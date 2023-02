Countdown zum Gigadeath – Vom KI-Wettrüsten zum Artilect War

Ob in den USA oder in China, manche würden die Menschheit opfern, um einen digitalen Gott zu schaffen

Für wahre Gläubige wird die künstliche Intelligenz unweigerlich übermenschlich werden. Ihrem Mythos zufolge treiben wir in einem gottlosen Kosmos. Es liegt also an uns, digitale Götter zu schaffen. Oder besser gesagt, es liegt an ein paar Technikfreaks, sie zu erschaffen. Der Rest von uns kann entweder vor ihrem Altar niederknien oder in den Abgrund gestoßen werden.

Während die Bots in unser Leben drängen, wächst die Spannung zwischen uns und ihnen. An manchen Tagen hat man das Gefühl, dass wir auf einen computergesteuerten Rassenkrieg zwischen störrischen Cyborgs und alten Menschen zusteuern. Nach zu viel Bildschirmzeit – wenn sich meine Synapsen neu anordnen, um die hereinströmenden Daten zu verarbeiten – ist nicht klar, zu welcher Unterart ich gehöre.

Um es kurz zu machen: Ich bin eher Agnostiker als gläubig. Techies machen alle möglichen leeren Versprechungen. Sie leben davon, mystische Kräfte zu projizieren. Trotzdem ignorieren wir ihre technokulturelle Revolution auf unsere eigene Gefahr hin.

Die Tech-Konzerne haben die wahre Macht der Informationskontrolle. Sie verzerren buchstäblich das öffentliche Bewusstsein in großem Umfang. Auf der militärischen Seite haben die Vollstrecker die Möglichkeit, Sie vom anderen Ende der Welt aus in die Luft zu jagen. Man mag darüber spotten, dass die US-Streitkräfte mehr Trans-Offiziere als Cyborg-Soldaten hervorgebracht haben. Aber wenn Sie mit Ihrer AR-15 nicht schneller zielen können, als ihre Drohne sie anvisieren kann, dann kichern Sie nur unter einem Stiefel. Künstliche Intelligenz stärkt diese Position nur.

2018 kündigte die US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) an, dass sie „ihre Investitionen auf eine dritte Welle der KI konzentriert, die Maschinen hervorbringt, die in der Lage sind, Zusammenhänge zu verstehen und zu denken.“ Der Direktor des Information Innovation Office der DARPA, Brian Pierce, schwärmt von einer „echten Symbiose zwischen dem Homo sapiens und der entstehenden Machina sapiens“.

In einem Weißbuch des britischen Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2021 wird bekräftigt: „Der Kern des künftigen militärischen Vorteils wird die effektive Integration von Menschen, künstlicher Intelligenz und Robotik in Kampfsysteme sein – Mensch-Maschine-Teams -, die die Fähigkeiten von Menschen und Technologien nutzen, um unsere Gegner zu übertreffen.“

China hat ähnliche Cyborg-Ambitionen. Das Gleiche gilt für Russland und die NATO. „Künstliche Intelligenz ist die Zukunft“, verkündete Wladimir Putin bekanntermaßen. „Wer auch immer in diesem Bereich die Führung übernimmt, wird der Herrscher der Welt werden.

Vielleicht verschwenden die Generäle Geld für die Kriegsführung der Geeks. Vielleicht spielen sie auch nur mit neuen Spielzeugen.

Ich würde mich nicht darauf verlassen.

Schon jetzt übertrifft die KI die menschliche Mustererkennung bei den spezifischen Aufgaben, für die sie entwickelt wurde – Proteinmodellierung, radiologische Analyse, Überwachung von Schlachtfeldern und Zielerfassung, um nur einige zu nennen. Ein Beispiel: Das US-Verteidigungsunternehmen Palantir stellt seine KI der Ukraine kostenlos zur Verfügung. Berichten zufolge ist dies ein wichtiger Grund dafür, dass die Ukraine so lange gegen die größeren russischen Streitkräfte standhalten konnte.

„Die Macht fortschrittlicher algorithmischer Kriegsführungssysteme ist inzwischen so groß, dass sie einem Gegner, der nur über konventionelle Atomwaffen verfügt, taktische Atomwaffen entgegensetzen kann“, erklärte der Geschäftsführer von Palantir, Alex Karp, gegenüber der Washington Post. „Die breite Öffentlichkeit neigt dazu, dies zu unterschätzen. Unsere Gegner tun das nicht mehr.“

In den Händen von Elite-Raubtieren sind diese digitalen Werkzeuge tödlich ernst. Wenn Staatsoberhäupter die Technologie nicht gegen ihre Rivalen einsetzen, wenden sie sie gegen ihre eigenen Bürger an. Erinnern Sie sich daran, dass die Clearview AI-Gesichtserkennung die Polizei in die Lage versetzte, die Demonstranten des 6. Januar aufzuspüren.

