verpackte Lebensmittel einem Dutzend größerer Muttergesellschaften.

Pepsi Co. besitzt eine lange Liste von Lebensmittel-, Getränke- und Snackmarken, ebenso wie Coca-Cola, Nestle, General Mills, Kellogg’s, Unilever, Mars, Kraft Heinz, Mondelez, Danone und Associated British Foods. Zusammen monopolisieren diese Muttergesellschaften die verpackte Lebensmittelindustrie, da praktisch jede erhältliche Lebensmittelmarke zu einem von ihnen gehört.

Diese Unternehmen sind börsennotiert und werden von Vorständen geleitet, in denen die größten Aktionäre die Entscheidungsgewalt haben. An dieser Stelle wird es interessant, denn wenn man nachschaut, wer die größten Aktionäre sind, findet man ein weiteres Monopol.

Während die größten Aktionäre von Zeit zu Zeit wechseln können, basierend auf den gekauften und verkauften Aktien, sind zwei Unternehmen beständig unter den größten institutionellen Aktionären dieser Muttergesellschaften aufgeführt: The Vanguard Group Inc. und Blackrock Inc.

Pepsi und Coca-Cola – ein Beispiel

Während es beispielsweise mehr als 3.000 Aktionäre von Pepsi Co. gibt, machen die Beteiligungen von Vanguard und Blackrock fast ein Drittel aller Aktien aus. Von den 10 größten Aktionären von Pepsi Co. besitzen die drei größten, Vanguard, Blackrock und State Street Corporation, mehr Aktien als die übrigen sieben.

Schauen wir uns nun Coca-Cola Co. an, den größten Konkurrenten von Pepsi. Wem gehört Coke? Wie bei Pepsi wird die Mehrheit der Aktien des Unternehmens von institutionellen Anlegern gehalten, und zwar von 3.155 (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten des Dokumentarfilms).

Wie im Film gezeigt wird, sind drei der vier größten institutionellen Aktionäre von Coca-Cola mit denen von Pepsi identisch: Vanguard, Blackrock und State Street Corporation. Die Nr. 1 der Coca-Cola-Aktionäre ist Berkshire Hathaway Inc.

Diese vier – Vanguard, Blackrock, State Street und Berkshire Hathaway – sind die vier größten Investmentgesellschaften der Welt. „Pepsi und Coca-Cola sind also alles andere als Konkurrenten“, sagt Gielen. Und das Gleiche gilt für die anderen Lebensmittelkonzerne. Alle sind im Besitz der gleichen kleinen Gruppe institutioneller Aktionäre.

Großes Tech-Monopol

Das Monopol dieser Investmentfirmen beschränkt sich nicht auf die verpackte Lebensmittelindustrie. Sie beherrschen auch praktisch alle anderen Branchen. Nehmen Sie zum Beispiel Big Tech. Unter den 10 größten Technologieunternehmen finden wir Apple, Samsung, Alphabet (Muttergesellschaft von Google), Microsoft, Huawei, Dell, IBM und Sony.

Hier finden wir das gleiche russische Schachtelpuppen-System. Facebook besitzt zum Beispiel Whatsapp und Instagram. Alphabet besitzt Google und alle mit Google verbundenen Unternehmen, einschließlich YouTube und Gmail. Es ist auch der größte Entwickler von Android, dem Hauptkonkurrenten von Apple. Microsoft ist Eigentümer von Windows und Xbox. Insgesamt stellen vier Mutterunternehmen die Software her, die von praktisch allen Computern, Tablets und Smartphones auf der Welt verwendet wird. Wem gehören sie also? Hier ist eine Auswahl:

Facebook – Mehr als 80 % der Facebook-Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten, und die wichtigsten institutionellen Inhaber sind die gleichen wie in der Lebensmittelindustrie: Vanguard und Blackrock sind die beiden Spitzenreiter (Stand: Ende März 2021). State Street Corporation ist der fünftgrößte Aktionär.

