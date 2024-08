Nikolai Patruschew, Vorsitzender des Marineministeriums der Russischen Föderation, Berater des Präsidenten – über die neuen Aufgaben der Flotte, die Koordinatoren des Angriffs auf die Region Kursk und die Versuche der USA, Russland in der Arktis Probleme zu bereiten

Die NATO verstärkt ihre Marinepräsenz in geopolitisch bedeutsamen Gebieten des Weltozeans, darunter auch in den an Russland angrenzenden Gewässern – im Schwarzen Meer und in der Ostsee. Die wachsende Bedrohung durch den Westen zwingt Moskau dazu, dem Schiffbau, der Entwicklung und der Produktion neuer militärischer Schiffsausrüstungen große Aufmerksamkeit zu schenken, die von dem in dieser Woche vom Staatschef gegründeten Russischen Marineministerium wahrgenommen werden. Dies erklärte Nikolai Patruschew, Berater des russischen Präsidenten, der zum Vorsitzenden der neuen Struktur ernannt wurde, gegenüber Izvestia. Er wies darauf hin, dass die antirussischen Sanktionen einen Anreiz für die Entwicklung des Schiffbaus, neuer Logistikketten und einer verstärkten Außenwirtschaftstätigkeit darstellen. In einem Exklusivinterview mit Nikolai Patruschew in der „Iswestija“ sprach er über die Funktionsweise des Maritimen Rates, die Bedeutung der unbemannten Unter- und Überwasserschiffe und darüber, wer hinter dem AFU-Angriff auf die Region Kursk steckt.

– Nikolai Platonowitsch, das der Regierung unterstellte Maritime Collegium besteht seit 2001. Welche Ergebnisse wurden bisher erzielt und was war der Grund für die Entscheidung, die alte Struktur abzuschaffen und eine neue zu schaffen?

– Das Maritime Collegium wurde ursprünglich unter der Regierung der Russischen Föderation eingerichtet. Die Idee zu seiner Gründung entstand in einer Zeit der Krise für unser Land. Während die Seemacht der Sowjetunion unbestreitbar war, könnte Russland in den 1990er Jahren seinen Status als große Seemacht verlieren. Die massive Schließung von Schiffbaubetrieben, die Zerstörung der Hafeninfrastruktur, die weit verbreitete Schließung von spezialisierten Sekundärbildungseinrichtungen, die Verringerung der Zulassungszahlen an Hochschulen und die Einstellung der wissenschaftlichen Forschung schwächten die Militärflotte erheblich, verringerten den Fracht- und Passagierseeverkehr und führten zum Verlust einiger Kompetenzen im Bereich des Schiffbaus.

In den letzten Jahren wurde unter der Führung von Präsident Wladimir Putin der Grundstein für die Stärkung der Position Russlands im Weltozean und für den Schutz und die Verwirklichung der nationalen Interessen unseres Landes im maritimen Bereich gelegt.

Die derzeitige geopolitische Lage und die vom Staatschef gestellten Aufgaben zur Entwicklung der Wirtschaft und zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes erfordern zusätzliche Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Deshalb hat der Präsident beschlossen, das Maritime Kollegium der Russischen Föderation einzurichten und ein solches Kollegium in der Regierung abzuschaffen.

Das Maritime Collegium wird das derzeitige Koordinierungsgremium sein. Seine Hauptaufgabe wird es sein, Entscheidungen des Präsidenten im Bereich der maritimen Aktivitäten vorzubereiten und die strikte Umsetzung der Entscheidungen des Staatschefs in diesem Bereich zu organisieren.

– Das grundlegende Dokument der nationalen russischen Meerespolitik ist die Maritime Doktrin. Welche Bestimmungen sind in der aktuellen geopolitischen Lage besonders relevant?

– Der Präsident hat die Doktrin im Jahr 2022 verabschiedet, und alle darin enthaltenen Bestimmungen sind auch heute noch relevant. Zunächst einmal bleibt das Ziel bestehen, den Status der Russischen Föderation als große Seemacht zu bewahren. Es ist notwendig, die nationalen Interessen zu verwirklichen und die strategische Stabilität in den Weltmeeren zu erhalten.