Technologie ist Macht. Das war schon immer so.

Doch nicht jeder ist alarmiert. Zweifler spotten über die Vorstellung von „intelligenten“ Maschinen. „KI gibt es nicht“, sagen sie. „Es ist nur ein Algorithmus.“ „Müll rein, Müll raus.“ In der Regel sind das ehemalige Programmierer, die noch in den 90er Jahren leben. Sie wiederholen „Garbage in, garbage out“ so oft, als ob sie darauf programmiert wären, es zu sagen.

Diese Leute haben nicht ganz unrecht. Eine KI ist nur so gut wie das Design ihres neuronalen Netzes und die Daten, mit denen sie trainiert wurde. In dieser Hinsicht ist sie dem Menschen nicht unähnlich. Aber wenn sie gut ist, ist sie erschreckend gut. Wenn eine solide KI darauf trainiert ist, z. B. Kontoauszüge zu erkennen, kann sie sich durch Berge von Müll wühlen und in Sekundenschnelle einen finden – wie ein in Müllcontainern tauchender Rain Man, der Ihre Identität stehlen will.

Die KI, die mich wachgerüttelt hat, war AlphaZero, entwickelt von Googles DeepMind im Jahr 2017. Dieses neuronale Netzwerk, das nur mit grundlegenden Spielregeln und dem „Wunsch“ zu gewinnen programmiert wurde, brachte sich selbst bei, in nur wenigen Stunden Go, Schach und eine Reihe von Videospielen zu spielen. Die Beherrschung von Go ist besonders wichtig. Jahrzehntelang haben Skeptiker behauptet, dass kein Computer dieses alte chinesische Spiel beherrschen würde. Die Komplexität von Go, so wurde behauptet, erfordere eine tiefe Intuition, die nur der Mensch besitze. Es hat sich herausgestellt, dass das Wunschdenken war.

AlphaZero erfindet, wie sein Vorgänger AlphaGo, effektive Strategien, an die kein Mensch je gedacht hat. Und das Erschreckendste ist, dass diese digitalen Köpfe die menschlichen Meister in ihrem eigenen Spiel besiegen. Hätten die Menschen nur einen Funken Verstand, hätten sie in diesem Moment den Stecker gezogen. Bei all dem. Aber Sie wissen ja, was man sagt: „Den Fortschritt kann man nicht aufhalten.“

phonlamaiphoto© 123rf.com

Der nächste Schritt besteht darin, diese begrenzten kognitiven Fähigkeiten in einem einzigen „künstlichen Gehirn“ zu kombinieren. Diese künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) wäre flexibel genug, um von einem Bereich in den nächsten zu wechseln oder verschiedene Module gleichzeitig einzusetzen, um Probleme der realen Welt zu lösen.

Theoretisch könnte man jede beliebige Kombination von Fähigkeiten zusammenfügen – Gesichtserkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache, soziale Modellierung, Robotersteuerungssysteme, ästhetische Algorithmen – alles, was man sich von einem Robotergehirn wünschen könnte. Die Maschine würde den Menschen wahrscheinlich in all diesen Bereichen übertreffen. Aber egal, welche Kombination man sich ausdenkt, sie wäre nicht vollständig menschlich. Sie würde auch nicht unsere Werte oder Erfahrungen mit der Welt teilen. Sie wäre ein blindes, deformiertes, in Silizium gemeißeltes Kind, aber mit überragenden kognitiven Fähigkeiten – ähnlich dem gnostischen Demiurgen.

Für Transhumanisten wird das Aufkommen einer sich selbst verbessernden AGI einen „einzigartigen Moment in der Geschichte“ markieren – die Singularität. Von da an sind die alten Menschen nur noch ein Teil des Weges. Wenn wir Glück haben.

Das ist jedenfalls der Traum. Und große Unternehmen wie DeepMind und OpenAI – ebenso wie ihre chinesischen Pendants bei Baidu und Tencent – arbeiten mit Hochdruck daran, eine Version davon Wirklichkeit werden zu lassen. Ihre CEOs versprechen eine digitale Utopie oder eine Annäherung daran. Sie möchten, dass Sie sich entspannen und keine Fragen stellen.