Apple – Die vier größten institutionellen Anleger sind Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway und State Street Corporation

Microsoft – Die drei größten institutionellen Aktionäre sind Vanguard, Blackrock und State Street Corporation

Man kann die Liste der Tech-Marken weiter durchgehen – Unternehmen, die Computer, Smartphones, Elektronik und Haushaltsgeräte herstellen – und man wird immer wieder Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway und State Street Corporation unter den Top-Aktionären finden.

Dieselbe kleine Gruppe besitzt auch alles andere

Der gleiche Trend bei den Eigentumsverhältnissen ist auch in allen anderen Branchen zu beobachten. Gielen führt ein weiteres Beispiel an, um zu beweisen, dass diese Aussage keine Übertreibung ist:

Nehmen wir an, wir wollen einen Urlaub planen. Auf unserem Computer oder Smartphone suchen wir über Websites wie Skyscanner und Expedia, die beide derselben Gruppe institutioneller Anleger [Vanguard, Blackrock und State Street Corporation] gehören, nach einem günstigen Flug in die Sonne. Wir fliegen mit einer der vielen Fluggesellschaften [American Airlines, Air France, KLM, United Airlines, Delta und Transavia], deren Aktienmehrheit oft denselben Investoren gehört …

Die Fluggesellschaft, mit der wir fliegen, ist in den meisten Fällen eine Boeing oder ein Airbus. Auch hier sehen wir die gleichen [institutionellen Aktionäre]. Wir suchen uns ein Hotel oder eine Wohnung über Bookings.com oder AirBnB.com. Sobald wir an unserem Zielort angekommen sind, gehen wir essen und schreiben eine Bewertung auf Trip Advisor. Die gleichen Investoren sind die Grundlage für jeden Aspekt unserer Reise. Und ihre Macht geht noch viel weiter, denn selbst das Kerosin, mit dem das Flugzeug betankt wird, stammt von einer ihrer zahlreichen Ölgesellschaften und Raffinerien. Genauso wie der Stahl, aus dem das Flugzeug besteht, von einem ihrer vielen Bergbauunternehmen stammt.

Dieser kleine Club von Investmentgesellschaften, Banken und Investmentfonds ist auch der größte Anteilseigner an den Grundstoffindustrien, aus denen unsere Rohstoffe stammen.

Das Gleiche gilt für die Agrarindustrie, von der die weltweite Nahrungsmittelindustrie abhängt, und jede andere große Industrie. Diesen institutionellen Anlegern gehört Bayer, der größte Saatguthersteller der Welt; ihnen gehören die größten Textilhersteller und viele der größten Bekleidungsunternehmen.

Ihnen gehören die Ölraffinerien, die größten Hersteller von Solarmodulen sowie die Automobil-, Flugzeug- und Waffenindustrie. Ihnen gehören alle großen Tabakkonzerne, alle großen Arzneimittelhersteller und auch die wissenschaftlichen Institute. Ihnen gehören auch die großen Kaufhäuser und die Online-Marktplätze wie eBay, Amazon und AliExpress.

Ihnen gehören sogar die von uns genutzten Zahlungsmittel, von Kreditkartenunternehmen bis zu digitalen Zahlungsplattformen, sowie Versicherungsgesellschaften, Banken, Bauunternehmen, Telefongesellschaften, Restaurantketten, Körperpflege- und Kosmetikmarken.

Ganz gleich, welche Branche Sie betrachten, die Hauptaktionäre und damit die Entscheidungsträger sind dieselben: Vanguard, Blackrock, State Street und/oder Berkshire Hathaway. Bei praktisch jedem großen Unternehmen finden Sie diese Namen unter den 10 größten institutionellen Anlegern.

Wem gehören die Investmentgesellschaften der Welt?

Bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass diese großen Wertpapierfirmen wiederum einer eigenen Gruppe von Aktionären gehören. Das Erstaunlichste an diesem System ist, dass die institutionellen Anleger – und es gibt noch viel mehr als die vier, auf die wir uns hier konzentriert haben – sich auch gegenseitig besitzen. Sie sind alle Aktionäre der Unternehmen des jeweils anderen.

