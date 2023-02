Wie die Regierung Big Pharma vor der Haftung bewahrte

Am 24. Februar 1985 veröffentlichte die New York Times „Glory Days End for Pharmaceuticals“. In dem Artikel wurden der wachsende Wettbewerb und die rechtlichen Verpflichtungen als Anzeichen dafür angeführt, dass „die großen Pharmakonzerne plötzlich in die gleichen Probleme verwickelt sind, die jahrelang weniger glamouröse Branchen geplagt haben“.

„Unvermeidlich werden einige [Unternehmen] mit schwindelerregenden Verbindlichkeiten und langwierigen Gerichtsverfahren für zugelassene Medikamente konfrontiert, die sich später als Flops erweisen“, schrieb der Journalist Winston Williams.

Natürlich sind die glorreichen Zeiten für Big Pharma noch nicht vorbei.

Von 2000 bis 2018 meldeten 35 Pharmaunternehmen einen kumulierten Umsatz von 11,5 Billionen US-Dollar. Eine Studie ergab, dass dies „deutlich mehr war als bei anderen größeren börsennotierten Unternehmen im gleichen Zeitraum“.

Die jährlichen Einnahmen von Pfizer stiegen von 3,8 Milliarden Dollar im Jahr 1984 auf einen Rekordwert von 100 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Die Covid-Produkte des Unternehmens, einschließlich des Impfstoffs und Paxlovid, machten 57 Milliarden Dollar dieser Einnahmen aus.

Die US-Regierung sorgte für einen stetigen Strom von Steuergeldern für die Einnahmen von Big Pharma und schützte die profitierenden Unternehmen vor den Kosten von Rechtsstreitigkeiten.

Die staatlichen Käufe der mRNA-Covid-Impfstoffe von Pfizer und Moderna beliefen sich auf insgesamt mehr als 25 Milliarden Dollar. Die Regierung zahlte Moderna 2,5 Milliarden Dollar an Steuergeldern für die Entwicklung des Impfstoffs, und Präsident Biden forderte die lokalen Verantwortlichen auf, öffentliche Gelder zu verwenden, um die Bürger zu bestechen, damit sie sich impfen lassen.

In diesen neuen glorreichen Tagen fehlen die „schwindelerregenden Haftungen“, die früher private Unternehmen zur Verantwortung zogen. Die Bürger können die Impfstoffhersteller – darunter Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson – nicht für Schäden verklagen, die durch die Covid-Impfung entstehen.

Im Februar 2020 berief sich der Gesundheitsminister Alex Azar auf seine Befugnisse im Rahmen des PREP-Gesetzes (Public Readiness and Emergency Preparedness), um als Reaktion auf Covid eine Haftungsimmunität für medizinische Unternehmen zu gewähren.

Azar änderte die Anordnung wiederholt, um die Haftungsimmunität für Pharmaunternehmen weiterhin zu gewährleisten. In einem Bericht des Kongresses wird erklärt, dass dies bedeutet, dass die Unternehmen „vor Gericht nicht auf Schadensersatz verklagt werden können“, wenn sie unter den Schutz von Azars Anordnungen fallen.

Die Amerikaner trugen die Kosten für die Herstellung der Unternehmensprodukte und den Kauf der Impfstoffvorräte. Im Gegenzug wurden sie verpflichtet, die mRNA-Impfungen einzunehmen, und sie verloren ihr Recht, kommerzielle Mächte für Fehlverhalten zur Verantwortung zu ziehen.

Dieser Prozess untergrub den Zweck des Siebten Verfassungszusatzes und schuf ein neues System der „glorreichen Tage“ für Big Pharma.

Unterwanderung des Siebten Verfassungszusatzes

Der siebte Verfassungszusatz garantiert das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren in Zivilprozessen. Zum Zeitpunkt der Ratifizierung im Jahr 1791 wollten die Befürworter dieses Zusatzes die Rechte der Bürger vor kommerziellen Mächten schützen, die andernfalls das Rechtssystem zu ihrem eigenen Vorteil korrumpieren würden.

