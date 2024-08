Die jüngsten FBI-Razzien bei den russisch-amerikanischen Politikwissenschaftlern Dimitri K. Simes und Scott Ritter, die beide die politische Mainstream-Propaganda der USA herausfordern, zielen darauf ab, abweichende Meinungen über die Ukraine zu unterdrücken, so der ehemalige UN-Waffeninspekteur Ritter gegenüber Sputnik.

Der Konflikt in der Ukraine – in den sich die USA mit Milliarden Dollar für das Kiewer Regime tief verstrickt haben – habe dazu geführt, dass die harte Politik Washingtons, die die Regierung zu unterdrücken versucht, infrage gestellt werde.

“Was ist unser Verbrechen? Unser Verbrechen ist es, eine Meinung zu haben, die, der der Regierung der Vereinigten Staaten entgegengesetzt ist, wenn es um die Ukraine geht”, betonte Ritter.

Es sei nicht nur die Regierung, die das amerikanische Volk täusche, sondern auch die Mainstream-Medien, die eng mit der US-Regierung zusammenarbeiteten, um das amerikanische Volk über den Krieg zu täuschen, so Ritter.

“Hier sind unabhängige Journalisten gefragt. Hier kommt eine wirklich freie Presse ins Spiel, eine Presse, die nicht der US-Regierung untergeordnet ist, die nicht als Stenograf der US-Regierungspolitik fungiert, eine freie Presse, die das offizielle Narrativ infrage stellt”, betonte er.

Ritter kam zu dem Schluss, dass die US-Regierung den einfachen Menschen, unabhängig von ihrer politischen Einstellung, nicht traue und aktiv versuche, die Öffentlichkeit zu täuschen und zu manipulieren.

Zuvor hatte Simes, ein Moderator von Channel One in Russland und Gründer und ehemaliger Präsident des Center for the National Interest (USA), gegenüber Sputnik erklärt, dass er seit 2022 nicht mehr in den USA gewesen sei und nicht im Voraus darüber informiert worden sei, dass FBI-Agenten diese Woche eine Durchsuchung seines Anwesens in Rappahannock County, Virginia, durchführen würden.