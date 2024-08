Eine jordanische Studie zeigt, dass fast die Hälfte der Empfänger von Covid-Impfstoffen Schlafstörungen haben

Eine jordanische Studie hat gezeigt, dass Narkolepsie-Symptome eine unerwünschte Wirkung von Covid-Injektionen sein können.

48 % der Studienteilnehmer berichteten von exzessiver Tagesmüdigkeit, 20 % von Schlaflähmung, 15 % von hypnagogen Halluzinationen, 25 % von Schlafattacken und 42,3 % von fragmentiertem Schlaf in der Nacht.

Narkolepsie ist eine chronische Schlafstörung, die durch eine Reihe von Kernsymptomen gekennzeichnet ist: exzessive Tagesschläfrigkeit, Schlaflähmung, Halluzinationen und Kataplexie (plötzliche Muskelschwäche oder -lähmung, oft ausgelöst durch starke Emotionen wie Lachen, Aufregung oder Überraschung).

Der Fall wurde mit dem Impfstoff Pandemrix in Verbindung gebracht, einem Impfstoff gegen die Schweinegrippe, der während der Schweinegrippe-Pandemie (H1N1) 2009 in Europa eingesetzt wurde. Der von GlaxoSmithKline (“GSK”) hergestellte Impfstoff enthielt ein Adjuvans namens ASO3, das Squalen enthält. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Adjuvans ASO3 bei einigen Personen Narkolepsie verursacht hat.

Nach Angaben der britischen Regierung wurde ASO3 auch in einer der Covid-Injektionen – VidPrevtyn Beta – verwendet, die im Frühjahr 2023 “älteren Menschen” verabreicht wurde. VidPrevtyn Beta war ein Gemeinschaftsprodukt von GSK und Sanofi Pasteur. Im März 2024 wurde die Zulassung für VidPrevtyn Beta in der Europäischen Union auf Antrag des Zulassungsinhabers Sanofi Pasteur zurückgenommen.

Ende letzten Monats wurde in der Zeitschrift Clinical and Experimental Vaccine Research eine Studie veröffentlicht, die den Zusammenhang zwischen Covid-Impfstoffen und Narkolepsie in der jordanischen Bevölkerung untersuchte.

Die Forscher nutzten eine Online-Umfrage unter 873 Personen, die eine Art von Covid-Impfung erhalten hatten und vor der Impfung keine chronischen Krankheiten oder Schlafstörungen aufwiesen. Die Befragung wurde zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 durchgeführt.

Die Studie ergab, dass 79,8 % der Befragten zwei Impfdosen erhalten hatten, wobei der Impfstoff von Pfizer am häufigsten verwendet wurde.

Fast die Hälfte der Teilnehmer berichtete von übermäßiger Tagesmüdigkeit. Schlafparalyse und hypnagoge Halluzinationen wurden von einem beträchtlichen Anteil der Teilnehmer berichtet, wobei keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Impfstofftypen festgestellt wurden. Schlafattacken und unterbrochener Nachtschlaf waren mit der Anzahl der erhaltenen Impfstoffdosen assoziiert, was auf einen möglichen Einfluss der Dosiszahl auf diese Symptome hinweist. Al Katatbeh M, Al-Mashakbeh Y, Freihat H, Gharam H, Mohammad R, Aldalki R, Eid S, Sharman R, Heissat N, Al-Samarraie G, Al-Shaibie A, Khasawneh L. Inzidenz von Narkolepsie-Symptomen nach Einnahme von COVID-19-Impfstoffen: eine jordanische Querschnittsstudie. Clin Exp Vaccine Res. 2024 Jul;13(3):218-224. https://doi.org/10.7774/cevr.2024.13.3.218

Eine neue Studie, die letzten Monat in der internationalen, frei zugänglichen Fachzeitschrift Clinical and Experimental Vaccine Research veröffentlicht wurde, bestätigt einen Zusammenhang zwischen der Covid-19-Impfung und Narkolepsie, Schlaflähmung, Halluzinationen und wiederholtem nächtlichen Aufwachen.

Ziel der Studie war es, den Zusammenhang zwischen Covid-19-Injektionen und dem Auftreten von Narkolepsie-Symptomen in der jordanischen Bevölkerung zu untersuchen.

Narkolepsie ist eine chronische neurologische Störung, die durch übermäßige Tagesmüdigkeit und plötzliches, unkontrollierbares Einschlafen gekennzeichnet ist.