In Federal Farmer IV (1787) argumentierte der unter einem Pseudonym schreibende Autor, dass das Geschworenensystem „in jedem freien Land unerlässlich“ sei, um die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren. Ohne den Schutz des siebten Verfassungszusatzes würden hegemoniale Kräfte – „die Wohlgeborenen“ – die Macht der Justiz ausüben, und sie wären „im Allgemeinen geneigt, und zwar ganz natürlich, diejenigen zu begünstigen, die ihrer eigenen Art entsprechen“.

Sir William Blackstone nannte Geschworenenprozesse „den Ruhm des englischen Rechts“. Wie Federal Farmer IV schrieb er, dass das Fehlen von Geschworenen zu einem Rechtssystem führen würde, das von Männern mit einer „unfreiwilligen Voreingenommenheit gegenüber denjenigen ihres eigenen Ranges und ihrer eigenen Würde“ geführt würde.

In der Unabhängigkeitserklärung wurde die Tatsache, dass König Georg III. den Kolonisten „die Vorteile eines Gerichtsverfahrens vor Geschworenen“ verweigerte, als ein Missstand genannt, der zur amerikanischen Revolution führte.

Jahrhunderte später sind wir zu einem System zurückgekehrt, das den Bürgern das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren zugunsten von Geschäftsinteressen verweigert.

Die Drehtür zwischen Big Pharma und der Regierung, gepaart mit der Verweigerung des Schwurgerichtsverfahrens, birgt die Gefahr, dass diejenigen, die den Regulierungs- und Prozessprozess kontrollieren, „diejenigen von ihrem eigenen Rang und ihrer eigenen Würde“ bevorzugen.

Alex Azar, der für die Verabschiedung des PREP-Gesetzes verantwortliche HHS-Minister, war von 2012 bis 2017 Präsident der US-Sparte von Eli Lilly. Dort beaufsichtigte er erhebliche Preiserhöhungen für Medikamente. So verdoppelte Eli Lilly unter anderem den Preis für sein Insulinmedikament von 2011 bis 2016.

2018 stellte Kaiser Health News fest: „Fast 340 ehemalige Kongressmitarbeiter arbeiten jetzt für Pharmaunternehmen oder deren Lobbying-Firmen.“

Scott Gottlieb trat 2019 als Kommissar der FDA zurück, um in den Vorstand von Pfizer zu wechseln, eine Position, die mit 365.000 Dollar pro Jahr vergütet wird. Gottlieb setzte sich während Covid für Abriegelungen und Zensur ein und ermutigte sogar Twitter, impfbefürwortende Ärzte zu unterdrücken, die über natürliche Immunität diskutierten.

Der Berater des Weißen Hauses, Steve Richetti, arbeitete zwanzig Jahre lang als Lobbyist, bevor er in die Regierung Biden eintrat. Zu seinen Kunden zählten Novartis, Eli Lilly und Pfizer. Die New York Times beschrieb ihn als „einen von [Bidens] loyalsten Beratern und jemanden, an den sich Mr. Biden in Krisenzeiten oder in stressigen Momenten mit Sicherheit wenden wird“.

Wie Blackstone warnte, erlaubt dieses System den Mächtigen, diejenigen, die „ihren eigenen Rang und ihre eigene Würde“ haben, von der Rechenschaftspflicht eines Geschworenengerichts zu befreien.

Die Juraprofessorin Suja Thomas schreibt, dass „die Geschworenen tatsächlich ein ‚Zweig‘ der Regierung sind – ähnlich wie die Exekutive, die Legislative und die Judikative -, der von den juristischen Eliten und den Unternehmen nicht anerkannt und geschützt wurde“.

