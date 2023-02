Die Geopolitik der „Ballon-Affäre“

Salman Rafi Sheikh

Am 4. Februar schoss ein US-Kampfjet einen chinesischen „Überwachungsballon“ vor der Küste von South Carolina „sicher“ ab. Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wurde der Ballon von China benutzt, um „strategische Standorte auf dem amerikanischen Festland“ auszuspionieren. Lloyd betonte auch, dass die Entscheidung, den chinesischen Ballon abzuschießen, Präsident Biden in seiner Entschlossenheit bestärke, „die Sicherheit des amerikanischen Volkes immer an erste Stelle zu setzen und gleichzeitig wirksam auf die inakzeptable Verletzung unserer Souveränität durch die VR China zu reagieren“. Seltsamerweise weigerten sich die US-Beamten, die chinesische Erklärung zu akzeptieren, dass es sich bei dem betroffenen Ballon um einen verirrten Wetterballon handelte. Vor allem aber zeigten sich die Beamten in Washington nicht darüber beunruhigt, dass der Einsatz von Ballons für Spionagezwecke inzwischen überholt ist, zumal es heute andere, ausgefeiltere Mittel – wie Satelliten – gibt.

Welchen Zweck konnte also der Abschuss eines Ballons für Washington erfüllen? Die Tatsache, dass Washington den Ballon abgeschossen hat, bedeutete einen politischen Hohn für China, eine Provokation, die Washington nutzen konnte, um ein Szenario voller Spannungen zu schaffen. Am deutlichsten wird dies in der Reaktion der USA und Chinas auf den Vorfall.

Während China die USA aufforderte, „Fehleinschätzungen“ zu vermeiden und „Differenzen angesichts eines zufälligen Ereignisses“ zu bewältigen, entschied sich Blinken – der China in Kürze besuchen sollte – dafür, den Vorfall anders darzustellen, selbst nachdem er direkt mit Wang Yi vom Zentralen Außenamt der KPCh gesprochen hatte. Blinken sagte seinen Besuch angesichts dessen ab, was er als „unverantwortlichen Akt und eine klare Verletzung der Souveränität der USA und des Völkerrechts“ [was auch immer das bedeutet] bezeichnete.

Dies war eine aggressive Reaktion. Vor allem aber hat die Entscheidung Washingtons, einen chinesischen Ballon abzuschießen, den bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China eine direkte militärische Dimension verliehen. Könnten die Chinesen die gleiche Behandlung auf die Spionagebemühungen der USA ausdehnen?

Die Entscheidung der USA, einen chinesischen Ballon abzuschießen, um die USA vor einem „chinesischen Angriff“ auf die amerikanische Souveränität zu schützen, fügt sich direkt in das bereits bestehende Narrativ eines bevorstehenden Krieges mit China ein.

Im Jahr 2021 sagte Phil Davidson, Leiter des US-Kommandos für den indopazifischen Raum, vor dem Streitkräfteausschuss des Senats aus, dass China Taiwan innerhalb des nächsten Jahrzehnts einnehmen könnte. Dies, so Davidson weiter, sei Teil der chinesischen Ambitionen, „die Vereinigten Staaten und unsere Führungsrolle in der regelbasierten internationalen Ordnung zu verdrängen“.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass viele geopolitische Analysten im Westen diesen chinesischen Luftballon als Versuch Pekings ansehen, das Wasser zu testen, als einen Schritt, den die VR China unternommen hat, um zu sehen, wie die USA reagieren würden. Aber warum China die Kriegsthematik in den USA anheizen sollte, wird nicht erklärt. Warum sollte China einen Krieg beginnen müssen, um das globale System zu übernehmen, wenn es bereits auf dem Weg ist, das globale System zu dominieren, ohne einen Krieg zu führen? Eine chinesische Aggression gegen die USA ergibt daher keinen Sinn.

Eine Aggression ergibt jedoch für die USA Sinn, ein Land, das von der Aussicht besessen ist, seine einseitige Hegemonie zu verlieren. Deshalb bringen die USA den Krieg nach China und nicht China den Krieg in die USA. Am deutlichsten wird dies bei den Versuchen der USA, die NATO in den indo-pazifischen Raum zu bringen.

Am 31. Januar 2023 – als die USA bereits von dem chinesischen Ballon wussten – traf der NATO-Generalsekretär mit dem japanischen Premierminister Kishida Fumio zusammen. Der Besuch fand im Anschluss an Kishidas Teilnahme am NATO-Gipfel 2022 statt, als der NATO-Generalsekretär „seine Verpflichtung zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Japan und der NATO bekräftigte.“ Ziel des Besuchs war es, die Position der USA gegenüber China im indopazifischen Raum zu bekräftigen, da beide Staatsoberhäupter „Chinas rasche Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten und die Ausweitung der militärischen Dienstleistungen“ ins Visier nahmen.

Indem die USA ihre Beziehungen zu China militarisieren und Japan zu einem De-facto-Partner der NATO machen, kreisen sie China ein. Diese militärische Einkreisung erstreckt sich auf die gesamte Region.

Auf den Philippinen zielt die Regierung Biden darauf ab, China durch eine stärkere Militärpräsenz „abzuschrecken“. Am 1. Februar 2023 kündigten die USA und die Philippinen die Einrichtung von vier neuen Militärstandorten auf den Philippinen an. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, die neuen Standorte würden das Bündnis zwischen den USA und den Philippinen „stärker und widerstandsfähiger machen und die Modernisierung unserer gemeinsamen militärischen Fähigkeiten beschleunigen“.

Diese Allianzen sind Teil des globalen Bündnisses, das die USA seit einigen Jahren gegen China aufzubauen versuchen. Was diese jüngste Beschleunigung vorantreibt, ist die Art und Weise, wie die USA den militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (NATO) nutzen, um die Welt davon zu überzeugen, dass die Chinesen beabsichtigen, Taiwan militärisch anzugreifen, und dass es sehr bald zu einem Krieg zwischen den beiden Ländern kommen wird.

Interessanterweise hat ein vierköpfiger US-General kürzlich enthüllt, dass er ein Bauchgefühl“ habe, dass die USA und China im Jahr 2025 in einen Krieg ziehen werden. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass das Memo, in dem der Militärbeamte sein „Bauchgefühl“ zum Ausdruck brachte, in den sozialen Medien geleakt wurde, was offenbar ein Versuch einiger Falken ist, die Idee eines Krieges mit China zu popularisieren.

Die Tatsache, dass das Memo nur wenige Tage vor dem Abschuss des chinesischen Ballons durch die USA durchgesickert ist, untermauert einmal mehr die amerikanische Vorstellung von einem unmittelbar bevorstehenden militärischen Konflikt mit China, einem Land, das, wie viele US-Beamte wiederholt betont haben, angeblich darauf aus ist, das von den USA dominierte (sogenannte) regelbasierte System auszuhebeln, obwohl wir noch herausfinden müssen, was diese Herrscher bedeuten, warum sie nicht zufällig anderen Ländern als den USA und ihren Verbündeten dienen und warum diese Regeln nicht geändert werden können.

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.