Es ist erwähnenswert, dass die Sicherheitsdaten von Pfizer Inc. – die nur auf Anordnung eines texanischen Bundesrichters herausgegeben wurden, der den Antrag des Unternehmens ablehnte, die Daten für mehr als 75 Jahre geheim zu halten – zeigen, dass das Unternehmen im Februar 2021 wusste, dass die Schlafstörungen mit der Injektion seines Medikaments Covid in Verbindung standen.

Screenshot von Phmpt.org vom 15. August 2024

Die neue Studie basiert auf einer deskriptiven, selbstadministrierten Online-Querschnittbefragung, die zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 durchgeführt wurde und sich an Männer und Frauen über 18 Jahre richtete, die eine Art von Covid-Injektion erhalten hatten und nicht an einer chronischen Krankheit litten.

Interessanterweise hatten die Patienten “vor der Einnahme des Impfstoffs keine Schlafstörungen”.

Insgesamt wurden 873 Teilnehmer in die Studie eingeschlossen.

Die meisten Teilnehmer (79,8%) erhielten zwei Impfdosen, wobei der Pfizer-Impfstoff am häufigsten verabreicht wurde (58,6%), gefolgt von Sinopharm (28%), AstraZeneca (6,3%) und einem gemischten Impfschema (7,1%).

Die meisten Befragten (68,8 %) hatten ihre erste Dosis vor mehr als einem Jahr erhalten, 25,7 % vor 7 bis 12 Monaten und 5,5 % vor 6 Monaten.

Bezeichnenderweise berichtete fast die Hälfte der Teilnehmer über übermäßige Tagesmüdigkeit.

“Etwa die Hälfte der Teilnehmer (48,7%) berichtete von übermäßiger Tagesmüdigkeit”, heißt es in der Studie. “Unter den Teilnehmern mit übermäßiger Tagesmüdigkeit zeigte die Verteilung der eingenommenen Impfstofftypen eine etwas höhere Prävalenz von Pfizer-Impfstoffen (50,6 %) und Sinopharm-Impfstoffen (48,8 %).”

Zwei von zehn Teilnehmenden berichteten über Schlaflähmung (20,4 %) und hypnagoge Halluzinationen (15,7 %).

[Schlaflähmung ist ein vorübergehender Zustand, der durch das Gefühl gekennzeichnet ist, bei Bewusstsein zu sein, sich aber nicht bewegen oder sprechen zu können. Sie tritt typischerweise beim Einschlafen oder Aufwachen auf und kann einige Sekunden bis mehrere Minuten andauern].

[Hypnagoge Halluzinationen sind lebhafte Sinneserfahrungen, die beim Einschlafen oder Aufwachen auftreten. Sie können visuelle, auditive, taktile oder kinetische Wahrnehmungen umfassen und sehr intensiv und realistisch sein].

Darüber hinaus berichteten 25,1 % der Befragten über Schlafattacken (plötzliche übermäßige Müdigkeit).

Bei denjenigen, die unter Schlafattacken litten, war die Prävalenz bei den Impfstoffen von Pfizer (27,5 %) und Sinopharm (25,4 %) etwas höher.

Schließlich gaben 42,3 % der Befragten an, nachts unregelmäßig zu schlafen.

Bei denjenigen mit fragmentiertem Schlaf war die Prävalenz von Pfizer (44,9 %) und Sinopharm (43,0 %) höher.

Die Autoren der Studie glauben, dass der Impfstoff Covid für diese Schlafstörungen verantwortlich sein könnte und bestätigen, dass ihre Ergebnisse “ein auffälliges Auftreten von Narkolepsie-Symptomen bei geimpften Personen” zeigen.

“Wir vermuten einen möglichen Zusammenhang zwischen der Covid-19-Impfung und dem Auftreten von Narkolepsie-Symptomen bei jordanischen Personen”, schreiben sie.

“In unserer Studie beobachteten wir ein beunruhigendes Auftreten von Narkolepsie-Symptomen nach der Covid-19-Impfung. Diese Ergebnisse sind signifikant und rechtfertigen weitere Untersuchungen über den möglichen Zusammenhang zwischen Covid-19-Impfstoffen und Narkolepsie”.

Die vollständige Studie kann HIER heruntergeladen werden.

Über den Autor

Jon Fleetwood ist Autor und ehemaliger Chefredakteur von American Faith. Seine Arbeiten sind in Alex Jones’ InfoWars, One America News (OAN), RFK Jr.’s The Defender (Children’s Health Defense), Dr. Sherri Tenpenny’s The Tenpenny Report, The Bill Martinez Radio Show, The New American und Mike Lindell’s Frank Speech erschienen.