Aber die Bundesregierung und Big Pharma haben die Rolle der Geschworenen als „Zweig“ der Regierung an sich gerissen. Das Ergebnis – die mächtigsten Kräfte in unserer Gesellschaft, die das Rechtssystem zum Schutz ihrer Interessen verzerren – ist zum Teil das, wogegen die Verfasser des Siebten Verfassungszusatzes vorgehen wollten.

Die beste Rechtsverteidigung, die man für Geld kaufen kann

Pfizer und Big Pharma haben sich diesen Haftungsschutz durch effektive Marketingkampagnen und Lobbyarbeit erkauft.

Die Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PRMA) ist eine Handelsgruppe, die im Namen von Big Pharma Lobbyarbeit betreibt. Zu ihren Mitgliedern gehören Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca.

Die Gruppe gab von 2020 bis 2022 85 Millionen Dollar für Lobbyarbeit aus und in den vergangenen zehn Jahren fast 250 Millionen Dollar.

Dies ist nur ein Bruchteil der Gesamtausgaben von Big Pharma für die Einflussnahme auf die Regierung. Von 2020 bis 2022 gab die Pharma- und Gesundheitsproduktindustrie 1 Milliarde Dollar für Lobbyarbeit aus.

Zum Vergleich: Das ist mehr als fünfmal so viel, wie der kommerzielle Bankensektor im selben Zeitraum für Lobbyarbeit ausgab. In diesen drei Jahren gab Big Pharma mehr für Lobbyarbeit aus als die Öl-, Gas-, Alkohol-, Glücksspiel-, Landwirtschafts- und Verteidigungsindustrie zusammen.

Big Pharma kauft nicht nur die Unterstützung von Regierungsvertretern, sondern wendet noch mehr Mittel auf, um die Herzen und Köpfe der amerikanischen Bevölkerung und ihrer Medien zu kaufen.

Pharmazeutische Unternehmen gaben im Covid wesentlich mehr Geld für Werbung und Marketing aus als für Forschung und Entwicklung (F&E).

Im Jahr 2020 gab Pfizer 12 Milliarden Dollar für Vertrieb und Marketing und 9 Milliarden Dollar für F&E aus. Im selben Jahr wendete Johnson & Johnson 22 Mrd. USD für Vertrieb und Marketing und 12 Mrd. USD für FuE auf.

Die Bemühungen der Industrie wurden belohnt. Milliarden Dollar an Werbung führten dazu, dass Millionen von Amerikanern die von Pfizer gesponserten Programme einschalteten. Die Presse warb für ihre Produkte und erwähnte nur selten die Geschichte der ungerechtfertigten Bereicherung, des Betrugs und der strafrechtlichen Verurteilungen von Big Pharma.

Bei der Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 von Pfizer betonte CEO Albert Bourla, wie wichtig die „positive Wahrnehmung“ des Pharmariesen durch die Kunden sei.

„2022 war ein Rekordjahr für Pfizer, nicht nur in Bezug auf den Umsatz und den Gewinn pro Aktie, die die höchsten in unserer langen Geschichte waren“, sagte Bourla. „Aber noch wichtiger ist, dass der Prozentsatz der Patienten, die eine positive Wahrnehmung von Pfizer und unserer Arbeit haben, gestiegen ist.“

Die Industrie hat Milliarden von Dollar dafür aufgewendet, die Amerikaner zu manipulieren, damit sie ihre Produkte einnehmen, während ihre Regierung ihnen das Recht auf rechtliche Schritte genommen hat; die Bürger, die nicht in der Lage sind, die Unternehmen vor Gericht zur Rechenschaft zu ziehen, subventionieren den föderalen pharmazeutischen Hegemon weiterhin mit ihren Steuergeldern.

In der Tat hat die Bundesregierung den Siebten Verfassungszusatz an die größte Lobbygruppe des Landes verkauft. Damit wurde die Macht von den Bürgern auf die herrschende Klasse der Nation übertragen und ein verfassungsmäßiges Recht gegen einen Haftungsschutz für Unternehmen ausgetauscht.