An der Spitze der Pyramide – der größten russischen Matroschka-Puppe von allen – finden wir Vanguard und Blackrock.

„Zusammen bilden sie ein riesiges Netzwerk, das wir mit einer Pyramide vergleichen können“, sagt Gielen. Kleinere institutionelle Anleger wie Citibank, ING und T. Rowe Price sind im Besitz von größeren Investmentfirmen wie Northern Trust, Capital Group, 3G Capital und KKR.

Diese Investoren wiederum gehören noch größeren Investmentfirmen wie Goldman Sachs und Wellington Market, die wiederum größeren Firmen wie Berkshire Hathaway und State Street gehören. An der Spitze der Pyramide – der größten russischen Puppe von allen – finden wir Vanguard und Blackrock.

BlackRock – Der vierte Zweig der Regierung

Bloomberg hat BlackRock aufgrund seiner engen Beziehung zu den Zentralbanken auch als „vierte Gewalt“ bezeichnet. BlackRock leiht der Zentralbank, der Federal Reserve, tatsächlich Geld und ist ihr wichtigster Berater.

Dutzende von BlackRock-Mitarbeitern haben unter den Regierungen Bush, Obama und Biden leitende Positionen im Weißen Haus bekleidet. BlackRock hat auch das Computersystem entwickelt, das die Zentralbanken verwenden.

Wer ist der Eigentümer von BlackRock?

Larry Fink ist zwar das Aushängeschild von BlackRock, da er der Gründer, Vorsitzende und Vorstandsvorsitzende ist, aber er ist nicht der einzige Entscheidungsträger, denn auch BlackRock ist im Besitz von Aktionären. Auch hier gibt es ein weiteres Kuriosum, denn der größte Aktionär von BlackRock ist Vanguard.

„Hier wird es dunkel“, sagt Gielen. Vanguard hat eine einzigartige Struktur, die es uns verwehrt zu sehen, wer die tatsächlichen Aktionäre sind. „Die Elite, die Vanguard besitzt, will nicht, dass jemand weiß, dass sie die Eigentümer des mächtigsten Unternehmens der Welt sind. Wenn man jedoch tief genug gräbt, kann man Hinweise darauf finden, wer diese Eigentümer sind.

Man kann davon ausgehen, dass die Eigentümer des reichsten und mächtigsten Unternehmens der Welt zu den reichsten Menschen der Welt gehören. Im Jahr 2016 berichtete Oxfam, dass das kombinierte Vermögen der reichsten 1 % der Welt dem Vermögen der übrigen 99 % entspricht. Im Jahr 2018 wurde berichtet, dass die reichsten Menschen der Welt 82 % des gesamten Geldes erhalten, das 2017 weltweit verdient wurde.

In Wirklichkeit können wir davon ausgehen, dass die Eigentümer von Vanguard zu den 0,001 % der reichsten Menschen auf dem Planeten gehören. Laut Forbes gab es im März 2020 2.075 Milliardäre auf der Welt. Gielen zitiert Daten von Oxfam, die zeigen, dass zwei Drittel der Milliardäre ihr Vermögen durch Erbschaft, Monopole und/oder Vetternwirtschaft erworben haben.

„Das bedeutet, dass sich Vanguard in den Händen der reichsten Familien der Welt befindet“, sagt Gielen. Zu ihnen gehören die Rothschilds, die Familie DuPont, die Rockefellers, die Familie Bush und die Familie Morgan, um nur einige zu nennen.

Viele von ihnen gehören königlichen Blutlinien an und sind die Begründer unseres Zentralbanksystems, der Vereinten Nationen und so ziemlich jeder Industrie auf dem Planeten. Gielen geht in seinem Dokumentarfilm sogar noch weiter, so dass ich dringend empfehle, ihn in seiner Gesamtheit anzusehen. Ich habe hier nur einen kleinen Teil des gesamten Films zusammengefasst.

