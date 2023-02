Nach COVID und Krieg in der Ukraine muss sich die Welt auf das „Undenkbare“ vorbereiten, so der IWF

Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, hat davor gewarnt, dass die Welt besser auf Schocks und „das Undenkbare“ in einer Welt nach COVID-19 und angesichts des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine vorbereitet sein muss.

Georgieva äußerte sich auf einer Podiumsdiskussion des World Government Summit, die von Hadley Gamble von CNBC am 14. Februar in Dubai veranstaltet wurde. Sie verwies auch auf die jüngsten Erdbeben in der Türkei und in Syrien, bei denen mehr als 36.000 Menschen ums Leben kamen.

Auf die Frage, wie „schwierig“ dieses Jahr werde, antwortete Georgieva, die Weltwirtschaft befinde sich immer noch „in einer sehr schwierigen Lage, und das globale Wachstum verlangsamt sich 2023, aber das könnte ein Wendepunkt sein“, und verwies auf den Rückgang der Inflation in einigen Ländern.

„Worüber wir sehr besorgt sind, ist das Unerwartete“, sagte Georgieva. „Was uns COVID und der Krieg gelehrt haben, ist, dass wir in einer Welt leben, die anfälliger für Schocks ist. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat uns gelehrt, dass wir an das Undenkbare denken müssen.

„Wir alle müssen unsere Denkweise ändern, um beweglicher zu werden und uns auf allen Ebenen mehr auf den Aufbau von Widerstandsfähigkeit zu konzentrieren, damit wir besser mit Schocks umgehen können“, fügte Georgieva hinzu und wies darauf hin, dass die Widerstandsfähigkeit darin besteht, sicherzustellen, dass das „Gewebe“ eines jeden Landes und seiner Gesellschaft stark ist.

IWF spielt „stabilisierende Rolle“ in der Ukraine

An anderer Stelle sagte Georgieva am Dienstag, der IWF müsse im Krieg in der Ukraine eine „stabilisierende Rolle“ spielen und fügte hinzu, dass das Land in diesem Jahr etwa 40 bis 48 Milliarden Dollar benötige, damit die Wirtschaft funktioniere.

Laut Georgieva, die den Zuhörern erzählte, dass ihr Bruder mit einer Ukrainerin verheiratet ist, arbeitet der IWF seit Beginn der russischen Invasion im Februar letzten Jahres mit der Ukraine zusammen, um sie zu beraten, wie sie eine „Kriegswirtschaft“ betreiben kann.

Sie fügte hinzu, dass der IWF der Ukraine seit Beginn des Krieges zwei Hilfspakete im Wert von 2,7 Milliarden Dollar aus eigenen Mitteln finanziert hat. Dies ist zusätzlich zu den Hilfen westlicher Staaten wie den Vereinigten Staaten.

Im Dezember 2022 erklärte Anna Bjerde, Vizepräsidentin der Weltbank für Europa und Zentralasien, gegenüber der österreichischen Zeitung Die Presse, dass allein für den Wiederaufbau der beschädigten oder zerstörten ukrainischen Infrastruktur rund 500 Mrd. Euro (ca. 533 Mrd. US-Dollar) benötigt würden.

Im September schätzte die Weltbank in einer gemeinsamen Bewertung mit der ukrainischen Regierung und der Europäischen Kommission, dass sich die derzeitigen Kosten für den Wiederaufbau und die Erholung in der Ukraine auf 349 Milliarden Dollar belaufen.

Georgiewas Äußerungen erfolgten kurz nach einem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyj mit hochrangigen Vertretern von JPMorgan Chase in Kiew, bei dem die Schaffung einer Plattform erörtert wurde, die private Kapitalinvestitionen zum Wiederaufbau der Ukraine und zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums in der Nachkriegszeit anlocken soll.

Die NATO sagt, die Ukraine benötige mehr Munition

Die ukrainische Regierung und der Bankenriese hatten zuvor eine Absichtserklärung zu diesem Thema unterzeichnet, wonach JPMorgan die ukrainische Regierung unter anderem in Fragen der finanziellen Stabilisierung, der Entwicklung und Koordinierung von Strategien zur Refinanzierung und Umschuldung, der Erlangung staatlicher Kreditratings und der Digitalisierung der Wirtschaft beraten wird.

Am 13. Februar forderte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg weitere Verbündete auf, der Ukraine mehr Munition zur Verfügung zu stellen, nachdem er zuvor erklärt hatte, dass die russischen Streitkräfte bereits vor dem einjährigen Jahrestag des Konflikts eine neue Offensive gestartet hätten.

„Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass Präsident Putin sich auf den Frieden vorbereitet. Was wir sehen, ist das Gegenteil, er bereitet sich auf mehr Krieg vor, auf neue Offensiven und neue Angriffe“, sagte Stoltenberg vor Reportern.

„Dies ist ein zermürbender Zermürbungskrieg geworden, und deshalb ist es auch eine Schlacht der Logistik. … Wenn es um Artillerie geht, benötigen wir Munition, wir benötigen Ersatzteile, wir benötigen Wartung, wir benötigen die gesamte Logistik, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, diese Waffensysteme aufrechtzuerhalten“, fügte er hinzu.

Als Reaktion auf Stoltenbergs Äußerungen beschuldigte der Kreml die NATO, eine Organisation zu sein, die Russland gegenüber „feindlich“ eingestellt sei und sich zunehmend in den Krieg in der Ukraine einmische.

„Sie versucht ihr Bestes, um ihre Verwicklung in den Konflikt um die Ukraine so deutlich wie möglich zu machen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber Reportern.