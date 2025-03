Die Generalstaatsanwältin Pam Bondi gibt ein Update zu den Epstein-Akten

Von Infowars

Was verbergen sie?

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Infowars und wurde mit Genehmigung wiederveröffentlicht.

Gastbeitrag von Jamie White

Generalstaatsanwältin Pam Bondi enthüllte, dass sie von der FBI-Außenstelle in New York in Bezug auf die Epstein-Akten in die Irre geführt wurde. Sie behauptete, man habe ihr gesagt, es handele sich nur um 120 Seiten, während das FBI in Wirklichkeit auf Tausenden von Seiten saß.

Bondi war am Donnerstag bei „Life, Liberty & Levin“ von Fox News zu Gast, um über den Stand der Veröffentlichung der Epstein-Akten zu berichten, nachdem „The Epstein Files: Phase One“ sich zu einem PR-Albtraum entwickelt hat.

Die 120-seitige Veröffentlichung, die einer ausgewählten Gruppe von MAGA-Influencern übergeben wurde, war ein stark redigiertes Nichts, da sie bereits öffentlich verfügbare Informationen enthielt.

Moderator Mark Levin fragte: „Ich möchte ein wenig auf diese Epstein-Sache eingehen. Ich glaube, das amerikanische Volk ist sehr neugierig darauf, wer auf dieser Liste oder diesen Listen steht. Sie haben hartnäckig versucht, alle Informationen zu bekommen. Jetzt erfahren wir dank Ihnen, dass Sie von den Leuten in New York hingehalten wurden. Könnten Sie uns das erklären?“

Übersetzung von „X“: Generalstaatsanwältin Pam Bondi war gerade bei Levin und gab ein paar Updates zu den Epstein-Dokumenten: „Ich habe gleich bei meinem Amtsantritt begonnen, diese Dokumente anzufordern.“ „Ich habe Quellen gefunden, die mir sagten, dass die New Yorker SDNY auf Tausenden von Seiten an Dokumenten über Epstein sitzt.“ „Wissen Sie, Mark, ich habe die Informationen noch nicht geprüft.“ „Als Anwalt, als Staatsanwalt, möchte ich alles prüfen, bevor ich mir ein Urteil bilde. Aber ich finde es sehr interessant, dass sie uns das vorenthalten haben. Ich werde herausfinden, wer uns das vorenthalten hat, denn er wird nicht mehr für uns arbeiten.“

Bondi antwortete: „Wie Sie wissen, haben wir etwa 120 Seiten an Dokumenten freigegeben, und ich habe gleich bei meinem Amtsantritt, also noch vor Kash Patels Amtsantritt, begonnen, diese Dokumente anzufordern. Am Ende habe ich etwa 120 Seiten erhalten. Wir haben sie natürlich sorgfältig geschwärzt, um sicherzustellen, dass die persönlichen Daten der 254 jungen Mädchen – Opfer von Sexualverbrechen und Sexhandel – geschützt wurden.“

„Ich ging also durch und sagte immer wieder: ‚Da muss noch mehr sein, da muss noch mehr sein.‘ Man versicherte mir, das sei alles. Kash stellte dieselben Fragen und mir wurde ebenfalls versichert, dass es nicht mehr gab.

„Dann fand ich diese Woche heraus, dass eine Quelle mir sagte, dass die New Yorker SDNY auf Tausenden von Seiten an Dokumenten über Epstein sitzt – Tausende. Und natürlich haben Sie den sehr deutlichen Brief gesehen“, sagte sie und bezog sich dabei auf den Brief vom Donnerstag, in dem FBI-Direktor Kash Patel angewiesen wurde, die New Yorker Außenstelle zu veranlassen, die restlichen Epstein-Dokumente zu liefern.

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG – Generalstaatsanwältin Pam Bondi sagt, dass das FBI Dokumente über Epstein vom US-amerikanischen Justizministerium zurückhält.

In dem Schreiben teilte Bondi mit, dass ein Whistleblower sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass Tausende von Akten nicht in den ihr übergebenen Dokumenten enthalten seien.

„Wir werden alles bekommen. Wir werden es in unserem Besitz haben“, sagte Bondi zu Levin. „Wir werden sie natürlich redigieren, um Informationen der Grand Jury und vertrauliche Zeugen zu schützen, aber das amerikanische Volk hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Donald Trump ist der transparenteste Präsident in der Geschichte unseres Landes. Amerika wird also nicht nur die vollständigen Epstein-Akten bekommen, sondern auch die JFK-Akten und die Martin-Luther-King-Akten.“

Levin fragte Bondi weiter, ob sie glaube, dass das New Yorker Büro des FBI „versucht, eine Menge Namen und Personen zu schützen“.

Bondi sagte, sie könne noch keine Entscheidung treffen, sagte aber, dass die Personen, die an der Zurückhaltung der Informationen beteiligt waren, „nicht mehr für uns arbeiten werden“.

„Wissen Sie, Mark, ich habe die Informationen noch nicht geprüft. Als Anwalt, als Staatsanwalt, möchte ich alles prüfen, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe“, sagte Bondi. „Aber ich finde es sehr interessant, dass sie uns das vorenthalten haben. Ich werde herausfinden, wer sie uns vorenthalten hat, und sie werden nicht mehr für uns arbeiten.“

Bondi hatte den Rest der Epstein-Akten von der New Yorker FBI-Außenstelle bis Freitag, 28. Februar, angefordert.

Bislang wurden die „Epstein Files: Phase 2“ noch nicht veröffentlicht worden.