Ein finanzieller Coup d’etat

Apropos Zentralbanker: Vor kurzem habe ich ein Interview mit der Finanzguru Catherine Austin Fitts geführt, und sie ist der Meinung, dass die Zentralbanker die Hauptverantwortlichen für die globale Übernahme sind, die wir derzeit erleben. Sie glaubt auch, dass sie es sind, die private Unternehmen unter Druck setzen, die eindeutig illegalen COVID-Impf-Mandate umzusetzen. Ihre Kontrolle ist so groß, dass nur wenige Unternehmen die Möglichkeit haben, sich gegen sie zu wehren.

Ich denke, [die Zentralbanker] sind wirklich auf das Smart Grid und die gruselige Technologie angewiesen, um die letzten Schritte der Finanzkontrolle zu erreichen, worauf sie meiner Meinung nach drängen“sagte sie. Was wir gesehen haben, ist eine enorme Anstrengung, die Bevölkerung und die Regierungen in den Bankrott zu treiben, damit es für die Zentralbanker viel einfacher wird, die Kontrolle zu übernehmen. Darüber schreibe ich schon seit 1998, dass es sich um einen finanziellen Staatsstreich handelt.

Jetzt wird der finanzielle Staatsstreich konsolidiert, indem die Zentralbanker einfach die Hoheit über die Staatskasse und das Steuergeld übernehmen. Und wenn sie die [Impf-]Pässe mit der CBDC [digitale Zentralbankwährung] einführen können, dann werden sie in der Lage sein, Steuern von unseren Konten zu nehmen und unser Vermögen zu nehmen. Das ist also ein echter Staatsstreich.

Der Spartakus-Brief

Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie sich den Dokumentarfilm am Anfang dieses Artikels ansehen sollten, und dass Sie ein Auge auf mein Interview mit Austin Fitts haben sollten, das in naher Zukunft veröffentlicht wird. Abschließend möchte ich noch auf einen mysteriösen Brief hinweisen, der von einer anonymen Person mit dem Namen „Spartacus“ veröffentlicht wurde.

COVID-19 – Der Spartacus Brief wurde ursprünglich auf docdroid.net veröffentlicht, ist aber inzwischen gelöscht worden. Eine weitere Kopie ist auf mega.nz zu finden. The Automatic Earth und ZeroHedge haben den Brief ebenfalls in voller Länge veröffentlicht. Der Brief beginnt mit den Worten: „Mein Name ist Spartacus, und ich habe genug“:

Wir sehen zu, wie das medizinische Establishment Millionen unserer amerikanischen Mitbürger buchstäblich Gift einflößt, ohne dass wir uns wehren können. Man hat uns gesagt, dass wir entlassen werden und unsere Existenzgrundlage verlieren, wenn wir uns weigern, uns impfen zu lassen. Das war der letzte Strohhalm.

Es folgt eine Zusammenstellung von Daten, die zeigen, dass es sich bei der COVID-Pandemie um einen Angriff der biologischen Kriegsführung handelte, der mit ausgeklügelten Taktiken der psychologischen Kriegsführung in Gang gehalten wurde. Außerdem wird auf die Gefahren der COVID-Impfungen eingegangen und darauf hingewiesen, dass das Virus und die „Impfstoffe“ von denselben Unternehmen hergestellt wurden.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse von Spartacus. Jeder zusammengefasste Punkt wird in späteren Abschnitten des Schreibens näher erläutert, die Sie in einem der drei angegebenen Verweise nachlesen können.

COVID-19 ist eine Blut- und Blutgefäßerkrankung. SARS-CoV-2 infiziert die Auskleidung der menschlichen Blutgefäße, wodurch diese in die Lunge austreten.

Die derzeitigen Behandlungsprotokolle (z. B. invasive Beatmung) sind aktiv schädlich für die Patienten, da sie den oxidativen Stress beschleunigen und schwere VILI (ventilator-induced lung injuries) verursachen. Der fortgesetzte Einsatz von Beatmungsgeräten ohne nachgewiesenen medizinischen Nutzen stellt einen Massenmord dar.

Die bestehenden Gegenmaßnahmen sind unzureichend, um die Ausbreitung eines aerosolierten und potenziell durch Abwasser übertragenen Virus einzudämmen, und stellen eine Art medizinisches Theater dar.