Es gibt jedoch auch einige Panikmacher, die behaupten, dass eine unkontrollierte KI die Auslöschung der menschlichen Rasse bedeuten könnte. Da wir die Hebammen der KI sind, raten sie, dass es unsere zentrale Aufgabe ist, diesem kleinen Computergott Wohlwollen beizubringen und seine Werte mit unseren in Einklang zu bringen. Andernfalls werden wir versklavt oder sterben. Sie nennen dies das „KI-Ausrichtungsproblem“. Während verschiedene Fraktionen darüber streiten, wie „wach“ oder „basiert“ ChatGPT sein darf, sieht es ziemlich düster aus.

Seltsamerweise kommen einige der lautesten Alarmrufe von denjenigen, die an AGI arbeiten. Dazu gehören Sam Altman und Elon Musk (OpenAI), Demis Hassabis (DeepMind), Ben Goertzel (SingularityNET) und der verrückte Prophet der Technokalypse, Hugo de Garis (Xiamen University), die von China aus operieren.

Der Oxforder Transhumanist Nick Bostrom, Autor des 2014 erschienenen Buches Superintelligenz: Paths, Dangers, and Strategies (Wege, Gefahren und Strategien), erläuterte einem Tesla-fahrenden TED-Publikum die Bedeutung:

Das Potenzial für Superintelligenz schlummert in der Materie, ähnlich wie die Kraft des Atoms während der gesamten Menschheitsgeschichte geschlummert hat und geduldig darauf gewartet hat – bis 1945. In diesem Jahrhundert werden die Wissenschaftler vielleicht lernen, die Kraft der künstlichen Intelligenz zu wecken. Und ich glaube, dass wir dann eine Intelligenzexplosion erleben könnten.

Ungeachtet der existenziellen Risiken, so argumentieren diese Männer, wird jede Nation, die es versäumt, KI zu nutzen, hinter denen zurückbleiben, die es tun. Die gleiche Dynamik gilt für Einzelpersonen und Organisationen, die innerhalb von Nationen gegeneinander antreten. In einem digitalen Ökosystem geht es um das Überleben der fittesten Cyborgs – wobei KI als mythischer Ring der Macht gilt.

Von allen Zukunftsprojektionen der Transhumanisten ist die von Hugo de Garis beschworene die grausamste. Sie ist auch die ehrlichste. Viele im Silicon Valley glauben, dass übermenschliche Maschinenintelligenz zu „radikalem Überfluss“ und grenzenlosem Wissen über das Universum führen wird. Als Physiker und Roboterkonstrukteur glaubt de Garis, dass all diese Dinge eintreten werden.

Allerdings prophezeit er auch, dass die Erschaffung von „Artefakten“ – kurz für „künstliche Intelligenzen“; im Grunde genommen AGI – wahrscheinlich zum Untergang der Menschheit führen wird. Vielleicht haben diese digitalen Götter keine Verwendung für uns und zerquetschen uns wie Ungeziefer. Genauso wahrscheinlich ist es aber auch, so de Garis, dass es zu einem „Gigadeath“-Ereignis kommen wird, wenn die Menschen darüber streiten, ob sie sie überhaupt erschaffen sollen. Das bedeutet, dass Milliarden von Menschen in kürzester Zeit sterben werden.

„Die Frage, die die Weltpolitik des 21. Jahrhunderts beherrschen wird, lautet: ‚Wer oder was sollte die dominierende Spezies auf dem Planeten sein, die Artefakte oder die Menschen?'“ Dies veranlasst ihn dazu, einen beunruhigenden, wenn auch verwirrend formulierten Slogan zu formulieren: „Bauen wir Götter, oder bauen wir unsere potenziellen Vernichter?“

De Garis erfindet verrückte neue Wörter wie ein widerspenstiger Scrabble-Spieler und untersucht diesen Konflikt in seinem 2005 erschienenen Buch The Artilect War: Cosmists vs. Terrans. Er rechnet damit, dass es innerhalb weniger Generationen abfallen wird. „Dieser Krieg wird die zerstörerischsten Waffen einsetzen, die jemals entwickelt wurden, basierend auf Wissenschaft und Technologie des späten 21. Jahrhunderts.“

Wir sprechen von Super-Atombomben und von KI-entwickelten Biowaffen – ein dunkler Horizont, an dem es von robotischen Höllenhunden und Nanobot-Schwärmen wimmelt.