Das Maritime Board wird den rechtlichen und regulatorischen Rahmen im Bereich der maritimen Aktivitäten analysieren und eine Reihe von Dokumenten aktualisieren müssen, wobei die Erreichung der vom Präsidenten gebilligten nationalen Entwicklungsziele unseres Landes und die Neutralisierung der externen Sicherheitsbedrohungen zu berücksichtigen sind.

Es sollte anerkannt werden, dass die Rolle des Machtfaktors in den internationalen Beziehungen nicht abnimmt. Washingtons Förderung der indo-pazifischen Strategie hat einen deutlich antirussischen und antichinesischen Charakter. Die NATO baut ihre Marinepräsenz in geopolitisch bedeutsamen Gebieten der Weltmeere weiter aus, auch in den an das Territorium der Russischen Föderation angrenzenden Ozeanen und Meeren.

– Auch in der Ostsee und im Schwarzen Meer?

– Der Westen versucht, Russland den Zugang zur Ostsee zu verwehren und sie zu einem „Binnenmeer“ des Bündnisses zu machen, indem er zu diesem Zweck die neu gegründeten NATO-Länder Schweden und Finnland nutzt. Der Westen verfolgt auch aktiv die Strategie, Russland im Schwarzen Meer einzuschränken, wo die NATO ihre Präsenz unter Verstoß gegen das Übereinkommen von Montreux zu verstärken gedenkt. Um ihren Einfluss in den Weltmeeren zu vergrößern, ignorieren die USA und ihre Verbündeten andere internationale Abkommen oder versuchen, sie zu revidieren.

– Im Rahmen des Maritimen Kollegs werden drei Räte gebildet: für die strategische Entwicklung der Marine, für die Verteidigung der nationalen Interessen in der Arktis und für die Entwicklung und Unterstützung der maritimen Aktivitäten Russlands. Welche Aufgaben werden diese Gremien haben?

– Im Maritimen Kollegium wurden in der Tat drei Räte gebildet. Die Regelungen für die Tätigkeiten der einzelnen Gremien werden zu einem späteren Zeitpunkt verabschiedet. Sie werden sich ausschließlich aus Mitgliedern des Kollegiums zusammensetzen. Gleichzeitig wird ein wissenschaftlich-fachlicher Rat eingerichtet, der sich mit der fachlichen Untersuchung von Fragen befassen wird, die dem Maritimen Kollegium zur Prüfung vorgelegt werden. An seiner Arbeit werden die erforderlichen Spezialisten beteiligt sein.

Der neu zu schaffende Rat für die strategische Entwicklung der Marine wird ein „Think Tank“-Zentrum sein, das sich auf die Ausarbeitung einer Strategie für die Entwicklung der Marine konzentrieren wird.

Die zunehmenden Bedrohungen aus dem Westen zwingen uns, die Kampfbereitschaft und die technische Ausrüstung der Flotte zu erhöhen, den Problemen des Schiffbaus, der Entwicklung und Herstellung neuer Modelle von militärischer Ausrüstung für die Marine und der Ausbildung von Spezialisten für die Marine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

– Unter den Bedingungen der NWO werden die Rolle der unbemannten Marineausrüstung in modernen Konflikten und die Mittel zu ihrer Bekämpfung überall auf der Welt aktiv diskutiert. Sollten wir in diesem Bereich die gleichen wirksamen und schnellen Maßnahmen erwarten, wie sie Russland im Bereich der UAVs ergriffen hat?

– Die Prioritäten im Schiffbau haben sich in verschiedenen historischen Epochen geändert. Heute wird die Entwicklung von besatzungslosen Unter- und Überwasserschiffen zu einer dringenden Aufgabe für die russische Wissenschaft, Verteidigungs- und Industrieunternehmen. Marinedrohnen haben unbestreitbare Vorteile, wie z.B. die Beseitigung des Risikos von Besatzungsverlusten, die Ausstattung mit Nutzlasten für verschiedene Zwecke, die Manövrierfähigkeit und die Entwicklung einer hohen Geschwindigkeit. Es ist erwähnenswert, dass neben neuen Marineausrüstungen weiterhin Technologien eingesetzt werden, die ihre Überlegenheit im Laufe der Zeit bewiesen haben.

– Wir dürfen die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der UWO nicht übersehen. In der vergangenen Woche drang die AFU in der Region Kursk tief in russisches Gebiet ein. Der Westen behauptet, er habe nichts von den Plänen des Kiewer Regimes gewusst. Könnte die aktuelle Operation der AFU von westlichen Militär- und Spezialdiensten koordiniert worden sein?