Verschiedene nicht-impfstoffbasierte Maßnahmen wurden von den Medien und dem medizinischen Establishment zugunsten von Impfstoffen und teuren patentierten Medikamenten unterdrückt.

Die Behörden haben die Nützlichkeit der natürlichen Immunität gegen COVID-19 bestritten, obwohl die natürliche Immunität gegen alle Proteine des Virus schützt und nicht nur gegen eines.

Impfstoffe werden mehr schaden als nützen. Das Antigen, auf dem diese Impfstoffe basieren, SARS-CoV-2 Spike, ist ein toxisches Protein. SARS-CoV-2 kann ADE (Antikörper-abhängiges Enhancement) aufweisen, d. h. die derzeitigen Antikörper neutralisieren künftige Stämme möglicherweise nicht, sondern helfen ihnen stattdessen, Immunzellen zu infizieren. Außerdem wird durch die Impfung während einer Pandemie mit einem undichten Impfstoff der evolutionäre Druck auf ein Virus, weniger tödlich zu werden, aufgehoben.

Es gibt eine riesige und erschreckende kriminelle Verschwörung, die sowohl Anthony Fauci als auch Moderna direkt mit dem Wuhan Institute of Virology verbindet.

Die Forscher des COVID-19-Impfstoffs stehen in direkter Verbindung zu Wissenschaftlern, die sich mit Gehirn-Computer-Schnittstellen („neural lace“) befassen und von denen einer wegen der Annahme von Fördergeldern aus China angeklagt wurde.

Unabhängige Forscher haben mysteriöse Nanopartikel in den Impfstoffen entdeckt, die eigentlich nicht vorhanden sein dürften.

Die gesamte Pandemie wird als Vorwand für eine umfassende politische und wirtschaftliche Umgestaltung der westlichen Gesellschaft benutzt, die die ohnehin schon Reichen noch reicher macht und den Rest von uns zu Leibeigenen und Unberührbaren macht.

Eine kriminelle Verschwörung

Es ist ein langer Brief, deshalb werde ich ihn hier nicht vollständig wiedergeben. Die folgenden Abschnitte sind jedoch von besonderem Interesse, und zwar im Hinblick auf eine kriminelle Elite, die die Zerstörung des Lebens, wie wir es kennen, orchestriert, um ein technokratisch geführtes System der globalen Governance und Kontrolle einzuführen:

Im November 2019 entwickelten drei Techniker des Wuhan Institute of Virology einige Symptome, die mit einer grippeähnlichen Erkrankung übereinstimmten. Anthony Fauci, Peter Daszak und Ralph Baric wussten sofort, was passiert war, denn es gibt Rückkanäle zwischen diesem Labor und unseren Wissenschaftlern und Beamten. Am 12. Dezember 2019 unterzeichnete Ralph Baric eine Materialtransfervereinbarung (im Wesentlichen ein NDA), um Coronavirus-mRNA-impfstoffbezogene Materialien zu erhalten, die sich im gemeinsamen Besitz von Moderna und NIH befinden.

Erst einen ganzen Monat später, am 11. Januar 2020, schickte uns China angeblich die Sequenz für das später als SARS-CoV-2 bekannte Virus. Moderna behauptet absurderweise, sie hätten aus dieser Sequenz in weniger als 48 Stunden einen funktionierenden Impfstoff entwickelt. Stéphane Bancel, der derzeitige CEO von Moderna, war früher CEO von bioMerieux, einem französischen multinationalen Unternehmen, das auf medizinische Diagnosetechnologie spezialisiert ist und von einem gewissen Alain Merieux gegründet wurde. Alain Merieux war eine der Personen, die maßgeblich an der Errichtung des P4-Labors des Wuhan Institute of Virology beteiligt waren.

