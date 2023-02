So viele Menschen sind in letzter Zeit „plötzlich gestorben“ – Was ist da los?

Brian C. Joondeph, MD

Ein neuer und zunehmend beliebter Twitter-Hashtag ist „#diedsuddenly“ als Reaktion auf eine Welle plötzlicher ungeklärter Todesfälle unter meist jungen und gesunden Menschen, einschließlich Sportlern, in den vergangenen zwei Jahren. Hier sind nur einige der jüngsten Meldungen.

In Australien: „Gesunder 21-jähriger Sohn stirbt plötzlich im Schlaf“. Von der Universität von Arizona: „Ein kürzlich verstorbenes Mitglied des Schwimmteams der Männer von Arizona ist unerwartet verstorben. In Detroit erlitt ein Highschool-Basketballspieler während eines Basketballspiels einen Herzstillstand. Obwohl sein Herz wieder in Gang gesetzt wurde, ist er nicht mehr aufgewacht.

Oder dieser Sportler Anfang 20: „Ein ehemaliger Offensivspieler der Florida Gators ist nach mehreren Medienberichten am Donnerstagabend plötzlich verstorben.“ Von der US-Armee: „Ein Soldat, der in Fort Stewart stationiert war, starb am Dienstag, als er zu einer Trainingsübung nach Kalifornien reiste.“ Ist das eine Art schwarze Magie? Unwahrscheinlich: „America’s Got Talent-Magier stirbt plötzlich im Alter von nur 52 Jahren.“

Nicht zu vergessen der Spieler der Buffalo Bills, Damar Hamlin, der nach einem unauffälligen Tackle während eines NFL-Spiels im Januar einen Herzstillstand erlitt. Dies sind Anekdoten, die zwar überzeugend sind, aber nicht dasselbe sind wie gesammelte Daten.

Mehrere mutige Forscher haben diese „plötzlichen“ und „unerklärlichen“ Todesfälle, wie sie in den Medien beschrieben werden, aufgezeichnet. Hier ein Bericht: „Eine Untersuchung der offiziellen Statistiken hat ergeben, dass die Zahl der seit Anfang 2021 verstorbenen Sportler exponentiell gestiegen ist, verglichen mit der jährlichen Zahl der zwischen 1966 und 2004 offiziell erfassten Todesfälle von Sportlern.“

Dieser Trend sei sehr besorgniserregend: „So ausgesprochen, dass die durchschnittliche monatliche Zahl der Todesfälle zwischen Januar 2021 und April 2022 um 1.700 % höher ist als der monatliche Durchschnitt zwischen 1966 und 2004.“

Wo sind die Gesundheitsbehörden mit den 3 Buchstaben? Warum haben die FDA, die NIH oder die CDC nicht ihre eigenen Daten zur Verfügung gestellt, um diesen angeblichen Anstieg der plötzlichen Todesfälle zu widerlegen? Wenn dies alles „Fehlinformationen“ sind, wie Big Tech und die Konzernmedien es beschreiben, sollten die Gesundheitsbehörden leicht in der Lage sein, sie zu widerlegen, anstatt die Giganten der sozialen Medien aufzufordern, alles zu zensieren oder zu verbieten, was ihrem Mantra „sicher und wirksam“ widerspricht.

Die große Medizin und die Medien versuchen, das alles als normal hinzustellen, aber die Durchschnittsamerikaner bemerken es und sind verständlicherweise besorgt. Seit wann ist es „normal“, dass Highschool- und College-Sportler Herzinfarkte und Blutgerinnsel erleiden, die oft tödlich enden? Warum sind dies heute tägliche Nachrichten im Vergleich zu früher, als man nur von wenigen Fällen pro Jahr hörte, die in der Regel auf einen zuvor nicht diagnostizierten angeborenen Herzfehler zurückzuführen waren? Warum sind diese Todesfälle häufig „unerklärlich“ und stellen die Ärzte vor ein „Rätsel“?

Amerika verfügt über die beste medizinische Versorgung der Welt, und im Jahr 2023 gibt es nur noch wenige „unerklärliche“ Krankheiten, abgesehen von der jüngsten Zunahme plötzlicher Todesfälle bei jungen und gesunden Menschen.

