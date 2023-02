Unglaubliches globales Netzwerk von Einfluss: Ein neuer Bericht enthüllt, wie George Soros‘ Propagandamaschine die Medien korrumpiert hat

Der in Budapest geborene Milliardär hat ein unglaubliches globales Netzwerk des Einflusses aufgebaut

Ein neuer Bericht der in den USA ansässigen Newsbusters hat ein riesiges Netz von Medien- und Aktivistenorganisationen aufgedeckt, die vom Milliardär George Soros jährlich mit Millionen von Dollar finanziert werden. Newsbusters bezeichnet sich selbst als „ein schnelles Online-Instrument, um liberale Voreingenommenheit in den Medien zu dokumentieren, aufzudecken und zu neutralisieren“.

Der weitreichende globale Einfluss des ungarischen Tycoons ist bekannt, und Soros selbst hat dies bei unzähligen Gelegenheiten zugegeben – einschließlich der Prahlerei über seine Bemühungen in der Ukraine. Soros erklärte offen seine Rolle bei der Förderung des von den USA inszenierten Maidan-Putsches in Kiew 2014 und erklärte damals: „Ich habe eine Stiftung in der Ukraine gegründet, bevor die Ukraine von Russland unabhängig wurde [sic]. Die Stiftung ist seither aktiv. Und sie spielte eine wichtige Rolle bei den aktuellen Ereignissen.“

In einem ausführlichen Interview mit der New York Times im Oktober 2019 erklärte Soros: „Der Bogen der Geschichte folgt nicht seinem eigenen Kurs [und] muss gebogen werden“, und er sei „damit beschäftigt, zu versuchen, ihn in die richtige Richtung zu biegen.“

Der Newsbuster-Bericht nennt Hunderte Medien, humanitären Organisationen und Organisationen für soziale Gerechtigkeit, die Soros jährlich finanziert, und behauptet, dass seine Spenden es ihm ermöglichen, „massive Macht über Informationen in der internationalen Politik auszuüben“ und „die öffentliche Meinung auf praktisch jedem Kontinent und in vielen Sprachen zu beeinflussen.“

Wer bekommt das Geld?

Newsbusters führt Project Syndicate als die größte von den Ungarn finanzierte Propaganda-Plattform an. Sie bezeichnet sich selbst als „die Meinungsseite der Welt“ und hat ein „globales Publikum“, zu dem „prominente Politiker, Entscheidungsträger, Wissenschaftler, Wirtschaftsführer und Bürgeraktivisten aus sechs Kontinenten“ und „über 140 Staatschefs“ gehören. Von 2016 bis 2020 hat er mindestens 1,5 Millionen Dollar an das Magazin gespendet. In diesem Zeitraum förderte es aktiv die Abtreibung, die Kritik an Israel und setzte sich für globale Klimablockaden ein.

Ganz oben auf der Liste steht auch das Poynter Institute, das Newsbusters als „globales, von Soros unterstütztes Wahrheitsministerium“ anprangert. Es erhielt im gleichen Zeitraum 492.000 Dollar. Mit diesem Geld wurde das International Fact-Checking Network von Poynter finanziert, in dem 100 sogenannte „Faktenprüfer“ zusammenarbeiten. Das Netzwerk, zu dem auch das umstrittene PolitiFact gehört, arbeitet aktiv mit großen Social-Media-Plattformen zusammen, um deren Betrieb zu fördern und gleichzeitig alternative Stimmen und Meinungen zu zensieren.

Newsbusters argumentiert, dass diese Initiativen in Wirklichkeit nur dazu dienen, Meinungen zu Themen wie Abtreibung, Transgenderismus und COVID-19 einzuschränken. Der Bericht weist auch darauf hin, dass es zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die darauf hindeuten, dass Fact-Checking die Verbreitung von Falschinformationen im Internet nicht stoppt.

Das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen openDemocracy erhielt von 2016 bis 2020 ebenfalls 1.633.457 USD. Die Website verzeichnet über 11 Millionen Besuche pro Jahr, veröffentlicht in einer Vielzahl von Sprachen und ihre Inhalte werden von einer Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften in vielen Ländern aufgegriffen.

Soros finanziert jedoch nicht nur die Urheber von Inhalten. Seine Stiftung unterstützt ein breites Spektrum von Aktivisten, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und oft zu Medien- und Online-Beeinflussern werden. Im Juli 2021 sagte er beispielsweise 100 Millionen Dollar zu, um die Sache des radikalen Feminismus in den nächsten fünf Jahren weltweit zu fördern.

Die Organisationen, die das Geld erhalten, sichern sich eine umfangreiche Berichterstattung über Veranstaltungen und Aktivitäten, die sie auf seine Kosten organisieren, und beeinflussen auf diese Weise die öffentliche Wahrnehmung. Soros hat ausdrücklich erklärt, dass es sein Ziel ist, dafür zu sorgen, dass „mehr Frauen, Transgender und geschlechtsuntypische Personen in Führungspositionen in Politik und Verwaltung“ aus diesen Empfängern stammen.