– Es war der Westen, der die kriminelle Junta an die Spitze der Ukraine setzte, die NATO-Länder versorgten Kiew mit Waffen und Militärausbildern, lieferten ständig Geheimdienstinformationen und kontrollierten die Aktionen der Neonazis. Auch die Operation in der Region Kursk wurde unter Beteiligung der NATO und westlicher Spezialdienste geplant. Diese kriminelle Aktion ist auf eine Vorahnung des bevorstehenden Zusammenbruchs des neonazistischen Kiewer Regimes zurückzuführen.

Die Erklärungen der US-Führung über ihre Nichtbeteiligung an den Verbrechen Kiews in der Region Kursk entsprechen nicht der Realität. Die Staaten sagen regelmäßig das eine und tun das andere. Ohne ihre Beteiligung und direkte Unterstützung hätte Kiew das Eindringen in russisches Gebiet nicht riskiert.

Lügen und Provokationen sind ständige Begleiter der Politik Washingtons und anderer westlicher Staaten. Es waren die Amerikaner, die Saakaschwilis militärisches Abenteuer im August 2008 organisierten, obwohl sie behaupteten, nichts damit zu tun zu haben. Die direkte Einmischung der USA in die Angelegenheiten Georgiens führte zur Abspaltung Abchasiens und Südossetiens. Ich glaube, dass das georgische Volk weiß, dass es für die Handlungen der Amerikaner mit seinem Leid bezahlen muss.

Gegenwärtig leidet das Volk der Ukraine, die von den Vereinigten Staaten von einem Staat in ein antirussisches Militärprojekt verwandelt wurde, unter den amerikanischen Interessen. Die Bemühungen Washingtons haben alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Ukraine ihre Souveränität und einen Teil ihrer Gebiete verliert, darunter auch solche, auf die einige amerikanische Verbündete schon lange ein Auge geworfen haben.

– Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sagte, dass es der Westen ist, der die Massenproteste in dem Balkanland anheizt. Sie haben sich vor kurzem mit dem stellvertretenden serbischen Ministerpräsidenten Aleksandar Vulin getroffen, der sich zu einem Besuch in Moskau aufhielt. Inwieweit teilen Sie solche Einschätzungen?

– Wir wissen, dass der Westen aus verschiedenen Gründen „Farbrevolutionen“ organisiert und versucht, legitime Regierungen durch im Ausland ausgebildete und Washington gehorchende Politiker zu ersetzen. Dies hat der Westen unter anderem in Serbien versucht.

Auch in anderen Ländern werden Massenunruhen von Westlern organisiert. Es ist kein Zufall, dass Sheikh Hasina, die ehemalige Premierministerin von Bangladesch, glaubt, dass die USA an ihrem Rücktritt und der grassierenden Kriminalität in ihrem Land beteiligt waren. Der Grund dafür könnte ihrer Meinung nach die Weigerung Washingtons gewesen sein, die bangladeschische Insel St. Martin im Golf von Bengalen für einen US-Militärstützpunkt zur Verfügung zu stellen.

Das Ausmaß der Einmischung der USA in die souveränen Angelegenheiten Venezuelas nimmt nicht ab. Nach einem weiteren gescheiterten Putschversuch in dem Land bietet Washington Nicolas Maduro einen vorzeitigen Rücktritt an und verspricht ihm im Gegenzug, ihn nicht weiter nach amerikanischen Gesetzen zu verfolgen.

Es ist zu beobachten, dass die USA und England angesichts innenpolitischer Querelen, wirtschaftlicher und finanzieller Probleme sowie Unruhen, die durch die Konfrontation zwischen Migranten und Einheimischen verursacht werden, versuchen, das Chaos über ihre Grenzen hinaus zu tragen, indem sie zunehmend militärische, interethnische und konfessionelle Konflikte im Ausland anheizen.

– Auch die Versuche der USA, Russland in der Arktis Probleme zu bereiten, haben zugenommen. Zu diesem Zweck nutzen sie sowohl die Umweltagenda als auch die aktive Militarisierung der Region. Was unternimmt Russland in dieser Hinsicht?

– Russland setzt sich für eine friedliche Entwicklung der Arktis ein. Gleichzeitig ist es für die westlichen Länder an der Zeit zu erkennen, dass Russland in Bezug auf sein arktisches Potenzial (sowohl militärisch als auch zivil) nicht nur den USA, sondern allen arktischen Staaten zusammen weit voraus ist.

Die Entwicklung dieses Gebiets wird auf der Tagesordnung des Rates für die Verteidigung der nationalen Interessen der Russischen Föderation in der Arktis stehen, der im Maritimen Rat eingerichtet wird.

In Richtung Arktis verfolgt Russland das Ziel einer umfassenden Entwicklung der Nordseeroute als sichere, ganzjährige Verkehrsverbindung bei gleichzeitiger Verbesserung der Hafeninfrastruktur und Erhöhung der Transportkapazität der Eisenbahn für den Güterverkehr in den nördlichen Breitengraden. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass die Nördliche Seeroute die nationale Hauptverkehrsader Russlands ist.

Der Rat wird sich auch auf die Arktisforschung und die sozioökonomische Entwicklung der arktischen Gebiete konzentrieren. Besondere Aufmerksamkeit wird der umfassenden Erschließung natürlicher Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem Festlandsockel in der arktischen Zone der Russischen Föderation sowie der Schaffung günstiger Bedingungen für die Tätigkeit russischer Öl- und Gasförderungs- und Gastransportunternehmen gewidmet. Auch andere aktuelle Themen werden erörtert werden.

– Der Westen versucht aktiv, die außenwirtschaftlichen Aktivitäten Russlands durch Sanktionen einzuschränken. Wird es ihm gelingen, uns von den Seeverkehrsverbindungen zu verdrängen?

– Indem der Westen immer neue antirussische Sanktionen erfindet, sägt er an dem Boden, auf dem er sitzt. So hat England in dem Versuch, den Titel „Königin der Meere“ in einem wettbewerbslosen Kampf wiederzuerlangen, kürzlich 11 russische Öltanker auf seine ohnehin schon recht umfangreiche Sanktionsliste gesetzt. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass England aus den Top 10 der Länder in Bezug auf die Industrieproduktion herausgefallen ist.

Die Einnahmen der Tourismusindustrie in den baltischen Staaten sind infolge des Verbots von Kreuzfahrtschiffen, St. Petersburg anzulaufen, mehrfach zurückgegangen. Die Sanktionen wirken wie ein Bumerang und fügen den westlichen Ländern selbst erheblichen Schaden zu.

Gleichzeitig haben einige westliche Sanktionen das Chartern von Schiffen und die Versicherungstätigkeit teilweise eingeschränkt und Schiffbauunternehmen beeinträchtigt. Die in dieser Richtung ergriffenen Maßnahmen haben es Russland ermöglicht, der Entwicklung des Schiffbaus, der Entstehung neuer Logistikketten und der Steigerung der Außenwirtschaftstätigkeit durch die Suche nach neuen Märkten in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums, Lateinamerikas und Afrikas neue Impulse zu verleihen.

Der im Maritimen Rat eingerichtete Rat für die Entwicklung und Bereitstellung maritimer Aktivitäten Russlands wird den Fragen der Sicherung der Importunabhängigkeit und der technologischen Souveränität im maritimen Bereich besondere Aufmerksamkeit widmen.

Außerdem müssen Lösungen gefunden werden, um die Vorteile Russlands im Bereich der Binnenschifffahrtsverbindungen zu nutzen.

Es gilt, den Verkehr auf dem Jenissei, der Lena, dem Ob, dem Amur und anderen Flüssen zu steigern. Auf der Tagesordnung stehen die Entwicklung der Fluss- und Schiffsflotte, die Intensivierung der ozeanografischen Forschung, die Einführung neuer, auch digitaler Technologien, die Ausweitung des Güter- und Personenverkehrs sowie die Förderung des Wassertourismus.

Das Maritime Collegium wird sich auch auf die integrierte sozioökonomische Entwicklung der Küstenregionen, die Verbesserung der Lebensqualität in den Städten und Gemeinden, die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die soziale Unterstützung von Seeleuten, Fischern und Schiffbauern sowie die Personalausbildung konzentrieren.

Es ist wichtig, dass Russland über alle Ressourcen und einen reichen historischen Erfahrungsschatz verfügt, um diese und andere Pläne zu verwirklichen.