Die Sequenz, die als engster Verwandter von SARS-CoV-2 angegeben wird, RaTG13, ist kein echtes Virus. Sie ist eine Fälschung. Sie wurde durch die manuelle Eingabe einer Gensequenz in eine Datenbank erstellt, um die Existenz von SARS-CoV-2 zu verschleiern, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um eine im Wuhan Institute of Virology hergestellte Chimäre handelt, die entweder versehentlich durchgesickert ist oder absichtlich veröffentlicht wurde. Das tierische Reservoir von SARS-CoV-2 ist nie gefunden worden. Dies ist keine Verschwörungs-‚Theorie‘. Es handelt sich um eine tatsächliche kriminelle Verschwörung, bei der Personen, die an der Entwicklung der mRNA-1273 von Moderna beteiligt waren, direkt mit dem Wuhan Institute of Virology und dessen Funktionserweiterungsforschung verbunden sind, wenn überhaupt, dann nur durch sehr wenige Trennungsstufen. Die Beweislage ist eindeutig.

Die Theorie der undichten Stellen im Labor wurde unterdrückt, weil man bei der Betrachtung dieses Themas unweigerlich zu dem Schluss kommt, dass es genügend Indizien gibt, die Moderna, das NIH, das WIV und sowohl den Impfstoff als auch die Entwicklung des Virus miteinander in Verbindung bringen. In einem vernünftigen Land hätte dies sofort zum größten RICO- und Massenmordfall der Welt geführt. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zhengli und Stéphane Bancel und ihre Komplizen wären angeklagt und mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt worden. Stattdessen wurden Milliarden unserer Steuergelder an die Täter vergeben.

Das FBI führte eine Razzia bei Allure Medical in Shelby Township nördlich von Detroit durch, weil dort „betrügerische COVID-19-Kuren“ in Rechnung gestellt wurden. Die Behandlung, die sie anwandten? Intravenöses Vitamin C. Ein Antioxidans. Dieses ist, wie oben beschrieben, eine vollwertige Behandlung für COVID-19-induzierte Sepsis und ist jetzt Teil des MATH+-Protokolls, das von Dr. Paul E. Marik entwickelt wurde. Die FDA hat Ranitidin (Zantac) aufgrund einer angeblichen NDMA-Kontamination (N-Nitrosodimethylamin) verboten. Ranitidin ist nicht nur ein H2-Blocker, der als Antazidum eingesetzt wird, sondern hat auch eine starke antioxidative Wirkung und fängt Hydroxylradikale ab. Dies macht es für die Behandlung von COVID-19 nützlich.

Die FDA versuchte auch, N-Acetylcystein, ein harmloses Aminosäurepräparat und Antioxidans, aus den Regalen zu nehmen und zwang Amazon, es aus seinem Online-Angebot zu entfernen. Damit stellt sich die beunruhigende Frage: Hat die FDA wissentlich Antioxidantien unterdrückt, die für die Behandlung der COVID-19-Sepsis nützlich sind, als Teil einer kriminellen Verschwörung gegen die amerikanische Öffentlichkeit? Das Establishment kooperiert mit den schlimmsten Verbrechern der Menschheitsgeschichte und unterstützt sie dabei. Sie unterdrücken aktiv Behandlungen und Therapien, die nicht auf Impfungen basieren, um uns zu zwingen, die Produkte dieser Verbrecher in unsere Körper zu injizieren …

Schlussfolgerungen: Die derzeitige Pandemie wurde vom Establishment durch die Verwendung eines Virus, das in einem mit der PLA verbundenen chinesischen Labor für biologische Kriegsführung mithilfe amerikanischer Steuergelder und französischem Fachwissen entwickelt wurde, erzeugt und aufrechterhalten … Entweder durch eine undichte Stelle oder durch eine absichtliche Freisetzung aus dem Wuhan Institute of Virology ist ein tödlicher SARS-Stamm jetzt auf der ganzen Welt endemisch, nachdem die WHO und die CDC und die öffentlichen Beamten die Risiken zunächst heruntergespielt und dann absichtlich eine Panik und Abriegelungen herbeigeführt haben, die die Gesundheit der Menschen und ihre Lebensgrundlage gefährdeten.