Die Einzelspenden des Tycoons, seiner Stiftungen und seines Netzwerks mögen angesichts ihres Umfangs unbedeutend erscheinen, aber das Gesamtvolumen der finanziellen Unterstützung für das gesamte Netzwerk von fast 300 Organisationen ist von großer Bedeutung.

Wie funktioniert dieses Propagandanetzwerk?

Der Newsbusters-Bericht enthält zahlreiche Beispiele dafür, wie diese angeblich unabhängigen Informationsquellen nicht nur Artikel veröffentlichen, die die Linie der US-Regierung widerspiegeln, sondern auch die Politik und die Erklärungen von Beamten des Weißen Hauses beeinflussen und häufig falsche Informationen verstärken.

Mitte 2022 verkündete die Regierung Biden, dass sich das Land trotz zweier aufeinanderfolgender Quartale mit negativem Wachstum, der technischen Definition einer Rezession, nicht in einer Rezession befinde.

Diese Ankündigung folgte unmittelbar auf eine Project-Syndicate-Kolumne des Harvard-Ökonomen Jeffrey Frankel, der argumentierte, dass, selbst wenn offizielle Schätzungen auf zwei Quartale mit negativem Wachstum hindeuten, „dies nicht unbedingt bedeutet, dass die USA in eine Rezession eingetreten sind“. Wenige Tage, nachdem das Weiße Haus bestritten hatte, dass sich die USA in einer Rezession befänden, veröffentlichte die mit Soros verbundene Organisation Politifact einen „Faktencheck“, in dem behauptet wurde, die Regierung Biden habe die Definition von Rezession nicht geändert.

Für seinen Bericht befragte Newsbusters Matt Palumbo, Autor des 2022 erschienenen Buches The Man Behind the Curtain: Inside the Secret Network of George Soros. Er erklärte, dass „eine der größten Konsequenzen“ der Finanzierung und effektiven Kontrolle der großen Medien durch Soros darin besteht, „einen Filter für das zu schaffen, was wir in der Öffentlichkeit sehen können“.

Es sind nicht nur einzelne Nachrichtenagenturen, sondern auch die Journalisten einflussreicher westlicher Publikationen – darunter die New York Times, die Washington Post, CBS, CNN und ABC -, die von Soros‘ Geld beeinflusst werden.

Die von Palumbo in dem Newsbusters-Bericht genannten Vermögenswerte von Soros tragen dazu bei, ihn vor Nachforschungen zu schützen, „da die Reporter ihn als Verbündeten und nicht als Zielscheibe von Ermittlungen sehen.“

Das wird Ihre Berichterstattung beeinflussen. Geben Sie einfach Soros‘ Namen in einer der großen liberalen Publikationen ein, mit denen er in Verbindung steht, und sehen Sie, wie sie über ihn berichten“, schätzt Palumbo ein.

Seiner Meinung nach bedeutet dieser Einfluss, dass Soros „jeden Eindruck“ erwecken kann, den er zu jedem Thema haben möchte – einschließlich der falschen Darstellung, dass jede Kritik an ihm antisemitisch sei.

„Wenn sie jemals negativ über ihn berichten, wird es so dargestellt, als ob seine Kritiker die Bösen sind, weil sie es bemerken…., aber weil es für sie auf der Linken bequem ist, können sie das tun und die Medien machen mit“, erklärte Palumbo.

Soros‘ neuestes Projekt

Im Jahr 2020 veröffentlichte Project Syndicate einen Meinungsbeitrag der Wirtschaftswissenschaftlerin Marianna Mazzucato. Sie argumentierte, wenn die Erdbevölkerung nicht bereit sei, eine wirklich revolutionäre „grüne Wirtschaftstransformation“ mit enormen Folgen für die Menschenrechte und das tägliche Leben der Bürger zu akzeptieren, dann sollte die Welt „Klimasperren“ ausprobieren, ein völlig neues und in der Wissenschaft unerprobtes Konzept, um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Die Reaktionen der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie sollen zeigen, dass sie möglich sind.

„Die Welt nähert sich in Bezug auf den Klimawandel einem Wendepunkt, an dem der Schutz der Zukunft der Zivilisation dramatische Eingriffe erfordert. In naher Zukunft wird die Welt vielleicht wieder auf Abriegelungen zurückgreifen müssen – dieses Mal, um einen Klimanotstand zu bekämpfen“, betonte Mazzucato, dessen Forschung von keinem Geringeren als Soros finanziert wurde.

Im selben Jahr erklärte Soros gegenüber der italienischen Zeitung La Repubblica, die COVID-19-Pandemie sei ein „revolutionärer Moment, in dem die Bandbreite der Möglichkeiten viel größer ist als in normalen Zeiten“, und „was in normalen Zeiten undenkbar ist, wird nicht nur möglich, sondern passiert tatsächlich“, weil „die Menschen desorientiert sind und Angst haben“.

Laut Newscasters bleibt unklar, welche Bewegung Soros als Nächstes finanzieren wird, welche Katastrophe er ausnutzen oder schaffen wird, um seine ideologischen und finanziellen Interessen durchzusetzen.

Der Bericht von Newsbusters via Deepl ins Deutsche übersetzt: