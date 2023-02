Nord Stream Terroranschlag: Das Komplott verdichtet sich

Uns allen bleibt nichts anderes übrig, als in einem Sumpf zu schwimmen, der voll ist mit verkommenen Sündenböcken, dubiosen Tarngeschichten und Geheimdiensttrümmern.

Der bahnbrechende Bericht von Seymour Hersh darüber, wie die US-Regierung im vergangenen September die Nord-Stream-1- und -2-Pipelines in der Ostsee in die Luft gesprengt hat, schlägt weiterhin hohe geopolitische Wellen im gesamten Spektrum.

Außer natürlich in der parallelen Blase der US-Mainstream-Medien, die den Bericht völlig ignoriert oder in einigen wenigen Fällen beschlossen haben, den Boten zu erschießen und Hersh als „diskreditierten“ Journalisten, „Blogger“ und „Verschwörungstheoretiker“ abzutun.

Ich habe eine erste Annäherung angeboten, die sich auf die zahlreichen Vorzüge eines scheinbar gründlichen Berichts konzentriert, aber auch auf einige schwerwiegende Ungereimtheiten hinweist.

Der in Moskau ansässige Auslandskorrespondent der alten Schule, John Helmer, ist sogar noch weiter gegangen; und was er aufgedeckt hat, könnte ebenso glühend sein wie die Erzählung von Sy Hersh selbst.

Im Kern geht es in Hershs Bericht um die Zuweisung der Verantwortung für einen de facto industriellen Terroranschlag. Überraschenderweise nicht die CIA, sondern das toxische Planungstrio Sullivan, Blinken und Nuland – neoliberale Konsorten, die zur „Biden“-Kombo gehören. Und das letzte grüne Licht kommt vom ultimativen Entscheider: dem senilen, Teleprompt-lesenden Präsidenten selbst. Die Norweger sind als kleine Helfer dabei.

Das wirft das erste ernsthafte Problem auf: Nirgendwo in seiner Erzählung erwähnt Hersh den MI6, die Polen (Regierung, Marine), die Dänen und sogar die deutsche Regierung.

Es wird erwähnt, dass Bundeskanzler Scholz im Januar 2022 „nach einigem Wackeln“ nun „fest auf der Seite der Amerikaner stand“. Nun, zu diesem Zeitpunkt war der Plan laut Hershs Quelle bereits seit einigen Monaten im Gespräch. Das bedeutet auch, dass Scholz bis zum Terroranschlag am 20. September 2022 „auf der Seite der Amerikaner“ blieb.

Was die Briten, die Polen und alle NATO-Spiele betrifft, die mehr als ein Jahr vor dem Anschlag vor der Insel Bornhom stattfanden, so hatten russische Medien – von Kommersant bis RIA Novosti – ausführlich darüber berichtet.

Die militärische Sonderoperation (SMO) wurde am 24. Februar, also vor fast einem Jahr, eingeleitet. Die Sprengung von Nord Stream 1 und 2 erfolgte am 26. September. Hersh versichert, dass es „mehr als neun Monate lang hochgeheime Diskussionen innerhalb der nationalen Sicherheitsgemeinschaft Washingtons darüber gab, wie man ‚die Pipelines sabotieren‘ könnte“.

Dies bestätigt, dass die Planung des Terroranschlags nicht nur der BBS, sondern auch den Briefen, die Moskau am 20. Dezember 2022 an Washington schickte, um eine ernsthafte Diskussion über die „Unteilbarkeit der Sicherheit“ zwischen der NATO, Russland und dem postsowjetischen Raum zu führen, um Monate vorausging. Das Ersuchen wurde von den Amerikanern mit Ablehnung beantwortet.

Zwar schrieb er die Geschichte einer Terrorreaktion auf ein ernstes geopolitisches Problem, aber es macht stutzig, dass ein erstklassiger Profi wie Hersh sich nicht einmal die Mühe macht, den komplexen geopolitischen Hintergrund zu untersuchen.

Kurz gesagt: Das ultimative Mackindersche Anathema für die herrschenden Klassen in den USA – und das ist parteiübergreifend – ist ein deutsch-russisches Bündnis, das auf China ausgedehnt wird: Das würde bedeuten, dass die USA aus Eurasien vertrieben würden, und das bedingt alles, was eine amerikanische Regierung in Bezug auf die NATO und Russland denkt und tut.

Hersh hätte auch auffallen müssen, dass der Zeitpunkt der Vorbereitung der „Sabotage der Pipelines“ die offizielle Darstellung der US-Regierung, wonach es sich um eine gemeinsame Anstrengung des Westens handelt, um der Ukraine gegen eine „unprovozierte russische Aggression“ zu helfen, völlig aus den Angeln hebt.

Die schwer fassbare Quelle

Die Darstellung lässt keinen Zweifel daran, dass Hershs Quelle – wenn nicht sogar der Journalist selbst – das unterstützt, was als rechtmäßige US-Politik angesehen wird: die Bekämpfung der „Bedrohung der westlichen Vorherrschaft [in Europa] durch Russland“.

Was also nach einer verdeckten Operation der US-Marine aussieht, könnte nicht aus ernsthaften geopolitischen Gründen fehlgeleitet worden sein, sondern weil die Angriffsplanung absichtlich das US-Gesetz umging, „das eine Unterrichtung des Kongresses vorschreibt“. Das ist eine extrem engstirnige Interpretation der internationalen Beziehungen. Oder, um es unverblümt zu sagen: Das ist eine Entschuldigung des Exzeptionalismus.

