In seinem Konflikt mit Moskau hat Kiew die Aufgabe übernommen, die Washington nie übernehmen wollte, so Mark Esper

Die USA sollten sich nach Kräften bemühen, die Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland zu bewaffnen, weil das Land die Drecksarbeit macht, vor der Washington zurückschreckt, sagte der ehemalige Verteidigungsminister Mark Esper am Montag. Er fügte hinzu, dass die Ukraine jedes recht habe, russische militärische Ziele anzugreifen, auch solche, die sich innerhalb des Landes befinden.

Esper, der als Chef des Pentagon in der Regierung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump diente, äußerte seine Meinung in einem Telefongespräch mit den russischen Scherzkeksen, die sich Vovan und Lexus nennen, in dem er glaubte, mit dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Pjotr Poroschenko zu sprechen. Mehrere Clips des Gesprächs wurden auf der russischen Videoplattform Rutube hochgeladen.

„Das tapfere ukrainische Volk verrichtet die schmutzige Arbeit, die wir hier in den Vereinigten Staaten nie machen wollten, und deshalb sollten wir Sie weiterhin mit allem unterstützen, was wir können, sei es mit Munition, Waffen oder Geheimdienstinformationen“, sagte er.

Der Ex-Beamte empfahl der Ukraine, mehr Angriffe auf russische Militärlager und Logistikzentren durchzuführen. Er erklärte den Witzbolden auch, dass Kiew „das souveräne Recht habe, alle Ziele anzugreifen, die Sie für richtig halten“, auch innerhalb Russlands, und dass ein Gegner, der über ein verbotenes „Heiligtum“ verfüge, im Vorteil sei.

Esper fügte jedoch hinzu, er gehe davon aus, dass Kiew an einem „strategischen Ansatz“ festhalten werde, der weder die Unterstützung der NATO für das Land untergraben noch die Russen dazu bringen werde, sich um Präsident Wladimir Putin zu scharen.

Im Dezember betonte US-Außenminister Antony Blinken, dass Washington die Ukrainer „weder ermutigt noch befähigt hat, innerhalb Russlands zuzuschlagen“. Vergangene Woche erklärte Celeste Wallander, stellvertretende Verteidigungsministerin für internationale Sicherheitsfragen, dass die USA „keine Einwände“ gegen Angriffe Kiews auf Ziele auf der Krim hätten, der Halbinsel, die 2014 mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt hat, aber immer noch von der Ukraine beansprucht wird.

Esper ist nicht der erste westliche Beamte, der von Vovan und Lexus getäuscht wurde. In einem Telefongespräch Anfang des Monats betonte der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, die Notwendigkeit, „die Bemühungen der Franzosen, der Deutschen oder wer auch immer zu stoppen, mit den Russen über die Ukraine zu verhandeln“.

Die Stunts der beiden sind im Westen nicht gut angekommen. Im März 2022 sperrte YouTube ihren Kanal auf der Plattform, nachdem das britische Verteidigungsministerium entrüstet war und die Scherzkekse einen Anruf veröffentlicht hatten, in dem der britische Verteidigungsminister Ben Wallace Informationen über Waffenlieferungen an die Ukraine preisgab.