Nehmen die Menschen das wahr? Rasmussen Reports hat die Amerikaner gefragt, was sie über all dies denken. In einer nationalen Telefon- und Online-Umfrage unter 1000 erwachsenen Amerikanern, die vor einem Monat veröffentlicht wurde, wurden vier Fragen gestellt.

Haben Sie eine COVID-19-Impfung erhalten?

Wie wahrscheinlich ist es, dass Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen eine signifikante Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben?

Kennen Sie persönlich jemanden, dessen Tod Ihrer Meinung nach durch Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen verursacht worden sein könnte?

Was liegt Ihrer Meinung nach näher: dass es berechtigte Gründe gibt, sich über die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen Sorgen zu machen, oder dass Menschen, die sich um die Sicherheit von Impfstoffen sorgen, Verschwörungstheorien verbreiten?

Wie haben sie geantwortet? 71 % der Befragten sind geimpft, was dem nationalen Durchschnitt entspricht. Nahezu die Hälfte der Befragten glaubt nicht an die „Desinformation“, die von „Faktenprüfern“, Mainstream-Medien und der Regierung verbreitet wird. „49 % der amerikanischen Erwachsenen halten es für wahrscheinlich, dass die Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben, darunter 28 %, die dies für sehr wahrscheinlich halten.

Außerdem sagen 28 % der Erwachsenen, dass sie persönlich jemanden kennen, dessen Tod ihrer Meinung nach durch Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen verursacht wurde. Und „48 % der Amerikaner glauben, dass es berechtigte Gründe gibt, über die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen besorgt zu sein.“

Der Film „Died Suddenly“ aus dem Jahr 2022 untermauert die oben genannten Bedenken, obwohl Kritiker den Film als „haltlos“, „Propaganda“ oder „Pseudowissenschaft“ bezeichnen. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wenn das alles Unsinn ist, sollte es so einfach zu widerlegen sein wie die Vorstellung, dass die Sonne die Erde umkreist und nicht umgekehrt.

Warum führt die CDC nicht eine einfache Analyse durch, wie Steve Kirsch vorgeschlagen hat, und verknüpft Todesfälle und Impfungen? Kirsch hat sogar eine 10-fache Rendite angeboten, wenn jemand mit ihm wettet und seine Analyse oder Schlussfolgerungen widerlegt. Möchte jemand wetten?

Seit Beginn der COVID-19-Studie vor 3 Jahren ist das Vertrauen in die medizinischen Behörden gesunken. Laut Pew Research sagen 29 % der Erwachsenen in den USA, dass sie großes Vertrauen in medizinische Wissenschaftler haben, im besten Interesse der Öffentlichkeit zu handeln; im November 2020 sagten dies noch 40 %.

Vieles von dem, was man uns in den vergangenen Jahren erzählt hat, hat sich als falsch erwiesen. Eine kürzlich durchgeführte Studie der Cleveland Clinic ergab, dass mehr Impfdosen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an COVID-19 zu erkranken. Oder eine Cochrane-Analyse, die zu dem Schluss kommt, dass Masken in der Bevölkerung „wenig bis keinen Unterschied“ bei COVID-19-Infektionen oder Todesfällen machen. Wurde uns von den maßgeblichen Ärzten in weißen Kitteln nicht etwas anderes gesagt? Wenn man die anerkannte Parteilinie infrage stellte, drohte man mit dem Verlust der ärztlichen Zulassung, des Arbeitsplatzes oder des Rufes.

Eines Tages wird es einen weiteren gesundheitlichen Notfall geben, und es wäre gut, wenn die Gesundheitsbehörden ihre Behauptungen richtig stellen würden, indem sie entweder ihre Behauptungen beweisen oder zugeben, dass sie sich geirrt haben, und die Gründe dafür sorgfältig analysieren. Andernfalls werden sie in Zukunft wenig Glaubwürdigkeit haben, ähnlich wie der Junge, der vor dem Wolf Angst hatte.

Brian C. Joondeph, MD, ist Arzt und Autor. Er ist kein „Impfgegner“, da er gegen COVID-19 geimpft wurde, und er gibt keine medizinischen Ratschläge, die in einem Gespräch zwischen Patienten und ihren Ärzten erfolgen sollten.