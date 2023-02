Anfang 2022 hatte die Ukraine die Vorbereitungen für einen überwältigenden Angriff auf die abtrünnigen Volksrepubliken Donezk und Luhansk (DVR und LNR) abgeschlossen.

Die Hälfte der ukrainischen Armee, etwa 120.000 Mann, die in den vergangenen 7 Jahren rekrutiert und ausgebildet wurden, waren in der Nähe der Waffenstillstandslinie stationiert und einsatzbereit. Auf der gegnerischen Seite standen nur etwa 40.000 Mann unter Waffen. Sie hätten kaum eine Chance, einem Ansturm standzuhalten.

Russland konnte einen ukrainischen Angriff nicht zulassen. Wenn die Ukraine die abtrünnigen Provinzen zurückgewinnen könnte, wäre sie in der Lage gewesen, der NATO beizutreten. Die russische öffentliche Meinung stand entschieden auf der Seite der russischsprachigen DNR und LPR. Sie würde sicherlich eine Intervention fordern. Seit dem Putsch in Kiew 2014 sind bereits rund vier Millionen Ukrainer nach Russland gezogen. Es gibt viele familiäre Bindungen zwischen den beiden Ländern. In Anbetracht dessen hatte Russland einen Teil seiner eigenen Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt und Waffen und Munition zu Sammelpunkten nahe der ukrainischen Grenze verlegt.

Die USA hatten monatelang vor einem bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine gewarnt. Sie konnten das tun, weil sie wussten, dass die Ukraine versuchen würde, die Republiken mit Gewalt zurückzuerobern. Sie wussten, dass Russland darauf reagieren musste. Am 12. Januar 2022 hatte sich CIA-Direktor Bill Burns heimlich mit Zelensky in Kiew getroffen. Burns überbringt oft Botschaften von Präsident Joe Biden.

Am Sonntag, den 13. Februar 2022, gab der ukrainische Präsident Zelensky nach einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden den endgültigen Befehl für den geplanten ukrainischen Angriff.

Dass die Entscheidung gefallen war, wurde sowohl in London als auch in Kiew sofort publik gemacht.

In seiner Zusammenfassung des Tages listete der Guardian eine Reihe von Aktivitäten auf, die auf den bevorstehenden Beginn eines Konflikts hindeuteten. Diplomaten und ausländische Militärs zogen aus der Ukraine ab. Waffen wurden eingeflogen.

Der britische Versicherungskonzern Lloyd, der von seiner Regierung gewarnt wurde, stellte seine Rückversicherungsdienste für die Ukraine ein:

Anatoliy Ivantsiv, Leiter des ukrainischen Versicherungsunternehmens Expo, erklärte gegenüber Interfax, dass der britische Rückversicherungsriese Lloyds angekündigt habe, ab dem 14. Februar vorübergehend alle Versicherungen für Konfliktrisiken über dem ukrainischen Luftraum einzustellen.

Als die Nachricht über den Angriffsbefehl in Kiew durchsickerte, waren die „Elite“ der Oligarchen und einige Parlamentsmitglieder bereit, das Land zu verlassen. Am 13. Februar und in den folgenden Tagen flohen sie aus dem Land:

Die vermögendsten Männer der Ukraine fliehen mit ihren Familien aus dem Land, da die Zahl der Charterflüge in Privatjets sprunghaft angestiegen ist, nachdem die Möglichkeit eines Krieges in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt war, wie aus den am 13. Februar in den sozialen Medien veröffentlichten Flugdaten hervorgeht.

…

Die Schweiz, Österreich und Südfrankreich waren die beliebtesten Ziele für die Charterflüge.

Die ukrainische Zeitung Pravda stellte fest, dass ein solcher Exodus bei Charterflügen seit sechs Jahren nicht mehr beobachtet wurde. Die Publikation berichtete, dass die Flugzeuge der führenden Oligarchen des Landes, darunter Rinat Achmetow, Viktor Pintschuk und Boris Kolesnikow, das Land verlassen haben. Ein Privatflugzeug für 50 Personen wurde auch von Igor Abramowitsch, einem weiteren führenden Wirtschaftsvertreter, bestellt.

…

Quellen von bne IntelliNews bestätigen, dass zwei Englischlehrer, beide britische Staatsbürger, die für einen Abgeordneten bzw. einen Geschäftsmann arbeiten, diese Woche nach Südfrankreich abreisen werden. Keiner der beiden bestätigte, dass die Flüge etwas mit der zunehmenden Angst vor einer Invasion zu tun haben, da beide Familien regelmäßig mit ihren Mitarbeitern in den Urlaub fahren. Schon im letzten Monat, als die Kriegstrommeln zum ersten Mal lauter zu schlagen begannen, meldeten Erzieher und Lehrer an Kiewer Privatschulen eine große Zahl von Kindern, die in den Ferien fehlten.

Auch einige Abgeordnete des ukrainischen Parlaments sprangen ab. Am 14. Februar berichtete der Kiewer Independent:

Mehr als zwei Dutzend der insgesamt 424 Abgeordneten, die an den in dieser Woche beginnenden Parlamentssitzungen teilnehmen sollten, sind derzeit nicht in der Ukraine. Fast die Hälfte, d. h. 12 Abgeordnete, gehören der prorussischen Partei „Oppositionsplattform für das Leben“ an, fünf Abgeordnete sind von der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“. Die meisten der Abgeordneten, nämlich 20 Personen, haben das Land im Februar verlassen.

Im Rahmen des Minsker Abkommens hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine Sonderbeobachtermission an der Waffenstillstandslinie in der Ost-Ukraine. Am Wochenende des 12. und 13. Februar war es an der Front relativ ruhig gewesen:

In der Region Donezk registrierte die Mission zwischen den Abenden des 11. und 13. Februar 261 Verstöße gegen die Waffenruhe, darunter 50 Explosionen. Im vorangegangenen Berichtszeitraum verzeichnete sie in der Region 114 Verletzungen der Waffenruhe.

In der Region Luhansk registrierte die SMM zwischen den Abenden des 11. und 13. Februar 114 Waffenstillstandsverletzungen, darunter 24 Explosionen. Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurden in der Region 258 Waffenstillstandsverletzungen registriert.

Die Zahl der beobachteten Explosionen war geringer als der Durchschnitt der letzten 7 und 30 Tage. Explosionen traten auf beiden Seiten der Waffenstillstandslinie auf.