Dies wurde dann von der völlig verkommenen und psychopathischen aristokratischen Klasse, die über uns herrscht, als Vorwand benutzt, um die Menschen dazu zu zwingen, ein injiziertes Gift zu akzeptieren, das ein Entvölkerungsmittel, ein Bewusstseinskontroll-/Pazifizierungsmittel in Form von injizierbarem „Smart Dust“ oder beides sein kann … Sie glauben, dass sie damit durchkommen, indem sie das soziale Stigma der Impfverweigerung als Waffe einsetzen. Sie liegen falsch. Ihre Motive sind für jeden, der aufmerksam ist, klar und offensichtlich.

Diese größenwahnsinnigen Politiker haben die Pensionsfonds der freien Welt geplündert. Die Wall Street ist insolvent und befindet sich seit Ende 2019 in einer anhaltenden Liquiditätskrise. Das Ziel ist nun, die totale, umfassende physische, mentale und finanzielle Kontrolle über die Menschheit auszuüben, bevor wir merken, wie sehr wir von diesen Wahnsinnigen erpresst worden sind. Die Pandemie und ihre Reaktion dienten der Elite zu mehreren Zwecken:

Verschleierung einer Depression, die durch die wucherische Ausplünderung unserer Volkswirtschaften durch Raubtier-Kapitalisten und abwesende Eigentümer hervorgerufen wurde, die absolut nichts von irgendeinem Wert für die Gesellschaft produzieren …

Zerstörung von Kleinunternehmen und Aushöhlung der Mittelschicht.

Transfer von Billionen von Dollar an Reichtum von der amerikanischen Öffentlichkeit in die Taschen von Milliardären und Sonderinteressen.

Insiderhandel, Kauf von Aktien von Biotech-Unternehmen und Leerverkäufe von stationären Geschäften und Reiseveranstaltern mit dem Ziel, den persönlichen Handel und den Tourismus zusammenbrechen zu lassen und durch E-Commerce und Servitization zu ersetzen.

Schaffung eines casus belli für einen Krieg mit China, um uns zu einem Angriff auf China zu ermutigen, der amerikanische Leben und Schätze vergeudet und uns an den Rand eines nuklearen Armageddon treibt.

Schaffung von technologischen und biologischen Sicherheitsrahmen für die Bevölkerungskontrolle und technokratisch-sozialistische „intelligente Städte“, in denen die Bewegungen aller Menschen despotisch verfolgt werden, alles in Erwartung einer weit verbreiteten Automatisierung, Arbeitslosigkeit und Nahrungsmittelknappheit, unter dem falschen Deckmantel eines Impfstoffs, um Kooperation zu erzwingen.

…. Die Eliten versuchen, die Leiter nach oben zu ziehen, die Aufwärtsmobilität für große Teile der Bevölkerung auszulöschen, politische Gegner und andere „Unerwünschte“ auszusondern und den Rest der Menschheit an die kurze Leine zu nehmen, indem sie unseren Zugang zu bestimmten Gütern und Dienstleistungen rationieren, die sie als „hochgradig umweltschädlich“ erachten, wie z. B. die Nutzung von Autos, Tourismus, Fleischkonsum usw. Natürlich werden sie weiterhin ihren eigenen Luxus haben, als Teil eines strengen Kastensystems, das dem Feudalismus ähnelt. Warum tun sie das? Ganz einfach. Die Eliten sind Neo-Malthusianer und glauben, dass wir überbevölkert sind und dass die Erschöpfung der Ressourcen die Zivilisation in wenigen Jahrzehnten zum Zusammenbruch bringen wird.

Mit dieser Ansicht liegen sie nicht unbedingt falsch. Wir sind überbevölkert, und wir verbrauchen zu viele Ressourcen. Wenn sie jedoch als Reaktion auf eine sich abzeichnende Krise eine derart grausame und mörderische Machtergreifung inszenieren, zeigt das, dass sie nichts als die äußerste Verachtung für ihre Mitmenschen empfinden. An diejenigen, die sich an dieser widerlichen Farce beteiligen, ohne zu verstehen, was sie tun, haben wir ein Wort für Sie. Hört auf. Sie fügen Ihrem Land und Ihren Mitbürgern irreparablen Schaden zu.