Und das bringt uns zu dem, was die Rosebud in dieser Orson Welles-würdigen Saga sein könnte. Hersh bezieht sich auf einen „sicheren Raum im obersten Stockwerk des Old Executive Office Building …, in dem auch das Foreign Intelligence Advisory Board des Präsidenten untergebracht war“.

Dies war angeblich der Ort, an dem die Planung der Terroranschläge besprochen wurde.

Willkommen beim PIAB: dem President Intelligence Advisory Board. Alle Mitglieder werden vom amtierenden US-Präsidenten ernannt, in diesem Fall von Joe Biden. Wenn wir uns die Liste der aktuellen Mitglieder des PIAB ansehen, sollten wir theoretisch die Quelle von Hersh finden (siehe z. B. “President Biden Announces Appointments to the President’s Intelligence Advisory Board and the National Science Board”; “President Biden Announces Key Appointments”; “President Biden Announces Key Appointments to Boards and Commissions”; “President Biden Announces Key Appointments to Boards and Commissions”; and “President Biden Announces Key Appointments to Boards and Commissions”.

Die folgenden Mitglieder des PIAB wurden von Biden ernannt: Sandy Winnefeld; Gilman Louie; Janet Napolitano; Richard Verma; Evan Bayh; Anne Finucane; Mark Angelson; Margaret Hamburg; Kim Cobb; and Kneeland Youngblood.

Hershs Quelle behauptet laut seiner Darstellung ohne den Schatten eines Zweifels, dass sich „russische Truppen stetig und bedrohlich an den Grenzen der Ukraine aufgebaut haben“ und dass „in Washington die Besorgnis wächst“. Es ist kaum zu glauben, dass dieser angeblich so gut informierte Haufen nichts von dem Aufmarsch der NATO-geführten ukrainischen Truppen jenseits der Kontaktlinie wusste, die sich darauf vorbereiteten, einen Blitzkrieg gegen den Donbass zu beginnen.

Was jeder zu diesem Zeitpunkt bereits wusste – wie die Aufzeichnung sogar auf YouTube zeigt – ist, dass die Combo hinter „Biden“ fest entschlossen war, die Nord-Streams mit allen Mitteln zu stoppen. Nach dem Start der BBS fehlte nur noch ein Mechanismus zur plausiblen Abstreitbarkeit.

Trotz der sorgfältigen Berichterstattung bleibt der Eindruck, dass es sich bei den von Hersh dargestellten Vorgängen um den Terror der Biden-Combo handelt und nicht um den Gesamtplan der USA, Russland in einen Stellvertreterkrieg mit der NATO zu verwickeln und die Ukraine als Kanonenfutter zu benutzen.

Darüber hinaus könnte Hershs Quelle äußerst fehlerhaft sein. Er – oder sie – sagte laut Hersh, dass Russland auf den Pipeline-Terroranschlag „nicht reagierte“, weil „sie vielleicht die Fähigkeit haben wollen, das Gleiche zu tun wie die USA“.

An sich könnte dies ein Beweis dafür sein, dass die Quelle nicht einmal Mitglied des PIAB war und den geheimen PIAB-Bericht zur Bewertung von Putins entscheidender Rede vom 30. September, in dem die „verantwortliche“ Partei genannt wird, nicht erhalten hat. Wenn das der Fall ist, hat die Quelle nur eine Verbindung (Kursivschrift von mir) zu einem PIAB-Mitglied; sie wurde nicht zu den monatelangen Planungen im Situationsraum eingeladen und ist sicherlich nicht mit den Feinheiten des Krieges dieser Regierung in der Ukraine vertraut.

In Anbetracht von Sy Hershs hervorragender Erfolgsbilanz im investigativen Journalismus wäre es sehr erfrischend, wenn er diese Ungereimtheiten aufklären würde. Das würde den Nebel von Gerüchten lichten, die den Bericht als ein begrenztes Treffen darstellen.

Wenn man bedenkt, dass es innerhalb der US-Oligarchie mehrere Geheimdienstsilos“ mit ihren entsprechenden Apparaten gibt und Hersh seine Kontakte zu fast allen von ihnen seit Jahrzehnten pflegt, steht außer Frage, dass die angeblich privilegierten Informationen über die Nord-Stream-Saga von einer ganz bestimmten Adresse kamen – mit einer ganz bestimmten Agenda.

Wir sollten also abwarten, wen die Geschichte wirklich anklagt: sicherlich die Strauss’sche Neo-Con/Neoliberal-Con-Kombo, die hinter „Biden“ steht, und den wackeligen Präsidenten selbst. Wie ich bereits in meiner ersten Analyse dargelegt habe, kommt die CIA mit heiler Haut davon.

Und wir sollten nicht vergessen, dass sich die große Erzählung schnell ändert: der RAND-Bericht, die drohende Demütigung der NATO in der Ukraine, die Ballon-Hysterie, die UFO-Psy-Op. Die wahre „Bedrohung“ ist – wer sonst – China. Uns allen bleibt nichts anderes übrig, als in einem Sumpf voller verwahrloster Sündenböcke, zweifelhafter Tarngeschichten und Geheimdiensttrümmer zu schwimmen. Wissend, dass diejenigen, die wirklich das Sagen haben, niemals ihr Gesicht zeigen.