Bad Dawg w/ SWORD Defense Systems Unbemanntes Spezialgewehr (SPUR) | Ghost Robotics

Der Artilect-Krieg wird zwischen den „Terranern“, die töten würden, um die organische Menschheit zu erhalten, und den „Kosmisten“ ausgetragen, deren religiöse Hingabe an den Bau von Artilects so stark ist, dass sie bereit sind, für diese Vergöttlichung zu sterben. Sie werden sogar bereit sein, alle dafür sterben zu lassen:

Im 20. Jahrhundert haben die Nazis 20 Millionen Russen ausgelöscht, die Japaner ermordeten 20 Millionen Chinesen, Stalin tötete 30 Millionen bei seinen Säuberungen und Mao ließ 50 Millionen chinesische Bauern verhungern. Dies sind mit die größten Verbrechen der Geschichte, doch sie verblassen im Vergleich zu dem Ausmaß der Tragödie, wenn die Artefakte jemals beschließen sollten, die Menschheit auszulöschen. Die Tragödie wäre insofern vollkommen, als es keine menschlichen Wesen mehr gäbe, die das Verschwinden der Spezies betrauern könnten.

Wie de Garis anmerkt, ist es erstaunlich, dass ein Mensch ein solches Ziel verfolgt, obwohl er weiß, dass dabei Milliarden von Menschen abgeschlachtet werden könnten. Doch für Kosmisten ist die Erschaffung übermenschlicher Maschinen eine religiöse Suche jenseits von Gut und Böse. In der Tradition der verrückten Wissenschaftler, die von Schuldgefühlen geplagt werden, ordnet sich de Garis dem letzteren Lager zu, Gigadeath sei verdammt:

Mein ultimatives Ziel ist es, dass die Menschheit, oder zumindest ein Teil der Menschheit, kosmistisch wird, und zwar erfolgreich, indem sie wahrhaft gottähnliche Artefakte baut, die unsere mickrigen menschlichen intellektuellen und sonstigen Fähigkeiten überragen.

Ein Schlüsselkonzept in The Artilect War ist die „Dominanz der Arten“. Nachdem die Menschheit künstliches Leben erschaffen hat, sieht sie sich mit einem neuen evolutionären Konkurrenten konfrontiert. Da einige Menschen mit dem digitalen Leben verschmelzen wie Bandwürmer in einem Mecha-Darm, wird sich die Menschheit in Unterarten aufspalten – in Roboter-saugende Cyborgs und „mickrige“ Menschen.

Mit der Speziation kommt der Wettbewerb. In Anlehnung an die Politik- und Evolutionstheorie sagt de Garis, dass auf dem Scheißhaufen nur so viel Platz ist. Da es in der Natur keine Gleichheit gibt, ist die Dominanz der Arten unvermeidlich. Wenn wir uns an der menschlichen Geschichte orientieren, bedeutet das Gewalt.

Wird der Spitzenplatz von hochintelligenten Computern eingenommen, die den Planeten umkreisen und „um Billionen von Billionen schneller und besser als der Mensch“ sind?

Oder wird er von den Kosmisten eingenommen, die diese Maschinen bauen und einsetzen?

Oder werden die Terraner diesen transhumanen Kult auslöschen und wieder in den Wäldern trommeln?

Wahrscheinlich werden wir in einen Atomkrieg mit Russland oder China stolpern und uns diesen Artilect-Krieg ganz ersparen. Es gibt auch ohne einen Super-Computergott genug Gigadeath, um zu überleben.

Aber wenn wir es schaffen, uns nicht gegenseitig zu Weltraumstaub zu machen, könnte es sein, dass die Rivalität der Supermächte die technische Entwicklung – insbesondere die militärische – in eine Richtung treibt, die de Garis‘ Vision ähnelt. Stellen Sie sich das als eine Singularität mit einem Knall vor.

Sophia – „Den Singularitäten ins Auge sehen“

In Wirklichkeit liegt die Bedeutung von Hugo de Garis‘ Albtraum vielleicht in seinem Einfluss auf die chinesische Tech-Kultur. Von 2006 bis 2010 beendete er seine berufliche Laufbahn in China – zunächst an der Universität Wuhan, dann als Leiter des Artificial Brain Lab an der Universität Xiamen. Bis zur Pandemie leitete sein enger Kollege Ben Goertzel SingularityNET von Hongkong aus. Dieses AGI-Projekt funktionierte in Partnerschaft mit Hanson Robotics – immer noch in Hongkong ansässig -, dessen Roboter Sophia auf der Weltbühne als transhumane Göttin gepriesen wird.

Das Ausmaß des Technologietransfers an die Kommunistische Partei Chinas ist unbekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass de Garis und Goertzel unabhängig von ihren Absichten Chinas Ziel unterstützt haben, die USA im Bereich der künstlichen Intelligenz zu übertreffen. Dieses Ziel umfasst die Verknüpfung menschlicher Gehirne mit KI und die Schaffung künstlicher allgemeiner Intelligenz – mit Blick auf militärische Anwendungen.

In der Novemberausgabe 2021 der Zeitschrift PRISM, die von der National Defense University in DC herausgegeben wird, findet sich ein aufschlussreicher Forschungsbericht mit dem Titel „China’s ‚New Generation‘ AI-Brain Project“. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der transhumane Impuls die chinesische Seele durchdringt. Die Autoren zitieren einen Spitzenforscher der KPCh, Xu Bo, der mit der offiziellen Zeitung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie sprach:

Wie Generalsekretär Xi Jinping in der gemeinsamen Studie des Politbüros betonte, muss die Forschung zur künstlichen Intelligenz „unbemannte Bereiche“ erforschen. In den Bereichen Schwarmintelligenz, hybride Mensch-Maschine-Intelligenz und autonome Intelligenz gibt es große unbemannte Bereiche, die erforscht werden müssen. … Wir glauben, dass die autonome Evolution eine Brücke von der schwachen künstlichen Intelligenz zur allgemeinen künstlichen Intelligenz darstellt.

Oder, wie der Dekan der Pekinger Akademie für künstliche Intelligenz, Huang Tiejun, auf einer Konferenz zur Zukunft des Lebens sagte:

Unsere menschliche Rasse befindet sich nur in einem Stadium. Warum aufhören? Der Mensch entwickelt sich zu langsam. Der Mensch kann sich unmöglich mit der maschinellen Superintelligenz vergleichen. Es wird früher oder später geschehen, warum also warten? Selbst aus der Perspektive des menschlichen Zentrismus oder des menschlichen Exzeptionalismus ist eine Superintelligenz erforderlich, um die großen Herausforderungen zu bewältigen, die wir nicht lösen können. Deshalb unterstütze ich diese Idee.

Die Autoren des PRISM-Papiers übersetzen Aussagen aus dem gesamten chinesischen Tech-Establishment und stellen trocken fest: „Andere derartige Prognosen sind alltäglich“.

designprojects © 123rf.com

Die Zukunft sieht düster aus, aber die Möglichkeiten sind noch weit offen. Auch hier befinde ich mich irgendwo zwischen den Zweiflern und den wahren Gläubigen – und ich gebe zu, es ist ein laues Lüftchen.

Wie Smartphones oder das Internet wird sich auch die KI nie so entwickeln, wie es angekündigt wurde. Die technische Entwicklung ist eine Geschichte unerwarteter Fehler und unbeabsichtigter Folgen. Es wimmelt nur so von aufgeblähten Aktien, überbewerteten Regierungsverträgen und überfinanzierten akademischen Projekten.

Es gibt (noch) keine fliegenden Autos. Es gibt (noch) keine kalte Fusion. Es gibt keine Nanoroboter zur Gedankenkontrolle (richtig?).

Aber nur ein Narr kann sich weigern zu sehen, dass Smartphones und das Internet die organische Kultur zerfetzt haben. Das Gleiche gilt für die Massenüberwachung und den Drohnenkrieg. Welche Form die KI auch immer annehmen wird, ich bin überzeugt, dass sie ähnliche Auswirkungen haben wird, wenn nicht sogar noch schlimmer.

Es könnte sein, dass KI-Chatbots und virtuelle Sexsklaven einige Menschen aus der Realität herausreißen und sie noch wahnsinniger machen, als sie es ohnehin schon sind. Oder es könnte sein, dass eine Armee von KI-gestützten, genetisch veränderten, mit Gehirnchips ausgestatteten Cyborgs auf Wolken von Nanobots herabsteigt, um einen Rassenkrieg gegen das zu führen, was von den alten Menschen übrig geblieben ist.

Nur die Zeit wird es zeigen. Halten Sie Ihre Alufolie dicht und Ihr Pulver trocken. Und schalten Sie um Himmels willen Ihr Smartphone aus. So kriegen sie dich.